Trianguläre Arbitrage

Die Allgemeine Idee

Themen, die der Triangulären Arbitrage gewidmet sind, erscheinen in Foren mit ungebrochener Regelmäßigkeit. Also, was ist es genau?



"Arbitrage" impliziert eine gewisse Neutralität gegenüber dem Markt. "Triangulär" bedeutet, dass das drei Handelsinstrumente verwendet werden.

Nehmen wir das bekannteste Beispiel: die großen Drei "EUR - GBP - USD". Bezogen auf die Währungspaare kann man sie wie folgt beschreiben: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. Die geforderte Neutralität besteht in dem Versuch, dieselben Handelsinstrumente gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen und trotzdem Gewinne zu erwirtschaften.

Dies sieht wie folgt aus. Jedes Paar aus diesem Beispiel wird durch die anderen beiden repräsentiert:

EURUSD=GBPUSD*EURGBP,

oder GBPUSD=EURUSD/EURGBP,

oder EURGBP=EURUSD/GBPUSD.

Alle diese Varianten sind identisch, und die Auswahl einer dieser Varianten wird im Folgenden näher erläutert. In der Zwischenzeit wenden wir uns der ersten Möglichkeit zu.

Zuerst schauen wir auf die Preise Bid und Ask. Die Vorgehensweise ist wie folgt:



Wir kaufen EURUSD, d.h. wir nehmen den Ask-Preis Das heißt, wir kaufen EUR während wir gleichzeitig USD verkaufen. Bewerten wir nun EURUSD mittels der anderen Paare. GBPUSD: hat kein EUR. Stattdessen gibt es USD, die verkauft werden. Um aber USD mittels GBPUSD zu verkaufen, kaufen wir das Paar. Das heißt wir nehmen den Ask-Preis. Wenn wir das so machen, kaufen wir GBP während wir wieder USD verkaufen. EURGBP: Wir müssen EUR kaufen und GBP verkaufen, die wir eh nicht brauchen. Kaufen von EURGBP mit dem Ask-Preis. Wir kaufen also EUR und verkaufen GBP.

Insgesamt haben wir jetzt: (Ask) EURUSD = (Ask) GBPUSD * (Ask) EURGBP. Wir haben den gewünschten Ausgleich hergestellt. Um damit Gewinn zu erzielen, sollten wir eine Seite kaufen und die andere verkaufen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Wir kaufen EURUSD billiger als wir es verkaufen können, stellen es aber anders dar: (Ask) EURUSD < (Bid) GBPUSD * (Bid) EURGBP Wir verkaufen EURUSD teurer als wir es verkaufen können, stellen es aber anders dar: (Bid) EURUSD > (Ask) GBPUSD * (Ask) EURGBP

Jetzt müssen wir nur noch einen solchen Fall warten und Profit daraus schlagen.



Beachten Sie, dass das Dreieck auf eine andere Weise gebildet werden kann, indem Sie alle drei Paare in eine Richtung bewegen und mit 1 vergleichen. Alle Varianten sind identisch, aber ich glaube, dass die oben beschriebene leichter zu erkennen und zu erklären ist.

Indem wir die Situation beobachten, können wir auf den Moment für gleichzeitiges Kaufen und Verkaufen warten. Dieser Fall ist sofort profitabel, aber solche Momente sind selten.

Häufiger sind die Fälle, in denen eine Seite billiger kaufen aber gleichzeitig die andere Seite nicht mit Gewinn verkaufen können. Dann warten wir, bis dieses Ungleichgewicht verschwunden ist. Eine Position eröffnet zu haben, ist sicher für uns, da unsere Position fast Null ist, was bedeutet, dass wir nicht mehr im Markt sind. Beachten Sie hier allerdings das Wort "fast". Für einen perfekten Ausgleich der Handelsvolumina benötigen wir eine Präzision, die uns nicht zur Verfügung steht. Das Handelsvolumen wird meistens auf zwei Dezimalstellen gerundet, was für unsere Strategie zu grob ist.

Nun, da wir die Theorie beschrieben haben, ist es an der Zeit, den EA zu schreiben. Der EA wird in einem prozeduralen Stil entwickelt, so dass es sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die aus irgendeinem Grund OOP nicht mögen, verständlich ist.

Kurze Beschreibung des EAs

Zuerst erstellen wir alle möglichen Dreiecke, platzieren sie korrekt und erhalten alle notwendigen Daten für jedes Währungspaar.

Alle diese Informationen sind im Struktur-Array MxThree gespeichert. Jedes Dreieck hat das Feld status. Sein Anfangswert ist 0. Wenn das Dreieck geöffnet werden soll, wird der Status auf 1 gesetzt. Nach der Bestätigung, dass das Dreieck vollständig geöffnet ist, wechselt sein Status auf 2. Wenn sich das Dreieck nur teilweise eröffnet wurde oder es an der Zeit ist, es zu schließen, wechselt der Status auf 3. Nach erfolgreichem Schließen des Dreiecks kehrt der Status auf 0 zurück.

Das Öffnen und Schließen von Dreiecken wird in einer Protokolldatei gespeichert, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Aktionen zu überprüfen und die Historie wiederherzustellen. Der Name der Protokolldatei lautet Three Point Arbitrage Control YYYYY.DD.MM.csv.

Um einen Test durchzuführen, laden Sie alle notwendigen Währungspaare in den Tester. Starten Sie dazu den EA im Modus "Create file with symbols", bevor Sie den Tester starten. Wenn keine solche Datei existiert, führt der EA den Test mit dem vorgegebenen Dreieck EUR+GBP+USD durch.

Verwendete Variablen

In meinem Entwicklungsprozess beginnt der Code eines jeden Roboters mit dem Laden der Headerdatei. Es werden alle Includes, Bibliotheken etc. aufgelistet. Dieser Roboter ist keine Ausnahme: Nach dem Beschreibungsteil folgt #include "head.mqh" etc.:

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\TerminalInfo.mqh> #include "var.mqh" #include "fnWarning.mqh" #include "fnSetThree.mqh" #include "fnSmbCheck.mqh" #include "fnChangeThree.mqh" #include "fnSmbLoad.mqh" #include "fnCalcDelta.mqh" #include "fnMagicGet.mqh" #include "fnOpenCheck.mqh" #include "fnCalcPL.mqh" #include "fnCreateFileSymbols.mqh" #include "fnControlFile.mqh" #include "fnCloseThree.mqh" #include "fnCloseCheck.mqh" #include "fnCmnt.mqh" #include "fnRestart.mqh" #include "fnOpen.mqh"

Diese Liste mag Ihnen im Moment nicht ganz verständlich sein, aber der Artikel folgt dem Code, so dass hier nicht von der Struktur des Programms abgewichen wird. Weiter unten wird alles klar werden. Alle Funktionen, Klassen und Codeeinheiten sind des Komforts wegen in separaten Dateien abgelegt. In meinem Fall beginnt jede Include-Datei, mit Ausnahme der Standardbibliothek, mit #include "head.mqh". Dies ermöglicht die Verwendung von IntelliSense in den Include-Dateien, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die Namen aller notwendigen Elemente im Speicher zu behalten.

Danach verbinden Sie die Datei für den Tester. Das können wir nirgendwo anders machen, also lassen Sie es uns hier erklären. Diese Zeichenkette wird benötigt, um Symbole in den Mehrwährungstester zu laden:



#property tester_file FILENAME

Als nächstes beschreiben wir die Variablen, die im Programm verwendet werden. Die Beschreibung befindet sich in der separaten Datei var.mqh:

#define DEVIATION 3 #define FILENAME "Three Point Arbitrage.csv" #define FILELOG "Three Point Arbitrage Control " #define FILEOPENWRITE(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define FILEOPENREAD(nm) FileOpen (nm, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ) #define CF 1.2 #define MAGIC 200 #define MAXTIMEWAIT 3 struct stSmb { string name; int digits; uchar digits_lot; int Rpoint; double dev; double lot; double lot_min; double lot_max; double lot_step; double contract; double price; ulong tkt; MqlTick tick; double tv; double mrg; double sppoint; double spcost; stSmb(){price= 0 ;tkt= 0 ;mrg= 0 ;} }; struct stThree { stSmb smb1; stSmb smb2; stSmb smb3; double lot_min; double lot_max; ulong magic; uchar status; double pl; datetime timeopen; double PLBuy; double PLSell; double spread; stThree(){status= 0 ;magic= 0 ;} }; enum enMode { STANDART_MODE = 0 , USE_FILE = 1 , CREATE_FILE = 2 , }; stThree MxThree[]; CTrade ctrade; CSymbolInfo csmb; CTerminalInfo cterm; int glAccountsType= 0 ; int glFileLog= 0 ; sinput enMode inMode= 0 ; input double inProfit= 0 ; input double inLot= 1 ; input ushort inMaxThree= 0 ; sinput ulong inMagic= 300 ; sinput string inCmnt= "R " ;

Definitionen stehen an erster Stelle, sie sind einfach und kommentiert. Vermutlich sind sind leicht zu verstehen.

Es gibt zwei Strukturen — stSmb und stThree. Die Logik ist wie folgt: Jedes Dreieck besteht aus drei Währungspaaren. Nachdem wir eines von ihnen einmal beschrieben und dreimal benutzt haben, erhalten wir ein Dreieck. Die Struktur stSmb beschreibt ein Währungspaar und seine Spezifikation: Die mögliche Handelsvolumina, die Variablen _Digits und _Point, den aktuelle Preise zum Zeitpunkt der Eröffnung und einige andere. In der Struktur stThree wird stSmb dreimal verwendet. So entsteht unser Dreieck. Auch einige Eigenschaften, die sich auf das Dreieck beziehen (aktueller Gewinn, magische Zahl, offene Zeit usw.), werden hier hinzugefügt. Dann gibt es Betriebsarten, die später beschreiben werden, mit den Eingabevariablen. Die Eingabevariablen sind auch in den Kommentaren beschrieben. Wir werden uns zwei davon näher ansehen:



Der Parameter inMaxThree speichert die maximal mögliche Anzahl gleichzeitig geöffneter Dreiecke. 0 — Auslassen. Wenn der Parameter z.B. auf 2 gesetzt ist, können nicht mehr als zwei Dreiecke gleichzeitig geöffnet werden.

Der Parameter inProfit umfasst auch die Kommission, wenn es eine gibt.

Ersteinstellung

Nachdem wir nun die Include-Dateien und die verwendeten Variablen beschrieben haben, fahren wir mit OnInint() fort.

Überprüfen Sie vor dem Start des EA die Korrektheit der eingegebenen Parameter und warten Sie ggf. die ersten Daten ab. Wenn alles in Ordnung ist, fangen wir an. Ich verwende in der Regel für einen EA die geringstmögliche Anzahl von Eingaben, und dieser Roboter ist keine Ausnahme.

Nur eine von sechs Eingaben kann verhindern, dass der EA funktioniert, und das ist ein Handelsvolumen. Schauen wir uns den Code an. Wir können keine Position mit einem negativem Volumen eröffnen. Alle anderen Einstellungen haben keinen Einfluss auf das Funktionieren. Die Prüfungen werden gleich zu Beginn in OnInit() durchgeführt.

Schauen wir und den Code an.

void fnWarning( int &accounttype, double lot, int &fh) { if (lot< 0 ) { Alert ( "Trade volume < 0" ); ExpertRemove (); } if (lot== 0 ) Alert ( "Always use the same minimum trading volume" );

Da der Roboter in einem prozeduralen Stil geschrieben ist, müssen wir mehrere globale Variablen anlegen. Eine davon ist das Handle zur Logdatei. Der Name besteht aus einem unveränderlichen Teil und dem Startdatum des Roboters - dies dient der einfachen Kontrolle, so dass man nicht suchen muss, wo das Protokoll für einen bestimmten Start in derselben Datei beginnt. Beachten Sie, dass sich der Name bei jedem Neustart ändert und eine existierende Datei gleichen Namens, falls vorhanden, gelöscht wird.

Der EA verwendet zwei Dateien in seiner Arbeit: Die Datei mit den erkannten Dreiecken (erstellt nach eigenem Ermessen) und die Logdatei, in die die Zeit des Öffnens und Schließens des Dreiecks, die Eröffnungspreise und einige zusätzliche Daten für eine einfache Kontrolle geschrieben wird. Die Protokollierung bleibt zu jeder Zeit aktiv.



if (inMode!=CREATE_FILE) { string name=FILELOG+ TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ ".csv" ; FileDelete (name); fh=FILEOPENWRITE(name); if (fh== INVALID_HANDLE ) Alert ( "The log file is not created" ); } . . for ( int i= SymbolsTotal ( true )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string name= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(name)) continue ; double cs= SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); if (cs!= 100000 ) Alert ( "Attention: " +name+ ", contract size = " + DoubleToString (cs, 0 )); } accounttype=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); }

Bilden der Dreiecke

Um Dreiecke zu bilden, müssen wir folgende Aspekte berücksichtigen:

Die Daten werden dem Market Watch oder einer vorbereiteten Datei entnommen. Sind wir im Tester? Wenn ja, laden Sie Symbole in den Market Watch. Es macht keinen Sinn, alles Mögliche zu laden, da ein normaler Heim-PC die Last einfach nicht verkraften kann. Suchen Sie nach einer Datei mit vorbereiteten Symbolen für den Tester. Andernfalls testen Sie die Strategie auf dem Standarddreieck: EUR+USD+GBP. Um den Code zu vereinfachen, führen Sie eine Einschränkung ein: Alle Dreieckssymbole sollten die gleiche Kontraktgröße haben. Vergessen Sie nicht, dass die Dreiecke nur aus Währungspaaren gebildet werden können.

Die erste, notwendige Funktion ist das Bilden von Dreiecken aus der Market Watch.

void fnGetThreeFromMarketWatch(stThree &MxSmb[]) { int total= SymbolsTotal ( true ); double cs1= 0 ,cs2= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total- 2 && ! IsStopped ();i++) { string sm1= SymbolName (i, true ); if (!fnSmbCheck(sm1)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm1, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm1base= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm1prft= SymbolInfoString (sm1, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); for ( int j=i+ 1 ;j<total- 1 && ! IsStopped ();j++) { string sm2= SymbolName (j, true ); if (!fnSmbCheck(sm2)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm2, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs2)) continue ; cs2= NormalizeDouble (cs2, 0 ); string sm2base= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (sm2, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); zu bilden. if (sm1base==sm2base || sm1base==sm2prft || sm1prft==sm2base || sm1prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; for ( int k=j+ 1 ;k<total && ! IsStopped ();k++) { string sm3= SymbolName (k, true ); if (!fnSmbCheck(sm3)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (sm3, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ,cs1)) continue ; cs1= NormalizeDouble (cs1, 0 ); string sm3base= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm3prft= SymbolInfoString (sm3, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); . if (sm3base==sm1base || sm3base==sm1prft || sm3base==sm2base || sm3base==sm2prft); else continue ; if (sm3prft==sm1base || sm3prft==sm1prft || sm3prft==sm2base || sm3prft==sm2prft); else continue ; if (cs1!=cs2) continue ; int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=sm1; MxSmb[cnt].smb2.name=sm2; MxSmb[cnt].smb3.name=sm3; break ; } } } }

Die zweite notwendige Funktion ist das Lesen der Dreiecke aus der Datei

void fnGetThreeFromFile(stThree &MxSmb[]) { int fh= FileOpen (FILENAME, FILE_UNICODE | FILE_READ | FILE_SHARE_READ | FILE_CSV ); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Print ( "File with symbols not read!" ); ExpertRemove (); } FileSeek (fh, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); while (! FileIsEnding (fh) && ! IsStopped ()) { string smb1= FileReadString (fh); string smb2= FileReadString (fh); string smb3= FileReadString (fh); if (!csmb.Name(smb1) || !csmb.Name(smb2) || !csmb.Name(smb3)) { while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); continue ;} int cnt= ArraySize (MxSmb); ArrayResize (MxSmb,cnt+ 1 ); MxSmb[cnt].smb1.name=smb1; MxSmb[cnt].smb2.name=smb2; MxSmb[cnt].smb3.name=smb3; while (! FileIsLineEnding (fh)) FileReadString (fh); } }

Die letzte Funktion, die in diesem Abschnitt benötigt wird, ist eine Kapselung der beiden vorhergehenden Funktionen. Sie ist verantwortlich für die Auswahl der Quelle der Dreiecke in Abhängigkeit von den EA-Eingaben. Sie prüft auch, wo der Roboter gestartet wurde. Im Tester werden die Dreiecke aus der Datei geladen, unabhängig von der Wahl des Benutzers. Wenn es keine Datei gibt, wird mit dem standardmäßige Dreieck EURUSD+GBPUSD+EURGBP gearbeitet.

void fnSetThree(stThree &MxSmb[],enMode mode) { ArrayFree (MxSmb); if (( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { if ( FileIsExist (FILENAME)) fnGetThreeFromFile(MxSmb); else { char cnt= 0 ; for ( int i= SymbolsTotal ( false )- 1 ;i>= 0 ;i--) { string smb= SymbolName (i, false ); if (( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "GBP" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "EUR" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" ) || ( SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_BASE )== "GBP" && SymbolInfoString (smb, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )== "USD" )) { if ( SymbolSelect (smb, true )) cnt++; } else SymbolSelect (smb, false ); if (cnt>= 3 ) break ; } fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); } return ; } if (mode==STANDART_MODE || mode==CREATE_FILE) fnGetThreeFromMarketWatch(MxSmb); if (mode==USE_FILE) fnGetThreeFromFile(MxSmb); }

Dazu verwenden wir die Hilfsfunktion — fnSmbCheck(). Sie prüft, ob die Arbeit mit den Symbolen Einschränkungen unterliegt. Falls ja, überspringen. Unten ist der Code.

bool fnSmbCheck( string smb) { if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_TRADE_MODE )!= SYMBOL_TRADE_MODE_FULL ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_START_TIME )!= 0 ) return ( false ); if ( SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )!= 0 ) return ( false ); int som=( int ) SymbolInfoInteger (smb, SYMBOL_ORDER_MODE ); if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &som)== SYMBOL_ORDER_MARKET ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP &som)== SYMBOL_ORDER_STOP ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &som)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_SL &som)== SYMBOL_ORDER_SL ); else return ( false ); if (( SYMBOL_ORDER_TP &som)== SYMBOL_ORDER_TP ); else return ( false ); if (!csmb.Name(smb)) return ( false ); if (!( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { MqlTick tk; if (! SymbolInfoTick (smb,tk)) return ( false ); if (tk.ask<= 0 || tk.bid<= 0 ) return ( false ); } return ( true ); }

So, die Dreiecke wurden gebildet. Die Funktionen für ihre Verarbeitung finden sich in der Datei fnSetThree.mqh. Die Funktion zur Prüfung des Symbols auf Einschränkungen finden sich in der separate Datei fnSmbCheck.mqh.

Wir bilden alle möglichen Dreiecke. Deren Paare können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden, aber das verursacht eine Menge Unannehmlichkeiten, denn wir müssen bestimmen, wie man ein Währungspaar durch das andere ausdrücken kann. Um Ordnung herzustellen, betrachten wir alle möglichen Reihenfolgen am Beispiel von EUR-USD-GBP:

# symbol 1 symbol 2

symbol 3 1 EURUSD = GBPUSD х EURGBP 2 EURUSD = EURGBP х GBPUSD 3 GBPUSD = EURUSD / EURGBP 4 GBPUSD = EURGBP 0 EURUSD 5 EURGBP = EURUSD / GBPUSD 6 EURGBP = GBPUSD 0 EURUSD

'x' = multiplizieren, '/' = dividieren. '0' = unmöglich

In der obigen Tabelle können wir sehen, dass das Dreieck auf sechs verschiedene Arten gebildet werden kann, obwohl zwei von ihnen - die Zeilen 4 und 6 - es nicht erlauben, das erste Symbol durch die beiden verbleibenden auszudrücken. Das bedeutet, dass diese Optionen verworfen werden sollten. Die restlichen 4 Optionen sind identisch. Es spielt keine Rolle, welches Symbol wir ausdrücken wollen und mit welchen Symbolen wir das tun. Wichtig ist hier einzig und allein die Geschwindigkeit. Die Division ist langsamer als die Multiplikation, so dass die Optionen 3 und 5 verworfen werden. Die einzigen verbleibenden Optionen sind die in den Zeilen 1 und 2.

Betrachten wir die Option 2 wegen ihrer Einfachheit. Somit müssen wir keine zusätzlichen Eingabefelder für das erste, zweite und dritte Symbol einfügen. Das ist unmöglich, weil wir alle möglichen Dreiecke tauschen und nicht nur ein einziges.

Die Bequemlichkeit lenkt unserer Wahl: Da wir Arbitrage handeln und diese Strategie eine neutrale Position impliziert, sollten wir den gleichen Vermögenswert kaufen und verkaufen. Beispiel: Kaufen 0,7 Lots von EURUSD und verkaufen 0.7 Lots von EURGBP - damit haben wir 70.000 € gekauft und verkauft. So haben wir eine Position, obwohl wir uns außerhalb des Marktes befinden, da das gleiche Volumen sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf vorhanden ist (wenn auch unterschiedlich ausgedrückt). Wir müssen sie anpassen, indem wir einen Handel mit GBPUSD durchführen. Mit anderen Worten, wir wissen sofort, dass die Symbole 1 und 2 ein ähnliches Volumen, aber eine andere Richtung haben sollten. Es ist auch im Voraus bekannt, dass das dritte Paar ein Volumen hat, das dem Preis des zweiten Paares entspricht.

Die Funktion ordnet die Paare in einem Dreieck richtig an:

void fnChangeThree(stThree &MxSmb[]) { int count= 0 ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { string sm1base= "" ,sm2base= "" ,sm3base= "" ; if (! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm1base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm2base) || ! SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ,sm3base)) {MxSmb[i].smb1.name= "" ; continue ;} if (sm1base!=sm2base) { if (sm1base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } if (sm2base==sm3base) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb3.name; MxSmb[i].smb3.name=temp; } } sm3base= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string sm2prft= SymbolInfoString (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (sm3base!=sm2prft) { string temp=MxSmb[i].smb1.name; MxSmb[i].smb1.name=MxSmb[i].smb2.name; MxSmb[i].smb2.name=temp; } Print ( "Use triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); count++; } Print ( "All used triangles: " +( string )count); }

Die Funktion befindet sich vollständig in der separaten Datei fnChangeThree.mqh.



Der letzte Schritt, der notwendig ist, um die Vorbereitung der Dreiecke abzuschließen: Laden Sie alle Daten der verwendeten Paare sofort hoch, so dass Sie keine Zeit aufwenden müssen, um sie später nachzuladen. Wir brauchen Folgendes:

Minimales und maximales Handelsvolumen für jedes Symbol; Anzahl der Dezimalstellen von Preis und Lotzahl zum Runden; Die Variablen Point und Ticksize. Ich habe noch nie Situationen erlebt, in denen sie sich unterschieden. Wie auch immer, holen wir uns alle Daten und nutzen sie, wenn nötig.

void fnSmbLoad( double lot,stThree &MxSmb[]) { #define prnt(nm) {nm= "" ; Print ( "NOT CORRECT LOAD: " +nm); continue ;} for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb1.name)) prnt(MxSmb[i].smb1.name); MxSmb[i].smb1.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb1.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb1.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb1.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb1.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb1.digits_lot); MxSmb[i].smb1.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb2.name)) prnt(MxSmb[i].smb2.name); MxSmb[i].smb2.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb2.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb2.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb2.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb2.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb2.digits_lot); MxSmb[i].smb2.contract=csmb.ContractSize(); if (!csmb.Name(MxSmb[i].smb3.name)) prnt(MxSmb[i].smb3.name); MxSmb[i].smb3.digits=csmb. Digits (); MxSmb[i].smb3.dev=csmb.TickSize()*DEVIATION; MxSmb[i].smb3.Rpoint= int ( NormalizeDouble ( 1 /csmb. Point (), 0 )); MxSmb[i].smb3.digits_lot=csup.NumberCount(csmb.LotsStep()); MxSmb[i].smb3.lot_min= NormalizeDouble (csmb.LotsMin(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_max= NormalizeDouble (csmb.LotsMax(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.lot_step= NormalizeDouble (csmb.LotsStep(),MxSmb[i].smb3.digits_lot); MxSmb[i].smb3.contract=csmb.ContractSize(); double lt= MathMax (MxSmb[i].smb1.lot_min, MathMax (MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min)); MxSmb[i].lot_min= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); lt= MathMin (MxSmb[i].smb1.lot_max, MathMin (MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max)); MxSmb[i].lot_max= NormalizeDouble (lt,( int ) MathMax (MxSmb[i].smb1.digits_lot, MathMax (MxSmb[i].smb2.digits_lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot))); if (lot== 0 ) { MxSmb[i].smb1.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb2.lot=MxSmb[i].lot_min; MxSmb[i].smb3.lot=MxSmb[i].lot_min; } else { MxSmb[i].smb1.lot=lot; MxSmb[i].smb2.lot=lot; if (lot<MxSmb[i].smb1.lot_min || lot>MxSmb[i].smb1.lot_max || lot<MxSmb[i].smb2.lot_min || lot>MxSmb[i].smb2.lot_max) { MxSmb[i].smb1.name= "" ; Alert ( "Triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " " +MxSmb[i].smb2.name+ " " +MxSmb[i].smb3.name+ " - not correct the trading volume" ); continue ; } } } }

Die Funktion findet sich in der eigenen Datei fnSmbLoad.mqh.

Das ist alles über die Bildung der Dreiecke. Machen wir weiter.

Die Funktionsarten des EAs



Symbols from Market Watch. Symbols from file. Create file with symbols.

Beim Start des Roboters können wir eine der verfügbaren Funktionsarten wählen:

"Symbols from Market Watch" bedeutet, dass wir den Roboter mit dem aktuellen Symbol starten und die Dreiecke mit den Symbolen aus dem Market Watch bilden. Dies ist die normale Funktionsart und erfordert keine zusätzliche Bearbeitung.

"Symbols from Market Watch" unterscheidet sich von der ersten nur durch die Quelle der Dreiecke - aus einer zuvor erstellten Datei.



"Create file with symbols" erstellt eine Datei mit zukünftig verwendbaren Dreiecken, entweder nach einem weiteren EA-Start oder im Tester. Dieser Modus bildet nur die Dreiecke. Danach beendet sich der EA.

Beschreiben wir dessen Logik:



if (inMode==CREATE_FILE) { FileDelete (FILENAME); int fh=FILEOPENWRITE(FILENAME); if (fh== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "File with symbols not created" ); ExpertRemove (); } fnCreateFileSymbols(MxThree,fh); Print ( "File with symbols created" ); FileClose (fh); ExpertRemove (); }

Das Schreiben der Daten in die Datei ist einfach und erfordert weitere Kommentare:



void fnCreateFileSymbols(stThree &MxSmb[], int filehandle) { FileWrite (filehandle, "Symbol 1" , "Symbol 2" , "Symbol 3" , "Contract Size 1" , "Contract Size 2" , "Contract Size 3" , "Lot min 1" , "Lot min 2" , "Lot min 3" , "Lot max 1" , "Lot max 2" , "Lot max 3" , "Lot step 1" , "Lot step 2" , "Lot step 3" , "Common min lot" , "Common max lot" , "Digits 1" , "Digits 2" , "Digits 3" ); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { FileWrite (filehandle,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name, MxSmb[i].smb1.contract,MxSmb[i].smb2.contract,MxSmb[i].smb3.contract, MxSmb[i].smb1.lot_min,MxSmb[i].smb2.lot_min,MxSmb[i].smb3.lot_min, MxSmb[i].smb1.lot_max,MxSmb[i].smb2.lot_max,MxSmb[i].smb3.lot_max, MxSmb[i].smb1.lot_step,MxSmb[i].smb2.lot_step,MxSmb[i].smb3.lot_step, MxSmb[i].lot_min,MxSmb[i].lot_max, MxSmb[i].smb1.digits,MxSmb[i].smb2.digits,MxSmb[i].smb3.digits); } FileWrite (filehandle, "" ); FileFlush (filehandle); }

Zusätzlich zu den Dreiecken schreiben wir auch weiter Daten: Erlaubte Handelsvolumina, Kontraktgröße, Anzahl der Dezimalstellen der Preise. Wir benötigen diese Daten in der Datei nur, um die Eigenschaften der Symbole visuell zu überprüfen zu können.



Die Funktion befindet sich in der separaten Datei fnCreateFileSymbols.mqh.

Neustart des Roboters



Wir haben die Anfangseinstellungen des EA fast abgeschlossen. Wir haben jedoch noch eine Frage zu beantworten: Wie funktioniert die Wiederherstellung nach einem Crash? Wir müssen uns keine Sorgen um einen kurzfristigen Ausfall der Internetverbindung machen. Der Roboter arbeitet normal weiter, nachdem das Terminal sich wieder mit dem Server verbunden hat. Aber wenn wir den Roboter neu starten müssen, dann müssen wir unsere Positionen finden und mit ihnen weiterarbeiten.

Unten ist die Funktion, die die Probleme beim Neustart des Roboters löst:

void fnRestart(stThree &MxSmb[], ulong magic, int accounttype) { string smb1,smb2,smb3; long tkt1,tkt2,tkt3; ulong mg; uchar count= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 2 ;i--) { smb1= PositionGetSymbol (i); mg= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (mg<magic || mg>(magic+MAGIC)) continue ; tkt1= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int j=i- 1 ;j>= 1 ;j--) { smb2= PositionGetSymbol (j); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt2= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int k=j- 1 ;k>= 0 ;k--) { smb3= PositionGetSymbol (k); if (mg!= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )) continue ; tkt3= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); for ( int m= ArraySize (MxSmb)- 1 ;m>= 0 ;m--) { if (MxSmb[m].status!= 0 ) continue ; if ( (MxSmb[m].smb1.name==smb1 || MxSmb[m].smb1.name==smb2 || MxSmb[m].smb1.name==smb3) && (MxSmb[m].smb2.name==smb1 || MxSmb[m].smb2.name==smb2 || MxSmb[m].smb2.name==smb3) && (MxSmb[m].smb3.name==smb1 || MxSmb[m].smb3.name==smb2 || MxSmb[m].smb3.name==smb3)); else continue ; MxSmb[m].status= 2 ; MxSmb[m].magic=magic; MxSmb[m].pl= 0 ; if (MxSmb[m].smb1.name==smb1) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb1.name==smb2) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb1.name==smb3) MxSmb[m].smb1.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb2.name==smb1) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb2.name==smb2) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb2.name==smb3) MxSmb[m].smb2.tkt=tkt3; if (MxSmb[m].smb3.name==smb1) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt1; if (MxSmb[m].smb3.name==smb2) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt2; if (MxSmb[m].smb3.name==smb3) MxSmb[m].smb3.tkt=tkt3; count++; break ; } } } } break ; default : break ; } if (count> 0 ) Print ( "Restore " +( string )count+ " triangles" ); }

Wie vorher ist auch diese Funktion in einer eigenen Datei: fnRestart.mqh

Die letzten Schritte:



ctrade.SetDeviationInPoints(DEVIATION); ctrade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_FOK ); ctrade.SetAsyncMode( true ); ctrade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); EventSetTimer ( 1 );

Achten Sie auf die asynchrone Arbeitsweise beim Versenden von Aufträgen. Die Strategie geht von maximalen operativen Aktionen aus, so dass wir diese Art der Platzierung nutzen. Es gibt auch Komplikationen: Wir benötigen zusätzlichen Code, um zu kontrollieren, ob die Position erfolgreich eröffnet wurde. Wenden wir uns dem etwas weiter unten zu.

Die Funktion OnInit() ist somit besprochen. Kommen wir jetzt zum Eigentlichen des Roboters.

OnTick



Zuerst wollen wir sehen, ob wir eine Beschränkung der maximal zulässigen Anzahl offener Dreiecke in den Einstellungen haben. Wenn eine solche Beschränkung existiert und wir sie erreicht haben, dann kann ein bedeutender Teil des Codes bei einem neuen Tick übersprungen werden:

ushort OpenThree= 0 ; for ( int j= ArraySize (MxThree)- 1 ;j>= 0 ;j--) if (MxThree[j].status!= 0 ) OpenThree++;

Die Prüfung ist einfach. Wir deklarierten eine lokale Variable, um offene Dreiecke zu zählen und durchlaufen das Array in einer Schleife. Wenn der Dreieckstatus ungleich 0 ist, dann ist es aktiv.

Nachdem die offenen Dreiecke berechnet wurden (und wenn die Beschränkung vorliegt), werden die verbleibenden Dreiecke angeschaut und ihr Status kontrolliert. Die Funktion fnCalcDelta() ist dafür verantwortlich:

if (inMaxThree== 0 || (inMaxThree> 0 && inMaxThree>OpenThree)) fnCalcDelta(MxThree,inProfit,inCmnt,inMagic,inLot,inMaxThree,OpenThree);

Analysieren wir den Code im Detail:

void fnCalcDelta(stThree &MxSmb[], double prft, string cmnt, ulong magic, double lot, ushort lcMaxThree, ushort &lcOpenThree) { double temp= 0 ; string cmnt_pos= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) continue ; if (!fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) continue ; if (lcMaxThree> 0 ) { if (lcMaxThree>lcOpenThree); else continue ;} if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb1.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb1.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb2.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb2.tv)) continue ; if (! SymbolInfoDouble (MxSmb[i].smb3.name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ,MxSmb[i].smb3.tv)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb1.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb2.tick)) continue ; if (! SymbolInfoTick (MxSmb[i].smb3.name,MxSmb[i].smb3.tick)) continue ; if (MxSmb[i].smb1.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb1.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb2.tick.bid<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.ask<= 0 || MxSmb[i].smb3.tick.bid<= 0 ) continue ;

Die Funktion wird von ausführlichen Kommentaren und Erklärungen begleitet, um alles zu erklären. Zwei Dinge wurden jedoch noch nicht beleuchtet: Der eingesetzte Mechanismus zur Auswahl der Magicnummern und die Öffnung des Dreiecks.

Unten sieht man, wie die verfügbaren Magicnummern ausgewählt werden:

ulong fnMagicGet(stThree &MxSmb[], ulong magic) { int mxsize= ArraySize (MxSmb); bool find; for ( ulong i=magic;i<magic+MAGIC;i++) { find= false ; for ( int j= 0 ;j<mxsize;j++) if (MxSmb[j].status> 0 && MxSmb[j].magic==i) { find= true ; break ; } if (!find) return (i); } return ( 0 ); }

Und so wird jetzt ein Dreieck eröffnet:

bool fnOpen(stThree &MxSmb[], int i, string cmnt, bool side, ushort &opt) { bool openflag= false ; if (!cterm. IsTradeAllowed ()) return ( false ); if (!cterm. IsConnected ()) return ( false ); switch (side) { case true : if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Sell(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; case false : if (ctrade.Sell(MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) { openflag= true ; MxSmb[i].status= 1 ; opt++; if (ctrade.Buy(MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt)) ctrade.Buy(MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.name, 0 , 0 , 0 ,cmnt); } break ; } return (openflag); }

Wie üblich befinden sich die oben genannten Funktionen in den separaten Dateien fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh und fnOpen.mqh.



Wir haben also ein entsprechendes Dreieck gefunden und zur Eröffnung geschickt. Sowohl in MetaTrader 4 als auch in MetaTrader 5 mit Hedging-Konten bedeutet dies eigentlich das Ende der Arbeit des EA. Aber wir müssen immer noch das Ergebnis der Öffnung des Dreiecks kontrollieren. Die Ereignisse OnTrade und OnTradeTransaction werden nicht dafür verwendet, da sie keinen Erfolg garantieren. Stattdessen wird die Anzahl der aktuellen Positionen überprüft - eine 100% Indiz.



Werfen wir einen Blick auf die Management-Funktion für die Positionseröffnung:

void fnOpenCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { uchar cnt= 0 ; ulong tkt= 0 ; string smb= "" ; for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 1 ) continue ; if (( TimeCurrent ()-MxSmb[i].timeopen)>MAXTIMEWAIT) { MxSmb[i].status= 3 ; Print ( "Not correct open: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name); continue ; } cnt= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : for ( int j= PositionsTotal ()- 1 ;j>= 0 ;j--) if ( PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (j))) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MxSmb[i].magic) { tkt= PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); smb= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (smb==MxSmb[i].smb1.name){ cnt++; MxSmb[i].smb1.tkt=tkt; MxSmb[i].smb1.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb2.name){ cnt++; MxSmb[i].smb2.tkt=tkt; MxSmb[i].smb2.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} else if (smb==MxSmb[i].smb3.name){ cnt++; MxSmb[i].smb3.tkt=tkt; MxSmb[i].smb3.price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN );} if (cnt== 3 ) { MxSmb[i].status= 2 ; fnControlFile(MxSmb,i,fh); break ; } } break ; default : break ; } } }

Die Funktion etwas in eine Logdatei zu schreiben, ist einfach:

void fnControlFile(stThree &MxSmb[], int i, int fh) { FileWrite (fh,"============"); FileWrite (fh," Open :",MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh,"Tiket:",MxSmb[i].smb1.tkt,MxSmb[i].smb2.tkt,MxSmb[i].smb3.tkt); FileWrite (fh,"Lot", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh,"Margin", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.mrg, 2 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.mrg, 2 )); FileWrite (fh," Ask ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.ask,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.ask,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.ask,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh," Bid ", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tick.bid,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tick.bid,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tick.bid,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Price open", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.price,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.price,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.price,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Tick value", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.tv,MxSmb[i].smb1.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.tv,MxSmb[i].smb2.digits), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.tv,MxSmb[i].smb3.digits)); FileWrite (fh,"Spread point", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.sppoint, 0 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.sppoint, 0 )); FileWrite (fh,"Spread $", DoubleToString (MxSmb[i].smb1.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.spcost, 3 ), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.spcost, 3 )); FileWrite (fh,"Spread all", DoubleToString (MxSmb[i].spread, 3 )); FileWrite (fh,"PL Buy", DoubleToString (MxSmb[i].PLBuy, 3 )); FileWrite (fh,"PL Sell", DoubleToString (MxSmb[i].PLSell, 3 )); FileWrite (fh,"Magic", string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh," Time open", TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileWrite (fh," Time current", TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); }

Wir haben also ein Dreieck gefunden und die entsprechenden Positionen eröffnet. Jetzt müssen wir ermitteln, wie viel wir damit verdient haben.



void fnCalcPL(stThree &MxSmb[], int accounttype, double prft) { bool flag=cterm. IsTradeAllowed () & cterm. IsConnected (); for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status== 2 || MxSmb[i].status== 3 ); else continue ; if (MxSmb[i].status== 2 ) { MxSmb[i].pl= 0 ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) MxSmb[i].pl= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) MxSmb[i].pl+= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; default : break ; } MxSmb[i].pl= NormalizeDouble (MxSmb[i].pl, 2 ); if (flag && MxSmb[i].pl>prft) MxSmb[i].status= 3 ; } if (flag && MxSmb[i].status== 3 ) fnCloseThree(MxSmb,accounttype,i); } }

Eine einfache Funktion schließt ein Dreieck:

void fnCloseThree(stThree &MxSmb[], int accounttype, int i) { if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb1.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb2.name)) if (fnSmbCheck(MxSmb[i].smb3.name)) switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb1.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb2.tkt); ctrade.PositionClose(MxSmb[i].smb3.tkt); break ; default : break ; } }

Die Arbeit ist fast abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch prüfen, ob der Abschluss erfolgreich war und eine Meldung auf dem Bildschirm ausgeben. Wenn der Roboter nichts schreibt, scheint es, dass er nicht funktioniert.

Unten ist die Prüfung des Schließens. Wir könnten eine einzige Funktion für die Öffnung und Schließen durch eine einfache Änderung der Handelsrichtung einführen, aber diese Option erscheint nicht opportun, da es zwischen diesen Beiden geringfügige, prozedurale Unterschiede gibt.



Prüfen ob das Schließen erfolgreich war:

void fnCloseCheck(stThree &MxSmb[], int accounttype, int fh) { for ( int i= ArraySize (MxSmb)- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (MxSmb[i].status!= 3 ) continue ; switch (accounttype) { case ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING : if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb1.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb2.tkt)) if (! PositionSelectByTicket (MxSmb[i].smb3.tkt)) { MxSmb[i].status= 0 ; Print ( "Close triangle: " +MxSmb[i].smb1.name+ " + " +MxSmb[i].smb2.name+ " + " +MxSmb[i].smb3.name+ " magic: " +( string )MxSmb[i].magic+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 )); if (fh!= INVALID_HANDLE ) { FileWrite (fh, "============" ); FileWrite (fh, "Close:" ,MxSmb[i].smb1.name,MxSmb[i].smb2.name,MxSmb[i].smb3.name); FileWrite (fh, "Lot" , DoubleToString (MxSmb[i].smb1.lot,MxSmb[i].smb1.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb2.lot,MxSmb[i].smb2.digits_lot), DoubleToString (MxSmb[i].smb3.lot,MxSmb[i].smb3.digits_lot)); FileWrite (fh, "Tiket" , string (MxSmb[i].smb1.tkt), string (MxSmb[i].smb2.tkt), string (MxSmb[i].smb3.tkt)); FileWrite (fh, "Magic" , string (MxSmb[i].magic)); FileWrite (fh, "Profit" , DoubleToString (MxSmb[i].pl, 3 )); FileWrite (fh, "Time current" , TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); FileFlush (fh); } } break ; } } }

Zum Abschluss zeigen wir noch einen Kommentar auf dem Bildschirm zur visuellen Bestätigung. Es soll Folgendes ausgegeben werden:

Die Zahl der beobachteten Dreiecke und Die Zahl der offenen Dreiecke Die fünf Dreiecke, die als nächstes eröffnet werden könnten Gegebenenfalls die offenen Dreiecke selbst

Unten ist der Code der Funktion:

void fnCmnt(stThree &MxSmb[], ushort lcOpenThree) { int total= ArraySize (MxSmb); string line= "=============================

" ; string txt=line+ MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ": ON

" ; txt=txt+ "Total triangles: " +( string )total+ "

" ; txt=txt+ "Open triangles: " +( string )lcOpenThree+ "

" +line; short max= 5 ; max=( short ) MathMin (total,max); short index[]; ArrayResize (index,max); ArrayInitialize (index,- 1 ); short cnt= 0 ,num= 0 ; while (cnt<max && num<total) { if (MxSmb[num].status!= 0 ) {num++; continue ;} index[cnt]=num; num++;cnt++; } if (total>max) for ( short i=max;i<total;i++) { if (MxSmb[i].status!= 0 ) continue ; for ( short j= 0 ;j<max;j++) { if (MxSmb[i].PLBuy>MxSmb[index[j]].PLBuy) {index[j]=i; break ;} if (MxSmb[i].PLSell>MxSmb[index[j]].PLSell) {index[j]=i; break ;} } } bool flag= true ; for ( short i= 0 ;i<max;i++) { cnt=index[i]; if (cnt< 0 ) continue ; if (flag) { txt=txt+ "Smb1 Smb2 Smb3 P/L Buy P/L Sell Spread

" ; flag= false ; } txt=txt+MxSmb[cnt].smb1.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb2.name+ " + " +MxSmb[cnt].smb3.name+ ":" ; txt=txt+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLBuy, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].PLSell, 2 )+ " " + DoubleToString (MxSmb[cnt].spread, 2 )+ "

" ; } txt=txt+line+ "

" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) if (MxSmb[i].status== 2 ) { txt=txt+MxSmb[i].smb1.name+ "+" +MxSmb[i].smb2.name+ "+" +MxSmb[i].smb3.name+ " P/L: " + DoubleToString (MxSmb[i].pl, 2 ); txt=txt+ " Time open: " + TimeToString (MxSmb[i].timeopen, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); txt=txt+ "

" ; } Comment (txt); }

Testen





Es ist möglich, den Test im Modus der simulierten Ticks durchzuführen und mit dem Test mit echten Ticks zu vergleichen. Wir können sogar noch weiter gehen, indem wir die Testergebnisse an echten Ticks mit realem Handel vergleichen und feststellen, dass der Multi-Tester noch weit von der Realität entfernt ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass man durchschnittlich 3-4 Dreiecke pro Woche erwarten kann. Meistens wird eine Position nachts eröffnet, und das Dreieck besteht meist aus wenig liquiden Währungen wie TRY, NOK, SEK etc. Der Gewinn des Roboters hängt von einem gehandelten Volumen ab. Da die Dreiecke selten sind, kann der EA problemlos große Volumina handhaben, die parallel zu anderen Robotern arbeiten.

Das Risiko des Roboters ist einfach zu berechnen: 3 Spreads * Anzahl der offenen Dreiecke.

Um die Währungspaare vorzubereiten, mit denen wir arbeiten können, empfehle ich, zuerst alle Symbole anzuzeigen und diejenigen mit deaktiviertem Handel und diejenigen, die keine Währungspaare sind, auszublenden. Das geht schneller mit dem Skript, das für Fans von Mehrwährungsstrategien unentbehrlich ist: https://www.mql5.com/en/market/product/25256

Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass die Historie im Tester nicht vom Server des Brokers geladen wird - sie sollte im Voraus in das Client-Terminal geladen werden. Daher sollte dies entweder eigenständig vor dem Testen oder durch erneute Verwendung des obigen Skripts geschehen.

Entwicklungsperspektiven



Können wir die Ergebnisse verbessern? Ja, natürlich. Dazu müssen wir unseren Liquiditätsaggregator einsetzen. Der Nachteil dieses Ansatzes ist die Notwendigkeit, Konten bei mehreren Brokern zu eröffnen.

Wir können auch die Testergebnisse beschleunigen. Dies kann auf zwei Arten geschehen, die miteinander kombiniert werden können. Der erste Schritt besteht darin, eine separate Berechnung einzuführen, die nur die Dreiecke kontinuierlich verfolgt, bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung von OpenCL, was für diesen Roboter sehr sinnvoll ist.

Im Artikel verwendete Dateien

