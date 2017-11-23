Descrição da ideia

A arbitragem triangular é um tópico que com frequência invejável é abordado nos fóruns de discussão na web. De que se trata?



A palavra "arbitragem" neste âmbito implica uma certa neutralidade no mercado. "Triangular" se refere ao fato de o portfólio ser composto por três instrumentos.

Tomemos o exemplo mais popular, isto é, o triângulo "euro - libra - dólar. Ele é descrito em pares de moedas assim: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. A neutralidade exigida consiste em tentar comprar e vender ao mesmo tempo os mesmos instrumentos, ganhando lucro.

Isto tem a seguinte aparência. Apresentamos qualquer par deste exemplo por meio dos dois restantes:

EURUSD=GBPUSD*EURGBP~,

ou GBPUSD=EURUSD/EURGBP,

ou EURGBP=EURUSD/GBPUSD.

Todas estas variantes são idênticas, no entanto abaixo vamos dar uma olhada na escolha de qualquer uma delas. Por ora, vamos nos concentrar na primeira variante.

Agora tentemos nos aperceber dos preços bid e ask. O processo será como se segue:



Compramos EURUSD, ou seja, usamos o preço ask. No saldo, temos mais euros e menos dólares. Expressamos o EURUSD por meio dos outros dois pares. GBPUSD: aqui não há euro, mas dólar sim (devemos vender os dólares). Para vender dólares em GBPUSD, é preciso comprar este par. Então, usamos ask. Ao comprar, temos no saldo mais libras e menos dólares. EURGBP: necessitamos comprar euros, enquanto vendemos a libra, que não precisamos. Compramos EURGBP, usamos ask. No saldo, temos mais euros e menos libras. Bem, está tudo certo por aqui.

No total, temos: (ask) EURUSD = (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP. Nós obtivemos a igualdade necessária. Agora, para ganhar nela, temos que comprar um lado e vender o outro. Aqui há duas possibilidades:

Comprar EURUSD mais barato do que podemos vendê-lo, mas expresso de uma forma diferente: (ask) EURUSD < (bid) GBPUSD * (bid) EURGBP Vender EURUSD mais caro do que podemos comprá-lo, mas expresso de uma forma diferente: (bid) EURUSD > (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP

Só resta uma coisa pequena, isto é, encontrar uma tal situação e fazer dinheiro com isso.



Chamo a atenção para a hipótese de formar o triângulo de uma outra maneira, movendo todos os três pares em uma direção e comparando a 1. Todas as variantes são idênticas, mas a acima mostrada, na minha opinião, é mais facilmente compreendida e explicada.

E mais uma observação importante: acompanhando esta situação podemos descobrir o momento de compra e venda simultânea. Neste caso, o lucro será imediato, mas esses momentos são muitíssimos raros.

Com um pouco mais de frequência costuma acontecer que podemos comprar um lado mais barato do que o outro, mas não se pode vender com lucro. Então, aguardamos que esse desequilíbrio desapareça. Estamos seguros estando no trade, porque a nossa posição é quase zero, ou seja, estamos fora do mercado. Porém, você tem que entender de onde vem esse quase. Para uma ideal regularização dos volumes de negociação, é necessária uma exatidão que não está à nossa disposição. Lembro-lhe que geralmente os volumes de negociação são arredondados para 2 casas decimais, e, para nossa estratégia, isso é um arredondamento sem precisão.

Já aprofundamos a teoria, é o momento de programar o robô. O expert advisor é escrito em um estilo processual, portanto, é claro para os programadores novatos e aqueles que por qualquer motivo não gostam da programação orientada a objetos





Breve descrição do robô

Primeiro, criamos todos os triângulos possíveis, organizamo-los corretamente e obtemos todos os dados necessários para cada par de moedas.

Todas essas informações são armazenadas na matriz de estruturas MxThree. Cada triângulo tem um campo status. Seu valor inicial = 0. Se for necessário abrir o triângulo, ao status será atribuído o valor = 1. Depois de confirmar que o triângulo foi completamente aberto, o seu status é alterado para 2. Se o triângulo não se abrir completamente ou já estiver na hora de ser fechado, o status é alterado para 3. Uma vez que o triângulo fecha com sucesso, o status retorna para a posição 0.

O robô grava a abertura e fechamento dos triângulos em um arquivo de log para validar a correção da ação e restaurar o histórico. Nome do arquivo de log: Three Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csv.

Para testar, carregue no Testador todos os pares de moedas necessários. Para fazer isso, antes de iniciar o Testador, é necessário executar o robô no modo Create file with symbols. Si não estiver este arquivo, o robô desencadeia o teste com base no testador padrão EUR+GBP+USD.





Variáveis utilizadas

O código de qualquer robô, quando eu trabalho, começa com a inclusão do arquivo de cabeçalho. Ele lista todos os incodes, bibliotecas, etc. Este robô não é excepção: imediatamente após o bloco da descrição segue a linha #include "head.mqh" etc.:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

Agora, esta lista não é totalmente clara para o leitor, mas o artigo está escrito no modo de acompanhamento de código, de forma que a estrutura do programa não é perturbada. Enquanto você lê tudo se torna claro. Por uma questão de comodidade, todas as funções, classes, unidades de código estão organizados em arquivos individuais. No meu caso, cada arquivo incluído, com exceção da biblioteca padrão, também começa com a linha #include "head.mqh". Isso permite usar IntelliSense nos arquivos incluídos e não manter em mente os nomes de todas as entidades necessárias.

Em seguida, conectamos o arquivo para o Testador. Em nenhum outro lugar pode-se fazer isso, portanto declaramo-lo aqui. Esta linha é necessária para carregar os símbolos no testador multimoeda:



#property tester_file FILENAME

Em seguida, descrevemos as variáveis ​​utilizadas no programa. Sua descrição também está contida em um arquivo separado var.mqh:

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status; double pl; datetime timeopen; double PLBuy; double PLSell; double spread; stThree(){status= 0 ;magic= 0 ;} }; enum enMode { STANDART_MODE = 0 , USE_FILE = 1 , CREATE_FILE = 2 , }; stThree MxThree[]; CTrade ctrade; CSymbolInfo csmb; CTerminalInfo cterm; int glAccountsType= 0 ; int glFileLog= 0 ; sinput enMode inMode= 0 ; input double inProfit= 0 ; input double inLot= 1 ; input ushort inMaxThree= 0 ; sinput ulong inMagic= 300 ; sinput string inCmnt= "R " ;

Primeiro vão os define, eles são simples e têm muitos comentários. Eu acho que não haverá problemas para compreendê-los.

Em seguida, vão duas estruturas stSmb e stThree. Sua lógica é a seguinte: qualquer triângulo consiste em três pares de moedas. Portanto, descrevendo um deles e usando-o três vezes temos um triângulo. stSmb é a estrutura que descreve o par de moedas e suas especificações: possíveis volumes de negociação, variáveis _Digits e _Point, preços atuais na abertura e outros. Na estrutura stThree, stSmb é usado três vezes, ele é nosso triângulo. Além disso, aqui são adicionadas certas propriedades pertencentes ao triângulo: o lucro atual, magic, tempo de abertura e assim por diante. Em seguida, temos os modos de trabalho, sobre os quais falaremos mais tarde, e as variáveis de entrada. As variáveis de entrada também são descritas nos comentários, porém, concentraremo-nos em duas delas:



No parâmetro inMaxThree é armazenado o número máximo de triângulos abertos simultaneamente. Quando é 0, ele não se usa. Por exemplo, se o parâmetro definido como 2, não mais de 2 triângulos podem ser abertos simultaneamente.

Parâmetro inProfit contém o tamanho da configurações, se existir.





Configuração inicial

Bem, os arquivos incluídos e variáveis usadas estão descritos. A seguir, abordamos o bloco OnInint().

Antes de iniciar o expert advisor, é necessário verificar se os parâmetros inseridos são corretos e obter os dados iniciais, onde necessário. Se tudo for bem-sucedido, começamos a trabalhar. Nos experts, eu procuro definir o mínimo de configurações de entrada, e este robô não é a exceção.

Somente um dos 6 parâmetros de entrada pode fazer com que o expert advisor não seja capaz de trabalhar, nomeadamente o volume de negociação. Não podemos abrir um negócio com volume negativo. Todas as outras configurações para saber se o trabalho é correto não influenciam. A verificação é realizada na primeira função do bloco OnInit().

Vejamos seu código.

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "Trade volume < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "Always use the same minimum trading volume" );

Como o robô é escrito em um estilo processual, é necessário implementar algumas variáveis globais. Uma delas é o identificador do arquivo de log. O nome consiste na parte e data fixas do robô. Isso é feito para facilitar o controle, a fim de evitar a busca em um só arquivo onde começa no log um certo ponto de partida. Observe que o nome muda a cada inicialização, e o último arquivo com o mesmo nome será excluído se existir.

Durante o trabalho, o expert advisor utiliza dois arquivos, isto é: o arquivo com os triângulos encontrados (cria-se apenas durante a seleção adequada do usuário) e o arquivo de log onde se grava o tempo de abertura e fechamento do triângulo, os preços de abertura e certas informações adicionais para facilitar o controle. O arquivo de log sempre é realizado.



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "The log file is not created" ); } . . for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }

Composição dos triângulos

Para elaborar triângulos, precisamos examinar os seguintes aspetos:

Qual a fonte dos triângulos, quer dizer, vindos da janela "Observação do mercado" ou a partir de um arquivo previamente preparado. Estamos no testador ou não? Se for assim, será necessário carregar os símbolos na Observação do mercado. Não faz sentido carregar tudo quanto possível, uma vez que um computador de desktop simplesmente não é capaz de lidar com tal carga. Vamos procurar o arquivo previamente preparado contendo os símbolos para o teste. Se ele não existir, testaremos a estratégia no triângulo padrão: EUR+USD+GBP. Para simplificar o código, impomos uma restrição, isto é, todos os símbolos no triângulo devem ter o mesmo tamanho de contrato. Não esqueçamos que os triângulos podem ser formados apenas a partir de pares de moedas.

A primeira função necessária é a composição dos triângulos a partir da Observação do mercado.

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

A segunda função necessária é a leitura dos triângulos a partir do arquivo

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "File with symbols not read!" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) { string smb1= FileReadString (fh); string smb2= FileReadString (fh); string smb3= FileReadString (fh); if (!csmb.Name(smb1) || !csmb.Name(smb2) || !csmb.Name(smb3)) { while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); continue ;} int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=smb1; MxSmb[cnt].smb2.name=smb2; MxSmb[cnt].smb3.name=smb3; while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); } }

A última função, que é necessária nesta seção, é um encapsulamento das duas funções anteriores. Ela responde pela seleção da fonte dos triângulos dependendo das configurações de entrada do robô. Além disso, verificamos nele onde é executado o robô. Se for no Testador, independentemente da escolha do usuário, carregamos os triângulos a partir do arquivo. Se não houver arquivo, carregamos o triângulo padrão EURUSD+GBPUSD+EURGBP.

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

Aqui usamos uma função auxiliar, nomeadamente, fnSmbCheck(). Nela é verificado se existe restrição para trabalhar com o símbolo. Se houver, ignoramo-la. Este é seu código.

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

Bem, os triângulos estão formados. As funções para sua composição estão no arquivo incluído fnSetThree.mqh. A função para verificar a restrição do símbolo se encontra no arquivo separado fnSmbCheck.mqh.

Nós compomos todos os triângulos possíveis. Os pares contidos neles podem se encontrar aleatoriamente, o que causa inúmeros incômodos, uma vez que precisamos definir como expressar um par de moedas por meio de outras. Providenciando pôr ordem, no exemplo euro-dólar-libra estudamos todas as possíveis variantes de disposição:

№ símbolo 1 símbolo 2

símbolo 3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = multiplicar , '/' = dividir. '0' = ação impossível

Na tabela acima, pode se ver que o triângulo pode ser composto de 6 maneiras, mas duas delas - linhas 4 e 6 - não permitem expressar o primeiro símbolo por meio dos dois restantes. Então, essas variantes caem. As restantes 4 são idênticas. Acima de tudo, o que tem importância para nos é a velocidade. A operação de divisão é mais lenta do que a multiplicação, por isso pomos de lado as variantes 3 e 5. Restam duas variantes: linhas 1 e 2.

Devido a uma cômoda visualização, concentramo-nos na variante da lina 2. Assim, não teremos de inserir caixas de edição adicionais no robô para o primeiro, segundo e terceiro símbolos, na verdade, isso é possível, uma vez que negociamos não apenas um, mas sim todos os possíveis.

A comodidade depende de nossa escolha, e uma vez que operamos arbitragem, esta estratégia pressupõe a posição neutra, portanto devemos comprar e vender o mesmo. Exemplo: Buy 0.7 do lote EURUSD e Sell 0.7 do lote EURGBP - nós compramos e vendemos 70000€. Ou seja, temos uma posição, apesar do fato de que estamos fora do mercado, uma vez que durante a compra e venda figurava um volume, mas expresso em dinheiro diferente. Precisamos ajustar ir isso realizando um negócio em GBPUSD. Em outras palavras, de vez sabemos que os símbolos 1 e 2 devem ter sempre o mesmo volume, mas uma direção diferente. Além disso, sabe-se que o volume do terceiro par é igual ao preço do segundo par.

Função que coloca pares no triângulo corretamente:

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "Use triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "All used triangles: " +( string )count); }

A função é inteiramente localizada em um arquivo separado fnChangeThree.mqh.



E a última etapa necessário para completar a preparação de triângulos: carregamos Imediatamente todos os dados dos pares usados, ​​para não gastar tempo chamando-os. Nós precisamos o seguinte:

volumes máximo e mínimo de negociação para cada símbolo; número de caracteres no preço e volume para o arredondamento; variável Point e Ticksize. Eu nunca deparei com uma situação em que os pares de moedas fossem diferentes, mas, mesmo assim, obtemos todos os dados e utilizamo-los nos lugares certos.

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "NOT CORRECT LOAD: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize(); double lt= MathMax (MxSmb[i].smb1.lot_min, MathMax (MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min)); MxSmb[i].lot_min= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); lt= MathMin (MxSmb[i].smb1.lot_max, MathMin (MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max)); MxSmb[i].lot_max= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); if (lot== 0 ) { MxSmb[i].smb1.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb2.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb3.lot=MxSmb[i].lot_min; } else { MxSmb[i].smb1.lot=lot; MxSmb[i].smb2.lot=lot; if (lot<MxSmb[i].smb1.lot_min || lot>MxSmb[i].smb1.lot_max || lot<MxSmb[i].smb2.lot_min || lot>MxSmb[i].smb2.lot_max) { MxSmb[i].smb1.name= "" ; Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - not correct the trading volume" ); continue ; } } } }

A função é localizada em um arquivo separado fnSmbLoad.mqh

Nesta seção sobre a formação de triângulos podemos considerar que o tópico está fechado. Seguimos em frente.

Modo de trabalho do expert advisor



Symbols from Market Watch. Symbols from file. Create file with symbols.

Ao executar o robô, podemos selecionar um dos modos disponíveis:

Modo "Symbols from Market Watch" assume que nós iniciamos o robô no símbolo atual e formamos triângulos de trabalho a partir da janela Observação do mercado. Este é o modo básico de funcionamento, e não necessita de tratamento adicional.

Modo "Symbols from file" se distingue do primeiro pela fonte dos triângulos, isto é, a partir do arquivo previamente preparado.



Modo "Create file with symbols" cria oportunamente o arquivo com triângulos, que, mais para frente, vamos usar quer no segundo modo de trabalho ou no testador. Este modo implica apenas a composição dos triângulos, após a qual o trabalho do expert advisor é concluído.

Descrevemos esta lógica:



if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "File with symbols not created" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "File with symbols created" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

A função de armazenamento de dados é simples e não requer comentários específicos:



void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "Symbol 1" , "Symbol 2" , "Symbol 3" , "Contract Size 1" , "Contract Size 2" , "Contract Size 3" , "Lot min 1" , "Lot min 2" , "Lot min 3" , "Lot max 1" , "Lot max 2" , "Lot max 3" , "Lot step 1" , "Lot step 2" , "Lot step 3" , "Common min lot" , "Common max lot" , "Digits 1" , "Digits 2" , "Digits 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

Além dos triângulos, gravamos informações adicionais: o volume de negociação permitido, o tamanho do contrato, o número de caracteres nas cotações. Precisamos esses dados a partir do arquivo apenas para um controle visual das propriedades dos símbolos.



Essa função está disponível no arquivo separado fnCreateFileSymbols.mqh





Reinicio do robô



Temos quase completado a configuração de inicialização do expert advisor. Nós ainda temos que responder a outra pergunta: como lidar com a recuperação de pane? Se ocorrer uma perda de Internet curta, não há problema. O robô vai continuar a funcionar corretamente após a reconexão à rede. Mas se tivermos que reiniciar o robô, então precisamos encontrar suas posições e continuar a trabalhar com els.

Função que resolve os problemas com a reinicialização do robô:

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

Como antes, essa função está em um arquivo separado: fnRestart.mqh

Últimas etapas:



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

Preste atenção ao modo assíncrono de envio de ordens. A estratégia envolve uma ação mais rápida, portanto usamos este modo de posicionamento. Haverá dificuldades: precisamos de código extra para acompanhar se a posição é aberta com sucesso. Considere tudo isso abaixo.

Por aí fica concluído o bloco OnInit(), podemos avançar para o corpo do robô.

OnTick



Primeiro, vemos se, nas configurações, temos restrições no número máximo de triângulos abertos possível. O fato de houver indica que atingimos o spread definido, e neste tick, pode-se ignorar parte substancial do código:

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

A verificação é simples. Nós declaramos a variável local para contagem de triângulos abertos e percorremos nossa matriz principal. Se o status do triângulo não for 0, ele está funcionando.

Após a contagem de triângulos abertos, se a restrição permitir, começamos a examinar todos os triângulos restantes e acompanhar seu status. A função fnCalcDelta() é responsável por isso:

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

Examinamos seu código:

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ; . if (lot> 0 ) MxSmb[i].smb3.lot= NormalizeDouble ((MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.tick.bid)/ 2 *MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot); if (MxSmb[i].smb3.lot<MxSmb[i].smb3.lot_min || MxSmb[i].smb3.lot>MxSmb[i].smb3.lot_max) { Alert ( "The calculated lot for " ,MxSmb[i].smb3.name, " is out of range. Min/Max/Calc: " , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_min,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot_max,MxSmb[i].smb3.digits_lot), "/" , DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - DISABLED" ); MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ; } MxSmb[i].smb1.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb1.tick.ask-MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits)*MxSmb[i].smb1.Rpoint; MxSmb[i].smb2.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb2.tick.ask-MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits)*MxSmb[i].smb2.Rpoint; MxSmb[i].smb3.sppoint= NormalizeDouble (MxSmb[i].smb3.tick.ask-MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)*MxSmb[i].smb3.Rpoint; if (MxSmb[i].smb1.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb2.sppoint<= 0 || MxSmb[i].smb3.sppoint<= 0 ) continue ; MxSmb[i].smb1.spcost=MxSmb[i].smb1.sppoint*MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].smb2.spcost=MxSmb[i].smb2.sppoint*MxSmb[i].smb2.tv*MxSmb[i].smb2.lot; MxSmb[i].smb3.spcost=MxSmb[i].smb3.sppoint*MxSmb[i].smb3.tv*MxSmb[i].smb3.lot; MxSmb[i].spread=MxSmb[i].smb1.spcost+MxSmb[i].smb2.spcost+MxSmb[i].smb3.spcost+prft; temp=MxSmb[i].smb1.tv*MxSmb[i].smb1.Rpoint*MxSmb[i].smb1.lot; MxSmb[i].PLBuy=((MxSmb[i].smb2.tick.bid-MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.bid-MxSmb[i].smb3.dev)-(MxSmb[i].smb1.tick.ask+MxSmb[i].smb1.dev))*temp; MxSmb[i].PLSell=((MxSmb[i].smb1.tick.bid-MxSmb[i].smb1.dev)-(MxSmb[i].smb2.tick.ask+MxSmb[i].smb2.dev)*(MxSmb[i].smb3.tick.ask+MxSmb[i].smb3.dev))*temp; MxSmb[i].PLBuy= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLBuy, 2 ); MxSmb[i].PLSell= NormalizeDouble (MxSmb[i].PLSell, 2 ); MxSmb[i].spread= NormalizeDouble (MxSmb[i].spread, 2 ); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread || MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) { if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.mrg)) if ( OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY ,MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.mrg)) if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )>((MxSmb[i].smb1.mrg+MxSmb[i].smb2.mrg+MxSmb[i].smb3.mrg)*CF)) { MxSmb[i].magic=fnMagicGet(MxSmb,magic); if (MxSmb[i].magic<= 0 ) { Print ( "Free magic ended

New triangles will not open" ); break ; } ctrade.SetExpertMagicNumber(MxSmb[i].magic); cmnt_pos=cmnt+( string )MxSmb[i].magic+ " Open" ; . MxSmb[i].timeopen= TimeCurrent (); if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, true ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[i].spread) fnOpen(MxSmb,i,cmnt_pos, false ,lcOpenThree); if (MxSmb[i].status== 1 ) Print ( "Open triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic); } } } }

Eu minuciosamente provi a função de comentários e explicações. Espero que o leitor não fique com dúvidas sobre ela. Por baixo dos panos, restam dois momentos: o mecanismo de seleção do magic disponível e abertura direta do triângulo.

Assim escolhemos o magic disponível:

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

Assim abrimos o triângulo:

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

Geralmente, as funções acima estão localizadas nos arquivos separados fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh e fnOpen.mqh.



Então, nós encontramos o triângulo necessário e enviamo-lo para a abertura. No MetaTrader 4 ou em contas de cobertura no MetaTrader 5, isso na verdade marca o fim do trabalho do expert advisor. Mas ainda temos de rastrear o sucesso da abertura do triângulo. Para fazer isso, eu não uso os eventos OnTrade e OnTradeTransaction, porque, em seu caso, não há nenhuma garantia de receber um bom resultado. Em vez deles, eu verifico o número de posições existentes.



Consideremos a função de controle de abertura da posição:

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "Not correct open: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

A a função de gravação no arquivo de log usada é simples:

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," Open :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"Tiket:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"Lot", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," Ask ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," Bid ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Price open", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Tick value", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Spread point", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"Spread $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"Spread all", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"PL Buy", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"PL Sell", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"Magic", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," Time open", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," Time current", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

Bem, encontramos o triângulo para entrar, abrimos com sucesso a posição com base nele. Agora temos que calcular o quanto ganhamos graças a ele.



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

Uma função simples responde pelo fechamento do triângulo:

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

Praticamente, temos chegado quase ao fim, resta verificar o sucesso do fechamento e imprimir qualquer coisa na tela. Quando o robô não escreve nada, é provável que não este funcionando.

Aqui está nossa verificação do sucesso do fechamento. A propósito, para abertura e fechamento pode ser implementada uma única função, simplesmente mudando a direção do negócio, mas não gosto muito desta opção, porque há ainda umas pequenas diferenças processuais entre a abertura e o fechamento.



Verificamos o sucesso do fechamento:

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "Close triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "Close:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "Lot" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "Tiket" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "Magic" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "Profit" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "Time current" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

E, finalmente, imprimimos algo na forma de comentários na tela. Isso é um tipo de "cosmético" para acompanhamento visual. Exibimos o seguinte:

Número de triângulos acompanhados Triângulos abertos os 5 triângulos mais mais próximo da abertura Triângulos abertos, se houver

Aqui está o código desta função:

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "Total triangles: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "Open triangles: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "Smb1 Smb2 Smb3 P/L Buy P/L Sell Spread

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " Time open: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }

Teste





Pode-se, por curiosidade, realizar o teste no modo de simulação de ticks, comparar com o teste em ticks reais. É possível ir ainda mais longe, ou seja, comparar os resultados de teste em ticks reais com o trabalho real, e concluir que o multitestador está muito longe da realidade.

Os resultados de trabalho mostram que se pode contar com 3-4 negócios por semana, em média. Na maioria das vezes, a posição é aberta durante a noite e, como regra, no triângulo há moedas menos líquidas, como TRY, NOK, SEK e outras similares. O lucro do robô depende do volume negociado, e como os trades ocorrem com pouca frequência, este expert advisor pode facilmente manipular grandes quantidades, operando em paralelo com outros robôs.

O risco do robô pode ser calculado facilmente: 3 spreads * número de triângulos abertos.

Para a preparação dos pares de moedas que podem ser usados para trabalhar, eu recomendo, em primeiro lugar, abrir todos os símbolos e, em seguida, ocultar aqueles cuja negociação é proibida e que não são pares de moedas. Esta operação pode ser realizada mais rapidamente usando o script: https://www.mql5.com/pt/market/product/25256

Lembre que o histórico no testador não é baixado a partir do servidor da corretora, uma vez que ele tem que ser pré-carregado no terminal do cliente. Por isso, isso deve ser feito quer por conta própria antes do iniciar o teste ou re-utilizando o script acima.

Perspetivas de desenvolvimento



Será que pode ser aprimorado o desempenho? Claro que é possível. Para fazer isso, você precisa fazer seu agregador de liquidez, mas a desvantagem dessa abordagem é a necessidade de abrir contas em várias corretoras.

Também pode-se acelerar os resultados do teste. Para fazer isso, existem duas maneiras que se podem combinar. O primeiro passo é realizar o cálculo discreto, constantemente rastreando apenas os triângulos onde a probabilidade de entrada é muito alta. A segunda maneira consiste em usar OpenCL, o que é muito razoável para este robô.

Arquivos usados no artigo

