总体思路

开发可靠规律的三角套利话题经常出现在论坛上。那么它究竟是什么呢？



"套利" 意味着有些偏向行情的中立性。"三角" 是指投资组合由三个金融工具组成。

我们举一个最流行的例子: "欧元 — 英镑 — 美元" 三角。就货币对而言, 可以描述如下: EURUSD + GBPUSD + EURGBP。所需的中立性包括尝试同时买入和卖出相同的金融工具, 从而赚取利润。

这看起来如下。这个例子中的任何一个货币对都可通过另外两个货币对来表示:

EURUSD=GBPUSD*EURGBP,

或 GBPUSD=EURUSD/EURGBP,

或 EURGBP=EURUSD/GBPUSD。

所有这些变体是相同的, 下面会更详细地讨论它们中的所有选择。同时, 我们来研究第一个选项。

首先, 我们需要看出竞买价和竞卖价。流程如下:



买入 EURUSD, 即使用 竞卖 价。这意味着, 我们在余额中增加 EUR 占比, 并消减 USD。 我们来通过其它两个货币对评估 EURUSD。 GBPUSD: 这里面没有 EUR。代之, 我们需要抛售这里面的 USD。为了抛售 GBPUSD 当中的 USD, 我们需要买入这个货币对。意即, 我们使用 竞卖价。当买入时, 我们在余额中增加 GBP 占比, 同时消减 USD。 EURGBP: 我们需要买入 EUR, 抛售我们不需要的 GBP。买入 EURGBP, 使用 竞卖价。我们在余额中增加 EUR 占比, 并消减 GBP。

总计我们拥有: (竞买价) EURUSD = (竞买价) GBPUSD * (竞买价) EURGBP。我们已获得了必要的等价。为了令其盈利, 我们应该一边买入一边卖出。这里有两种可能的选项:

比我们抛售 EURUSD 更便宜地买入, 但以不同的方式展现: (竞卖价) EURUSD < (竞买价) GBPUSD * (竞买价) EURGBP 比我们买入 EURUSD 的更高价格抛售, 但以不同的方式展现: (竞买价) EURUSD > (竞卖价) GBPUSD * (竞卖价) EURGBP

现在, 我们所要做的就是检测这种情况, 并从中获利。



注意, 三角可以用另一种方式来移动, 这三个货币对在一个方向上移动, 并与 1 比较。所有变体都相同, 但我相信, 上面描述的变体更容易理解和解释。

通过形势跟踪, 我们可以寻找一个同时买入和卖出的时刻。在这种情况下, 会即时盈利, 但这样的时刻是罕见的。

更常见的情况是, 当我们能够更便宜地买入一方时, 却无法在抛售另一方时盈利。那么我们只得等待这种不平衡消失。交易对我们来说是安全的, 因为我们的持仓相互抵消近乎为零, 意即我们游离于市场之外。虽然, 此处请注意 "近乎" 这个词。为了交易量的完美程度, 我们所需的精确度并未得到。交易量往往四舍五入到小数点后两位, 对于我们的策略来说这太粗糙了。

现在我们已经研究了这个理论, 现在是编写 EA 的时候了。EA 是以面向过程的风格开发的, 所以新入行的程序员, 以及那些因为某种原因不喜欢 OOP 的人都可以理解。

简要的 EA 描述

首先, 我们创建所有可能的三角, 将它们正确放置, 并获得每个货币对的所有必要数据。

所有这些信息都存储在 MxThree 结构数组中。每个三角都有 status (状态) 字段。它的初始值是 0。如果需要三角开单, 状态设置为 1。确认三角完全开单后, 状态变为 2。如果三角形部分开单, 或者平单时间已到, 则状态变为 3。一旦三角成功平单, 状态将返回到 0。

三角开单和平单均被保存到一个日志文件, 令我们能够检查动作的正确性并重温历史。日志文件名称为 Three Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csv。

为了执行测试, 请将所有必要的货币对载入到测试器。为此, 在运行测试器之前, 在 "创建品种文件" 模式中启动 EA。如果不存在这样的文件, EA 将在默认的 EUR + GBP + USD 三角上运行测试。

使用的变量

在我的开发过程中, 任何机器人的代码都是从包含头文件开始的。它会列出所有包含内容, 函数库, 等等。这个机器人也不例外: 说明模块之后紧随 #include "head.mqh" 等等:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

此列表目前对您来说也许无法完全理解, 但本文会遵循这些代码, 因此程序结构在此并未被违反。往下一切都将变得清晰。所有函数, 类和代码单元都放在单独的文件中, 以方便使用。就我而言, 除了标准库之外, 每个包含文件也以 #include "head.mqh" 开头。允许在包含文件中使用 IntelliSense (智能感知), 因此不必在内存中保存所有必要实体的名称。

之后, 为测试器连接文件。我们不能在任意地方进行这一步, 所以我们要在此声明。这个字符串是多币种测试器加载品种所需的:



#property tester_file FILENAME

接下来, 我们描述程序中使用的变量。描述可以在单独的 var.mqh 文件中找到:

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status; double pl; datetime timeopen; double PLBuy; double PLSell; double spread; stThree(){status= 0 ;magic= 0 ;} }; enum enMode { STANDART_MODE = 0 , USE_FILE = 1 , CREATE_FILE = 2 , }; stThree MxThree[]; CTrade ctrade; CSymbolInfo csmb; CTerminalInfo cterm; int glAccountsType= 0 ; int glFileLog= 0 ; sinput enMode inMode= 0 ; input double inProfit= 0 ; input double inLot= 1 ; input ushort inMaxThree= 0 ; sinput ulong inMagic= 300 ; sinput string inCmnt= "R " ;

由于它们很简单并附有注释, 故先行定义。我相信, 它们很容易理解。

它们跟着两个结构 — stSmb 和 stThree。逻辑如下: 任何三角由三个货币对组成。因此, 一旦描述其一并使用三次之后, 我们得到一个三角。stSmb — 描述货币对的结构及其规格: 可能的交易量, _Digits 和 _Point 变量, 开单时的当前价格和一些其它值。在 stThree 结构当中, stSmb 使用了三次。这就是我们的三角的形成过程。此外, 还会添加一些与三角相关的属性 (当前利润, 魔幻数字, 开单时间等)。然后, 是我们将在稍后介绍的操作模式和输入变量。输入也在注释中说明了。我们要仔细看看其中两个:



inMaxThree 参数中存储了可同时开单的最大三角可能数量。0 — 未用。例如, 如果参数设置为 2, 则不能有两个以上的三角同时开单。

inProfit 参数包含佣金值, 如果有的话。

初始设置

在我们描述过包含文件和使用变量之后, 我们进入 OnInint() 模块。

在启动 EA 之前, 请务必检查输入参数的正确性, 并在必要时接收初始数据。如果一切顺利的话, 我们就开始吧。我通常在 EA 中设置尽可能少的输入量, 这个机器人也不例外。

六个输入中只有一个也许阻止 EA 操作, 这就是交易量。我们不能以负数交易量开单交易。所有其它设置不影响操作。这些检查在 OnInit() 模块函数中最先执行。

我们来看看它的代码。

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "交易量 < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "始终使用相同的最小交易量" );

由于机器人是以面向过程风格编写的, 所以我们必须创建几个全局变量。其中之一是日志文件句柄。该名称由一个固定部分和机器人开始日期组成 - 这是为了便于控制, 因此您不必在同一个文件中搜索特定日志的起始位置。请注意, 名称在每次重新启动时都会变更, 并删除前一个同名文件 (如果有的话)。

EA 在其操作中使用两个文件: 含有检测到三角的文件 (由用户自行决定), 和记录三角开单和平单时间的日志文件, 开单价格和一些方便控制的附加数据。日志记录始终处于活动状态。



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "日志文件未能创建" ); } 。 . for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }

形成三角

为了形成三角, 我们需要考虑以下几个方面:

数据来自市场观察窗口或预先准备的文件。 我们是否在测试器中？如果是的话, 则将品种上传到市场观察。上传所有可能的品种是没有意义的, 因为普通的家用电脑无法承受负载。搜索预先准备的包含测试器品种的文件。否则, 在标准三角: EUR + USD + GBP 上测试策略。 为了简化代码, 引入一个限制: 所有的三角品种应有相同的合约大小。 不要忘记, 三角只能以货币对构成。

第一个必要的函数是利用来自市场观察的品种形成三角。

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); 。 if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

第二个必要的函数是从文件中读取三角

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "未能读到品种文件！" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) { string smb1= FileReadString (fh); string smb2= FileReadString (fh); string smb3= FileReadString (fh); if (!csmb.Name(smb1) || !csmb.Name(smb2) || !csmb.Name(smb3)) { while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); continue ;} int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=smb1; MxSmb[cnt].smb2.name=smb2; MxSmb[cnt].smb3.name=smb3; while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); } }

本节所需的最后一个函数是前两个函数的包装。它负责根据 EA 输入来选择三角的来源。另外, 检查机器人的启动位置。如果在测试器当中, 无论用户选择什么, 都可以从文件中上传三角。如果没有文件, 下载默认的 EURUSD + GBPUSD + EURGBP 三角。

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

此处我们使用一个辅助函数 — fnSmbCheck()。它检查所用品种是否有任何限制。若是, 则跳过。下面是它的代码。

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

所以, 三角就形成了。forming 函数置于 fnSetThree.mqh 包含文件中。检查品种限制的函数置于单独的 fnSmbCheck.mqh 文件中。

我们形成了所有可能的三角。它们当中的货币对可以按照任意顺序排列, 这会带来很多不便, 因为我们需要确定如何通过其它货币对来表示一个货币对。为了建立订单, 我们来研究使用 EUR-USD-GBP 所有可能的位置选项作为例子:

# 品名 1 品名 2

品名 3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = 乘以, '/' = 除以。'0' = 不可能动作

在上面的表格中, 我们可以看到, 三角可以用 6 种可能的方式来形成, 虽然其中的两个 — 第 4 行和第 6 行 — 不允许通过其余两个表示第一个品种。这意味着, 这些选项应该被丢弃。其余 4 个选项是相同的。无论我们想表达什么品种, 以及我们用什么品种来表达, 都无关紧要。唯一重要的是速度。除法比乘法慢, 因此选项 3 和 5 被丢弃。剩下的唯一选项是第 1 行和第 2 行。

我们来研究方案 2, 因为它易于理解。因此, 我们不必为第一, 第二和第三个品种引入额外的字段。这是不可能的, 因为我们交易所有可能的三角而非单一的三角。

我们选择的便利性: 既然我们进行套利交易, 这个策略意味着一个中性的仓位, 我们应该买卖相同的资产。例如: 买入 0.7 手 EURUSD 并 抛售 0.7 手 EURGBP — 我们买卖 €70 000。因此, 我们有一笔仓位, 实际上我们已经游离在市场之外, 因为在买卖中 (虽然表达方式不同) 出现同样的数量。我们需要交易 GBPUSD 来调整它们。换句话说, 我们马上知道品种 1 和 2 应该有相似的交易量, 但方向不同。预先也知道, 第三对的交易量等于第二对的价格。

在三角中正确排列货币对的函数:

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "使用三角: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "全部使用的三角: " +( string )count); }

该函数整个放在单独的 fnChangeThree.mqh 文件中。



完成三角准备所需的最后一步: 立即上传所用货币对的所有数据, 以便之后不必再花时间申请。我们需要以下:

每个品种的最小和最大交易量; 价格和交易量舍入的字符数; Point 和 Ticksize 变量。我从未遇到过它们不同时的情况。无论如何, 我们得到所有的数据, 并在必要时使用它们。

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "不正确的上载: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize();

函数可以在单独的 fnSmbLoad.mqh 文件中找到。

这就是有关形成三角的全部内容。我们继续前进。

EA 操作模式



来自市场观察的品名。 来自文件的品名。 用品名创建文件。

启动机器人时, 我们可以选择一种可用的操作模式:

"来自市场观察的品名" 意味着我们在当前品种上启动机器人, 并从市场观察窗口形成操作的三角。这是主要的操作模式, 不需要额外的处理。

"来自文件的品名" 不同于第一个仅从三角获得来源 — 从以前准备好的文件。



"用品名创建文件" 创建一个三角文件, 以备将来在第二种操作模式或测试器中使用。这种模式只假定形成三角。之后, EA 操作完成。

我们来描述一下这个逻辑:



if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "品种文件未创建" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "品种文件已创建" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

将数据写入文件的函数很简单, 不需要额外的注释:



void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "品名 1" , "品名 2" , "品名 3" , "合约大小 1" , "合约大小 2" , "合约大小 3" , "最小手数 1" , "最小手数 2" , "最小手数 3" , "最大手数 1" , "最大手数 2" , "最大手数 3" , "手数增量 1" , "手数增量 2" , "手数增量 3" , "公用最小手数" , "公用最大手数" , "小数位 1" , "小数位 2" , "小数位 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

除了三角之外, 我们还会写入额外的数据: 允许交易量, 合约大小, 报价单数量。我们只需要从文件中获取这些数据来直观地检查品种的属性。



该函数置于一个单独的 fnCreateFileSymbols.mqh 文件中。

重新启动机器人



我们已近乎完成了 EA 的初始设置。不过, 我们仍然有一个问题需要回答: 如何处理崩溃后的恢复？我们不必担心短时间的互联网连接断线。重新连接到网络后, 机器人恢复运行。但如果我们必须重新启动机器人, 那么我们需要记住当前位置, 并从此处继续操作。

下面是解决机器人重新启动问题的函数:

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

和以前一样, 这个函数在一个单独的文件中: fnRestart.mqh

最后一步:



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

注意发送订单的异步模式。策略假定最大的操作行为, 所以我们使用这种安置模式。还有一些复杂的情况: 我们需要额外的代码来跟踪其是否成功开单。我们在下面研究这一切。

OnInit() 模块已经完成。是进入机器人实体的时候了。

OnTick



首先, 我们来看看设置中是否对最大允许的三角数量有限制。如果存在这样的限制, 并且我们已经达到了这个限制, 那么可以跳过此分笔报价时刻的大部分代码:

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

检查很简单。我们声明了一个局部变量来计数已开单的三角, 并在一个循环中遍历我们的主要数组。如果三角状态不为 0, 那么它是激活的。

计算已开单三角后 (如果限制允许), 查看所有剩余的三角并跟踪其状态。fnCalcDelta() 函数负责此任务:

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

我们来详细分析代码:

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ; 。 if (lot> 0 ) MxSmb[i].smb3.lot= NormalizeDouble ((MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.tick.bid)/ 2 *MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot); if (MxSmb[i].smb3.lot<MxSmb[i].smb3.lot_min || MxSmb[i].smb3.lot>MxSmb[i].smb3.lot_max) { Alert ( "计算 " ,MxSmb[i].smb3.name, " 超界。Min/Max/Calc: " , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_min,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_max,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); Alert ( "三角: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - 禁用" ); MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ; } MxSmb[i].smb1.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb1.tick.ask-MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits)*MxSmb[i].smb1.Rpoint; MxSmb[i].smb2.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb2.tick.ask-MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits)*MxSmb[i].smb2.Rpoint; MxSmb[i].smb3.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb3.tick.ask-MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)*MxSmb[i].smb3.Rpoint; if (MxSmb[i].smb1.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb2.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb3.sppoint<= 0 ) continue ; MxSmb[i].smb1.spcost=MxSmb[i].smb1.sppoint*MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].smb2.spcost=MxSmb[i].smb2.sppoint*MxSmb[i].smb2.tv*MxSmb[i].smb2.lot; MxSmb[i].smb3.spcost=MxSmb[i].smb3.sppoint*MxSmb[i].smb3.tv*MxSmb[i].smb3.lot; MxSmb[i].spread=MxSmb[i].smb1.spcost+MxSmb[i].smb2.spcost+MxSmb[i].smb3.spcost+prft; temp=MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.Rpoint*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].PLBuy=((MxSmb[i].smb2.tick.bid-MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.bid-MxSmb[i].smb3.dev)-(MxSmb[i].smb1.tick.ask+MxSmb[i].smb1.dev))*temp; MxSmb[i].PLSell=((MxSmb[i].smb1.tick.bid-MxSmb[i].smb1.dev)-(MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.ask+MxSmb[i].smb3.dev))*temp; MxSmb[i].PLBuy= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLBuy, 2 ); MxSmb[i].PLSell= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLSell, 2 ); MxSmb[i].spread= NormalizeDouble (MxSmb[i].spread, 2 ); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread || MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) { if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.mrg)) if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )>((MxSmb[i].smb1.mrg+MxSmb[i].smb2.mrg+MxSmb[i].smb3.mrg)*CF)) { MxSmb[i].magic=fnMagicGet(MxSmb,magic); if (MxSmb[i].magic<= 0 ) { Print ( "可用魔幻数字结束

新三角不会开单" ); break ; } ctrade.SetExpertMagicNumber(MxSmb[i].magic); cmnt_pos=cmnt+( string )MxSmb[i].magic+ " 开单" ;

该函数带有详细的注释和解释, 令一切都很清楚。有两件事情已经被遗忘了: 我已应用的可用魔幻数字选择机制和三角开单。

以下是我们如何选择可用魔幻数字:

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

此处是我们如何为三角开单:

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

像往常一样, 上面的函数位于单独的 fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh 和 fnOpen.mqh 文件中。

所以, 我们已经找到了必要的三角, 并将其送出开单。在 MetaTrader 4 以及 MetaTrader 5 对冲账户中, 这实际上意味着 EA 操作的结束。但是我们仍然需要跟踪三角开单的结果。我不打算使用 OnTrade 和 OnTradeTransaction 事件, 因为它们不能保证获得成功。代之, 我要检查当前仓位的数量 — 一个 100％ 的指标。



我们来看看开仓管理函数:

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "未正确开单: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

写日志文件的函数很简单:

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," 开单 :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"单号:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"手数", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," 竞卖价 ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," 竞买价 ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"开单价格", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"点值", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"点差点数", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"点差 $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"所有点差", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"买入盈亏", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"卖出盈亏", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"魔幻数字", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," 开单时间 ", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," 当前时间 ", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

所以, 我们找到了一个已入场并相应开仓的三角。现在, 我们需要计算我们赚了多少。



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

负责三角平单的函数很简单:

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

我们的工作近乎完成。现在, 我们只需检查平仓是否成功, 并在屏幕上显示一条消息。如果机器人什么都不写, 好似它未工作。

以下是我们对成功平仓的检查。我们可以实现一个单独的函数, 简单地通过改变交易方向来开仓和平仓, 但是我不喜欢这个选项, 因为这两个操作之间存在轻微的程序差异。



检查是否平仓成功:

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "三角平仓: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " 魔幻数字: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "平单:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "手数" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "单号" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "魔幻数字" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "盈利" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "当前时间" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

最后, 我们在屏幕上显示一条注释以供直观确认。我们显示以下内容:

跟踪的三角总数 开单三角 最近五个开单三角 开单三角, 如果有的话

以下是函数代码:

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "三角总计: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "开单三角: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "品种1 品种2 品种3 买入盈亏 卖出盈亏 点差

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " 开单时间: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }

测试





有可能在分笔报价模拟模式下进行测试, 并与真实分笔报价测试进行比较。我们可以更进一步比较基于真实分笔报价的实际行动的测试结果, 并得出结论: 多元测试器距现实尚远。

结果表明, 您平均每周可以进行 3-4 次交易。大多数情况下, 在夜间开仓, 三角通常含有 TRY, NOK, SEK 等低流动性货币。机器人的利润取决于交易量。由于交易不频繁, EA 可以轻松处理大交易量, 并与其它机器人并行工作。

机器人的风险很容易计算: 3 个点差 * 开单三角的数量。

为了准备我们可以使用的货币对, 我建议首先显示所有的品种, 然后隐藏那些禁止交易和非货币对的品种。可以使用多货币策略粉丝所不可或缺的脚本来快速完成: https://www.mql5.com/zh/market/product/25256

我还应提醒您, 测试器的历史不会从经纪商的服务器上传 - 应该预先上传到客户终端。因此, 这应该在测试之前单独完成, 或者再次使用上述脚本。

发展前景



我们能改善结果吗？ 当然可以。要做到这一点, 我们需要做流动性汇聚。这种方法的缺点是需要在多个经纪商开户。

我们也可以加速测试结果。这可以通过两种方式来完成。第一步是引入一个离散计算, 持续跟踪三角, 其入场概率非常高。第二种方法是使用 OpenCL, 对于这个机器人来说这非常合理。

文章中使用的文件

