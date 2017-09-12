Треугольный арбитраж

Описание идеи

Тема треугольного арбитража с завидной периодичностью поднимается на тематических форумах в Сети. Что же это такое?



Слово "арбитраж" в этом термине подразумевает некоторую нейтральность к рынку. "Треугольный" означает, что портфель состоит из трёх инструментов.

Возьмём самый популярный пример: треугольник "евро — фунт — доллар". В валютных парах он описывается так: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. Требуемая нейтральность заключается в попытке купить и продать одновременно одни и те же инструменты, заработав при этом профит.

Выглядит это следующим образом. Любую пару из этого примера представляем через две остальные:

EURUSD=GBPUSD*EURGBP,

или GBPUSD=EURUSD/EURGBP,

или EURGBP=EURUSD/GBPUSD.

Все эти варианты идентичны, и выбор какого-либо из них мы подробнее рассмотрим ниже. Пока же остановимся на первом варианте.

Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:



Покупаем EURUSD, т.е. используем цену ask. На балансе у нас плюс евро и минус доллары. Выражаем EURUSD через две другие пары. GBPUSD: евро тут нет, но есть доллар, а доллары мы должны продать. Чтобы продать доллары в GBPUSD, надо эту пару купить. Значит, используем ask. При покупке мы получим на баланс плюс фунт и минус доллар. EURGBP: евро нам надо купить, а фунт, который нам не нужен, — продать. Покупаем EURGBP, используем ask. На балансе у нас плюс евро и минус фунт. Всё сходится.

Итого имеем: (ask) EURUSD = (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP. Мы получили необходимое равенство. Чтобы теперь на нём заработать, мы должны купить одну сторону и продать другую. Здесь возможны два варианта:

Купить EURUSD дешевле, чем можем его продать, но выраженный по-другому: (ask) EURUSD < (bid) GBPUSD * (bid) EURGBP Продать EURUSD дороже, чем можем его купить, но выраженный по-другому: (bid) EURUSD > (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP

Дело осталось за малым: найти такую ситуацию и заработать на ней.



Обратите внимание: треугольник можно составлять и другим способом, переместив все три пары в одну сторону и сравнивая с 1. Все варианты идентичны, но вышеописанный, с моей точки зрения, легче воспринимается и объясняется.

И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.

Немного чаще возникает ситуация, когда одну сторону мы можем купить дешевле, чем другую, но продать сейчас с прибылью не можем. Тогда мы ждём, когда этот дисбаланс пропадёт. Находиться в сделке нам безопасно, потому что наша позиция почти нулевая, т.е. мы вне рынка. Но надо понимать, откуда берется это "почти". Для идеального выравнивания торговых объёмов необходима точность, которая нам недоступна. Напомню, что чаще всего торговые объёмы округляются до 2 знака после запятой, а это для нашей стратегии слишком грубое округление.

Теорию мы разобрали, пора написать робота. Эксперт написан в процедурном стиле, поэтому понятен и начинающим программистам, и тем, кто по каким-либо причинам не любит ООП.





Краткое описание робота

Сначала создаём все возможные треугольники, правильно их расставляем и получаем все необходимые данные по каждой валютной паре.

Вся эта информация хранится в массиве структур MxThree. У каждого треугольника есть поле status. Начальное его значение = 0. Если треугольник нужно открыть, то статусу присваивается значение = 1. После подтверждения того, что треугольник открылся полностью, его статус меняется на 2. Если треугольник открылся не весь или его пора закрывать, то статус меняется на 3. Как только треугольник успешно закроется, статус вновь возвращается в положение 0.

Открытие и закрытие треугольников робот записывает в лог-файл, позволяющий проверить корректность действий и восстановить историю. Имя лог-файла: Three Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csv.

Для тестирования загрузите в Тестер все необходимые валютные пары. Для этого нужно перед запуском Тестера запустить робота в режиме Create file with symbols. Если этого файла не будет, то робот прогонит тест по дефолтному треугольнику EUR+GBP+USD.





Используемые переменные

Код любого робота в моем исполнении начинается с включения заголовочного файла. В нем перечислены все инклюды, библиотеки и т.д. Этот робот — не исключение: сразу после блока описания следует строка #include "head.mqh" и т.д.:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

Сейчас этот список не совсем понятен читателю, но статья написана в режиме следования за кодом, поэтому структура программы здесь не нарушается. По мере прочтения всё станет ясно. Все функции, классы, единицы кода для удобства разложены по отдельным файлам. Каждый включаемый файл, кроме стандартной библиотеки, у меня также начинается со строки #include "head.mqh". Это позволяет использовать IntelliSense во включаемых файлах и не держать в памяти названия всех необходимых сущностей.

Затем подключим файл для Тестера. Нигде в другом месте этого сделать нельзя, поэтому объявим его здесь. Эта строка нужна для загрузки символов в мультивалютный тестер:



#property tester_file FILENAME

Далее опишем используемые в программе переменные. Их описание тоже содержится в отдельном файле var.mqh:

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status; double pl; datetime timeopen; double PLBuy; double PLSell; double spread; stThree(){status= 0 ;magic= 0 ;} }; enum enMode { STANDART_MODE = 0 , USE_FILE = 1 , CREATE_FILE = 2 , }; stThree MxThree[]; CTrade ctrade; CSymbolInfo csmb; CTerminalInfo cterm; int glAccountsType= 0 ; int glFileLog= 0 ; sinput enMode inMode= 0 ; input double inProfit= 0 ; input double inLot= 1 ; input ushort inMaxThree= 0 ; sinput ulong inMagic= 300 ; sinput string inCmnt= "R " ;

Сначала идут дефайны, они простые и снабжены комментариями. Думаю, с их пониманием проблем не будет.

Затем идут две структуры stSmb и stThree. Логика у них следующая: любой треугольник состоит из трёх валютных пар. Поэтому, описав одну из них однажды и использовав ее три раза, мы получим треугольник. stSmb — это и есть структура, описывающая валютную пару и её спецификацию: возможные торговые объёмы, переменные _Digits и _Point, текущие цены на момент открытия и некоторые другие. А в структуре stThree три раза используется stSmb — это и есть наш треугольник. Также сюда добавлены некоторые свойства, относящиеся только к треугольнику: текущий профит, мэджик, время открытия и т.д. Далее следуют режимы работы, о которых мы поговорим позже, и входные переменные. Входные переменные тоже описаны в комментариях, но на двух из них мы остановимся чуть подробнее:



В параметре inMaxThree хранится максимально возможное количество одновременно открытых треугольников. При 0 оно не используется. Например, если параметр установлен на 2, то одновременно может быть открыто не более 2 треугольников.

Параметр inProfit содержит размер комиссии, если она есть.





Начальная настройка

Итак, включаемые файлы и используемые переменные описаны. Далее приступаем к блоку OnInint().

Перед старом эксперта необходимо проверить корректность введённых параметров и получить начальные данные там, где это необходимо. Если всё успешно, начнем работу. Я стараюсь задавать в экспертах минимум входных настроек, и данный робот не стал исключением.

Только один из 6 входных параметров может привести к невозможности работы эксперта — это торговый объём. Мы не можем открывать сделки с отрицательным объёмом. Все остальные настройки на корректность работы не влияют. Проверки проводятся в самой первой функции блока OnInit().

Ознакомимся с её кодом.

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "Trade volume < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "Always use the same minimum trading volume" );

Так как робот написан в процедурном стиле, то придется завести несколько глобальных переменных. Одна из них — хэндл лог-файла. Имя состоит из фиксированной части и даты старта робота — это сделано для простоты контроля, чтобы не искать потом в рамках одного файла, откуда начинается лог за тот или иной старт. ОБратите внимание, что имя меняется каждый раз при новом запуске, при этом прошлый файл с таким же именем, если он есть, удаляется.

В работе эксперт использует 2 файла: файл с найденными треугольниками (который создается только при соответствующем выборе пользователя) и лог-файл, куда записывается время открытия и закрытия треугольника, цены открытия и некоторая дополнительная информация для удобства контроля. Лог-файл ведется всегда.



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "The log file is not created" ); } . . for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }





Составление треугольников

Чтобы составить треугольники, нам нужно рассмотреть следующие аспекты:

Источник треугольников — из окна "Обзор рынка" или из заранее подготовленного файла. В тестере ли мы? Если да, то в нужно загрузить символы в Обзор рынка. Нет смысла загружать всё возможное, поскольку обычный домашний компьютер просто не справится с нагрузкой. Будем искать заранее подготовленный файл с символами для тестера. Если же его нет, то протестируем стратегию на стандартном треугольнике: EUR+USD+GBP. Чтобы упростить код, введём ограничение: все символы в треугольнике должны иметь одинаковый размер контракта. Не забываем, что треугольники можно составить только из валютных пар.

Первая необходимая функция — составление треугольников из Обзора рынка.

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

Вторая необходимая функция — чтение треугольников из файла

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "File with symbols not read!" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) { string smb1= FileReadString (fh); string smb2= FileReadString (fh); string smb3= FileReadString (fh); if (!csmb.Name(smb1) || !csmb.Name(smb2) || !csmb.Name(smb3)) { while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); continue ;} int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=smb1; MxSmb[cnt].smb2.name=smb2; MxSmb[cnt].smb3.name=smb3; while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); } }

Последняя функция, которая нужна в этом разделе — это обёртка двух предыдущих функций. Она отвечает за выбор источника треугольников в зависимости от входных настроек робота. Также в ней проверим, где запускается робот. Если в Тестере, то вне зависимости от выбора пользователя загружаем треугольники из файла. Если файла нет — загружаем дефолтный треугольник EURUSD+GBPUSD+EURGBP.

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

Здесь мы использовали одну вспомогательную функцию — fnSmbCheck(). В ней проверяется, есть ли ограничения на работу с символом. Если есть, то мы его пропускаем. Вот её код.

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

Итак, треугольники составлены. Функции их составления помещены во включаемый файл fnSetThree.mqh. Функция проверки символа на ограничения помещена в отдельный файл fnSmbCheck.mqh.

Мы составили все возможные треугольники. Пары в них могут располагаться в произвольном порядке, и это вызывает массу неудобств, поскольку нам необходимо определить, каким образом одну валютную пару выразить через другие. Чтобы навести порядок, на примере евро-доллар-фунт рассмотрим все возможные варианты расположения:

№ символ 1 символ 2

символ 3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = умножить, '/' = разделить. '0' = действие невозможно

В приведённой выше таблице видно, что треугольник можно составить 6 способами, но два из них — строки 4 и 6 — не позволяют выразить первый символ через два оставшихся. Значит, эти варианты отпадают. Остальные 4 варианта идентичны. Неважно, какой символ и через какие другие мы выражаем, но нам важна скорость. Операция деления более медленная чем умножение, поэтому отбросим варианты 3 и 5. Осталось два варианта: строки 1 и 2.

Остановимся на варианте в строке 2 из-за удобства восприятия. Таким образом нам не придётся вводить в робота дополнительные поля ввода для первого, второго и третьего символов, да это и невозможно, поскольку мы торгуем не один треугольник, а сразу все возможные.

Удобство нашего выбора: так как мы торгуем арбитраж, а эта стратегия подразумевает нейтральную позицию, то мы должны купить и продать одно и то же. Пример: Buy 0.7 лота EURUSD и Sell 0.7 лота EURGBP — мы купили и продали 70000€. То есть, мы имеем позицию, несмотря на то, что находимся вне рынка, поскольку в покупке и продаже фигурировал один объём, но выраженный в разных деньгах. Нам нужно скорректировать их, проведя сделку по GBPUSD. Другими словами, мы сразу знаем, что у символов 1 и 2 всегда должен быть одинаковый объём, но разное направление. Также заранее известно, что у третьей пары объём равен цене второй пары.

Функция которая правильно расставляет пары в треугольнике:

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "Use triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "All used triangles: " +( string )count); }

Функция целиком расположена в отдельном файле fnChangeThree.mqh.



И последний шаг, который нужен, чтобы закончить подготовку треугольников: сразу загрузим все данные по используемым парам, чтобы впоследствии не тратить время на обращение за ними. Нам понадобится следующее:

минимальный и максимальный объём торговли по каждому символу; количество знаков в цене и в объёме для округления; переменная Point и Ticksize. Я не сталкивался с ситуацией, когда у валютных пар они различны, но всё же получим все данные и будем использовать их в нужных местах.

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "NOT CORRECT LOAD: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize(); double lt= MathMax (MxSmb[i].smb1.lot_min, MathMax (MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min)); MxSmb[i].lot_min= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); lt= MathMin (MxSmb[i].smb1.lot_max, MathMin (MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max)); MxSmb[i].lot_max= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); if (lot== 0 ) { MxSmb[i].smb1.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb2.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb3.lot=MxSmb[i].lot_min; } else { MxSmb[i].smb1.lot=lot; MxSmb[i].smb2.lot=lot; if (lot<MxSmb[i].smb1.lot_min || lot>MxSmb[i].smb1.lot_max || lot<MxSmb[i].smb2.lot_min || lot>MxSmb[i].smb2.lot_max) { MxSmb[i].smb1.name= "" ; Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - not correct the trading volume" ); continue ; } } } }

Функция располагается в отдельном файле fnSmbLoad.mqh

На этом раздел о составлении треугольников можно считать закрытым. Двигаемся дальше.





Режимы работы эксперта



Symbols from Market Watch. Symbols from file. Create file with symbols.

При запуске робота мы можем выбрать один из доступных режимов работы:

Режим "Symbols from Market Watch" подразумевает, что мы запускаем робота на текущем символе и составляем рабочие треугольники из окна Обзор рынка. Это основной режим работы, и он не требует дополнительной обработки.

Режим "Symbols from file" отличается от первого только источником получения треугольников — из ранее подготовленного файла.



Режим "Create file with symbols" как раз и создаёт файл с треугольниками, которые мы в будущем используем или во втором режиме работы, или в тестере. Данный режим предполагает только составление треугольников, после которого работа эксперта завершается.

Опишем эту логику:



if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "File with symbols not created" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "File with symbols created" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

Функция записи данных в файл простая и особых комментариев не требует:



void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "Symbol 1" , "Symbol 2" , "Symbol 3" , "Contract Size 1" , "Contract Size 2" , "Contract Size 3" , "Lot min 1" , "Lot min 2" , "Lot min 3" , "Lot max 1" , "Lot max 2" , "Lot max 3" , "Lot step 1" , "Lot step 2" , "Lot step 3" , "Common min lot" , "Common max lot" , "Digits 1" , "Digits 2" , "Digits 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

Кроме самих треугольников, запишем и дополнительную информацию: разрешённые объёмы торговли, размер контракта, количество знаков в котировках. Эти данные из файла нам нужны только для визуального контроля свойств символов.



Данная функция размещена в отдельном файле fnCreateFileSymbols.mqh





Рестарт робота



Мы практически завершили стартовые настройки эксперта. Нам осталось ответить еще на один вопрос: как обработать восстановление после сбоя? Если произошла кратковременная потеря интернета — это не страшно. Робот продолжит нормально работать после повторного подключения к Сети. А вот если придётся перезапустить робота, то нам необходимо найти свои позиции и продолжить работу с ними.

Функция которая решает проблемы с перезапуском робота:

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

Как и ранее, данная функция находится в отдельном файле: fnRestart.mqh

Последние шаги:



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

Обратите внимание на асинхронный режим отправки ордеров. Стратегия предполагает максимально оперативные действия, поэтому используем этот режим выставления. Будут и сложности: нам понадобится дополнительный код для отслеживания, успешно ли открыта позиция. Рассмотрим всё это ниже.

На этом блок OnInit() закончен, можно переходить к телу робота.





OnTick



Сначала посмотрим, есть ли у нас в настройках ограничение по максимально возможному количеству открытых треугольников. Если есть и мы достигли установленного предела, то существенную часть кода на этом тике можно пропустить:

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

Проверка проста. Мы объявили локальную переменную для подсчёта открытых треугольников и перебрали в цикле наш основной массив. Если статус треугольника не 0 — значит, он в работе.

После подсчёта открытых треугольников, если ограничение позволяет, начинаем просматривать все остальные треугольники и следить за их состоянием. За это отвечает функция fnCalcDelta():

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

Рассмотрим её код подробнее:

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ; . if (lot> 0 ) MxSmb[i].smb3.lot= NormalizeDouble ((MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.tick.bid)/ 2 *MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot); if (MxSmb[i].smb3.lot<MxSmb[i].smb3.lot_min || MxSmb[i].smb3.lot>MxSmb[i].smb3.lot_max) { Alert ( "The calculated lot for " ,MxSmb[i].smb3.name, " is out of range. Min/Max/Calc: " , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_min,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_max,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - DISABLED" ); MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ; } MxSmb[i].smb1.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb1.tick.ask-MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits)*MxSmb[i].smb1.Rpoint; MxSmb[i].smb2.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb2.tick.ask-MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits)*MxSmb[i].smb2.Rpoint; MxSmb[i].smb3.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb3.tick.ask-MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)*MxSmb[i].smb3.Rpoint; if (MxSmb[i].smb1.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb2.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb3.sppoint<= 0 ) continue ; MxSmb[i].smb1.spcost=MxSmb[i].smb1.sppoint*MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].smb2.spcost=MxSmb[i].smb2.sppoint*MxSmb[i].smb2.tv*MxSmb[i].smb2.lot; MxSmb[i].smb3.spcost=MxSmb[i].smb3.sppoint*MxSmb[i].smb3.tv*MxSmb[i].smb3.lot; MxSmb[i].spread=MxSmb[i].smb1.spcost+MxSmb[i].smb2.spcost+MxSmb[i].smb3.spcost+prft; temp=MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.Rpoint*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].PLBuy=((MxSmb[i].smb2.tick.bid-MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.bid-MxSmb[i].smb3.dev)-(MxSmb[i].smb1.tick.ask+MxSmb[i].smb1.dev))*temp; MxSmb[i].PLSell=((MxSmb[i].smb1.tick.bid-MxSmb[i].smb1.dev)-(MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.ask+MxSmb[i].smb3.dev))*temp; MxSmb[i].PLBuy= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLBuy, 2 ); MxSmb[i].PLSell= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLSell, 2 ); MxSmb[i].spread= NormalizeDouble (MxSmb[i].spread, 2 ); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread || MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) { if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.mrg)) if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )>((MxSmb[i].smb1.mrg+MxSmb[i].smb2.mrg+MxSmb[i].smb3.mrg)*CF)) { MxSmb[i].magic=fnMagicGet(MxSmb,magic); if (MxSmb[i].magic<= 0 ) { Print ( "Free magic ended

New triangles will not open" ); break ; } ctrade.SetExpertMagicNumber(MxSmb[i].magic); cmnt_pos=cmnt+( string )MxSmb[i].magic+ " Open" ; . MxSmb[i].timeopen= TimeCurrent (); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, true ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, false ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].status== 1 ) Print ( "Open triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic); } } } }

Я подробно снабдил функцию комментариями и объяснениями. Надеюсь, у читателя не останется по ней вопросов. За кадром осталось два момента: используемый механизм выбора доступного мэджика и непосредственно открытие треугольника.

Вот так мы выбираем доступный мэджик:

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

А вот так открываем треугольник:

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : Т if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

Как обычно, функции выше расположены в отдельных файлах fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh и fnOpen.mqh.



Итак, мы нашли нужный треугольник и отправили его на открытие. В MetaTrader 4 или на хеджинговых счетах в MetaTrader 5 это по факту означает окончание работы эксперта. Но нам надо ещё отследить успешность открытия треугольника. Для этого я не использую события OnTrade и OnTradeTransaction, поскольку в их случае нет гарантий получения успешного результата. Вместо них я проверяю количество текущих позиций — стопроцентный индикатор.



Рассмотрим функцию контроля открытия позиций:

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "Not correct open: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

Используемая нами функция записи в лог-файл проста :

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," Open :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"Tiket:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"Lot", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," Ask ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," Bid ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Price open", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Tick value", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Spread point", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"Spread $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"Spread all", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"PL Buy", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"PL Sell", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"Magic", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," Time open", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," Time current", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

Итак, мы нашли треугольник для входа, успешно открыли по нему позиции. Теперь надо посчитать, сколько же мы на нем заработали.



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

За закрытие треугольника отвечает простая функция:

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

Мы практически подошли к концу, осталось проверить успешность закрытия и вывести что-нибудь на экран. Если робот ничего не пишет, то кажется что он не работает.

Вот наша проверка на успешность закрытия. Кстати, для открытия и закрытия можно было реализовать одну функцию, просто изменив направление сделки, но мне этот вариант не очень понравился, поскольку между открытием и закрытием все же есть небольшие процедурные различия.



Проверяем успешность закрытия:

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "Close triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "Close:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "Lot" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "Tiket" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "Magic" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "Profit" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "Time current" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

И напоследок выведем что-нибудь в виде комментариев на экран. Это своеобразная "косметика" для визуального сопровождения. Выводим следующее:

Всего треугольников отслеживается Открытых треугольников 5 самых ближайших к открытию треугольников Открытые треугольники, если есть

Вот код данной функции:

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "Total triangles: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "Open triangles: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "Smb1 Smb2 Smb3 P/L Buy P/L Sell Spread

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " Time open: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }





Тестирование





Можно для интереса пройти тест в режиме моделирования тиков, сравнить с тестированием на реальных тиках. Можно пойти ещё дальше: сравнить результаты тестов на реальных тиках с реальной работой и сделать вывод, что мультитестер очень далёк от реальности.

Результаты работы из практики показывают, что в среднем можно рассчитывать на 3-4 сделки в неделю. Чаще всего позиция открывается ночью и, как правило, в треугольнике присутствует низколиквидная валюта типа TRY, NOK, SEK и похожие. Профит робота зависит от торгуемого объёма, а поскольку сделки возникают нечасто, то этот советник легко может манипулировать большими объёмами, при этом работая параллельно с другими роботами.

Риск робота легко поддаётся расчётам: 3 спреда * на количество открытых треугольников.

Для подготовки валютных пар, с которыми можно работать, рекомендую сначала открыть все символы, затем скрыть те, у которых запрещена торговля и которые не являются валютными парами. Более быстро эту операцию можно провести с использованием незаменимого для любителей мультивалютных стратегий скрипта: https://www.mql5.com/ru/market/product/25256

Напомню также, что история в тестере не загружается с сервера брокера — она должна быть заранее загружена в клиентский терминал. Поэтому это надо сделать либо самостоятельно перед стартом тестирования, либо вновь используя указанный выше скрипт.





Перспективы развития



Можно ли улучшить результаты работы? Конечно можно. Для этого нужно сделать свой агрегатор ликвидности, но минус этого подхода — необходимость открытия счетов у многих брокеров.

Также можно ускорить и результаты тестирования. Для этого есть два пути, которые можно совместить. Первый шаг — ввести дискретность расчёта, постоянно при этом отслеживая только те треугольники, где вероятность входа очень высокая. Второй путь — использовать OpenCL, что для данного робота крайне разумно.





Файлы, используемые в статье

