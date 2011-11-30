Интервью с Виталием Антоновым (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 30.11.2011.

Только летом этого года Виталий Антонов (beast) узнал о предстоящем Чемпионате по автоматической торговле и тогда же впервые познакомился с терминалом MetaTrader 5. Времени было в обрез, к тому же Виталий был новичком, и поэтому он случайным образом выбрал для разработки торговой системы валютную пару GBPUSD. И как оказалось, удачно выбрал - другие инструменты вписать в разработанную стратегию уже не получилось.

Вы уже участвовали в Чемпионате ранее, Виталий?

Нет, я впервые принимаю участие в Чемпионате по автоматическому трейдингу. Про существование валютной биржи я знал уже давно. А в мае этого года случайно увидел рекламу по этому поводу и далее познакомился с Форексом. Причиной был просто интерес, хотелось узнать, что же это такое.

То есть вы хотите сказать, что полгода назад вы узнали про Чемпионат и терминал и вот уже выступаете со своим экспертом и боретесь за призовые. Как это возможно?



Вообще, про Чемпионат Automated Trading Championship и терминал я узнал менее полугода назад - в июле. "Как это возможно?" - я считаю, что торговля на Форексе есть самая настоящая игра, это что-то вроде казино и т.п. А в таких играх говорят, что новичкам везет. Стратегия, которую я реализовал в советнике, не имеет строгого обоснования и доказательств. Так что те средства, которые мой советник заработал, я считаю в некотором смысле "удачей".

В описании советника упоминаются индикатор MACD и теория вероятностей. Вы имеете какое-то отношении к математике?



Я студент, учусь по направлению "прикладные математика и физика".



Пробовали математические модели (теория) или лобовой перебор стратегий и параметров (технология)?

Сначала я перебирал разные стратегии, далее пытался применить к ним математические модели. Так что для меня приемлемы и теория, и практика (технология). Я считаю, что для успешного трейдера и то, и другое должно быть важно.

Где брали идеи для проверки?



Читал пару каких-то книг по тематике торговли на бирже, авторов не помню уже. Но ближе к 20 странице ясно понимал, что трачу свое время впустую, потому что авторы во всех книгах ничего толкового не говорили, только одна "вода". Хотя их тоже можно понять, так как они не заинтересованы в том, чтобы разглашать какие-то особенности торговли, свои наработки.

Я читал сообщения на форуме mql5.com. Кое-что полезное там есть!

Почему была выбрана валютная пара GBPUSD?

Пару GBPUSD я выбрал случайно и дальнейшие расчеты я делал по ней. Другие пробовал, но уже после того, как всё посчитал. Но так как у каждой пары свои характеристики, то на других парах советник всегда проигрывал.

У вас есть свое понимание рынка, того как он устроен?



Я думаю, что все движения на рынке связаны каким-то образом с событиями в мире. Какую-то конкретную связь я не нашел и, возможно, найду не скоро, потому что этим нужно серьезно заниматься, уделять много времени. Поэтому я считаю все процессы в некотором приближении случайными и описываю их математической моделью, которая позволяет вычислить вероятность того или иного события.



Как быстро удалось освоить язык MQL5?



До знакомства с терминалом я знал языки С и С++. Так что проблем с изучением MQL5 не было. По времени я его освоил довольно быстро. При изучении наиболее полезными были, во-первых, Документация и, во-вторых, форум mql5.com.



Похоже, что ваш советник написан без использования Мастера MQL5. Ведь советники из Мастера пишут о своих действиях в журнал "Эксперты".



Я писал код так, как привык это делать, - с нуля. Так что всё, что Мастер MQL5 создавал по умолчанию, я удалял. А вывода нет, потому что он мне не нужен - алгоритм простой, так что в принципе, я понимаю, что делает советник.



В советнике используется индикатор MACD. Когда эксперт получает от него сигнал к покупке/продаже, то он анализирует, какова же вероятность того, что цена действительно упадет/вырастет. И в зависимости от нее и текущего баланса рассчитывается размер лота и выставляется ордер.



Изюминка здесь - "вероятность того, что цена действительно упадет/вырастет". Как вы это сделали?

До Чемпионата я всё посчитал вручную и принял за факт, что эти вероятности всегда будут одними и теми же при получении аналогичных сигналов. Советник лучше себя чувствует, когда происходят значительные колебания курса. Сейчас, например, ситуация по символу GBPUSD спокойная и график баланса стал почти горизонтальный.

График выглядит очень привлекательно. В случае победы готовы ли вы поставить деньги под торговлю этим экспертом?

Нет, не готов, потому что реализованный в эксперте алгоритм, повторюсь, не имеет строгого обоснования и доказательств. И он может, по сути, проиграть все средства.



Прибыльных сделок у вашего советника меньше 50%, обычно бывает наоборот. По какому критерию проводили оптимизацию?

Оптимизацию проводил по критерию максимальной прибыли, и входных параметров всего 2.

В тестере прибыльных сделок тоже было существенно меньше 50%?

Да, в тестере тоже самое было. В общем, еще есть над чем работать!

Какие-то советники привлекли ваше внимание, чем?



Мне понравился советник товарища lf8749 за свою стабильность, а также советник от Xupypr, который пережил серьезную просадку и вернулся на тот же уровень. Можно попытаться его изучить. Тем более, что доступен исходный код одного из этих участников.



Чего вам не хватает в тестере терминала MetaTrader 5? И что больше всего нравится?



В тестере мне пока всего хватает, но я бы хотел, чтобы была доработана скорость визуального тестирования, так как она не очень удобная: слишком сильный скачок при переключении бегунка до конца вправо - от быстрого режима до экстремально быстрого. Этот режим очень удобен на первых этапах создания советника, так как помогает быстро отслеживать ошибки и следить за тем, какие действия совершает советник.

Но визуализация мне нужна только в самом начале. Далее я использую оптимизацию, ну и чтобы посчитать те самые вероятности, я использовал статистику.



Если бы вы искали успешного трейдера или прибыльную стратегию, то на какие показатели обратили бы внимание в первую очередь?

Максимальная просадка и прибыльность, естественно!



Используется ли трейлинг стоп для закрытия позиций?

Трейлинг стоп не используется. Дело в том, что на момент отправки советника я еще не знал, что это такое. А так, если бы знал, то добавил бы.

Сколько времени вам может понадобиться для изучения торговли и получения стабильных результатов?

Я думаю, как минимум год. Сейчас для меня главное учеба, так что времени на это почти не остается. А так, если бы мне ничем не надо было совсем заниматься, то изучение торговых премудростей заняло бы гораздо меньше времени, но это, как вы понимаете, невозможно.



А что необходимо, для того чтобы стать успешным трейдером?

Я думаю, что, как и везде, нужно много трудиться.



Ваш прогноз - кто победит из тех, кого мы видим?

Думаю, тот, кто сейчас первый, то есть эксперт участника lf8749 из Китая.

Что можете посоветовать тем, кто хочет принять участие в Чемпионате и выиграть?

Сложно сказать что-то конкретное. У меня у самого опыта-то не так уж и много. Могу посоветовать только общаться с теми, кто во всем этом разбирается, ну и, соответственно, много работать в этом направлении. Я хотел бы еще пожелать удачи всем участникам. Пусть победит сильнейший!

Напоследок, почему советник называется "beast"?

Вы знаете, что есть такие животные на рынке как "медведь" и "бык". Так вот, я создал еще одного.

Спасибо за беседу, Виталий. Желаем удачи на Чемпионате и успехов в трейдинге!