概念

三角裁定取引に特化したトピックは尽きることなくフォーラムに掲載されていますが、三角裁定取引とは正確に言うと何なのでしょうか。



「裁定取引」は市場に対する中立性を意味し、「三角」はポートフォリオが3つの製品で構成されていることを意味します。

最も一般的な例を取ってみましょう。 "EUR — GBP — USD"三角は、EURUSD+GBPUSD+EURGBPとして通貨ペアで記述することができます。必要とされる中立性は、利益を得ながら同じ製品を同時に売買しようとする試みにあります。

つまり、この例のペアはすべて、他の2つで表されます。

EURUSD=GBPUSD*EURGBP、

またはGBPUSD=EURUSD/EURGBP、

またはEURGBP=EURUSD/GBPUSD

これらの変種はすべて同一であり、どれを選択するかについては以下でより詳細に説明します。その間に、最初のオプションについて考えてみましょう。

まず、買呼値と売呼値を見る必要があります。手順は次のとおりです。



EURUSDを買います（売呼値を使います）。つまり、USDを取り除きながらバランスにEURを追加します。 他の2つのペアを使ってEURUSDを評価します。 GBPUSD: EURはありませんが、USDがあってこれは売るべきです。GBPUSDでUSDを売るには、このペアを買います（売呼値を使います）。買うときには、USDを取り除きながらバランスにGBPを追加します。 EURGBP: EURを買い、必要のないGBPを売るべきです。EURGBPを買います（売呼値を使います）。GBPを取り除きながらバランスにEURを追加します。

全体的にみると（売呼値）EURUSD =（売呼値）GBPUSD *（売呼値）EURGBPです。これで必要なバランスが取れました。それを利益を得るために使用するには、片側を買い、もう片側を売るべきで、次の2つのオプションがあります。

EURUSDを売れるよりも安く買います。言い換えれば（売呼値）EURUSD <（買呼値）GBPUSD *（売呼値） EURGBPです。 EURUSDを買えるよりも安く売ります。言い換えれば（買呼値）EURUSD >（売呼値）GBPUSD *（売呼値） EURGBPです。

ここでしなければならないのは、このような場合を検出して利益を得ることだけです。



三角形は、3つのペアをすべて1方向に移動して1と比較するという別の方法でも作成できます。すべての変種は同じですが、上記の方が理解するのも説明するのも簡単なはずです。

状況を追跡することで、同時に売買するための瞬間を探すことができます。この場合、収益は瞬時になりますが、そのような瞬間はまれです。

より一般的なのは、片側を安く買うことができても現在は利益を持って売ることができない状態です。その場合、このアンバランスが消えるのを待ちます。私たちのポジションはほぼゼロである（市場を離れている）ので、取引に参加することは安全です。しかし、ここでは「ほとんど」という言葉に注意してください。取引量を完全に平準化するための精度は手に入りません。取引量は、ほとんどの場合、小数点第2位まで四捨五入されているので、その精度はこの戦略には十分ではありません

さて、理論を考察したので、EAを書く時です。EAは手続き型スタイルで開発されているので、初心者プログラマの方や何らかの理由でOOPが嫌いな方にも理解できるはずです。





EAの簡単な説明

まず、すべての可能な三角形を作成して正しく配置し、各通貨ペアに必要なすべてのデータを取得します。

これらの情報はすべてMxThree構造体の配列に格納されます。各三角形にはstatusフィールドがあって、初期値は0です。ステータスは三角形を開く必要がある場合には1に設定され、三角形が完全に開いたことを確認した後に2に変わります。三角形が部分的に開いている場合、または三角形を閉じるときには、ステータスは3に変わります。三角形が正常に閉じられると、ステータスは0に戻ります。

三角形の閉開めはログファイルに保存され、アクションの正確性の確認と履歴の復元が可能になります。ログファイル名はThree Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csvです。

テストを実行するには、必要なすべての通貨ペアをテスターにアップロードします。これを行うには、テスターを実行する前に、 "Create file with symbols"（銘柄付きファイルの作成）モードでEAを起動します。そのようなファイルが存在しない場合、EAはデフォルトのEUR+GBP+USD三角形でテストを実行します。





使用される変数

私は、開発プロセスで、すべてのロボットのコードにヘッダファイルをインクルードすることから始めます。インクルード、ライブラリなどをすべて一覧表示します。このロボットは例外ではありません。記述ブロックの後に #include "head.mqh" などが続きます。

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

この一覧は現時点では完全に理解できないかもしれませんが、本稿はコードに従っているので、プログラムの構造はこれに反するものではありません。すべては以下で明らかになります。便利さを向上するために、すべての関数、クラス、およびコード単位が別々のファイルに配置されます。私の場合、標準ライブラリ以外のすべてのインクルードファイルも #include "head.mqh"で始まります。こうするとインクルードファイルに IntelliSenseが使用できるので、必要なすべてのエンティティの名前をメモリに保存する必要がなくなります。

その後、テスターにファイルを接続します。他の場所ではできないので、ここでそれを宣言します。この文字列は、多通貨テスターに銘柄を読み込むために必要です。



#property tester_file FILENAME

次に、プログラムで使用される変数について説明します。説明は別のvar.mqhファイルにあります。

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status; double pl; datetime timeopen; double PLBuy; double PLSell; double spread; stThree(){status= 0 ;magic= 0 ;} }; enum enMode { STANDART_MODE = 0 , USE_FILE = 1 , CREATE_FILE = 2 , }; stThree MxThree[]; CTrade ctrade; CSymbolInfo csmb; CTerminalInfo cterm; int glAccountsType= 0 ; int glFileLog= 0 ; sinput enMode inMode= 0 ; input double inProfit= 0 ; input double inLot= 1 ; input ushort inMaxThree= 0 ; sinput ulong inMagic= 300 ; sinput string inCmnt= "R " ;

定義は簡単でコメントが付いているので初めにまわしますわかりやすいと思います。

stSmbとstThreeの２つの構造体が続きます。論理は以下の通りです。三角形は3つの通貨ペアで構成されます。したがって、それらの1つを一度記述して3回使用すると、三角形が得られます。stSmbは、通貨ペアとその仕様（可能な取引量、_Digits及び_Point変数、始値など）を記述する構造体です。stThree構造体ではstSmbが３回使われます。これが三角形の形成方法です。また、三角形に関するいくつかのプロパティ（現在の利益、マジックナンバー、開く時刻など）がここに追加されます。次に、後述する動作モードと入力変数があります。入力はコメントにも記載されています。それらの2つを詳しく見ていきます。



inMaxThreeパラメータは、同時に開かれる三角形の最大許容数を格納します。0は未使用を示します。たとえば、パラメータが2に設定されている場合、同時に開くことができる三角形は最大2つです。

inProfitパラメータには手数料の値が含まれています（存在する場合）。





初期設定

インクルードファイルと使用変数について説明したのでOnInint()ブロックに進みましょう。

EAを起動する前に、入力したパラメータの正しさを確認し、必要に応じて初期データを受け取ります。これがうまくいたら、始めましょう。私は通常、EAに入力できる量をできるだけ少なく設定しているので、このロボットでもそうします。

6つの入力のうちEAの動作を妨げる可能性があるのは1つだけで、これは取引量です。負の数量で取引を開くことはできません。他のすべての設定は操作に影響しません。確認は最初のOnInit()ブロック機能で実行されます。

そのコードを見てみましょう。

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "Trade volume < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "Always use the same minimum trading volume" );

ロボットは手続き型で書かれているので、いくつかのグローバル変数を作成する必要があります。それらの1つはログファイルハンドルです。名前は固定部分とロボットの開始日で構成されています。これは制御を容易にするために行われているため、同じファイル内の特定の開始点のログがどこで開始されるのかは検索しません。名前は再起動のたびに変わり、同じ名前の前のファイルがあれば削除されます。

EAの作業には2つのファイルが使用されます。検出された三角形（ユーザの裁量で作成されたもの）を持つファイルと、三角の開閉時間が書き込まれたログファイル、始値、および制御の容易さのためのいくつかの追加データを持つファイルです。ログ付けは常にアクティブです。



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "The log file is not created" ); } for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }





三角形の形成

三角形を形成するには、次の点を考慮する必要があります。

データは、気配値表示ウィンドウまたは事前に準備されたファイルから取得されます。 テスター内にいる場合は、気配値表示に銘柄をアップロードします。通常の家庭用PCは負荷に対処できないため、可能なものすべてをアップロードする理由はありません。事前に用意されたテスター銘柄を含むファイルを検索します。または、標準的なEUR+USD+GBP三角形で戦略をテストします。 コードを簡素化するために、三角形の銘柄の契約サイズがすべて同じでなければならないという制限が導入されています。 三角形は通貨ペアからのみ作成できることを忘れないでください。

最初に必要なのは、気配値表示から三角形を形成する関数です。

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

2番目に必要な関数は、ファイルから三角形を読み込むためのものです。

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "File with symbols not read!" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) { string smb1= FileReadString (fh); string smb2= FileReadString (fh); string smb3= FileReadString (fh); if (!csmb.Name(smb1) || !csmb.Name(smb2) || !csmb.Name(smb3)) { while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); continue ;} int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=smb1; MxSmb[cnt].smb2.name=smb2; MxSmb[cnt].smb3.name=smb3; while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); } }

このセクションで必要な最後の関数は、前の2つの関数のラッパーです。EA入力に応じて三角形のソースを選択し、ロボットの起動場所も確認します。テスターの場合は、ユーザーの選択にかかわらずファイルから三角形をアップロードします。ファイルがない場合は、デフォルトの EURUSD+GBPUSD+EURGBP三角形をダウンロードします。

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

ここではfnSmbCheck()補助関数を使用して銘柄の操作に制限があるかどうかを確認し、ある場合は抜かします。下記がコードです。

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

これで、三角形が形成されます。形成関数はfnSetThree.mqhインクルードファイルに配置されていますが、銘柄の制限を確認する関数は別の fnSmbCheck.mqhファイルに配置されています。

可能なすべての三角形を形成しました。それらのペアは任意の順序で並べ替えることができます。これによって、ある通貨ペアを他の通貨ペアでどのように表現するかを決定する必要が生じるため、多くの不便さがもたらされます。注文を確定するには、例としてEUR-USD-GBPを使用して可能なすべてのロケーションオプションを検討してみましょう。

# 銘柄1 銘柄2

銘柄3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = 乗算、'/' = 除算'0' = アクションが取れない

上の表では三角形が6つの可能な方法で形成されていることがわかりますが、そのうちの2つ（4行目と6行目）は残りの2つの銘柄を通して最初の銘柄を表現できません。つまり、これらのオプションは破棄する必要があります。残りの4つのオプションは同じです。どの銘柄を表現したいのか、それをどのような銘柄で表現するのかは問題ではありません。ここで重要なのはスピードだけです。除算は乗算よりも遅いため、オプション3と5は破棄されます。残されたオプションは、行1と2です。

オプション2は認識が容易なので考慮します。したがって、1番目、2番目および3番目の銘柄に追加の入力フィールドを導入する必要はありません。単一のものではなくすべての可能な三角形を取引するので、これは不可能です。

この選択の利便性：裁定取引をするためこの戦略は中立的な立場を意味するので、同じ資産を売買しなければなりません。例: EURUSDを0.7ロット買いEURGBP を0.7 ロット売ると、€70 000を売買したことになります。したがって、売りと買いの両方で同じ数量が存在するので（市場からエグジットしているという事実にもかかわらず）、ポジションを持っていることになります。これをGBPUSDの取引によって調整します。言い換えれば、銘柄1と銘柄2の取引量は同じで、方向が異なることをすぐにわかります。3番目のペアの数量が2番目のペアの価格と等しいことも事前に知られています。

下記は、ペアを三角形に正しく配置する関数です。

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "Use triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "All used triangles: " +( string )count); }

関数はfnChangeThree.mqhファイルに全体的に配置されています。



三角形の準備を完了するために必要な最後のステップは、後でそれらを適用する時間を費やす必要がないように、使用されたペアのすべてのデータをすぐにアップロードすることです。下記が必要です。

各銘柄の最小取引量と最大取引量 丸めるのに使われる価格と取引量の桁数 Point 及びTicksize変数。私は、これらが異なっていた状況に遭遇したことはありません。とにかく、すべてのデータを取得し、必要な場所で使用します。

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "NOT CORRECT LOAD: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize(); double lt= MathMax (MxSmb[i].smb1.lot_min, MathMax (MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min)); MxSmb[i].lot_min= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); lt= MathMin (MxSmb[i].smb1.lot_max, MathMin (MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max)); MxSmb[i].lot_max= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); if (lot== 0 ) { MxSmb[i].smb1.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb2.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb3.lot=MxSmb[i].lot_min; } else { MxSmb[i].smb1.lot=lot; MxSmb[i].smb2.lot=lot; if (lot<MxSmb[i].smb1.lot_min || lot>MxSmb[i].smb1.lot_max || lot<MxSmb[i].smb2.lot_min || lot>MxSmb[i].smb2.lot_max) { MxSmb[i].smb1.name= "" ; Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - not correct the trading volume" ); continue ; } } } }

この関数は別のfnSmbLoad.mqhファイルにあります。

三角形の形成についてはこれで終わりです。次へ移りましょう。





EA操作モード



気配値表示の銘柄 ファイルの銘柄 銘柄ファイルを作成

ロボットを起動するときには、使用可能な操作モードの1つを選択できます。

「気配値表示の銘柄」とは現在の銘柄でロボットを起動し、気配値表示ウィンドウから作業三角形を形成することを意味します。これは主な操作モードであり、追加の処理は必要ありません。

「ファイルの銘柄」は、前もって用意したファイルから三角形を取得する点だけで最初のものと異なります。



「銘柄ファイルを作成」は、将来、2番目の操作モードまたはテスターで使用される三角形のファイルを作成します。このモードでは、三角形の形成のみが前提とされEA操作はそれで完成です。

この論理について説明します。



if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "File with symbols not created" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "File with symbols created" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

ファイルにデータを書き込む機能は簡単で、追加のコメントは必要ありません。



void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "Symbol 1" , "Symbol 2" , "Symbol 3" , "Contract Size 1" , "Contract Size 2" , "Contract Size 3" , "Lot min 1" , "Lot min 2" , "Lot min 3" , "Lot max 1" , "Lot max 2" , "Lot max 3" , "Lot step 1" , "Lot step 2" , "Lot step 3" , "Common min lot" , "Common max lot" , "Digits 1" , "Digits 2" , "Digits 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

三角形に加えて、取引許容量、契約サイズ、引用符で囲まれた数などの追加データも書きます。ファイルのこのデータが必要なのは、銘柄のプロパティを視覚的に確認するためだけです。



この関数は別のfnCreateFileSymbols.mqhファイルに配置されています。





ロボットの再起動



EAの初期設定はほぼ完了しました。しかし、依然としてクラッシュ後の回復をどう扱うかという質問があります。インターネット接続が短期的に失なわれることについては心配する必要はありません。ロボットはwebに再接続した後、操作を再開します。しかし、ロボットを再起動する場合は、ポジションを見つけて作業を再開する必要があります。

以下は、ロボットの再起動の問題を解決する関数です。

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

以前と同様、この関数は別のfnRestart.mqhファイルにあります。

下記が最後のステップです。



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

注文送信が非同期モードであることに注意してください。この方法を使用するのは、この戦略では最大の操作を想定しているためです。ポジションが正常に開かれたかどうかを追跡するための追加コードが必要になるので、複雑さも加わります。これらはすべて以下で検討します。

OnInit()ブロックはこれで完成したので、今度はロボットの本体に移動しましょう。





OnTick



まず、設定で開いている三角形の最大許容量に制限があるかどうかを見ます。そのような制限が存在し、これに達した場合、このティックのコードの重要な部分は抜かすことができます。

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

確認はシンプルです。開いた三角形を数えるためのローカル変数を宣言し、メイン配列をループで反復処理します。状態が0でなければ、三角形はアクティブです。

開いている三角形を計算した後（そして制限されなければ）、残りのすべての三角形を見て、その状態を追跡します。fnCalcDelta() 関数はこれを実行します。

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

コードを詳しく分析しましょう。

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ; if (lot> 0 ) MxSmb[i].smb3.lot= NormalizeDouble ((MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.tick.bid)/ 2 *MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot); if (MxSmb[i].smb3.lot<MxSmb[i].smb3.lot_min || MxSmb[i].smb3.lot>MxSmb[i].smb3.lot_max) { Alert ( "The calculated lot for " ,MxSmb[i].smb3.name, " is out of range. Min/Max/Calc: " , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_min,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_max,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - DISABLED" ); MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ; } MxSmb[i].smb1.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb1.tick.ask-MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits)*MxSmb[i].smb1.Rpoint; MxSmb[i].smb2.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb2.tick.ask-MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits)*MxSmb[i].smb2.Rpoint; MxSmb[i].smb3.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb3.tick.ask-MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)*MxSmb[i].smb3.Rpoint; if (MxSmb[i].smb1.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb2.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb3.sppoint<= 0 ) continue ; MxSmb[i].smb1.spcost=MxSmb[i].smb1.sppoint*MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].smb2.spcost=MxSmb[i].smb2.sppoint*MxSmb[i].smb2.tv*MxSmb[i].smb2.lot; MxSmb[i].smb3.spcost=MxSmb[i].smb3.sppoint*MxSmb[i].smb3.tv*MxSmb[i].smb3.lot; MxSmb[i].spread=MxSmb[i].smb1.spcost+MxSmb[i].smb2.spcost+MxSmb[i].smb3.spcost+prft; temp=MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.Rpoint*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].PLBuy=((MxSmb[i].smb2.tick.bid-MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.bid-MxSmb[i].smb3.dev)-(MxSmb[i].smb1.tick.ask+MxSmb[i].smb1.dev))*temp; MxSmb[i].PLSell=((MxSmb[i].smb1.tick.bid-MxSmb[i].smb1.dev)-(MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.ask+MxSmb[i].smb3.dev))*temp; MxSmb[i].PLBuy= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLBuy, 2 ); MxSmb[i].PLSell= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLSell, 2 ); MxSmb[i].spread= NormalizeDouble (MxSmb[i].spread, 2 ); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread || MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) { if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.mrg)) if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )>((MxSmb[i].smb1.mrg+MxSmb[i].smb2.mrg+MxSmb[i].smb3.mrg)*CF)) { MxSmb[i].magic=fnMagicGet(MxSmb,magic); if (MxSmb[i].magic<= 0 ) { Print ( "Free magic ended

New triangles will not open" ); break ; } ctrade.SetExpertMagicNumber(MxSmb[i].magic); cmnt_pos=cmnt+( string )MxSmb[i].magic+ " Open" ;

この関数には、明確化のために詳細なコメントと説明が添付されていますが、適用された利用可能なマジックナンバーを選択するメカニズムと三角形のオープニングの2つが説明されずに残っています。

以下は、利用可能なマジックナンバーを選択する方法です。

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

三角形は下記のように開きます。

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

いつものように、上記の関数は別のfnCalcDelta.mqh、 fnMagicGet.mqh、及びfnOpen.mqhファイルに配置されています。



これで、必要な三角形を見つけ出し、それを開くために送信しました。MetaTrader 4とMetaTrader 5のヘッジアカウントでは、EAの作業はこれで実際に終わります。しかし、ここではまだ三角形を開いた結果を追跡する必要があります。結果が成功したとは保証されていないので、これにはOnTrade及びOnTradeTransactionイベントは使用しません。代わりに、現在のポジションの数を調べます。 これは100％指標となります。



ポジションオープン管理機能を見てみましょう。

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "Not correct open: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

ログファイルに書き込む関数は簡単です。

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," Open :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"Tiket:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"Lot", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," Ask ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," Bid ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Price open", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Tick value", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Spread point", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"Spread $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"Spread all", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"PL Buy", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"PL Sell", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"Magic", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," Time open", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," Time current", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

市場に参入するための三角形を見つけ、適切なポジションを開いたので、利益を計算します。



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

三角形を閉じるのは簡単な関数です。

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

作業はほぼ完了です。終了が成功したかどうかを確認して、メッセージを画面に表示するだけです。何も表示しないと、ロボットが動作してないようにみえるでしょう。

以下は、終了が成功したかどうかの確認です。取引方向を変えて開閉のする関数を1つ実装することもできますが、この2つの関数にわずかな手続きの違いがあるため、このオプションには気が引けます。



終了が成功したかどうかを確認します。

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "Close triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "Close:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "Lot" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "Tiket" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "Magic" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "Profit" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "Time current" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

最後に、視覚的な確認のために画面にコメントを表示しましょう。以下を表示します。

追跡された三角形の総数 開いている三角形 最も近い開くための5つの三角形 もしあれば開いている三角形

関数コードは次のとおりです。

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "Total triangles: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "Open triangles: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "Smb1 Smb2 Smb3 P/L Buy P/L Sell Spread

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " Time open: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }





テスト





テストをティックシミュレーションモードで行い、実際のティックでのテストと比較することが可能です。さらにライブアクションを持った実際のティックでのテスト結果を比較すると、マルチテスターはまだ現実とは遠いと結論づけることができます。

結果は、平均して1週間に3-4の取引に頼ることができることを示しています。ほとんどの場合、夜にポジションが開かれ、通常、TRY、NOK、SEKなどの低流動性の通貨が表示されます。ロボットの利益は、取引されるボリュームに依存します。取引がまれであるため、EAは他のロボットと並行して動作して、大容量を容易に処理できます。

ロボットのリスクは計算が簡単です（3つのスプレッド * 開いている三角形の数）。

扱うことができる通貨ペアを準備するには、最初にすべての銘柄を表示し、取引を無効にしたものと通貨ペアでないものを隠すことをお勧めします。複数通貨戦略のファンにとって不可欠なスクリプト（https://www.mql5.com/en/market/product/25256）を使用すると、これはより迅速に実行できます。

また、テスターの履歴はブローカーのサーバーからアップロードされていないので、事前にクライアント端末にアップロードするべきなので、覚えておくべきです。これはテスト前に、単独で、または上記のスクリプトを再度利用して、実行する必要があります。





開発の見通し



結果は改善できるでしょうか。はい、もちろんです。改善には、流動資産アグリゲータを作らなければなりません。このアプローチの欠点は、複数のブローカーで口座を開設する必要があることです。

テスト結果をスピードアップすることもできます。これは、組み合わせることができる2つの方法で行うことができます。第1のステップは、エントリ確率が非常に高い三角形を常に追跡する離散的な計算を導入することです。2番目の方法はOpenCLを使用することです。これはこのロボットにとって非常に妥当です。





本稿で使用されているファイル

