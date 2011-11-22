Лига Чемпионов ATC: Интервью с Борисом Одинцовым (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 22.11.2011.

Интервью с Борисом Одинцовым (bobsley) - последнее в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC". Борис стал победителем Automated Trading Championship 2010 - первого Чемпионата с участием экспертов на новом языке MQL5. Тогда его советник в упорной борьбе сумел взобраться на самую вершину турнирной таблицы, заработав $77 000. В этом году Борис участвует с тем же советником, слегка изменив его настройки. Возможно, этот советник еще сможет повторить свой успех.



Давайте поговорим о вашей победе в прошлом году. Это был ваш первый Чемпионат, и сразу первое место. Не создалось ощущение, что все это очень просто?

С одной стороны да, с другой нет. Помогло то, что в прошлом году язык MQL5 только появился, и далеко не все смогли его освоить к Чемпионату. С другой стороны, те, кто его быстро освоил, оказались как опытными трейдерами, так и опытными программистами.

Считаете ли вы себя тоже опытным трейдером и программистом? Что же помогло именно вам занять первое место - немного больше опыта, удача или что-то еще?

Программистом - да. Как трейдер, я считаю себя новичком, с Форексом знаком с 2008. Опытным трейдером стать не так просто. Первое место занять помог, скорее всего, подход к моделированию, а также то, что не наделал ошибок при написании эксперта. В прошлом году многие хорошие стратегии страдали именно из-за ошибок в программировании.

Подход к моделированию и аккуратное программирование - этого достаточно для победы? В целом, смогли вывести для себя какую-то формулу успеха?

Скажем так, это залог успеха. А в целом, все равно это зависит от удачи. Под удачей в Чемпионате можно понимать некую функцию, зависящую от числа участников, средней силы эксперта участника и силы своего эксперта.

А кроме денежного приза, какие бонусы еще принесла вам победа?

Несомненно, новые знакомства, причем даже с людьми, которые не имели к Чемпионату никакого отношения.

Если не секрет, на что потратили денежный приз?

Примерно половину потратил на то, чтобы порадовать себя и близких. Ведь деньги надо тратить, чтобы получать удовольствие. Оставшиеся частично положил на депозит и вклады в фондовый рынок.

Победа как-то повлияла на ваши отношения с финансовыми рынками? Возможно, стали смелее или наоборот осторожнее?

Отношение осталось такое же, как и было. В делах с деньгами я всегда стараюсь быть крайне осторожным.

Какая судьба постигла победную программу? Вы используете этот эксперт на реальном счете?

Да, на реальных счетах я использовал того же робота, как в MetaTrader 4 так и в MetaTrader 5. От реальных счетов на Форексе на некоторое время пришлось отказаться. У меня был ПАММ-счет с долей инвесторов в 75%, который в течение 2 месяцев был слит.

Пока что отрабатываю варианты экспертов на центовых счетах.

Вы пишете, что отказались от реальных счетов на Форексе. Но ведь на Чемпионате ваш советник увеличил стартовый депозит в более чем 7 раз. Как вы думаете, что мешает и реальному Форексу быть столь же прибыльным?

Мешает отличие реальных счетов от демо, причем кардинальное отличие. Я даже проводил такие проверки: у 6-7 разных брокеров на центовых счетах ставил одного и того же робота. И через 2 месяца я сравнивал результаты. Результаты оказывались такими, что отклонение по балансу достигало 40%. Вот и как тут быть, для меня это до сих пор загадка.

Конечно же, причин здесь сразу много найдется. У одного ДЦ были проскальзывания, у другого сервер повис, и т.п. Это все в долгосрочном плане сказывается на средствах счета.

В итоге, я пришел к тому, что быть прибыльным на Форексе мешает отсутствие единого поставщика котировок.

Поступали предложения продать ваш победный советник? Вообще победа на Чемпионате приносит и славу. Заказы на разработку советников поступают?

Да поступали, причем большинство хотели купить только его полностью безубыточную версию.

Заказы поступают, но у меня нет совершенно на это дело времени. Бывает, просто помогаю с мелкой доработкой какого-нибудь эксперта в плане устранения ошибок и оптимизации.

Когда вы решили принять участие в АТС 2011? Победа в прошлом чемпионате придает уверенности?

Да придает, особенно в психологическом плане. А принять участие решил сразу же, после объявления о проведении АТС 2011. Эксперт уже был готов, оставалось только заточить его под правила. Использую все тот же прошлогодний эксперт, немного улучшенный и заново оптимизированный. Всю информацию о нем можно найти в обсуждениях моего советника в АТС 2010.

Что в нем изменилось?

Я изменил внутренние настройки индикатора, уровни стопа и профита. Обо всех настройках, естественно, рассказывать не буду - изюминка то должна оставаться.

Вы участвуете с тем же советником из-за того, что он уже хорошо показал себя, или просто не было желания разрабатывать новую программу?

Да, именно так, у меня так и не получилось написать советника лучше, чем прошлогодний, хотя перепробовал много разных стратегий.

Вы используете ту же пару EURUSD, несмотря на то, что рынки сильно волатильные. Почему именно эта пара?

Да, использую всю ту же пару из-за ее наибольшей ликвидности. Волатильность сильно увеличилась, но и настройки эксперта я соответственно изменил.

В том году ваш советник не любил флэтовый высоковолатильный рынок. В нем не было защиты от этого. Сейчас в этом плане что-нибудь добавили?

Нет, никакой защиты не добавлял. Это так и остается самым уязвимым местом советника.

В журнале "Эксперты" есть записи об ошибках в запросе, перед отправкой на сервер. Откуда такие записи? Делается ли обработка перед отправкой запроса в OrderCheck()?

Да, конечно, делается. Я использую стандартные библиотеки для торговли. И именно после запроса OrderCheck() в случае невозможного исполнения запроса в журнал выводятся сообщения с ошибками.

Причина здесь этих записей простая. Я обычно комментировал эти строки, чтобы в журнал ошибки не писались. Но при очередном обновлении терминала MetaTrader 5 все библиотеки заново обновляются, вот это перед отсылкой эксперта я забыл проверить.

А так это за ошибку я не считаю.

С первых же сделок он стал торговать большими лотами (от 2.6 до 3.2). Не в этом ли причина такой сильной просадки? Не пытались сделать более осторожную и гибкую систему управления капиталом?

На реальных счетах, естественно, риски меньше. Но в Чемпионате, считаю, что рисковать надо по полной, иначе просто будет не догнать лидеров.

Но советник начал не так хорошо. С чем это связано? Рынок повел себя как-то неожиданно?

Да, в начале Чемпионата был "боковик". И советник болтался от 2000 до 12000$ по балансу. Но потом рынок перешел в фазу тренда, и средства стали расти. А что будет дальше, покажет только время.

А увидев такие не очень хорошие результаты, не потеряли надежду? Или четко знали, что с наступлением тренда он еще взберется на первую страницу?

Я оптимизировал советника по фактору восстановления. Поэтому надеялся увидеть его в десятке лидеров, так и случилось, этому я очень рад вне зависимости от дальнейшего его поведения.

Наверняка в ходе предыдущего Чемпионата отмечали для себя моменты, которые можно улучшить в советнике. И вот сейчас представилась такая возможность. Сейчас, глядя на него, хочется еще что-то изменить?



Нет, сейчас вы видите полностью законченную версию советника. Из него лучше уже ничего не получится.



В этом году на первых строчках часто появляются мультивалютники. Нет желания также попробовать торговать несколькими парами?

Есть, конечно же. Но большинство мультивалютников - это гридеры. Вот гридера мультивалютника делать не хочу. Чтобы сделать хороший мультивалютник, надо освоить и подобрать стратегии к разным парам, а пока что такого по разным обстоятельствам не получается.

Прошел год, платформа MetaTrader 5 продолжает развиваться, как и язык MQL5 и среда разработки. До начала Чемпионата какие прогнозы делали о возможных участниках, о количестве? Оправдались ли они?

Мои прогнозы не оправдались. Я думал, что в Чемпионате будет участвовать около 1000 экспертов. Поначалу так и казалось, когда число зарегистрированных было около 2000. Однако допущенных к АТС 2011 было чуть больше, чем в прошлом году.

В терминал включен MQL5 Wizard для генерации советников. Пробовали его использовать?

Да пробовал, это очень удобная вещь для новичков. В нем можно собрать советника за 5 минут. Но хорошего эксперта, с логикой и переключениями в нем написать не получится.

А чего не хватает визарду, по-вашему?

Сложную стратегию (алгоритм) в нем практически невозможно реализовать. Вот простой пример, если я хочу закрывать ордер, скажем так, в 14:00 вне зависимости от причин, это в нем не сделать. Мультивалютники с разными стратегиями, тоже не реализовать.

Вы следите за развитием среды разработки MQL5, за новыми сервисами?

Запуск новых сервисов - это мощный шаг вперед вашей компании. Особенно мне понравились MQL5 Cloud Network, где из-за нехватки мощностей своего компьютера можно привлечь для оптимизации практически неограниченные мощности, и Маркет, где планируется покупать и продавать различного рода услуги.

Вы сейчас следите за Чемпионатом? Что думаете об участниках? Можете сделать прогноз о победителе или о возможном победном балансе?

Делать какой-либо прогноз сложно. Можно вспомнить недавний пример из репортажа о 6 недели Чемпионата "...советник Игоря Корепина (Xupypr), и его график уже никогда не пересечется с лидером Чемпионата - экспертом загадочного участника ias".

Тем не менее, прошло всего 2 дня, и они уже пару раз попересекались.

А так, хочется выделить участника aharata за его дерзость и напористость. Он, похоже, носом землю роет, чтобы добиться успеха. Вот так и надо. Также мне нравятся "кривульки" баланса AAA777 из Белоруссии и ronnielee из Сингапура, ну и несомненно ias со своей загадочной мультивалютной стратегией.

Хочу пожелать успеха всем участникам. И помните - дорогу осилит идущий. Всем привет!