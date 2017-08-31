Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"

Содержание

1. Введение

В процессе работы у меня возникла следующая идея: нам уже недостаточно того, что график баланса растет на истории. Нужно еще и чтобы он был достаточно гладкий — то есть, чтобы среднеквадратичное отклонение от линии тренда было как можно меньше. Это значит, что помимо прибыльности мы хотим еще и стабильности. Для этого проверим еще один параметр оптимизации: проанализируем крутизну графика баланса и разброс отклонений его значений от линии регрессии.



Чтобы получить коэффициенты уравнения линейной регрессии и некоторые другие статистические характеристики, используем библиотеку численного анализа ALGLIB.

2. Как вычислить линию тренда для графика баланса?

Нам необходимо построить линию тренда для графика баланса таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений от данной прямой была минимальной.

Коэффициенты уравнения вида y=ax+b для расчета линии находятся стандартным методом наименьших квадратов (МНК). Не будем приводить здесь все математические формулы для вычислений, просто воспользуемся готовой функцией в бибилиотеке ALGLIB и адаптируем её под наши нужды.

2.1. Алгоритм расчёта критерия оптимизации

Рассмотрим пример из пяти сделок:





Рис. 1. График баланса и линейная регрессия

Эти пять сделок формируют линию баланса "Balance" 1-2-3-4-5. Методом наименьших квадратов рассчитывается и проводится линия регрессии Linear regression" (расчёты выполняет библиотека численного анализа ALGLIB).

2.2. Вводим первую переменную TrendProfit.

Она означает прибыль на одну сделку для построенной линии регрессии:





Рис. 2. Параметр TrendProfit

Переменная рассчитывается как отношение высоты подъёма линии регрессии к количеству сделок. В свою очередь, высота подъема рассчитывается как разность между значениями линии регрессии в точке "B" и в точке "A".

Теперь нужно получить ошибку построения линии регрессии — то есть усредненное отклонение линии регрессии от линии баланса. Этот параметр мы назовем стандартным отклонением Баланса от линейной регрессии и обозначим как LR Standard error:





Рис. 3. LR Standard error

В этой формуле error рассчитывается как разница между значением баланса и линией регрессии. Подробнее с этой формулой можно познакомиться здесь.



В случае, рассмотренном на рис. 1, эти ошибки будут такими:

error #1 error #2 error #3 error #4 error #5 10000 - 10600 = - 600 12000 - 11200 = 800 11000 - 11800 = - 800 14000 - 12400 = 1600 12000 - 13000 = - 1000

Соответственно LR Standard error будет равен:





Рис. 4. Рассчитанный LR Standard error

2.3. Переменная ProfitStability.

Этот параметр отвечает за сглаженность графика баланса. Наши задачи:

чтобы линия регрессии была расположена к горизонту как можно более круто — это означает больше прибыли;

чтобы среднеквадратичное отклонение линии баланса от линии регрессии было как можно меньше — это предполагает, что торговля более стабильна.

ProfitStability рассчитывается как отношение TrendProfit к LR Standard error:





Рис. 5. Переменная ProfitStability

Чтобы уменьшить влияние сделок с разными объёмами, можно переменную ProfitStability разделить на суммарный объём всех сделок.

3. Работаем с библиотекой ALGLIB

На данный момент (билд 1645) библиотека ALGLIB уже давно интегрирована в стандартную библиотеку: [date folder]\MQL5\Include\Math\Alglib\alglib.mqh



Рис. 6. Путь к библиотеке ALGLIB в стандартной библиотеке

Классы библиотеки ALGLIB

класс CLinReg — основной класс расчёта линейной регрессии

— основной класс расчёта линейной регрессии метод CLinReg:: LRBuild — построение (расчёт) модели линейной регрессии

— построение (расчёт) модели линейной регрессии

метод CLinReg:: LRUnpack — возврат коэффициентов линейной модели

— возврат коэффициентов линейной модели класс CLinearModel — вспомогательный класс

— вспомогательный класс класс CLRReport — структура, содержащая расширенную информацию о линейной модели. В частности, нас будет интересовать поле m_rmserror (среднеквадратичная ошибка).

Для работы с линейной регрессией нам потребуются следующие классы:

Класс "BalanceRegression.mqh"

Вся работа по расчёту линейной регрессии и расчёт параметров будет выполняться в классе "Balance regression.mqh".

Методы класса

Установка параметров

SetStartBalance Устанавливаем начальный баланс SetFromDate Устанавливаем начальную дату для запроса торговой истории SetVolumeNormalization Устанавливает режим нормализации проторгованных объёмов Доступ к результатам расчётов

GetProfitStability Доступ к результатам расчётов



Методика работы с классом CBalanceRegression следующая.

Устанавливаем начальный баланс — вызываем метод SetStartBalance. Устанавливаем начальную дату для запроса торговой истории — вызываем метод SetFromDate. Устанавливаем режим нормализации проторгованных объёмов — вызываем метод SetVolumeNormalization. Если мы хотим использовать нормализацию по проторгованному объёму — передаём true, иначе — false. Получаем результат расчёта — вызываем метод GetProfitStability, и полученный результат возвращаем в процедуре OnTester.

3.1. Шаги расчёта (метод GetProfitStability) В массиве arr_profits будут храниться результаты сделок, у которых (комиссия + своп + прибыль) > 0.0. В переменной total_volume будет суммироваться объём всех сделок. double arr_profits[]; double total_volume= 0 ; Далее обходим все сделки — заполняем массив arr_profits и суммируем объём сделок в переменную total_volume: HistorySelect (m_from_date,to_date); uint total_deals= HistoryDealsTotal (); ulong ticket_history_deal= 0 ; for ( uint i= 0 ;i<total_deals;i++) { if ((ticket_history_deal= HistoryDealGetTicket (i))> 0 ) { long deal_type = HistoryDealGetInteger (ticket_history_deal, DEAL_TYPE ); double deal_volume = HistoryDealGetDouble (ticket_history_deal, DEAL_VOLUME ); double deal_commission = HistoryDealGetDouble (ticket_history_deal, DEAL_COMMISSION ); double deal_swap = HistoryDealGetDouble (ticket_history_deal, DEAL_SWAP ); double deal_profit = HistoryDealGetDouble (ticket_history_deal, DEAL_PROFIT ); if (deal_type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_type!= DEAL_TYPE_SELL ) continue ; if (deal_commission== 0.0 && deal_swap== 0.0 && deal_profit== 0.0 ) continue ; total_volume+=deal_volume; int arr_size= ArraySize (arr_profits); ArrayResize (arr_profits,arr_size+ 1 , 50 ); if (arr_size== 0 ) arr_profits[arr_size]=GetSetStartBalance()+deal_commission+deal_swap+deal_profit; else arr_profits[arr_size]=arr_profits[arr_size- 1 ]+deal_commission+deal_swap+deal_profit; int d= 0 ; } } Обратите внимание: когда делаем самую первую запись в массив arr_profits, суммируем начальный баланс и финансовый результат сделки. Для всех последующих записей суммируем предыдущую запись и финансовый результат сделки. Объявляем объект класса CMatrixDouble. По сути своей, это матрица. Заполним ее: номер сделки (начинаем в "1") и финансовый результат сделки.

CMatrixDouble xy(arr_size, 2 ); for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) { xy[i].Set( 0 ,i+ 1 ); xy[i].Set( 1 ,arr_profits[i]); } Объявляем объекты нужных классов (CLinReg, CLinearModel, CLRReport) и строим (рассчитываем) линейную регрессию: CLinReg linear_regression; CLinearModel linear_model; CLRReport linear_report; int retcode; linear_regression.LRBuild(xy,arr_size, 1 ,retcode,linear_model,linear_report); if (retcode!= 1 ) { Print ( "Linear regression failed, error code=" ,retcode); return ( 0.0 ); } int nvars; double coefficients[]; linear_regression.LRUnpack(linear_model,coefficients,nvars); double coeff_a=coefficients[ 0 ]; double coeff_b=coefficients[ 1 ]; PrintFormat ( "y = %.1f x + %.1f" ,coeff_a,coeff_b); Наконец, для получения заветных коэффициентов уравнения линии вида y = a*x + b вызываем метод LRUnpack. Наши искомые коэффициенты будут находиться в массиве coefficients. Теперь, когда линейная регрессия при помощи библиотеки ALGLIB рассчитана и построена, можно приступить непосредственно к расчётам параметра, ради которого и задумывалась эта статья.

double TrendProfit=(( double )arr_size*coeff_a+coeff_b)-( 1.0 *coeff_a+coeff_b); TrendProfit/=( double )arr_size; double TrendMSE=linear_report.m_rmserror; double ProfitStability=TrendProfit/TrendMSE; if (GetVolumeNormalization()) ProfitStability/=total_volume; ProfitStability*=arr_size; return (ProfitStability* 10000.0 ); В зависимости от начального параметра, задаваемого через метод SetVolumeNormalization, мы или делим параметр ProfitStability на суммарный проторгованный объём, или не делим. Результат умножаем на 10000 — это делается для лучшего представления результатов.

4. Подключение класса CBalanceRegression

Рассмотрим алгоритм подключения класса CBalanceRegression для различных советников. 4.1. Советник, сгенерированный Мастером MQL5

Мы хотим проверить влияние нормализации проторгованных объёмов на результаты. Значит, нам нужен советник, который будет динамически рассчитывать объёмы открываемых позиций. Это можно сделать в Мастере MQL5: выбрать пункт Советник (сгенерировать) и на странице "Управление капиталом" подключить один из модулей управления капиталом: "Trading with fixed margin" — расчёт лота в процентом отношении от свободной маржи

"Trading with fixed risk" — расчёт лота в процентном отношении от баланса

"Trading with optimized trade volume" — расчёт лота в зависимости от торговой истории Для этой статьи я выбрал модуль управления капиталом "Trading with fixed risk", а сам советник назвал "EA test balance regression.mq5". На его примере я покажу, как подключить включаемый файл класса CBalanceRegression. Шаг 1. Подключаем файл класса CBalanceRegression и объявляем объект этого класса (m_balance_regression). ВНИМАНИЕ: файл класса CBalanceRegression должен быть расположен в папке [data folder]\MQL5\Include\Balance regression. #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh> #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh>

и CExpert ExtExpert; CBalanceRegression m_balance_regression; Шаг 2. Во входные параметры добавляем параметр, отвечающий за включение/отключение нормализации проторгованных объёмов: input double Money_FixRisk_Percent= 10.0 ; input bool InpVolumeNormalization= true ; Шаг 3. Устанавливаем параметры для объекта m_balance_regression класса CBalanceRegression: начальную дату для запроса торговой истории и режим нормализации проторгованных объёмов: int OnInit () { m_balance_regression.SetStartBalance( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); m_balance_regression.SetFromDate( TimeCurrent ()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); Шаг 4. Добавляем в самый конец файла процедуру OnTester. Здесь будем получать пользовательский критерий оптимизации (путем вызова GetProfitStability) и передавать параметр в тестер: double OnTester () { double ret=m_balance_regression.GetProfitStability( TimeCurrent ()); return (ret); } 4.2. Советники на базе стандартного MACD Sample и Moving Average Оригиналы советников находятся в [data folder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и [data folder]MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5 соответственно. Как мы поступаем: необходимо взять оригинальные советники и сохранить их копии под другими именами. Я выбрал имена "MACD Sample balance regression.mq5" и "Moving Average balance regression.mq5". Шаг 1. Подключаем файл класса CBalanceRegression и объявляем объект этого класса (m_balance_regression). ВНИМАНИЕ: файл класса CBalanceRegression должен быть расположен в папке [data folder]\MQL5\Include\Balance regression. MACD Sample balance regression.mq5 Moving Average balance regression.mq5 #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh> CBalanceRegression m_balance_regression; input double InpLots = 0.1 ; #include <Trade\Trade.mqh> #include <Balance regression\BalanceRegression.mqh> CBalanceRegression m_balance_regression; input double MaximumRisk = 0.02 ;

Шаг 2. Во входные параметры добавляем параметр, отвечающий за включение/отключение нормализации проторгованных объёмов: MACD Sample balance regression.mq5 Moving Average balance regression.mq5 input int InpMATrendPeriod = 26 ; input bool InpVolumeNormalization= true ; int ExtTimeOut= 10 ; input int MovingShift = 6 ; input bool InpVolumeNormalization= true ; int ExtHandle= 0 ; Шаг 3. Устанавливаем параметры для объекта m_balance_regression класса CBalanceRegression — начальную дату для запроса торговой истории и режим нормализации проторгованных объёмов: MACD Sample balance regression.mq5 Moving Average balance regression.mq5

bool CSampleExpert::Init( void ) { m_balance_regression.SetStartBalance( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); m_balance_regression.SetFromDate( TimeCurrent ()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); int OnInit ( void ) { m_balance_regression.SetStartBalance( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); m_balance_regression.SetFromDate( TimeCurrent ()); m_balance_regression.SetVolumeNormalization(InpVolumeNormalization); Шаг 4. В самый конец файла обоих советников обавляем процедуру OnTester. Здесь будем получать пользовательский критерий оптимизации (путем вызова GetProfitStability) и передачу параметра в тестер: double OnTester () { double ret=m_balance_regression.GetProfitStability( TimeCurrent ()); return (ret); }

5. Оптимизация на EURUSD, H4, без форвард-тестирования

Итак, у нас есть три советника, на которых проверим идею об оптимизации графика баланса методом регрессии. При этом два советника ("EA test balance regression.mq5" и "Moving Average balance regression.mq5") в процессе торговли рассчитывают объём позиции динамически, а советник "MACD Sample balance regression.mq5" при торговле использует фиксированный лот. 5.1. EA test balance regression.mq5, EURUSD, H4, без форвард-тестирования Чтобы не пропустить никаких вариантов и в то же время ускорить тестирование, я выбрал для оптимизации два параметра — граничные параметры для сигналов на открытие и на закрытие позиций: Рис. 7. Тестер, вкладка Параметры Тест № 1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio",

Тест № 2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", и при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false,

Тест № 3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", и при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true. 5.1.1 Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio". Настройки тестера для теста №1 (обратите внимание: параметр "Optimization" равен "Balance + max Sharpe Ratio"):

Рис. 8. Тестер, вкладка Настройки 5.1.2. Сравнение скорости тестирования в домашней локальной сети из двух компьютеров и в облаке В домашней сети используются два компьютера: ноутбук на базе четырехъядерного процессора Intel Core i3-3120M @2.50GHz, 8077 MB, при этом в тесте использовались только три из четырёх агентов, так как терминалу нужно ещё и общаться с агентами на втором компьютере; настольный компьютер на базе шестиядерного процессора AMD Phenom II X6 1075T Processor, 4058 MB, при этом из шести агентов в тестировании участвовали только четыре, чтобы не перегревать процессор.

Рис. 9. Оптимизация в домашней локальной сети Тест1 в домашней сети прошёл за 21 минуту и 43 секунды. Теперь кешированные результаты теста я удалю и запущу Тест №1 в облаке на MQL5 Cloud Europe 1. В облаке тестирование заняло 1 минуту 09 секунд. Стоимость тестирования составила $0.06. Результат тестирования Тест №1, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 346 4349,76 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 27989,31 60,48 98 30 100 345 4349,76 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 27989,31 60,48 98 25 100 344 4349,76 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 27989,31 60,48 98 20 100 343 4349,76 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 27989,31 60,48 98 15 100 327 4349,76 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 27989,31 60,48 98 30 95

Рис. 10. Тест1, Оптимизация проход 346 5.1.3. Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false. Настройки тестера для Теста №2 (обратите внимание: параметр "Optimization" равен "Custom max"):

Рис. 11. Тестер, вкладка Настройки Параметры тестера для Теста №2 (обратите внимание: параметр "Volume normalization" в столбце "Value" равен "false"):

Рис. 12. Тестер, вкладка Параметры Результат Теста №2, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 270 40085,45 11072,30 93,04 1,12 0,90 0,11 40085,45 41,18 119 30 80 269 40085,45 11072,30 93,04 1,12 0,90 0,11 40085,45 41,18 119 25 80 268 40085,45 11072,30 93,04 1,12 0,90 0,11 40085,45 41,18 119 20 80 267 40085,45 11072,30 93,04 1,12 0,90 0,11 40085,45 41,18 119 15 80 251 40085,45 11072,30 93,04 1,12 0,90 0,11 40085,45 41,18 119 30 75



Рис. 13. EURUSDH4, Тест2 Оптимизация проход 270 Оптимизация по пользовательскому параметру "Custom max" отобрала результаты с меньшей доходностью, но зато с меньшей просадкой по средствам (столбец "Equity DD %"). Также в Тест2 оказалась меньшая просадка по балансу, что видно даже визуально, если сравнить рис. 12. и рис. 13. 5.1.4. Тест №3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max" и при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true: Настройки тестера для теста №3 (настройки — как и для Теста №2):

Рис. 14. Тестер, вкладка Настройки Параметры тестера для Теста №3 (обратите внимание: параметр "Volume normalization" в столбце "Value" равен "true"):

Рис. 15. Тестер, вкладка Параметры В облаке тестирование заняло 2 минуты 27 секунд, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.08. Результат Теста №3, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 346 92,11 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 92,11253 60,48 98 30 100 345 92,11 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 92,11253 60,48 98 25 100 344 92,11 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 92,11253 60,48 98 20 100 343 92,11 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 92,11253 60,48 98 15 100 327 92,11 17818,98 181,83 1,28 1,45 0,16 92,11253 60,48 98 30 95 Параметр проторгованных объёмов равный "true" в Тест3 определил те же лучшие варианты, что и Тест1. Это хороший показатель работы метода оптимизации графика баланса методом линейной регрессии. Вывод: оптимизация графика баланса методом линейной регрессии позволила отобрать результаы не хуже или даже сопоставимые с методом оптимизации "Balance + max Sharp Ratio". 5.2. Moving Average balance regression.mq5, EURUSD, H4, без форвард-тестирования Для оптимизации выбраны следующие параметры:

Рис. 16. Тестер, вкладка Параметры Для советника Moving Average balance regression проведу три теста: Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio",

Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false,

Тест №3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true. Настройки тестера (валюта, метод генерации тиков, исторические рамки — такие же, как и на рис. 5). 5.2.1. Тест № 1 (оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 1 минуты 22 секунды, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.03. Результаты Тест1, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 19 3500,83 1209,31 28,79 2,89 2,74 0,31 280,3791 4,29 42 9 13 18 3500,83 1209,31 28,79 2,89 2,74 0,31 280,3791 4,29 42 8 13 17 3500,83 1209,31 28,79 2,89 2,74 0,31 280,3791 4,29 42 7 13 21 3438,91 1202,00 28,62 2,76 2,52 0,31 287,1098 4,59 42 11 13 20 3438,91 1202,00 28,62 2,76 2,52 0,31 287,1098 4,59 42 10 13 Проверим самый лучший проход №19:

Рис. 17. EURUSDH4, Тест1 Оптимизация проход 19 5.2.2. Тест №2 (оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 0 минуты 00 секунд, так как результаты были подхвачены из кэша, хотя результаты и поменялись местами. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 2. Стоимость тестирования составила $0.00. Результаты Теста №2, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 141 102076,24 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 102076,2 3,93 40 14 22 140 102076,24 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 102076,2 3,93 40 13 22 139 102076,24 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 102076,2 3,93 40 12 22 142 101254,84 1037,87 25,95 2,15 2,31 0,22 101254,8 3,93 40 15 22 138 90936,41 960,67 24,02 2,09 2,08 0,21 90936,41 4,31 40 11 22 В самом верху таблицы проход 141 (у него максимальное значение в столбце "Result"):

Рис. 18. EURUSDH4, Тест2 Оптимизация проход 141 В Тесте №2 оптимизация графика баланса показала результат лучше, чем оптимизация по параметру "Balane + max Sharp Ratio". 5.2.3. Тест №3 (оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true) проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 1 минуту 13 секунд. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 2. Стоимость тестирования составила $0.05. Результаты Теста №3, сортировка столбца "Result" по убыванию, пять лучших результатов: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 141 13869,05 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 13869,05 3,93 40 14 22 140 13869,05 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 13869,05 3,93 40 13 22 139 13869,05 1029,99 25,75 2,16 2,29 0,22 13869,05 3,93 40 12 22 142 13235,93 1037,87 25,95 2,15 2,31 0,22 13235,93 3,93 40 15 22 138 12542,95 960,67 24,02 2,09 2,08 0,21 12542,95 4,31 40 11 22 Тест №3 отобрал те же лучшие варианты, что и Тест №2. При этом параметр оптимизации проторгованных объёмов, равный "true" не внёс никаких корректив.

Вывод: оптимизация по пользовательскому параметру "Custom max" в обоих тестах (Тест №2 и Тест №3) смогла отобрать результаты лучше, чем в Тест №1. При этом в Тест №3 параметр оптимизации проторгованных объёмов, равный "true", не внёс никаких корректив.

5.3. MACD Sample balance regression.mq5, EURUSD, H4, без форвард-тестирования

Для оптимизации выбраны следующие параметры:





Рис. 19. Тестер, вкладка Параметры

Для советника MACD Sample balance regression проведу уже привычные три теста:

Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio"



Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false



Тест №3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true

Настройки тестера (валюта, метод генерации тиков, исторические рамки — такие же, как и на рис. 5). 5.3.1. Тест №1 (оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 3 минуты 55 секунд (так долго из-за того, что задание не было выполнено на некоторых медленных агентах, и поэтому 10 задач были розданы другим агентам), всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.04. Результаты Теста №1: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 163 767049,82 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 50 136 767049,82 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 45 109 767049,82 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 40 82 767049,82 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 35 55 767049,82 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 30 На этом таймфрейме оказалось очень мало трейдов (от 13 до 16). Надеюсь, на более низком таймфрейме (M15) сделок будет больше — но эти тесты будут приведены ниже, в другом разделе, а пока лучший результат — №163:

Рис. 20. EURUSDH4, Тест1 Оптимизация проход 163 5.3.2. Тест №2 (оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 0 минуты 00 секунд, так как результаты были подхвачены из кэша, хотя результаты и поменялись местами. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 2. Стоимость тестирования составила $0.00. Результаты Теста №2: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 163 24573558,59 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 50 136 24573558,59 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 45 109 24573558,59 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 40 82 24573558,59 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 35 55 24573558,59 363,32 24,22

3,87 74,02 24573559 0,91 15 25 30 Тест №2 отобрал те же лучшие результаты (сравнивать нужно все столбцы, за исключением "Result"), что и Тест №1.

5.3.3. Тест3 (оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 1 минуту 05 секунд. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 2. Cтоимость тестирования составила $0.05. Результаты Теста №3: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 163 16382372,39 363,32 24,22

3,87 74,02 16382372 0,91 15 25 50 136 16382372,39 363,32 24,22

3,87 74,02 16382372 0,91 15 25 45 109 16382372,39 363,32 24,22

3,87 74,02 16382372 0,91 15 25 40 82 16382372,39 363,32 24,22

3,87 74,02 16382372 0,91 15 25 35 55 16382372,39 363,32 24,22

3,87 74,02 16382372 0,91 15 25 30 Тест №3 отобрал те же лучшие результаты (сравнивать нужно все столбцы, за исключением "Result"), что и Тесты №1 и №2.

Оптимизация графика баланса методом линейной регрессии сработала на уровне метода "Balance + max Sharp Ratio".





6. Оптимизация на EURUSD, M15, c форвард-тестированием

Итак, у нас есть всё те же три советника "EA test balance regression.mq5", "Moving Average balance regression.mq5 " и "MACD Sample balance regression.mq5". Отличие от предыдущих тестов: теперь тестируем на таймфрейме M15 и с включённым форвард-тестированием. 6.1. Советник "EA test balance regression.mq5", форвард тестирование, проведу три теста: Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio"



Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false



Тест №3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов true. 6.1.1. Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio". Настройки тестера:

Рис. 21. Тестер, вкладка Настройки Параметры тестера идентичны показанным на рис. 7. В облаке тестирование заняло 2 минуты 14 секунд, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 2. Стоимость тестирования составила $0.08. Результаты оптимизации: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 352 23196,38 85836,92 721,32 1,47 2,03 0,24 2722,602 48,82 119 60 100 351 23196,38 85836,92 721,32 1,47 2,03 0,24 2722,602 48,82 119 55 100 333 23196,38 85836,92 721,32 1,47 2,03 0,24 2722,602 48,82 119 60 95 332 23196,38 85836,92 721,32 1,47 2,03 0,24 2722,602 48,82 119 55 95 314 23196,38 85836,92 721,32 1,47 2,03 0,24 2722,602 48,82 119 60 90

Рис. 22. EURUSDM15, Тест1 Оптимизация проход 352 Результаты форварда: Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 284 216,48 11708,46 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 7172,395 9,33 10 100 80 283 216,48 11708,46 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 7172,395 9,33 10 95 80 282 216,48 11708,46 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 7172,395 9,33 10 90 80 281 216,48 11708,46 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 7172,395 9,33 10 85 80 265 216,48 11708,46 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 7172,395 9,33 10 100 75 Здесь лучшими оказались варианты, у которых всего 10 трейдов на форвард-участке. Конечно, это мало, но тест провести нужно:

Рис. 23. EURUSDM15, Тест1 Форвард проход 284 6.1.2. Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false. Лучшие результаты оптимизации (не форварда) : Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 284 180332,68 10820,37 309,15 4,67 6,80 0,56 180332,7 7,98 35 100 80 283 180332,68 10820,37 309,15 4,67 6,80 0,56 180332,7 7,98 35 95 80 282 180332,68 10820,37 309,15 4,67 6,80 0,56 180332,7 7,98 35 90 80 281 180332,68 10820,37 309,15 4,67 6,80 0,56 180332,7 7,98 35 85 80 265 180332,68 10820,37 309,15 4,67 6,80 0,56 180332,7 7,98 35 100 75

Рис. 24. EURUSDM15, Тест2 Оптимизация проход 284 Результаты форварда: Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 284 -14294,76 180332,68 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 -14294,8 9,33 10 100 80 283 -14294,76 180332,68 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 -14294,8 9,33 10 95 80 282 -14294,76 180332,68 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 -14294,8 9,33 10 90 80 281 -14294,76 180332,68 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 -14294,8 9,33 10 85 80 265 -14294,76 180332,68 18,91 1,89 1,02 0,02 0,02 -14294,8 9,33 10 100 75 В Тесте №2 форвард-тестирование показало те же результаты, что и в Тесте №1.

Оптимизация графика баланса методом линейной регрессии в Тесте №2 позволила найти результаты не хуже, чем в Тесте №1 (метод "Balance + max Sharp Ratio"). 6.1.3. Тест №3: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов "true". В облаке тестирование заняло 3 минуты 29 секунд, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.07. Лучшие результаты оптимизации (не форварда): Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 208 1660,90 10008,05 285,94 4,50 6,55 0,56 1660,901 7,98 35 100 60 207 1660,90 10008,05 285,94 4,50 6,55 0,56 1660,901 7,98 35 95 60 206 1660,90 10008,05 285,94 4,50 6,55 0,56 1660,901 7,98 35 90 60 205 1660,90 10008,05 285,94 4,50 6,55 0,56 1660,901 7,98 35 85 60 189 1660,90 10008,05 285,94 4,50 6,55 0,56 1660,901 7,98 35 100 55



Рис. 25. EURUSDM15, Тест3 Оптимизация проход 208 В Тесте №3 включение опции "Нормализация проторгованных объёмов" не внесло серьёзных корректив в результаты. Также на оптимизируемом участке был найден один из лучших результатов. Лучшие результаты форварда: Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades Signal_ThresholdOpen Signal_ThresholdClose 266 -103,43 -25,56 -7464,56 -24,64 0,66 -0,99 -0,11 -103,428 75,43 303 10 80 247 -103,43 -25,56 -7464,56 -24,64 0,66 -0,99 -0,11 -103,428 75,43 303 10 75 228 -103,43 -25,56 -7464,56 -24,64 0,66 -0,99 -0,11 -103,428 75,43 303 10 70 209 -103,43 -25,56 -7464,56 -24,64 0,66 -0,99 -0,11 -103,428 75,43 303 10 65 156 -120,35 -29,28 -8013,01 -22,76 0,63 -1,00 -0,13 -120,35 80,44 352 30 50 Форвард-тестирование в Тесте №3 (параметр оптимизации проторгованных объёмов "true") показало ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ результаты (смотрите столбец "Forward Result"). Это очень хороший результат стратегии оптимизации графика баланса методом линейной регрессии, так как для форвард-тестирования были отобраны самые точные и реалистичные результаты. Оптимизация графика баланса методом линейной регрессии (параметр оптимизации проторгованных объёмов "false") позволяет находить результаты, сопоставимые с методом "Balance max + Sharp Ratio". При этом, когда параметр оптимизации проторгованных объёмов "true", результы форвард-тестирования позволили показать реальную картинку тестирования на данном таймфрейме. 6.2. Советник "MACD Sample balance regression.mq5", форвард-тестирование 6.2.1. Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio" проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 1 минуты 03 секунды, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.06. Результаты оптимизации: Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 171 2094,29 479,93 8,57 1,81 2,03 0,20 -1,69249 2,30 56 65 50 144 2094,29 479,93 8,57 1,81 2,03 0,20 -1,69249 2,30 56 65 45 182 2078,33 489,23 8,74 1,82 2,07 0,20 -9,9625 2,29 56 120 50 155 2077,49 489,03 8,73 1,82 2,07 0,20 -9,90369 2,29 56 120 45 181 2066,17 484,13 8,65 1,81 2,05 0,20 -8,1109 2,29 56 115 50



Рис. 26. EURUSDM15, Тест1 Оптимизация проход 171

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 78 1182,13 1659,86 83,87 5,24 1,43 0,42 0,12 -44,8452 1,95 16 140 30 77 1134,97 1659,86 78,87 4,93 1,41 0,40 0,11 -53,5369 1,95 16 135 30 105 1107,99 1639,60 78,17 4,89 1,40 0,39 0,11 -26,6428 1,96 16 140 35 76 1085,51 1659,86 73,87 4,62 1,38 0,37 0,11 -62,5775 1,95 16 130 30 171 1060,24 2094,29 62,97 3,94 1,32 0,36 0,11 -347,982 1,70 16 65 50





Рис. 27. EURUSDM15, Тест1 Форвард проход 78

6.2.2. Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false.

Результаты оптимизации:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 168 84498,76 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 84498,76 2,07 56 50 50 141 84498,76 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 84498,76 2,07 56 50 45 114 84498,76 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 84498,76 2,07 56 50 40 167 83473,95 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 83473,95 2,06 56 45 50 140 83473,95 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 83473,95 2,06 56 45 45







Рис. 28. EURUSDM15, Тест2 Оптимизация проход 168

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 78 1182,13 1659,86 83,87 5,24 1,43 0,42 0,12 6462,158 1,95 16 140 30 77 1134,97 1659,86 78,87 4,93 1,41 0,40 0,11 5018,77 1,95 16 135 30 105 1107,99 1639,60 78,17 4,89 1,40 0,39 0,11 5617,275 1,96 16 140 35 76 1085,51 1659,86 73,87 4,62 1,38 0,37 0,11 3525,665 1,95 16 130 30 171 1060,24 2094,29 62,97 3,94 1,32 0,36 0,11 -5131,93 1,70 16 65 50





Рис. 29. EURUSDM15, Тест2 Форвард проход 78

Оптимизация графика баланса методом регрессии в Тесте №2 показала результаты, сопоставимые с методом "Balance + max Sharp Ratio".

6.2.3. Тест №3: (оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов "true") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 1 минуту 44 секунды. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.08.

Результаты оптимизации:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 168 15089,06 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 15089,06 2,07 56 50 50 141 15089,06 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 15089,06 2,07 56 50 45 114 15089,06 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 15089,06 2,07 56 50 40 167 14906,06 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 14906,06 2,06 56 45 50 140 14906,06 442,03 7,89 1,74 2,08 0,19 14906,06 2,06 56 45 45

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades InpTakeProfit InpTrailingStop 78 4038,85 13138,16 83,87 5,24 1,43 0,42 0,12 4038,849 1,95 16 140 30 105 3510,80 13026,26 78,17 4,89 1,40 0,39 0,11 3510,797 1,96 16 140 35 77 3136,73 13138,16 78,87 4,93 1,41 0,40 0,11 3136,731 1,95 16 135 30 132 3074,09 13598,05 73,17 4,57 1,38 0,37 0,10 3074,089 1,96 16 140 40 159 2658,84 13777,31 68,47 4,28 1,35 0,35 0,10 2658,844 1,96 16 140 45

В Тест3 результаты оптимизации и форварда полностью совпали с результатами Теста №2 — то есть параметр "оптимизации проторгованных объёмов "true" в Тесте №3 не внёс никаких корректив. Это объясняется тем, то советник "MACD Sample balance regression.mq5 " торгует постоянным лотом.

Метод оптимизации графика баланса методом линейной регрессии оказался сопоставимым со стандартным методом "Balance max + Sharp Ratio".

6.3. Советник "Moving Average balance regression.mq5", форвард тестирование

6.3.1. Тест №1: оптимизация стандартного параметра "Balance + max Sharp Ratio". Тестер, вкладка "Параметры" аналогичны рис. 15. Тестер, вкладка "Настройки" аналогичны рис. 23.

В облаке тестирование заняло 1 минуту 28 секунд, всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Стоимость тестирования составила $0.05.

Результаты оптимизации:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 53 -1,29 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 11966,34 5,92 525 4 16 52 -1,29 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 11966,34 5,92 525 3 16 165 -6,17 -24,02 -0,05 0,99 -0,03 0,00 -37045,4 6,66 465 12 24 166 -26,36 -49,14 -0,11 0,99 -0,07 0,00 -38052,8 6,86 465 13 24 163 -39,47 -61,88 -0,13 0,98 -0,09 0,00 -39156,1 6,62 465 10 24







Рис. 30. EURUSDM15, Тест1 Оптимизация проход 53

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 48 409,74 -460,18 185,78 1,06 1,16 0,80 0,04 42602,76 2,26 175 12 15 49 364,79 -461,14 165,23 0,94 1,14 0,67 0,04 38508,36 2,41 175 13 15 50 362,45 -460,40 164,15 0,94 1,14 0,66 0,04 38292,53 2,42 175 14 15 51 353,14 -467,05 159,83 0,91 1,13 0,65 0,03 37460,15 2,42 175 15 15 47 350,60 -629,53 144,32 0,82 1,13 0,65 0,03 32767,39 2,17 175 11 15







Рис. 31. EURUSDM15, Тест1 Форвард проход 48

6.3.2. Тест №2: оптимизация пользовательского параметра "Custom max", при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов false.

Результаты оптимизации:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 53 11966,34 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 11966,34 5,92 525 4 16 52 11966,34 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 11966,34 5,92 525 3 16 54 2465,75 -103,27 -0,20 0,96 -0,14 -0,01 2465,748 7,19 525 5 16 57 813,83 -91,78 -0,17 0,97 -0,13 -0,01 813,831 6,75 525 8 16 56 813,83 -91,78 -0,17 0,97 -0,13 -0,01 813,831 6,75 525 7 16

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 48 42602,76 -73708,28 185,78 1,06 1,16 0,80 0,04 42602,76 2,26 175 12 15 49 38508,36 -74600,92 165,23 0,94 1,14 0,67 0,04 38508,36 2,41 175 13 15 50 38292,53 -74386,41 164,15 0,94 1,14 0,66 0,04 38292,53 2,42 175 14 15 51 37460,15 -75315,40 159,83 0,91 1,13 0,65 0,03 37460,15 2,42 175 15 15 47 32767,39 -107616,36 144,32 0,82 1,13 0,65 0,03 32767,39 2,17 175 11 15

Оптимизация графика баланса методом линейной регрессии в Тесте №2 нашла те же результаты, что и Тест №1.

6.3.3. Тест3: (оптимизация пользовательского параметра "Custom max" и при этом параметр оптимизации проторгованных объёмов "true") проведён в облаке. В облаке тестирование заняло 0 минут 42 секунд. Всё тестирование проходило на MQL5 Cloud Europe 1. Cтоимость тестирования составила $0.04.

Результаты оптимизации:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 53 243,32 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 243,3172 5,92 525 4 16 52 243,32 -16,76 -0,03 0,99 -0,03 0,00 243,3172 5,92 525 3 16 54 45,69 -103,27 -0,20 0,96 -0,14 -0,01 45,68738 7,19 525 5 16 57 13,40 -91,78 -0,17 0,97 -0,13 -0,01 13,40301 6,75 525 8 16 56 13,40 -91,78 -0,17 0,97 -0,13 -0,01 13,40301 6,75 525 7 16

Результаты форварда:

Pass Forward Result Back Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades DecreaseFactor MovingPeriod 48 1772,90 -997,81 185,78 1,06 1,16 0,80 0,04 1772,899 2,26 175 12 15 49 1591,91 -994,94 165,23 0,94 1,14 0,67 0,04 1591,912 2,41 175 13 15 50 1577,12 -987,34 164,15 0,94 1,14 0,66 0,04 1577,123 2,42 175 14 15 51 1537,14 -972,44 159,83 0,91 1,13 0,65 0,03 1537,142 2,42 175 15 15 47 1473,35 -1540,90 144,32 0,82 1,13 0,65 0,03 1473,354 2,17 175 11 15

Оптимизация графика баланса методом линейной регрессии в Тесте №3 полностью повторила результаты Теста №1. То есть включение опции оптимизации проторгованных объёмов "true" никак не повлияло на результат, хотя советник "Moving Average balance regression.mq5" использует в торговле динамический расчёт лота.

Метод оптимизации графика баланса методом линейной регрессии оказался сопоставимым со стандартным методом "Balance max + Sharp Ratio".

7. Заключение

Результаты оптимизации графика баланса методом линейной регрессии оказались на уровне метода оптимизации "Balance + max Sharp Ratio". Интересные результаты показали советники, которые торгуют динамическим лотом: для них в некоторых случаях настройка "нормализации проторгованных объёмов" в сочетании с форвард-тестированием позволяет увидеть более реальную картину. Я делаю вывод, что рассмотренный метод имеет право на существование, и его можно ещё улучшить: например, начать учитывать длительность прибыльных и убыточных трейдов, и дальше экспериментировать с полученными показателями.



