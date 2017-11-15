Descripción de la idea

El tema del arbitraje triangular se aborda con una periodicidad envidiable en los foros temáticos de la Red. ¿Pero de qué se trata?



La palabra «arbitraje» en este término supone una cierta neutralidad respecto al mercado. La palabra «triangular» significa que la cartera se compone de tres instrumentos financieros.

Vamos a usar el ejemplo más popular: el triangulo «euro — libra — dólar». En los pares de divisas, se escribe de la siguiente manera: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. La neutralidad requerida consiste en intentar comprar y vender simultáneamente los mismos símbolos, obteniendo el beneficio como resultado.

Eso se ve de la siguiente manera. Cualquier par de este ejemplo se representa a través de otros dos:

EURUSD=GBPUSD*EURGBP,

o GBPUSD=EURUSD/EURGBP,

o EURGBP=EURUSD/GBPUSD.

Todas estas variantes son idénticas, más abajo estudiaremos en detalle la selección de alguna de ellas. Por ahora nos centraremos en la primera variante.

Ahora nos aclararemos con los precios Bid y Ask. La secuencia de acciones será la siguiente:



Compramos EURUSD, es decir, usamos el precio ask. En el balance tenemos más euros y menos dólares. Expresamos EURUSD a través de otros pares. GBPUSD: aquí no hay euros, pero hay dólares, y los tenemos que vender. Para vender dólares en GBPUSD, hay que comprar este par. Por eso usamos ask. Al realizar la compra, obtenemos más libra y menos dólar en el balance. EURGBP: tenemos que comprar el euro, y vender la libra que no necesitamos. Compramos EURGBP, usamos ask. En el balance, tenemos más euros y menos libras. Todo se concuerda.

Al final, tenemos lo siguiente: (ask) EURUSD = (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP. Hemos obtenido la igualdad necesaria. Para ganar con eso, tenemos que comprar un lado y vender el otro. Aquí, hay dos opciones:

Comprar EURUSD más barato de lo que podemos vender, pero expresado de otra manera: (ask) EURUSD < (bid) GBPUSD * (bid) EURGBP Vender EURUSD más caro de lo que podemos comprar, pero expresado de otra manera: (bid) EURUSD > (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP

Nos queda sólo encontrar esta situación y ganar con ella.



Nótese: podemos componer el triángulo de otra manera, desplazando los tres pares a un lado y comparando con 1. Todas las variantes son idénticas, pero la opción descrita más arriba, según mi opinión, se comprende y se explica mejor.

Otra cosa importante: siguiendo esta situación, podemos buscar el momento para la compra y la venta simultánea. En este caso, el beneficio será instantáneo, pero estos momentos ocurren muy raras veces.

Con poca más frecuencia, sucede la situación cuando podemos comprar un lado más barato que otro, pero no podemos vender ahora mismo con ganancia. Entonces, esperamos a que este desequilibrio desaparezca. Encontrarse en la operación no nos supone ningún peligro, porque nuestra posición es casi nula, o sea, estamos fuera del mercado. Pero hay que entender de dónde aparece este «casi». Para una alineación ideal de los volúmenes comerciales, hace falta una precisión que no está disponible para nosotros. Voy a recordar que en mayoría de los casos los volúmenes comerciales se redondean hasta 2 dígitos tras la coma, y éste es un redondeo muy burdo para nuestra estrategia.

Pues, nos hemos aclarado con la teoría, ha llegado el momento para escribir un robot. El Asesor Experto (EA) está escrito en el estilo procesal, por eso lo entienden tanto los programadores novatos, como aquéllos a quienes no les gusta la POO.





Descripción breve del robot

Primero, creamos todos los triángulos posibles, los colocamos correctamente y obtenemos todos los datos necesarios sobre cada par de divisas.

Toda esta información se almacena en el array de estructuras MxThree. Cada triángulo tiene el campo status. Su valor inicial es igual a 0. Si hay que abrir el triángulo, al estatus se le asigna el valor 1. Una vez confirmado el hecho de que el triángulo se ha abierto por completo, su estatus se cambia por 2. Si el triángulo no se ha abierto completamente o hay que cerrarlo, el estatus se cambia por 3. En cuanto el triángulo se cierre con éxito, el estatus se vuelve de nuevo a la posición 0.

El EA escribe la apertura y el cierre de los triángulos en el archivo log, el cual permite comprobar la corrección de las acciones y recuperar el historial. El nombre del archivo es Three Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csv.

Para realizar la prueba, cargue todos los pares de divisas necesarias en el Probador de estrategias. Por eso, antes de iniciar el Probador, hay que iniciar el robot en el modo Create file with symbols. Si no hay este archivo, el robot realizará la prueba por el triángulo predefinido EUR+GBP+USD.





Variables usadas

El código de cualquier robot en mi ejecución se empieza con la inclusión del archivo de cabecera. Ahí se enumeran todos los archivos incluidos, librerías, etc. Este robot no es una excepción: después del bloque de la descripción vemos la línea #include "head.mqh", etc.:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

Por ahora, el lector no comprende muy bien esta lista, pero el artículo está escrito en el modo de seguimiento del código, por eso la estructura del programa no se altera. Según vayamos leyendo, todo se quedará bien claro. Todas las funciones, clases, unidades del código están colocadas en archivos separados por motivos de conveniencia. Cada archivo de inclusión, salvo la librería estándar, se empieza con la línea #include "head.mqh". Eso permite usar IntelliSense en los archivos de inclusión y no guardar en la memoria los nombres de todas las entidades necesarias.

Luego, incluimos el archivo para el Probador. No se puede hacer eso en ningún otro sitio, por eso lo declaramos aquí. Esta línea es necesaria para cargar los símbolos en el Probador multidivisas:



#property tester_file FILENAME

A continuación, describiremos las variables que se utilizan en el programa. Su descripción también se encuentra en el archivo separado var.mqh:

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status;

Primero, van las directivas define, son simples y van acompañadas con comentarios. No creo que surjan problemas con su comprensión.

Luego van dos estructuras stSmb y stThree. Su lógica es la siguiente: cualquier triángulo se compone de tres pares de divisas. Por eso, al describir uno de ellos una vez, y al usarlo tres veces, obtenemos el triángulo. stSmb es la estructura que describe el par de divisas y su especificación: posibles volúmenes comerciales, variables _Digits y _Point, precios actuales en el momento de la apertura, etc. Mientras que en la estructura stThree se utiliza tres veces stSmb, precisamente éste es nuestro triángulo. Además, aquí han sido añadidas algunas propiedades referentes únicamente al triángulo: beneficio actual, magic, hora de apertura, etc. Luego, van los modos del trabajo sobre los cuales hablaremos más tarde, así como las variables. Las variables de entrada también están descritas en los comentarios, pero hablaremos con más detalles sobre dos de ellas:



En el parámetro inMaxThree se guarda el número máximo posible de triángulos abiertos a la vez. Si es 0, no se usa. Por ejemplo, si el parámetro es 2, al mismo tiempo pueden estar abiertos sólo 2 triángulos.

El parámetro inProfit contiene el tamaño de la comisión si existe.





Configuración inicial

Pues bien, los archivos de inclusión y las variables usadas están descritos. Pasamos al bloque OnInint().

Antes de iniciar el EA, hay que comprobar la corrección de los parámetros introducidos y obtener los datos iniciales donde es necesario. Si todos está bien, empezamos el trabajo. Yo procuro establecer el mínimo de los ajustes de entrada en los EAs, y este robot tampoco es una excepción.

Sólo uno de seis parámetros de entrada puede imposibilitar el trabajo del EA —el volumen comercial. No podemos abrir las transacciones con un volumen negativo. El resto de los ajustes no afectan el trabajo correcto del EA. Las comprobaciones se realizan en la primera función del bloque OnInit().

Vamos a examinar su código.

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "Trade volume < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "Always use the same minimum trading volume" );

Puesto que robot está escrito en el estilo procesal, habrá que tener varias variables globales. Una de ellas es el manejador (handle) del archivo log. El nombre se compone de una parte fija y la fecha del inicio del robot. Eso ha sido hecho para simplificar el control, para no tener que buscar luego dentro de un archivo a partir de qué momento se empieza el log para algún inicio. Nótese que el nombre se cambia cada vez durante el nuevo inicio, y el archivo con el mismo nombre (si existe) se elimina.

El EA utiliza dos archivos: el archivo con los triángulos encontrados (que se crea si el usuario ha elegido la opción correspondiente) y el archivo log en el que se escribe la hora de la aopertura y cierre del triángulo, los precios de apertura y alguna información adicional para mejorar el control. El archivo log se hace siempre.



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "The log file is not created" ); } . . for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }

Construcción de triángulos

Para construir los triángulos, tenemos que analizar los siguientes momentos:

La fuente de los triángulos es la ventana «Observación del mercado» o un archivo preparado de antemano. ¿Nos encontramos en el Probador de estrategias? Si es así, hay que cargar los símbolos en la Observación del mercado. No tiene sentido cargar todos los símbolos disponibles, porque un ordenador de casa normal y corriente simplemente no podrá con este trabajo. Vamos a buscar un archivo preparado previamente con los símbolos para el Probador. Si no lo tenemos, vamos a probar la estrategia usando el triángulo estándar: EUR+USD+GBP. Para simplificar el código, introduciremos algunas limitaciones: todos los símbolos del triángulo tienen que tener el mismo tamaño del contrato. No olvidemos que los triángulos pueden componerse sólo de los pares de divisas.

La primera función necesaria es la composición de los triángulos desde la Observación del mercado.

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

La segunda función necesaria es la lectura de los triángulos desde el archivo

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "File with symbols not read!" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) {

La última función que necesitamos en este apartado es el envoltorio de dos funciones anteriores. Se encarga de la selección de la fuente de los triángulos dependiendo de los ajustes de entrada del robot. Ahí mismo comprobamos dónde se inicia el robot. Si se inicia en el Probador, cargamos los triángulos desde el archivo independientemente de la selección del usuario. Si el archivo no existe, cargamos el triángulo predefinido EURUSD+GBPUSD+EURGBP.

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

Aquí, hemos usado una función auxiliar, fnSmbCheck(). En ella se comprueba si hay limitaciones para el trabajo con el símbolo. Si es así, lo saltamos. Es su código.

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

Pues bien, los triángulos han sido compuestos. Las funciones para su construcción han sido colocadas en el archivo de inclusión fnSetThree.mqh. La función para comprobar las limitaciones del símbolo ha sido colocada en el archivo separado fnSmbCheck.mqh.

Hemos compuesto todos los triángulos posibles. Los pares dentro de ellos pueden ubicarse en un orden aleatorio, y eso provoca muchas inconveniencias, ya que necesitamos determinar cómo expresar un par de divisas a través de otros. Para arreglar esta situación, veremos todas las opciones disponibles usando el ejemplo eur-usd-gbp:

№ símbolo 1 símbolo 2

símbolo 3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = multiplicar, '/' = dividir. '0' = acción inválida

En esta tabla podemos observar que el triángulo puede componerse de 6 modos diferentes, pero dos de ellos —líneas 4 y 6— no permiten expresar el primer símbolo a través de dos restantes. Entonces, estas dos opciones no valen. Otras 4 variantes son idénticas. No importa qué símbolo y a través de qué demás expresamos, pero nos importa la velocidad. La operación de la división puede ser más lenta que la multiplicación, por eso rechazamos la opción 3 y 5. Nos quedan dos variantes: las líneas 1 y 2.

Vamos a usar la variante de la línea 2 por motivos de la mejor persepción. De esta manera, no tendremos que introducir en el robot los campos adicionales para el primer, el segundo y el tercer símbolo. Aparte es imposible, porque tradeamos no con un triángulo, sino con todos los posibles.

La conveniencia de nuestra elección consiste en lo siguiente: ya que operamos con el arbitraje, y esta estrategia supone una posición neutral, entonces tenemos que comprar y vender lo mismo. Ejemplo: Buy 0.7 del lote EURUSD y Sell 0.7 del lote EURGBP — hemos comprado y vendido 70000€. Es decir, tenemos una posición a pesar de que estamos fuera del mercado porque en la compra y en la venta figuraba el mismo volumen, pero expresado en monedas diferentes. Tenemos que corregirlos, realizando la transacción por GBPUSD. En otras palabras, sabemos de antemano que los símbolos 1 y 2 tienen que tener el volumen igual, pero la dirección diferente. También se sabe de antemano que el volumen del tercer par es igual al precio del segundo par.

Es la función que coloca los pares dentro del triángulo de forma correcta:

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "Use triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "All used triangles: " +( string )count); }

La función se ubica por completo en el archivo separado fnChangeThree.mqh.



Y el último paso necesario para terminar la preparación de los triángulos es el siguiente: cargamos desde el principio todos los datos para los pares utilizados, para luego no perder el tiempo para acceder a ellos. Necesitaremos lo siguiente:

volumen máximo y mínimo del trading para cada símbolo; número de dígitos en el precio y en el volumen para el redondeo; variable Point y Ticksize. No me he encontrado con las situaciones cuando los pares de divisas los tenían diferentes, pero de cualquier manera, vamos a obtener todos los datos y usarlos donde es preciso.

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "NOT CORRECT LOAD: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize(); double lt= MathMax (MxSmb[i].smb1.lot_min, MathMax (MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min)); MxSmb[i].lot_min= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); lt= MathMin (MxSmb[i].smb1.lot_max, MathMin (MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max)); MxSmb[i].lot_max= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); if (lot== 0 ) { MxSmb[i].smb1.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb2.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb3.lot=MxSmb[i].lot_min; } else { MxSmb[i].smb1.lot=lot; MxSmb[i].smb2.lot=lot; if (lot<MxSmb[i].smb1.lot_min || lot>MxSmb[i].smb1.lot_max || lot<MxSmb[i].smb2.lot_min || lot>MxSmb[i].smb2.lot_max) { MxSmb[i].smb1.name= "" ; Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - not correct the trading volume" ); continue ; } } } }

La función se ubica en el archivo separado fnSmbLoad.mqh

Pues, aquí podemos considerar terminado el apartado sobre la composición de los triángulos. Sigamos.

Modos de trabajo del EA



Symbols from Market Watch. Symbols from file. Create file with symbols.

Al iniciar el robot, podemos elegir uno de los modos de trabajo disponibles:

El modo "Symbols from Market Watch" supone que iniciamos el robot en el símbolo actual y componemos los triángulos desde la ventana Observación del mercado. Es el modo principal y no requiere el procesamiento adicional.

El modo "Symbols from file" se diferencia del primero sólo por la fuente de la obtención de los triángulos (desde el archivo preparado previamente).



El modo "Create file with symbols" precisamente crea el archivo con los triángulos que vamos a usar en el futuro en el segundo modo de trabajo o en el Probador de estrategias. Este modo supone sólo la construcción de los triángulos, después del cual el trabajo del EA se termina.

Describiremos esta lógica:

if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "File with symbols not created" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "File with symbols created" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

La función de la escritura de los datos en el archivo es simple y no requiere comentarios especiales:

void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "Symbol 1" , "Symbol 2" , "Symbol 3" , "Contract Size 1" , "Contract Size 2" , "Contract Size 3" , "Lot min 1" , "Lot min 2" , "Lot min 3" , "Lot max 1" , "Lot max 2" , "Lot max 3" , "Lot step 1" , "Lot step 2" , "Lot step 3" , "Common min lot" , "Common max lot" , "Digits 1" , "Digits 2" , "Digits 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

Aparte de los mismos triángulos, escribiremos la información adicional: volúmenes comerciales permitidos, tamaño del contrato, número de dígitos en las cotizaciones. Necesitamos estos datos sólo para el control visual de las propiedades de los símbolos.



Esta función se ubica en el archivo separado fnCreateFileSymbols.mqh





Reinicio del robot

Prácticamente, hemos terminado los ajustes iniciales del EA. Nos queda responder a una pregunta más, ¿cómo procesar la recuperación tras un fallo? Si se ha cortado la conexión con Internet por un rato, no pasa nada. El robot seguirá trabajando sin problema después de que la conexión se recupere. Pero si necesitamos reiniciar el robot, tendremos que encontrar nuestras posiciones y seguir trabajando con ellas.

Es la función que soluciona los problemas con el reinicio del robot:

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

Como antes, esta función se encuentra en el archivo separado: fnRestart.mqh

Últimos pasos:



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

Fíjese en el modo asincrónico del envío de las órdenes. La estrategia supone las acciones operativas al máximo, por eso usa este modo de colocación. También habrá problemas: necesitaremos el código adicional para monitorear si la posición ha sido abierta con éxito. Vamos a analizar eso más abajo.

Pues, el bloque OnInit() está terminado, podemos pasar al cuerpo del robot.

OnTick



Primero, veremos si tenemos en nuestras ajustes alguna limitación para el número máximo posible de los triángulos abiertos. Si es así y hemos llegado al límite establecido, podemos saltar la parte considerable del código en este tick:

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

La verificación es simple. Hemos declarado una variable local para calcular los triángulos abiertos y hemos recorrido cíclicamente nuestro array principal. Si el estatus del triángulo no es 0, entonces está en el trabajo.

Después de calcular los triángulos abiertos, si las limitaciones lo permiten, ponemos a ver los demás triángulos y monitorear su estado. De eso se encarga la función fnCalcDelta().

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

Vemos su código en detalle:

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ; . if (lot> 0 ) MxSmb[i].smb3.lot= NormalizeDouble ((MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.tick.bid)/ 2 *MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot); if (MxSmb[i].smb3.lot<MxSmb[i].smb3.lot_min || MxSmb[i].smb3.lot>MxSmb[i].smb3.lot_max) { Alert ( "The calculated lot for " ,MxSmb[i].smb3.name, " is out of range. Min/Max/Calc: " , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_min,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_max,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - DISABLED" ); MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ; } MxSmb[i].smb1.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb1.tick.ask-MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits)*MxSmb[i].smb1.Rpoint; MxSmb[i].smb2.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb2.tick.ask-MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits)*MxSmb[i].smb2.Rpoint; MxSmb[i].smb3.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb3.tick.ask-MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)*MxSmb[i].smb3.Rpoint; if (MxSmb[i].smb1.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb2.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb3.sppoint<= 0 ) continue ; MxSmb[i].smb1.spcost=MxSmb[i].smb1.sppoint*MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].smb2.spcost=MxSmb[i].smb2.sppoint*MxSmb[i].smb2.tv*MxSmb[i].smb2.lot; MxSmb[i].smb3.spcost=MxSmb[i].smb3.sppoint*MxSmb[i].smb3.tv*MxSmb[i].smb3.lot; MxSmb[i].spread=MxSmb[i].smb1.spcost+MxSmb[i].smb2.spcost+MxSmb[i].smb3.spcost+prft; temp=MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.Rpoint*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].PLBuy=((MxSmb[i].smb2.tick.bid-MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.bid-MxSmb[i].smb3.dev)-(MxSmb[i].smb1.tick.ask+MxSmb[i].smb1.dev))*temp; MxSmb[i].PLSell=((MxSmb[i].smb1.tick.bid-MxSmb[i].smb1.dev)-(MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.ask+MxSmb[i].smb3.dev))*temp; MxSmb[i].PLBuy= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLBuy, 2 ); MxSmb[i].PLSell= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLSell, 2 ); MxSmb[i].spread= NormalizeDouble (MxSmb[i].spread, 2 ); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread || MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) { if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.mrg)) if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )>((MxSmb[i].smb1.mrg+MxSmb[i].smb2.mrg+MxSmb[i].smb3.mrg)*CF)) { MxSmb[i].magic=fnMagicGet(MxSmb,magic); if (MxSmb[i].magic<= 0 ) { Print ( "Free magic ended

New triangles will not open" ); break ; } ctrade.SetExpertMagicNumber(MxSmb[i].magic); cmnt_pos=cmnt+( string )MxSmb[i].magic+ " Open" ; . MxSmb[i].timeopen= TimeCurrent (); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, true ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, false ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].status== 1 ) Print ( "Open triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic); } } } }

He puesto para esta función unos comentarios muy detallados. Espero que el lector no tenga preguntas. Queda revelar otras dos cosas: el mecanismo de selección del magic disponible y la misma apertura del triángulo.

Así seleccionamos el magic disponible:

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

Así abrimos el triángulo:

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

Como antes, las funciones de arriba se encuentran en los archivos separados fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh y fnOpen.mqh.



Pues bien, hemos encontrado el triángulo necesario y lo hemos enviado para la apertura. En MetaTrader 4 o en las cuentas de cobertura en MetaTrader 5, eso prácticamente significa el fin del trabajo del EA. Pero todavía necesitamos monitorear el éxito de la apertura del triángulo. Para eso no utilizo los eventos OnTrade y OnTradeTransaction, porque en su caso no hay garantías para obtener un resultado exitoso. En vez de ellos, compruebo el número de las posiciones actuales, es un indicador eficaz a 100%.



Vamos a ver las funciones del control de las posiciones abiertas:

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "Not correct open: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

La función para escribir en el archivo log es simple:

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," Open :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"Tiket:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"Lot", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," Ask ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," Bid ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Price open", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Tick value", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Spread point", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"Spread $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"Spread all", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"PL Buy", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"PL Sell", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"Magic", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," Time open", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," Time current", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

Pues, hemos encontrado el triángulo para la entrada, y hemos abierto las posiciones con éxito. Ahora, hay que calcular cuánto hemos ganado.



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

Del cierre del triángulo responde la función:

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

Prácticamente, hemos llegado al final, queda sólo comprobar el éxito del cierre y visualizar algo en la pantalla. Si el robot no escribe nada, parece que no trabaja.

Aquí tenemos la verificación del éxito del cierre. Por cierto, para la apertura y el cierre podíamos usar una función, simplemente cambiando la dirección de la transacción. Pero eso a mí no me gusta mucho porque entre estas dos acciones hay ciertas diferencias procesales.



Comprobamos el éxito del cierre:

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "Close triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "Close:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "Lot" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "Tiket" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "Magic" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "Profit" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "Time current" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

Para terminar, visualizaremos algo en la pantalla en forma de coemntarios. Es una especie del «maquillaje» para el seguimiento visual. Mostramos lo siguiente:

Se sigue el total de triángulos Triángulos abiertos 5 triángulos más cercanos para la apertura Triángulos abiertos, si hay

El código de esta función:

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "Total triangles: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "Open triangles: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "Smb1 Smb2 Smb3 P/L Buy P/L Sell Spread

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " Time open: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }

Simulación





Si le interesa, puede hacer la prueba en el modo de modelado de ticks, comparando con la simulación en ticks reales. Se puede hacer más: comparar lo resultados de las pruebas en los ticks reales con el trabajo real y hacer conclusión que el probador multidivisas está muy lejos de la realidad.

Los resultados del trabajo real demuestran que como media se puede contar con 3-4 transacciones a la semana. Los más común es que la posición se abre por la noche, y habitualmente, en el triángulo aparece la divisa de baja liquidez tipo TRY, NOK, SEK y parecidas. El beneficio del robot depende del volumen manejado, y puesto que las transacciones surgen con poca frecuencia, este EA puede manejar volúmenes grandes, trabajando al mismo tiempo con otros robots.

El riesgo del robot se calcula fácilmente: 3 spreads * el número de triángulos abiertos.

Para preparar los pares de divisas con los que se puede trabajar, recomiendo abrir primero todos los símbolos, luego cerrar los que tienen el trading prohibido y los que no son pares de divisas. Puede realizar esta operación con más rapidez usando el script imprescindible para los aficionados a las estrategias multidivisas: https://www.mql5.com/en/market/product/25256

También recordaré que el historial en el Probador no se carga del servidor del broker, lo tiene que tener descargado previamente en el terminal de cliente. Por eso, tiene que hacerlo personalmente antes de iniciar la prueba, o bien usar el script mencionado arriba.

Perspectivas del desarrollo



¿Se puede mejorar los resultados del trabajo? Claro que es posible. Para eso, hay que hacer su propio agregador de la liquidez, pero la desventaja de este enfoque consiste en la necesidad de abrir las cuentes con muchos brokers.

Además, se puede acelerar los esultados de la prueba. Para eso hay dos maneras que se puede combinar. El primer paso es introducir la discreción del cálculo, monitoreando constantemente sólo los triángulos donde la probabilidad de la entrada es muy elevada. La segunda opción es usar OpenCL, lo que es bastante lógico para este robot.

Archivos usados en el artículo

