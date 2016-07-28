Interfaces gráficas VIII: Control "Lista jerárquica" (Capítulo 2)

Índice

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En el capítulo anterior de la octava parte de la serie sobre las interfaces gráficas hemos analizado los controles “Calendario estático” y “Calendario desplegable”. El segundo capítulo va a dedicarse a un control compuesto no menos complejo, “Lista jerárquica”, sin la que no se arregla ninguna librería multifuncional para la creación de interfaces gráficas. La implementación de la lista jerárquica presentada en este artículo contiene múltiples ajustes y modos flexibles, lo que permitirá configurar este control a sus necesidades con la máxima precisión.

Aparte de eso, en este artículo describiremos la implementación de otra clase útil cuya tarea será la creación de los punteros para el cursor del ratón. Además, demostraremos el ejemplo del uso de este tipo del control en la lista jerárquica.

Control “Lista jerárquica (lista en forma de árbol)”

A diferencia de las listas habituales, la lista jerárquica permite distribuir sus elementos por las categorías a los niveles de anidación ilimitados. Cada elemento (punto o nodo) que incluye la lista de otros elementos (uno o más) está previsto de un control mediante el cual se puede ocultar o mostrar la lista local. Aparte de la descripción de texto, cada elemento puede disponer de un icono (un pictograma), lo que hace que la lista de este tipo sea intuitiva al máximo para el usuario. Los puntos finales (es decir, los que no tienen listas locales) pueden incluir grupos de controles para la visualización en la interfaz gráfica de la aplicación, o realizar alguna función.

El control “lista jerárquica” puede utilizarse para la creación de los catálogos cuyos elementos están vinculados con relaciones jerárquicas. Por ejemplo, a través de esta lista se puede crear el explorador de archivos, lo mismo que está hecho en los exploradores de los sistemas operativos. En los terminales de trading MetaTrader, así como en el editor del código MetaEditor, también hay ventanas-navegadores que utilizan listas jerárquicas.

En el terminal de trading MetaTrader, se puede mostrar/ocultar la ventana “Navegador” usando la combinación de teclas ‘Ctrl+N’:





Fig. 1. Ventana “Navegador” en el terminal de trading MetaTrader.

En el editor del código MetaEditor, se utiliza la combinación de teclas ‘Ctrl+D’ para mostrar/ocultar la ventana “Navegador”:





Fig. 2. Ventana “Navegador” en el editor del código MetaEditor.

Desarrollo de la clase CTreeItem para la creación del elemento de la lista jerárquica

Antes de empezar el desarrollo de la clase de la lista jerárquica, hay que crear dos controles más. Uno de ellos es el más importante: el elemento de la lista jerárquica. Según su organización, parece en algo en el elemento del menú contextual (CMenuItem) que hemos analizado en el artículo Interfaces gráficas II: Control “Elemento del menú” (Capítulo 1), pero posee particularidades únicas por eso requiere la creación de una clase separada.

El segundo control es el puntero para el cursor del ratón. Va a utilizarse como indicador del estado de disponibilidad del cambio del ancho de las áreas de las listas. Para crear este tipo del control, escribiremos la clase separada CPointer que luego puede utilizarse en otros controles. Hablaremos de la clase CPointer en la siguiente sección de este artículo.

Primero, veremos qué objetos van a formar un elemento de la lista jerárquica.

Los componentes del elemento de la lista jerárquica son los siguientes:

Fondo Indicio de la presencia de la lista local de elementos. Se utilizan las imágenes en forma de las flechas o pictogramas más/menos que reflejan el estatus de la lista (expandida/reducida). Icono del elemento. Por ejemplo, puede ser útil para asignarlo visualmente a alguna categoría. Descripción textual del elemento.









Fig. 3. Componentes del elemento de la lista jerárquica.

Creamos el archivo TreeItem.mqh y lo incluimos en la librería (archivo WndContainer.mqh):

#include "TreeItem.mqh"

Ahora, en el archivo TreeItem.mqh, hay que crear la clase CTreeItem con los métodos estándar para todos los controles de la librería (véase el código de abajo):

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTreeItem : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTreeItem ( void ); ~CTreeItem ( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Antes de la creación del control, estarán disponibles las siguientes propiedades para ajustar su apariencia:

Color del fondo del elemento en diferentes estados

Icono del elemento

Imágenes para la flecha que muestra el estatua actual (expandida/reducida) de la lista local del elemento

Márgenes de la etiqueta de texto

Colores del texto en estados diferentes



class CTreeItem : public CElement { private : color m_item_back_color; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; string m_icon_file; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; public : void ItemBackColor( const color clr) { m_item_back_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void IconFile( const string file_path) { m_icon_file=file_path; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } };

Para crear el elemento de la lista jerárquica vamos a necesitar cuatro métodos privados (private) y uno público (public): Preste atención que aquí vamos a utilizar el objeto gráfico tipo CEdit como la etiqueta de texto. Más abajo hablaremos con más detalles para qué es necesario.



class CTreeItem : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_arrow; CBmpLabel m_icon; CEdit m_label; public : bool CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state); private : bool CreateArea( void ); bool CreateArrow( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); };

Los valores para los parámetros a base de los cuales el elemento se posiciona en la lista respecto a otros elementos deben pasarse al método público CTreeItem::CreateTreeItem() Algunos de ellos van a participar en la formación del nombre de objetos gráficos que formarán parte del elemento. Con los valores de los parámetros pasados se inicializan los campos correspondientes en la clase que luego se utilizan en los métodos privados para la creación de los objetos del elemento.

Las propiedades principales son las siguientes.



El tipo del elemento puede seleccionarse de dos opciones: (1) elemento simple (TI_SIMPLE), que no contiene otros elementos siendo un nodo final, y (2) elemento que incluye otros elementos (TI_HAS_ITEMS). Para eso insertamos la enumeración ENUM_TYPE_TREE_ITEM en el archivo Enums.mqh:

enum ENUM_TYPE_TREE_ITEM { TI_SIMPLE = 0 , TI_HAS_ITEMS = 1 };

Índice general en la lista.

Nivel (número) del nodo.

Texto a mostrar (descripción).

Estado del elemento.

Aquí hay que prestar atención en cómo se calcula el margen para la flecha (indicio de la presencia de la lista local en el elemento). Posteriormente, cada nodo en la lista jerárquica se desplazará del nodo anterior a la distancia calculada en esta línea.

class CTreeItem : public CElement { private : int m_arrow_x_offset; ENUM_TYPE_TREE_ITEM m_item_type; int m_list_index; int m_node_level; string m_item_text; bool m_item_state; }; bool CTreeItem::CreateTreeItem( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y, const ENUM_TYPE_TREE_ITEM type, const int list_index, const int node_level, const string item_text, const bool item_state) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear el elemento de la lista, a la clase hay que pasarle " "el puntero al formulario: CTreeItem::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_item_type =type; m_list_index =list_index; m_node_level =node_level; m_item_text =item_text; m_item_state =item_state; m_arrow_x_offset =(m_node_level> 0 )? ( 12 *m_node_level)+ 5 : 5 ; CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); if (!CreateArea()) return ( false ); if (!CreateArrow()) return ( false ); if (!CreateIcon()) return ( false ); if (!CreateLabel()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

Los nombres de los objetos del elemento van a formarse de los siguientes componentes (véase el código de abajo):

Nombre del programa

Índice del elemento

Indicio de la pertenencia al elemento («treeitem»)

Indicio de la pertenencia a una parte del elemento

Índice general del elemento de la lista jerárquica

Identificador del elemento

Como ejemplo, mostraremos uno de los métodos privados para la creación de los objetos integrantes del elemento: CTreeItem::CreateArrow(). Por defecto, la librería ya contiene las imágenes para el indicio de la lista desplegable. Puede descargarlas desde el archivo adjunto al final del artículo. Si hace falta, se puede cambiarlos antes de la creación del elemento.

El margen desde el lado izquierdo del elemento para este objeto se calcula usando el valor del parámetro m_node_level (nivel del nodo) en el método principal para la creación del elemento antes de la creación de los objetos del elemento. Si resulta que es el tipo simple del elemento (TI_SIMPLE), el progrrama sale del método. Fíjese que es obligatorio guardar las coordenadas para este objeto antes de comprobar el tipo del elemento (antes de la posible salida del método) porque ellas van a usarse para el cálculo de las coordenadas de los siguientes objetos del elemento en la cola. El mismo principio se utiliza en el método CTreeItem::CreateIcon() para la creación del icono del elemento.

Aquí mismo, después de la creación del objeto, se le asigna el estado de acuerdo con el valor item_state que ha sido pasado al método principal. Este valor permite controlar qué puntos deben estar abiertas después de la creación de la lista jerárquica.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" bool CTreeItem::CreateArrow( void ) { int x =CElement::X()+ m_arrow_x_offset ; int y =CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.X(x); m_arrow.Y(y); if (m_item_type!=TI_HAS_ITEMS) return ( true ); string name=CElement::ProgramName()+ "_" +( string )CElement::Index()+ "_treeitem_arrow_" +( string )m_list_index+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_item_arrow_file_on== "" ) m_item_arrow_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_black.bmp" ; if (m_item_arrow_file_off== "" ) m_item_arrow_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_black.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_on== "" ) m_item_arrow_selected_file_on= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_rotate_white.bmp" ; if (m_item_arrow_selected_file_off== "" ) m_item_arrow_selected_file_off= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\RightTransp_white.bmp" ; if (!m_arrow.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_arrow.BmpFileOn( "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff( "::" +m_item_arrow_file_off); m_arrow.State(m_item_state); m_arrow.Corner(m_corner); m_arrow.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_arrow.Selectable( false ); m_arrow.Z_Order(m_arrow_zorder); m_arrow.Tooltip( "

" ); m_arrow.XGap(x-m_wnd.X()); m_arrow.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_arrow); return ( true ); }

Vamos a necesitar los métodos para manejar los tamaños (ancho) y el color del elemento de la lista jerárquica ya después de su creación. La configuración del control “Lista jerárquica” está implementada de tal manera que, aparte del área con la propia lista jerárquica, habrá la posibilidad de activar el modo que permite mostrar el área con el contenido del elemento seleccionado a la derecha de su lista jerárquica. En otras palabras, en esta área va a mostrarse la lista de los elementos que forman parte del elemento seleccionado en la lista jerárquica. Al situar el cursor en la raya entre estas áreas, con el botón izquierdo del ratón pulsado al mismo tiempo, se podrá modificar (simultáneamente) el ancho del área de la lista jerárquica y el área de la lista del contenido.

Al cambiar el ancho de las áreas, van a actualizarse (1) las coordenadas X de los objetos de los elementos de la lista del contenido y (2) el ancho de los objetos de los elementos de ambas listas. Por esta razón, aquí para el texto de los elementos se utiliza el objeto tipo CEdit, en vez del CLabel. Si en este caso se utiliizan los objetos tipo CLabel, entonces cuando va a cambiar los tamaños de las áreas de las listas, Usted se enfrentará con el problema cuando las etiquetas de texto pueden salir fuera de los límites del formulario (ventana).

Para actualizar las coordenadas X, escribiremos el método CTreeItem::UpdateX(). Para establecer la coordenada X, hay que pasarla a este método. En este caso, todos los cálculos van a realizarse en la clase de la lista jerárquica. Ya volveremos a este asunto más tarde.

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateX( const int x); }; void CTreeItem::UpdateX( const int x) { CElement::X(x); CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); m_area.X_Distance(CElement::X()); m_area.XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); int l_x=CElement::X()+m_arrow_x_offset; m_arrow.X(l_x); m_arrow.X_Distance(l_x); m_arrow.XGap(l_x-m_wnd.X()); 17 m_icon.X(l_x); m_icon.X_Distance(l_x); m_icon.XGap(l_x-m_wnd.X()); l_x=(m_icon_file== "" )? m_icon.X() : m_icon.X()+m_label_x_gap; m_label.X(l_x); m_label.X_Distance(l_x); m_label.XGap(l_x-m_wnd.X()); }

Para el cambio del ancho del elemento de la lista, hay que usar el método CTreeItem::UpdateWidth():

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateWidth( const int width); }; void CTreeItem::UpdateWidth( const int width) { CElement::XSize(width); m_area.XSize(width); m_area.X_Size(width); int w=CElement::X2()-m_label.X()- 1 ; m_label.XSize(w); m_label.X_Size(w); }

Aparte de la actualización de la coordenada X y del ancho de los elementos, vamos a necesitar el método para la actualización de la coordenada Y. Es que la implementación de ambas listas del control supone durante la implementación del control (CTreeView) la creación de todos los elementos de la lista de golpe, y no sólo la creación de su cantidad visible, como ha sido hecho en los tipos CListView, CLabelsTable y CTable considerados en los artículos anteriores. Aquí vamos a aplicar la tecnología cuando los elementos que no caben en el área de la lista van a ocultarse. Es decir, en vez de la actualización continua de los valores de varios parámetros de objetos durante el desplazamiento de la lista o reducción/expansión de las listas locales de los elementos, aquí simplemente va a realizarse la gestión de la visibilidad de los elementos. Cuando los elementos innecesarios en este momento es bastante fácil de ocultar, pues en el momento de su demostración es necesario actualizar la coordenada Y. Para eso escribiremos el método CTreeItem::UpdateY() cuyo código va a continuación:

class CTreeItem : public CElement { public : void UpdateY( const int y); }; void CTreeItem::UpdateY( const int y) { CElement::Y(y); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); m_area.Y_Distance(CElement::Y()); m_area.YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); int l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_arrow.Y(l_y); m_arrow.Y_Distance(l_y); m_arrow.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+ 2 ; m_icon.Y(l_y); m_icon.Y_Distance(l_y); m_icon.YGap(l_y-m_wnd.Y()); l_y=CElement::Y()+m_label_y_gap; m_label.Y(l_y); m_label.Y_Distance(l_y); m_label.YGap(l_y-m_wnd.Y()); }

La gestión del color de los elementos va a realizarse en la clase de la lista jerárquica (CTreeView). Para eso vamos a necesitar dos métodos:

para cambiar el color del elemento respecto al estado indicado;

para cambiar el color del objeto al situar el cursor sobre él.

Abajo se puede ver el código de estos métodos.

class CTreeItem : public CElement { public : void HighlightItemState( const bool state); void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTreeItem::HighlightItemState( const bool state) { m_area.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BackColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.BorderColor((state)? m_item_back_color_selected : m_item_back_color); m_label.Color((state)? m_item_text_color_selected : m_item_text_color); m_arrow.BmpFileOn((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_on : "::" +m_item_arrow_file_on); m_arrow.BmpFileOff((state)? "::" +m_item_arrow_selected_file_off : "::" +m_item_arrow_file_off); } void CTreeItem::ChangeObjectsColor( void ) { if (CElement::MouseFocus()) { m_area.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BackColor(m_item_back_color_hover); m_label.BorderColor(m_item_back_color_hover); m_label.Color(m_item_text_color_hover); } else { m_area.BackColor(m_item_back_color); m_label.BackColor(m_item_back_color); m_label.BorderColor(m_item_back_color); m_label.Color(m_item_text_color); } }

A continuación, vamos a analizar la clase cuyo propósito es la creación de los punteros para el cursor del ratón en la interfaz gráfica.





Clase CPointer para la creación del cursor del ratón

El control “Lista jerárquica” se compone de dos áreas. En el área izquierda se encuentra la propia lista jerárquica. En el área derecha se muestra el contenido del elemento seleccionado de la lista jerárquica. Más tarde hablaremos sobre eso con más detalles. Ahora vamos a centrarnos en el hecho de que el tamaño (ancho) de estas áreas se puede cambiar, tal como esta implementado por ejemplo en el explorador del sistema operativo Windows. Al situar el cursor en la raya donde el área de la lista jerárquica y el área de la lista del contenido se lindan, el icono del puntero se cambia por la flecha doble. Vamos a crear la clase (CPointer) con la funcionalidad que permita gestionar la visualización de los punteros para el cursor del ratón. Por ahora no se puede reemplazar el cursor de sistema del ratón a través de los medios MQL en la versión actual del terminal, pero se puede completarlo con una imagen personalizada, lo que también tendrá bastante buena pinta y hará que la interfaz gráfica sea aún más intuitivo y comprensible para el usuario.

La clase CPointer, igual que los demás controles de la librería, va a derivarse de la clase CElement. Hay que incluirla sólo en aquellos controles en los que va a utilizarse. El puntero al formulario no es necesario en esta clase, porque este tipo de objetos es completamente libre y no está vinculado a nada. Tampoco es necesario incluirla en la base común de los controles, y va a controlarse completamente por la clase en la que está incluida.

Creamos el archivo Pointer.mqh con la clase CPointer en la misma carpeta donde se ubican los archivos de la librería. Para la creación del puntero va a utilizarse el objeto tipo CBmpLabel. La clase CBmpLabel se encuentra en el archivo Objects.mqh, cuyo contenido hemos considerado en la primera parte de la serie de esos artículos.

#include "Element.mqh" class CPointer : public CElement { private : CBmpLabel m_pointer_bmp; /--- public : CPointer( void ); ~CPointer( void ); public : virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CPointer::CPointer( void ) { } CPointer::~CPointer( void ) { }

En la versión actual de la librería se puede establecer uno de cuatro tipos de punteros para el cursor. Para el uso cómodo, añadimos la enumeración ENUM_MOUSE_POINTER en el archivo Enums.mqh (véase el código de abajo). Además de cuatro tipos predefinidos, se puede elegir el tipo personalizado (MP_CUSTOM).

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 };

Descripción de la enumeraciones del código de arriba:

MP_CUSTOM — tipo personalizado.

— tipo personalizado. MP_X_RESIZE — cambio de tamaños horizontales.

— cambio de tamaños horizontales. MP_Y_RESIZE — cambio de tamaños verticales.

— cambio de tamaños verticales. MP_XY1_RESIZE — cambio de tamaños por la diagonal 1 .

— cambio de tamaños por la diagonal . MP_XY2_RESIZE — cambio de tamaños por la diagonal 2.

Antes de la creación del puntero del cursor bastará con establecer su tipo, las imágenes correspondientes se colocarán automáticamente en el objeto gráfico desde el conjunto predefinido en los recursos del control. Puede descargar el archivo con estas imágenes al final del artículo.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp"

Si desea establecer sus propias imágenes para el puntero, hay que seleccionar el tipo MP_CUSTOM desde la enumeración ENUM_MOUSE_POINTER y utilizar los métodos CPointer::FileOn() y CPointer::FileOff() para indicar la ruta hacia estas imágenes.

class CPointer : public CElement { private : string m_file_on; string m_file_off; ENUM_MOUSE_POINTER m_type; public : void FileOn( const string file_path) { m_file_on=file_path; } void FileOff( const string file_path) { m_file_off=file_path; } ENUM_MOUSE_POINTER Type( void ) const { return (m_type); } void Type(ENUM_MOUSE_POINTER type) { m_type=type; } };

Además, aquí vamos a necesitar los métodos para la actualización de las coordenadas y devolución/establecimiento del estado del puntero

class CPointer : public CElement { public : bool State( void ) const { return (m_pointer_bmp.State()); } void State( const bool state) { m_pointer_bmp.State(state); } void UpdateX( const int x) { m_pointer_bmp.X_Distance(x); } void UpdateY( const int y) { m_pointer_bmp.Y_Distance(y); } };

Por defecto, en el constructor de la clase está establecido el tipo MP_X_RESIZE para el puntero:

CPointer::CPointer( void ) : m_file_on( "" ), m_file_off( "" ), m_type(MP_X_RESIZE) { }

Necesitamos el método en el que antes de la creación del control van a determinarse las imágenes para el puntero en función del tipo establecido. Para eso escribiremos el método CPointer::SetPointerBmp(). En caso si ha sido seleccionado el tipo (MP_CUSTOM) y las rutas hacia las imágenes no han sido especificadas, en el registro aparecerá un mensaje sobre ello.

class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { case MP_X_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_resize.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_resize.bmp" ; break ; case MP_XY1_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_resize.bmp" ; break ; case MP_XY2_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_resize.bmp" ; break ; } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Para el puntero del cursor hay que establecer ambas imágenes" ); }

Para la creación del control necesitamos sólo un método público CPointer::CreatePointer(), su código se muestra a continuación. En la formación del nombre del objeto gráfico va a participar el índice del control, cuyo valor se establece por defecto en el constructor de la clase CPointer y es igual a cero. Es necesario para que haya posibilidad de crear varios objetos tipo CPointer para diferentes propósitos dentro del mismo control al que va a adjuntarse el puntero.

class CPointer : public CElement { public : bool CreatePointer( const long chart_id, const int subwin); }; bool CPointer::CreatePointer( const long chart_id, const int subwin) { string name=CElement::ProgramName()+ "_pointer_bmp_" +( string ) CElement::Index() + "__" +( string )CElement::Id(); SetPointerBmp(); if (!m_pointer_bmp.Create(m_chart_id,name,m_subwin, 0 , 0 )) return ( false ); m_pointer_bmp.BmpFileOn( "::" +m_file_on); m_pointer_bmp.BmpFileOff( "::" +m_file_off); m_pointer_bmp.Corner(m_corner); m_pointer_bmp.Selectable( false ); m_pointer_bmp.Z_Order( 0 ); m_pointer_bmp.Tooltip( "

" ); m_pointer_bmp.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS ); return ( true ); }

Pues, tenemos todos los controles para crear la lista jerárquica y a continuación vamos a ver cómo está organizada la clase CTreeView para su creación.

Desarrollo de la clase CTreeView para la creación de la lista jerárquica

Creamos el archivo TreeView.mqh con la clase CTreeView con los métodos estándar, tal como lo hemos hecho para todos los controles, y lo incluimos en el archivo WndContainer.mqh:

#include "TreeView.mqh"

Vamos a nombrar los componentes de este control que van a formar la lista jerárquica.

Fondo de la lista jerárquica Lista de elementos de la lista jerárquica Barra de desplazamiento vertical de la lista jerárquica Fondo de la lista del contenido Lista de elementos de la lista del contenido Barra de desplazamiento vertical de la lista del contenido Puntero del cursor del ratón para seguir cómo se cambia el ancho del área de la lista jerárquica y del área del contenido











Fig. 4. Partes integrantes del control “Lista jerárquica”.

La imagen para el puntero del cursor será ocultada después de la creación. Va a aparecer sólo cuando el cursor se sitúa sobre el espacio estrecho donde lindan las áreas de las listas.

Para crear el control “Lista jerárquica”, vamos a necesitar siete métodos privados (private) y un método público (public):

class CTreeView : public CElement { private : CRectLabel m_area; CRectLabel m_content_area; CTreeItem m_items[]; CTreeItem m_content_items[]; CScrollV m_scrollv; CScrollV m_content_scrollv; CPointer m_x_resize; public : bool CreateTreeView( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateContentArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateContentItems( void ); bool CreateContentScrollV( void ); bool CreateXResizePointer( void ); };

Como ejemplo, mostraremos el código sólo de uno de ellos: el método CTreeView::CreateXResizePointer() para la creación del puntero del cursor del ratón (véase el código de abajo). Aquí hay que prestar atención en los siguientes detalles:

El puntero del cursor no va a crearse si una de las siguientes condiciones es verdadera:

el modo que permite cambiar el ancho de las listas no está activado.



el modo de los elementos-pestañas está activado.

Aquí los márgenes del puntero van a calcularse desde el cursor de sistema del ratón (este tipo del control no se vincula a la ventana como los demás controles).

Si necesitamos varios punteros en el control, pues para cada uno de ellos hay que establecer su índice del control. Puesto que en la versión actual de la lista jerárquica va a utilizarse sólo un puntero, se puede omitir esta propiedad, porque por defecto el puntero se inicializa con el valor 0 en el contructor.

en el contructor. Es obligatorio indicar el identificador del control al que se adjunta el puntero. Es necesario para evitar conflictos de los nombres de objetos gráficos de diferentes controles, donde pueden usarse los punteros del cursor.

bool CTreeView::CreateXResizePointer( void ) { if (!m_resize_content_area_mode || m_tab_items_mode) return ( true ); m_x_resize.XGap( 12 ); m_x_resize.YGap( 9 ); m_x_resize.Id(CElement::Id()); m_x_resize.Type(MP_X_RESIZE); if (!m_x_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

Antes de empezar a describir el resto de los métodos de la clase CTreeView, vamos a aclarar qué funcionalidad necesitamos tener en el control “Lista jerárquica”. Implementamos la clase para la creación de este control de tal manera que luego haya posibilidad de crear las listas jerárquicas aplicables para diferentes fines.

Por ejemplo, hay que tomar en cuenta desde el principio algunas particularidades durante el desarrollo de futuras clases para la creación de exploradores de archivos. Fíjese como está organizado el administrador de archivos en el explorador del sistema operativo Windows. Si la visualización de la lista jerárquica está activada en la parte izquierda de la ventana (en Windows se llama “Zona de transición”), en esta lista Usted no verá los elementos que son archivos, aparecen sólo las carpetas. Todos los archivos del explorador del sistema se muestran sólo en el área del contenido (véase la captura de pantalla de abajo).





Fig. 5. Administrador de archivos en el explorador de Windows 7. A la izquierda - lista jerárquica. A la derecha - área del contenido.

Pero a menudo surge la necesidad de mostrar en la lista jerárquica no sólo las carpetas, sino también los archivos. Por ejemplo, se puede hacer que cuando un archivo se selecciona en la lista jerárquica, su contenido se muestra en el área derecha. Por eso, si la clase del control CTreeView se utiliza para la creación del explorador de archivos, hay que ofrecer al usuario de la librería dos modos opcionales: (1) mostrar en la lista jerárquica las carpetas y los archivos o (2) sólo las crapetas. Para eso insertamos la enumeración ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE en el archivo Enums.mqh (véase el código de abajo).

enum ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE { FN_ALL = 0 , FN_ONLY_FOLDERS = 1 };

No siempre es necesario que el contenido del elemento se muestre en el área del contenido, por eso preveremos la posibilidad de desactivar su visualización. Por ejemplo, eso podría ser útil cuando la lista jerárquica se utiliza como pestañas a las que se adjuntan los grupos de controles de la librería, lo mismo que ha sido demostrado en el artículo Interfaces gráficas VII: Control “Pestañas” (Capítulo 2).

Además de eso, vamos a asegurar otros modos adicionales para la configuración más precisa del control “Lista jerárquica”. Abajo se listan los modos de la versión actual:

Modo del explorador de archivos

Modo del resalto al apuntar con el cursor

Modo de visualización del contenido del elemento en el área del contenido

Modo del cambio del ancho del área del contenido

Modo de los elementos-pestañas

Para la configuración de los modos del elemento, antes de su creación es necesario usar los métodos que se muestran en el código de abajo:

class CTreeView : public CElement { private : ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE m_file_navigator_mode; bool m_lights_hover; bool m_show_item_content; bool m_resize_list_area_mode; bool m_tab_items_mode; public : void NavigatorMode( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE mode) { m_file_navigator_mode=mode; } void LightsHover( const bool state) { m_lights_hover=state; } void ShowItemContent( const bool state) { m_show_item_content=state; } void ResizeListAreaMode( const bool state) { m_resize_list_area_mode=state; } void TabItemsMode( const bool state) { m_tab_items_mode=state; } };

Abajo se listan las propiedades que estarán disponibles para configurar la apariencia del control.

Ancho del área de la lista jerárquica

Color del fondo

Color del marco del fondo

Ancho del área del contenido

Alto de los elementos en las listas

Color del fondo de los elementos en diferentes estados

Colores del texto de los elementos en diferentes estados

Imágenes para el indicio de la presencia del contenido en el elemento (por defecto, es la imagen en forma de la flecha derecha)



class CTreeView : public CElement { private : int m_treeview_area_width; color m_area_color; color m_area_border_color; int m_content_area_width; int m_item_y_size; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_hover; color m_item_text_color_selected; string m_item_arrow_file_on; string m_item_arrow_file_off; string m_item_arrow_selected_file_on; string m_item_arrow_selected_file_off; public : void ItemYSize( const int y_size) { m_item_y_size=y_size; } void TreeViewAreaWidth( const int x_size) { m_treeview_area_width=x_size; } void ContentAreaWidth( const int x_size) { m_content_area_width=x_size; } void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void ItemTextColorSelected( const color clr) { m_item_text_color_selected=clr; } void ItemArrowFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_file_on=file_path; } void ItemArrowFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_file_off=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOn( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_on=file_path; } void ItemArrowSelectedFileOff( const string file_path) { m_item_arrow_selected_file_off=file_path; } };

Necesitaremos los campos para almacenar los índices de los elementos seleccionados en la lista jerárquica y en la lista del contenido. Antes de la creación de la lista jerárquica, se puede usar el método CTreeView::SelectedItemIndex() para indicar el elemento que debe quedarse seleccionado después de la creación.

class CTreeView : public CElement { private : int m_selected_item_index; int m_selected_content_item_index; public : void SelectedItemIndex( const int index) { m_selected_item_index=index; } int SelectedItemIndex( void ) const { return (m_selected_item_index); } };

Parámetros para la formación de las listas del control

Antes de crear el control tipo CTreeView, primero hay que formar la lista jerárquica. Para eso necesitaremos el método para añadir a la lista los elementos con los parámetros que permitirán al programa comprender luego en qué orden hay que organizar los elementos en el proceso del uso de la lista. Sin algunos de estos parámetros será imposible organizar correctamente la secuencia jerárquica. Abajo se muestra la lista completa de estos parámetros.

Índice general en la lista



Todos los elementos de la lista jerárquica se colocan sucesivamente en el ciclo, y a cada uno de ellos se le asigna el índice de la iteración actual. Durante el uso del elemento, independientemente de hasta qué grado está expandida la lista jerárquica ante el usuario en este momento, el índice general de la lista para cada elemento se queda inalterable hasta el final de su “vida”. Por ejemplo, para los elementos A, B, C, D, E y F, los índices generales serán 0, 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Supongamos que los elementos B y C se encuentran en el elemento A, y el elemento E se encuentra en el elemento D. Para que sea más claro, en la imagen de abajo se muestran dos variantes del estado de la lista jerárquica. En la parte izquierda (1) se muestra la lista completamente expandida y se ve la secuencia interrumpida de su indexación. En la parte derecha de la imagen (2) se muestra la versión cuando las listas de los elementos A y D, que incluyen los elementos B, C y E, están plegadas, guardando al mismo tiempo los índices iniciales que les han sido asignados en el momento de la formación e inicialización de los arrays de la lista jerárquica.





Fig. 6. A la izquierda 1) – lista completamente desplegada. A la derecha 2) – lista plegada.

Índice general de la lista del nodo anterior



Por ejemplo, los elementos de la carpeta raíz no tienen ningún nodo anterior, por eso el valor de este parámetro será - 1. Si el elemento tiene contenido (lista local de elementos), todos sus elementos reciben el índice general de la lista del nodo en el que se encuentran. En la imagen se observa que los elementos A, D y H reciben el valor -1. A los elementos B y C les ha sido asignado el índice de la lista [0] del nodo anterior A, y los elementos E, F y G tienen el ´´indice general de la lista [3] del nodo anterior D.





Fig. 7. A todos los elementos hijos del nodo se les asigna su índice general de la lista.

Descripción del elemento (texto a mostrar en el elemento)



Por ejemplo, pueden ser los nombres de las carpetas y archivos (si se crea el explorador de archivos), los nombres de las categorías y subcategorías, algunos grupos de controles (si se crea el control “Pestañas”).





Número del nivel del nodo



La numeración se empieza desde cero. Es decir, los elementos en la carpeta raíz tienen el valor 0. Luego, según vaya aumentando el nivel de anidación, el valor para el elemento anidado se aumenta a uno. Para comprenderlo mejor, observe la imagen de abajo. En la escala horizontal de arriba, a las columnas de los elementos les han sido asignados los números de sus niveles. El nivel de los nodos A, D y J tiene el valor 0. Para los elementos B, C, E, I y K es el número 1, y para los elementos F, G y H es el número 2.





Fig. 8. El número del nodo está vinculado con el nivel de su anidación.





Índice local



Si el elemento tiene el contenido (su propia lista de elementos), esta lista va a tener su propia indexación que empieza con el valor cero. En el esquema de abajo, los índices de las listas locales se muestran con cifras azules.





Fig. 9. Indexación de listas locales.





Índice local del nodo anterior



Aquí se utiliza el mismo principio como en el caso del parámetro del índice general del nodo anterior. Los elementos de la carpeta raíz no tienen ningún nodo anterior, por eso el valor de este parámetro para estos elementos será -1. Los elementos que tienen nodo anterior reciben su índice local. En la imagen de abajo, los índices locales del nodo anterior se muestran en rojo.





Fig. 10 Índices locales del nodo anterior.





Número de elementos (tamaño del array de la lista local del nodo).

Este valor depende del tipo (de la enumeración ENUM_TYPE_TREE_ITEM) que será asignado al elemento en el campo de la clase CTreeItem. En el esquema de abajo, el número de los elementos en todas las listas locales está representado en forma numérica. Se observa que en los elementos A, D, E y J hay contenido (2, 2, 3 y 1, respectivamente), los elementos B, C, F, G, H, I y K están vacíos (0).





Fig. 11. Numero de elementos en las listas locales de los nodos.

Estado del elemento.

Expandido/reducido, en caso de la presencia de la lista local (contenido). Permite inmediatamente después de la creación de la lista jerárquica especificar qué elementos deben estar expandidos. Como ejemplo, se puede mostrar todos los parámetros clave para la identificación del elemento de la lista jerárquica en una tabla sinóptica (véase el ejemplo en la imagen de abajo). Para una interpretación unívoca, los valores de todos los parámetros se muestran con colores diferentes.





Fig. 12 Tabla sinóptica de parámetros clave para identificación de los elementos en la lista jerárquica.

Durante el desarrollo de la clase para la creación del explorador de archivos, todos estos parámetros deben calcularse automáticamente, leyendo la estructura jerárquica del directorio general y local de archivos del terminal. Todos eso será considerado detalladamente en el siguiente capítulo de la octava parte de la serie, pero hablaremos de algunos momentos ahora mismo para demostrar los métodos adaptados de la clase de la lista jerárquica (CTreeView) para la creación de los exploradores de archivos. Por ejemplo, aparte del número de los elementos en la lista local del nodo, en caso si se crea el explorador de archivos, hay que indicar también el número de elementos que son carpetas. Además, para cada elemento es necesario el parámetro que permite determinar si se trata de una carpeta o no. Es que en el contexto del explorador de archivos, la ausencia de la lista local en el elemento no significa que es un archivo.

Mientras que durante la creación de una lista jerárquica común, es necesario formar su estructura personalmente. Pero en cualquier caso, en ambas ocasiones va a utilizarse el mismo método CTreeView::AddItem(), que permite añadir el elemento a la lista jerárquica con los parámetros especificados que deben pasarse como argumentos. A continuación, se muestra el código de este método y la lista de los arrays en los que van a almacenarse todos los parámetros de los elementos. Preste atención que se puede establecer la imagen única para cada elemento.

class CTreeView : public CElement { private : int m_t_list_index[]; int m_t_prev_node_list_index[]; string m_t_item_text[]; string m_t_path_bmp[]; int m_t_item_index[]; int m_t_node_level[]; int m_t_prev_node_item_index[]; int m_t_items_total[]; int m_t_folders_total[]; bool m_t_item_state[]; bool m_t_is_folder[]; public : void AddItem( const int list_index, const int list_id, const string item_name, const string path_bmp , const int item_index, const int node_number, const int item_number, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder= true ); }; void CTreeView::AddItem( const int list_index, const int prev_node_list_index, const string item_text, const string path_bmp , const int item_index, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool item_state, const bool is_folder) { int array_size =:: ArraySize (m_items); m_items_total =array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_items,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_list_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_text,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_path_bmp,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_node_level,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_prev_node_item_index,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_items_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_folders_total,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_item_state,m_items_total); :: ArrayResize (m_t_is_folder,m_items_total); m_t_list_index[array_size] =list_index; m_t_prev_node_list_index[array_size] =prev_node_list_index; m_t_item_text[array_size] =item_text; m_t_path_bmp[array_size] =path_bmp; m_t_item_index[array_size] =item_index; m_t_node_level[array_size] =node_level; m_t_prev_node_item_index[array_size] =prev_node_item_index; m_t_items_total[array_size] =items_total; m_t_folders_total[array_size] =folders_total; m_t_item_state[array_size] =item_state; m_t_is_folder[array_size] =is_folder; }

Antes de la creación del elemento existe la posibilidad de determinar sus parámetros y establecer el ancho inicial para el área de la lista jerárquica y el área del contenido. Por defecto, el valor en el campo de la clase donde se establece el ancho del área del contenido está inicializado con el valor WRONG_VALUE (véase el código de abajo). Eso significa que si no establecemos el ancho para el área del contenido, no serán creadas tres partes integrantes del elemento: (1) fondo del área del contenido, (2) arrays de los elementos para esta área y (3) la barra de desplazamiento para la lista en esta área. Eso no ocurrirá incluso si en los parámetros se establece el modo “Mostrar el contenido del elemento seleccionado en la lista jerárquica”. Es decir, se puede desactivar la visualización de la lista dejando el fondo, pero no se puede hacer al revés.

CTreeView::CTreeView( void ) : m_treeview_area_width( 180 ), m_content_area_width( WRONG_VALUE ), m_item_y_size( 20 ), m_visible_items_total( 13 ), m_tab_items_mode( false ), m_lights_hover( false ), m_show_item_content( true ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 0 ; }

Para la lista de los elementos en el área del contenido vamos a necesitar una lista separada de los arrays dinámicos. No es tan grande como para la lista jerárquica, es que aquí no hace falta seguir la secuencia jerárquica. Para la formación de esta lista vamos a necesitar sólo tres parámetros.

Índice general de la lista del área del contenido

Índice general de la lista jerárquica

Descripción del elemento (texto a mostrar)

class CTreeView : public CElement { private : int m_c_list_index[]; int m_c_tree_list_index[]; string m_c_item_text[]; };

La fijación de los tamaños e inicialización de estos arrays va a realizarse en el método de la creación de la lista del contenido CTreeView::CreateContentItems(). En los arrays entrarán todos los elementos a excepción de los que pertenecen la carpeta raíz, porque no disponen del nodo superior que se puede seleccionar en la lista jerárquica. Aquí mismo, al principio del método, se puede ver la comprobación de los modos establecidos de los que depende la creación del área del contenido.

bool CTreeView::CreateContentItems( void ) { if (!m_show_item_content || m_content_area_width< 0 ) return ( true ); int x =m_content_area.X()+ 1 ; int y =CElement::Y()+ 1 ; int w =m_content_area.X2()-x- 1 ; int c= 0 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]< 1 ) continue ; int new_size=c+ 1 ; :: ArrayResize (m_content_items,new_size); :: ArrayResize (m_c_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_c_tree_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_c_list_index,new_size); y=(c> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; m_content_items[c].WindowPointer(m_wnd); m_content_items[c].Index( 1 ); m_content_items[c].Id(CElement::Id()); m_content_items[c].XSize(w); m_content_items[c].YSize(m_item_y_size); m_content_items[c].IconFile(m_t_path_bmp[i]); m_content_items[c].ItemBackColor(m_area_color); m_content_items[c].ItemBackColorHover(m_item_back_color_hover); m_content_items[c].ItemBackColorSelected(m_item_back_color_selected); m_content_items[c].ItemTextColor(m_item_text_color); m_content_items[c].ItemTextColorHover(m_item_text_color_hover); m_content_items[c].ItemTextColorSelected(m_item_text_color_selected); m_content_items[c].X(x); m_content_items[c].Y(y); m_content_items[c].XGap(x-m_wnd.X()); m_content_items[c].YGap(y-m_wnd.Y()); if (!m_content_items[c].CreateTreeItem(m_chart_id,m_subwin,x,y,TI_SIMPLE,c, 0 ,m_t_item_text[i], false )) return ( false ); m_content_items[c].Hide(); m_content_items[c].IsDropdown( true ); m_c_list_index[c] =c; m_c_tree_list_index[c] =m_t_list_index[i]; m_c_item_text[c] =m_t_item_text[i]; c++; } m_content_items_total=:: ArraySize (m_content_items); return ( true ); }

Los arrays dinámicos para la lista jerárquica y la lista en el área del contenido que hemos considerado antes sirven para almacenar las listas completas. Pero dado que los elementos de estas listas no siempre van a mostrarse a la vez, necesitamos otros dos grupos de los arrays dinámicos que van a reformarse constantemente durante la interacción con las lista jerárquica. Va a tomarse en cuenta el estado actual de los nodos que disponen de las listas locales que pueden estar expandidas o reducidas. Vamos a ver un ejemplo más detallado.

Supongamos que tenemos una lista jerárquica de 11 elementos:

Fig. 13 Modelo de la lista jerárquica de 11 elementos.

Dado que los elementos A, D y J se encuentran en la lista de la carpeta raíz, no van a entrar en la lista completa de elementos para el área del contenido. En la imagen de abajo, a la derecha (1) se muestra la lista de todos los elementos de la lista jerárquica. Los arrays dinámicos para el almacenamiento de los parámetros de esta lista, que han sido analizados en uno de los códigos de arriba, contienen el prefijo ‘t’ (abreviatura de la palabra ‘tree’) en sus nombres. A la izquierda (2) se muestra la lista de los elementos que han entrado en el área del contenido. Los arrays dinámicos para el almacenamiento de los parámetros de esta lista contienen el prefijo ‘c’ (abreviatura de la palabra ‘content’) en sus nombres.

Fig. 14 Listas completas para ambos grupos.

En este ejemplo, las listas locales se encuentran en los elementos A, D, E y J. En la imagen de abajo, están marcadas con el color azul.

Fig. 15 Elementos que contienen listas locales (marcadas con el color azul).

Cada vez cuando en la lista jerárquica se seleccione un elemento que incluye el contenido, la lista en el área del contendido va a volver a formarse. Por ejemplo, si seleccionamos el elemento A, en el área del contenido va a formarse la lista de los elementos B y C (versión 1 en la imagen). Si seleccionamos el elemento D, va a formarse la lista de los elementos E e I (versión 2 en la imagen).

Fig. 16. Ejemplo de formación de las listas para el área del contenido.

La lista de los elementos mostrados en la lista jerárquica vuelve a formarse en el momento de la expansión y reducción de las listas locales de los nodos. Aquí todo está muy claro y es evidente. Los elementos de las listas reducidas no se muestran y no serán incluidos en los arrays para el almacenamiento de los elementos mostrados de la lista jerárquica.

Para todo lo arriba mencionado, vamos a necesitar un array para la lista de los elementos mostrados en la lista jerárquica que va a almacenar los índices generales de la lista jerárquica, y tres arrays para la lista del contenido donde van a guardarse (1) los índices generales de la lista del contenido, (2) índices generales de la lista jerárquica y (3) la descripción (texto a mostrar) de los elementos:

class CTreeView : public CElement { private : int m_td_list_index[]; int m_cd_list_index[]; int m_cd_tree_list_index[]; string m_cd_item_text[]; };

A continuación, vamos a ver los métodos que se usan para formar y manejar las listas según los algoritmos descritos anteriormente.





Métodos para gestionar las listas del control

Después de pasar todos los parámetros a la clase CTreeView y crear el control, es necesario formar y actualizar las listas de los elementos que van a mostrarse. Para reducir el código de los métodos principales, crearemos los campos y los métodos privados adicionales que van a utilizarse para los fines de servicio. Vamos a necesitar los valores del nivel mínimo y máximo de los nodos y el número de lo elementos en la carpeta raíz de la lista jerárquica.

class CTreeView : public CElement { private : int m_min_node_level; int m_max_node_level; int m_root_items_total; private : void SetNodeLevelBoundaries( void ); void SetRootItemsTotal( void ); }; void CTreeView::SetNodeLevelBoundaries( void ) { m_min_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMinimum (m_t_node_level)]; m_max_node_level =m_t_node_level[:: ArrayMaximum (m_t_node_level)]; } void CTreeView::SetRootItemsTotal( void ) { int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_min_node_level) m_root_items_total++; } }

Antes ya hemos analizado los arrays para la formación de las listas de los elementos a mostrar. Necesitaremos el método CTreeView::AddDisplayedTreeItem() que permitirá llenar este array para la lista jerarquica. Para añadir un elemento a esta lista, hay que pasar el índice general de la lista al método.

class CTreeView : public CElement { private : void AddDisplayedTreeItem( const int list_index); }; void CTreeView::AddDisplayedTreeItem( const int list_index) { int array_size=:: ArraySize (m_td_list_index); :: ArrayResize (m_td_list_index,array_size+ 1 ); m_td_list_index[array_size]=list_index; }

Una vez formado el array, hay que recolocar los elementos y redibujar el control, para mostrar los últimos cambios realizados. Para estos fines crearemos el método auxiliar CTreeView::RedrawTreeList(). En el inicio de este método, el control se oculta. Luego, (1) se calcula la coordenada Y para el primer elemento, (2) se corrige el tamaño del deslizador de la barra de desplazamiento y (3) se calcula el ancho de los elementos tomando en cuenta la presencia/ausencia de la barra de desplazamiento. Luego en el ciclo, con cada iteración para cada elemento, se calcula la coordenada Y y se realiza la actualización de las propiedades. Una vez finalizado el ciclo, el control vuelve a ser visible.

class CTreeView : public CElement { private : void RedrawTreeList( void ); }; void CTreeView::RedrawTreeList( void ) { Hide(); int y=CElement::Y()+ 1 ; m_items_total=:: ArraySize (m_td_list_index); m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total); int w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? CElement::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth() : CElement::XSize()- 2 ; for ( int i= 0 ; i<m_items_total; i++) { y=(i> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[i]; m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); } Show(); }

Todos los campos y los métodos arriba mencionados van a invocarse en el método CTreeView::UpdateTreeViewList(), donde va a formarse y actualizarse la lista jerárquica (véase el código de abajo). Analizaremos este método más detalladamente.

Aquí necesitaremos cuatro arrays dinámicos locales que permitirán controlar la secuencia de los elementos durante el proceso de formación de la lista. Serán los arrays para:

los índices generales de la lista de nodos anteriores;

índices locales de los elementos;

el número de elementos en el nodo;

el número de las carpetas en el nodo.

El tamaño inicial del array tendrá dos elementos más que el número máximo de los nodos en la lista jerárquica. Es necesario para que los valores del elemento actual se guarden (en el ciclo) en el siguiente control de los arrays, y durante la siguiente iteración se comprueben los valores del elemento anterior de acuerdo con el índice actual del ciclo. Originalmente, los arrays se inicializan con el valor -1. Además, preste atención que cada vez cuando el programa entre en este método, el búfer del array m_td_list_index[], que sirve para la formación de la lista jerárquica, se libera y al array se le establece el tamaño cero. También vamos a necesitar el contador de elementos adicional (ii) y la variable (end_list) para establecer la bandera del último elemento en la carpeta raíz.

Después de la declaración de todos los arrays locales y las variables, el ciclo principal del método CTreeView::UpdateTreeViewList() empieza su trabajo. Va a trabajar hasta que:

el contador de los nodos ( nl ) no supere el máximo establecido;

) no supere el máximo establecido; no lleguemos al último elemento en la carpeta raíz (después de comprobar todos sus elementos incluidos);

el usuario no elimine el programa.

Es un ciclo doble. En su primer nivel, se calculan los nodos de la lista jerárquica. En el segundo nivel, se comprueban todos los elementos de la lista local del nodo actual uno por uno. Al principio del segundo ciclo se comprueba el modo del explorador de archivos, por si la lista jerárquica se utiliza para este propósito. Si el modo “Mostrar sólo carpetas en la lista jerárquica” está activado, luego hay que comprobar si el elemento actual es una carpeta, y si no es así, el programa pasa al siguiente elemento.

Si estas condiciones han sido superadas con éxito, a continuación hay tres comprobaciones más. El programa pasará al siguiente elemento en tres ocasiones descritas a continuación.

Si los nodos no coinciden.

La secuencia de los índices locales de los elementos no se cumple.

Si ahora no nos encontramos en la carpeta raíz y el índice general de la lista del nodo anterior no es igual al análogo en la memoria.

Si hemos superado todas estas comprobaciones, guardamos el índice local del elemento si el siguiente no será menos que el tamaño de la lista local.

Luego, si resulta que el elemento contiene una lista local y ahora está desplegada, añadimos el elemento al array de los elementos a mostrar en la lista jerárquica. Aquí también hay que guardar los valores actuales del elemento en los arrays locales del método. La única excepción aquí es el índice local del elemento. Hay que guardarlo en el índice del nodo actual (nl), y los valores de los demás parámetros se guardan en el índice del nodo siguiente (n). Además de eso, aquí se pone a cero el contador de los índices locales de los elementos y se detiene el ciclo actual (el segundo) para ir al siguiente nodo.

Si el paso al siguiente nodo no ha ocurrido, eso significa que ha sido un elemento sin lista, o la lista se encuentra plegada en este momento. En este caso, aquí primero también se añade el elemento al array de los elementos a mostrar en la lista jerárquica. Luego, se aumenta el contador de los índices locales de los elementos.

Si ahora nos encontramos en la carpeta raíz y ya hemos llegado hasta el último elemento de la lista, eso significa que la formación de la lista ha terminado. Se coloca la bandera y el ciclo se detiene. Si todavía no hemos llegado hasta el último elemento en la carpeta raíz, obtenemos el número de los elementos en el nodo actual, o el número de las carpetas si el modo correspondiente está establecido. Si no es el último elemento en la lista actual, vamos al siguiente. Si hemos llegado al último elemento, ahora tenemos que ir al nodo anterior y continuar el ciclo desde el elemento que ha sido comprobado en su lista la última vez. Y así, hasta que no lleguemos al último elemento en la carpeta raíz.

Después de finalizar la formación de la lista jerárquica, al final del método se realiza el redibujo del control.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeViewList( void ); }; void CTreeView::UpdateTreeViewList( void ) { int l_prev_node_list_index[]; int l_item_index[]; int l_items_total[]; int l_folders_total[]; int begin_size=m_max_node_level+ 2 ; :: ArrayResize (l_prev_node_list_index,begin_size); :: ArrayResize (l_item_index,begin_size); :: ArrayResize (l_items_total,begin_size); :: ArrayResize (l_folders_total,begin_size); :: ArrayInitialize (l_prev_node_list_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_item_index,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_items_total,- 1 ); :: ArrayInitialize (l_folders_total,- 1 ); :: ArrayFree (m_td_list_index); int ii= 0 ; bool end_list= false ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int nl=m_min_node_level; nl<=m_max_node_level && !end_list ; nl++) { for ( int i= 0 ; i<items_total && !:: IsStopped (); i++) { if (m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; } if (nl!=m_t_node_level[i] || m_t_item_index[i]<=l_item_index[nl]) continue ; if (nl>m_min_node_level && m_t_prev_node_list_index[i]!=l_prev_node_list_index[nl]) continue ; if (m_t_item_index[i]+ 1 >=l_items_total[nl]) ii=m_t_item_index[i]; if (m_t_item_state[i]) { AddDisplayedTreeItem(i); int n=nl+ 1 ; l_prev_node_list_index[n] =m_t_list_index[i]; l_item_index[nl] =m_t_item_index[i]; l_items_total[n] =m_t_items_total[i]; l_folders_total[n] =m_t_folders_total[i]; ii= 0 ; break ; } AddDisplayedTreeItem(i); ii++; if (nl==m_min_node_level && ii>=m_root_items_total) { end_list= true ; break ; } else if (nl>m_min_node_level) { int total=(m_file_navigator_mode==FN_ONLY_FOLDERS)? l_folders_total[nl]: l_items_total[nl]; if (ii<total) continue ; while ( true ) { l_prev_node_list_index[nl] =- 1 ; l_item_index[nl] =- 1 ; l_items_total[nl] =- 1 ; if (l_item_index[nl- 1 ]+ 1 >=l_items_total[nl- 1 ]) { if (nl- 1 ==m_min_node_level) break ; nl--; continue ; } break ; } nl=nl- 2 ; ii= 0 ; break ; } } } RedrawTreeList(); }

El desplazamiento de las listas respecto a los deslizadores de la barra de desplazamiento va a realizarse a través de los métodos CTreeView::ShiftTreeList() y CTreeView::ShiftContentList(). La lógica principal de estos métodos es prácticamente idéntica, con lo cual, como ejemplo, vamos a mostrar aquí el código sólo de uno de estos métodos (para la lista jerárquica).

Al principio del método, todos los elementos de la lista jerárquica se ocultan. Luego, se calcula el ancho de los elementos tomando en cuenta la presencia de la barra de desplazamiento en la versión actual de la lista. Si hay barra de desplazamiento, se determina la posición del deslizador. Luego, para cada elemento se calculan y se actualizan en el ciclo las coordenadas y el ancho, y el elemento se hace visible. Al final del método, si la barra de desplazamiento debe mostrarse, hay que redibujarla para que se coloque sobre la lista.

class CTreeView : public CElement { private : void ShiftTreeList( void ); void ShiftContentList( void ); }; void CTreeView::ShiftTreeList( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].Hide(); bool is_scroll=m_items_total>m_visible_items_total; int w=(is_scroll)? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : m_area.XSize()- 2 ; int v=(is_scroll)? m_scrollv.CurrentPos() : 0 ; m_scrollv.CurrentPos(v); int y=CElement::Y()+ 1 ; for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { y=(r> 0 )? y+m_item_y_size- 1 : y; int li=m_td_list_index[v]; m_items[li].UpdateX(m_area.X()+ 1 ); m_items[li].UpdateY(y); m_items[li].UpdateWidth(w); m_items[li].Show(); v++; } } if (is_scroll) m_scrollv.Reset(); }

El método para formar y actualizar la lista del contenido es considerablemente más sencillo, puesto que aquí se forma una lista común donde no es necesario cumplir la secuencia jerárquica. Al principio del método CTreeView::UpdateContentList(), se liberan los arrays que se usan para formar la lista del contenido. Luego, en el primer ciclo repasamos todos los elementos de la lista jerárquica y guardamos sólo aquellos cuyos parámetros siguientes coinciden con el elemento seleccionado en la lista jerárquica:

Niveles de los nodos

Índices locales de los elementos

Índices generales de los elementos.

En este ciclo se guarda sólo la descripción del elemento (texto a mostrar) y el índice general de la lista jerárquica.

En el segundo ciclo, hay que repasar la lista del contenido y llenar el array para los índices generales de esta lista. Para determinar los elementos necesarios, van a utilizarse los parámetros obtenidos en el primer ciclo. Al final del método, se corrige el tamaño del deslizador de la barra de desplazamiento y se actualiza la lista para mostrar los últimos cambios.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateContentList( void ); }; void CTreeView::UpdateContentList( void ) { int li=m_selected_item_index; :: ArrayFree (m_cd_item_text); :: ArrayFree (m_cd_list_index); :: ArrayFree (m_cd_tree_list_index); int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]+ 1 && m_t_prev_node_item_index[i]==m_t_item_index[li] && m_t_prev_node_list_index[i]==li) { int size =:: ArraySize (m_cd_list_index); int new_size =size+ 1 ; :: ArrayResize (m_cd_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_cd_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_cd_tree_list_index,new_size); m_cd_item_text[size] =m_t_item_text[i]; m_cd_tree_list_index[size] =m_t_list_index[i]; } } int cd_items_total=:: ArraySize (m_cd_list_index); if (cd_items_total> 0 ) { int c= 0 ; int c_items_total=:: ArraySize (m_c_list_index); for ( int i= 0 ; i<c_items_total; i++) { if (m_c_item_text[i]==m_cd_item_text[c] && m_c_tree_list_index[i]==m_cd_tree_list_index[c]) { m_cd_list_index[c]=m_c_list_index[i]; c++; if (c>=cd_items_total) break ; } } } m_content_scrollv.ChangeThumbSize(cd_items_total,m_visible_items_total); ShiftContentList(); }





Gestión del ancho de las áreas de las listas

Ahora hablaremos con más detalles sobre el modo del cambio del ancho de las listas. Para eso vamos a necesitar: (1) un método privado principal CTreeView::ResizeListArea(), donde van a realizarse las comprobaciones principales y el cambio del ancho de las listas según los resultados de estas comprobaciones, así como (2) cuatro métodos privados auxiliares para solucionar las tareas descritas a continuación.

Método CTreeView::CheckXResizePointer() — comprobación de la preparación para el cambio del ancho de las listas. Aquí el código del método se compone de dos bloques vinculados a una condición. Si el puntero del cursor no está activado, pero el cursor del ratón se encuentra en su área, las coordenadas del puntero se actualizan y él se hace visible. Además, si el botón izquierdo se mantiene pulsado, el puntero se activa. Si la primera condición del método no se cumple, el puntero del cursor se desactiva y se oculta.

class CTreeView : public CElement { private : void CheckXResizePointer( const int x, const int y); }; void CTreeView::CheckXResizePointer( const int x, const int y) { if (!m_x_resize.State() && y>m_area.Y() && y<m_area.Y2() && x>m_area.X2()- 2 && x<m_area.X2()+ 3 ) { int l_x=x-m_x_resize.XGap(); int l_y=y-m_x_resize.YGap(); m_x_resize.Moving(l_x,l_y); m_x_resize.Show(); m_x_resize.IsVisible( true ); if (m_mouse_state) m_x_resize.State( true ); } else { if (!m_mouse_state) { m_x_resize.State( false ); m_x_resize.Hide(); m_x_resize.IsVisible( false ); } } }

El método CTreeView::CheckOutOfArea() — comprobar la superación de la limitación. No tiene sentido cambiar el ancho de la lista de tal manera que una de ellas se quede invisible. Por eso ponemos la limitación en 80 píxeles . Hagamos que si el cursor sale fuera de la limitación establecida por la horizontal, el desplazamiento del puntero será posible sólo por la vertical pero dentro de la zona donde lindan las áreas de las listas.

class CTreeView : public CElement { private : bool CheckOutOfArea( const int x, const int y); }; bool CTreeView::CheckOutOfArea( const int x, const int y) { int area_limit= 80 ; if (x<m_area.X()+area_limit || x>m_content_area.X2()-area_limit) { if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); return ( false ); } return ( true ); }

Los métodos CTreeView::UpdateTreeListWidth() y CTreeView::UpdateContentListWidth() se utilizan para la actualización (1) del ancho de la lista jerárquica y (2) el ancho de la lista en el área del contenido. En la lista jerárquica va a desplazarse sólo su borde derecho. Para eso hay que cambiar sólo su ancho. Aparte de eso, es necesario actualizar las coordenadas de la barra de desplazamiento . Para la lista en el área del contenido, hay que actualizar simultáneamente su ancho y la coordenada X , para que se desplazca visualmente sólo su borde izquierdo.

class CTreeView : public CElement { private : void UpdateTreeListWidth( const int x); void UpdateContentListWidth( const int x); }; void CTreeView::UpdateTreeListWidth( const int x) { m_area.X_Size(x-m_area.X()); m_area.XSize(m_area.X_Size()); int l_w=(m_items_total>m_visible_items_total) ? m_area.XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_area.XSize()- 1 ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].UpdateWidth(l_w); m_scrollv.X(m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth()); m_scrollv.XDistance(m_scrollv.X()); } void CTreeView::UpdateContentListWidth( const int x) { int l_x=m_area.X2()- 1 ; m_content_area.X(l_x); m_content_area.X_Distance(l_x); m_content_area.XGap(l_x-m_wnd.X()); m_content_area.XSize(CElement::X2()-m_content_area.X()); m_content_area.X_Size(m_content_area.XSize()); l_x=m_content_area.X()+ 1 ; int l_w=(m_content_items_total>m_visible_items_total) ? m_content_area.XSize()-m_content_scrollv.ScrollWidth()- 4 : m_content_area.XSize()- 2 ; int total=:: ArraySize (m_content_items); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_content_items[i].UpdateX(l_x); m_content_items[i].UpdateWidth(l_w); } }

Todos estos métodos auxiliares van a invocarse en el método principal CTreeView::ResizeListArea(), que al final va a utilizarse durante el procesamiento de eventos de la aplicación. Al principio del método, hay que realizar algunas comprobaciones. El programa saldrá de aquí en las siguientes situaciones:

Si el modo para el cambio del ancho de las listas está desactivado

Si el área del contenido está desactivada

Si el modo de los elementos-pestañas está activado

Si la barra de desplazamiento está activa (el deslizador se encuentra en el modo de desplazamiento)

Si todas las comprobaciones han sido superadas con éxito, se invoca el método CTreeView::CheckXResizePointer() para determinar la preparación del estado para el cambio del ancho de las listas. Si resulta que el puntero está desactivado, hay que desbloquear el formulario bloqueado anteriormente.

Si el puntero está activado, primero hay que comprobar si no salimos fuera de las limitaciones establecidas. En caso de superar las limitaciones, el programa termina su trabajo en este método. Si nos encontramos en el área de trabajo, el formulario se bloquea. Es obligatorio guardar el identificador del control, porque sólo el control que ha bloqueado el formulario debe ser capaz de desbloquearlo. Luego, se actualizan las coordenadas del puntero del cursor y las coordenadas de las listas y su ancho.

void CTreeView::ResizeListArea( const int x, const int y) { if (!m_resize_list_area_mode || m_content_area_width< 0 || m_tab_items_mode) return ; if (m_scrollv.ScrollState()) return ; CheckXResizePointer(x,y); if (!m_x_resize.State()) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } } else { if (!CheckOutOfArea(x,y)) return ; m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); m_x_resize.UpdateX(x-m_x_resize.XGap()); if (y>m_area.Y() && y<m_area.Y2()) m_x_resize.UpdateY(y-m_x_resize.YGap()); UpdateTreeListWidth(x); UpdateContentListWidth(x); ShiftTreeList(); ShiftContentList(); m_x_resize.Reset(); } }

Como un resumen intermedio se puede mostrar el bloque del código del manejador del control CTreeView::OnEvent(), en el que se procesa el evento del desplazamiento del ratón CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Muchos métodos considerados anteriormente se utilizan precisamente aquí.

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftTreeList(); return ; } if (m_content_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) { ShiftContentList(); return ; } ResizeListArea(x,y); if (m_wnd.IsLocked()) return ; ChangeObjectsColor(); return ; } }

Modo de los elementos-pestañas

Ahora veremos cómo va a funcionar el modo de las pestañas en la lista jerárquica. En este momento la librería ya contiene dos clases para la creación de las pestañas: CTabs и CIconTabs. Para más detalles consulte el artículo Interfaces gráficas VII: Control “Pestañas” (Capítulo 2). En estas clases las pestañas se crean en línea por la horizontal o por la vertical. En la lista jerárquica se puede organizar los controles por categorías lo que supone una comodidad considerable cuando hay muchos controles en la interfaz gráfica de la aplicación y es necesario agruparlos de alguna manera.

Pues bien. Si durante la creación de una lista jerárquica ha sido establecido el modo de los elementos-pestañas, inmediatamente de la creación de todos los objetos del control hay que determinar los elementos de la lista jerárquica que van a ser pestañas. Las pestañas pueden ser sólo los elementos que no contienen las listas locales. En este caso hay que tomar en consideración que los elementos-pestañas van a tener su orden de indexación (véase la imagen de abajo). Precisamente a esta orden de índices hay que orientarse cuando añadimos los controles a una u otra pestaña.

En la imagen de abajo se muestra el ejemplo del orden de indexación de los elementos-pestañas. Los elementos A, D, G y H no son pestañas porque contienen las listas.





Fig. 17 Índices de los elementos-pestañas.

Para la solución de esta tarea vamos a necesitar una estructura (con la declaración del array de sus instancias) que va a contener el array dinámico para el almacenamiento de los punteros a los controles y el campo donde va a guardarse el índice de la pestaña:

class CTreeView : public CElement { private : struct TVElements { CElement *elements[]; int list_index; }; TVElements m_tab_items[]; };

Para determinar los elementos que van a figurar como pestañas, así como para la formación de su array vamos a usar el método CTreeView::GenerateTabItemsArray(). Si el modo de los elementos-pestañas está desactivado, el programa saldrá en seguida del método. Luego, recorremos en el ciclo la lista jerárquica, y cada vez que encontremos un elemento vacío, aumentamos el array de la estructura TVElements a un control y guardamos el índice general del control.

Luego, si la visualización del contenido de los elementos está activada, por defecto, queda seleccionado el primer elemento de la lista. Si la visualización del contenido de los elementos está desactivada, el índice se corrige en caso de salir fuera del rango. Luego, se selecciona la pestaña indicada en las propiedades.

class CTreeView : public CElement { private : void GenerateTabItemsArray( void ); }; void CTreeView::GenerateTabItemsArray( void ) { if (!m_tab_items_mode) return ; int items_total=:: ArraySize (m_items); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_t_items_total[i]> 0 ) continue ; int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); :: ArrayResize (m_tab_items,array_size+ 1 ); m_tab_items[array_size].list_index=i; } if (!m_show_item_content) { int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); if (m_selected_item_index>=tab_items_total) m_selected_item_index=tab_items_total- 1 ; m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); int tab_index=m_tab_items[m_selected_item_index].list_index; m_selected_item_index=tab_index; m_items[tab_index].HighlightItemState( true ); } }

Para adjuntar algún control a la pestaña en la lista jerárquica, hay que usar el método CTreeView::AddToElementsArray(). Este método tiene sólo dos argumentos: (1) índice del elemento-pestaña y (2) el objeto tipo CElement, cuyo puntero es necesario guardar en el array del elemento-pestaña especificado.

class CTreeView : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int item_index,CElement &object); }; void CTreeView::AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object) { int array_size=:: ArraySize (m_tab_items); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab_items[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab_items[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab_items[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

Para mostrar los controles sólo del elemento-pestaña seleccionado, se utiliza el método CTreeView::ShowTabElements(). Si resulta que el control está ocultado o el modo está desactivado, el programa saldrá del método. Luego, en el primer ciclo del método se determina el índice del elemento-pestaña seleccionado. Luego, en el segundo ciclo se muestran sólo los controles adjuntos a la pestaña seleccionada, todos los demás se ocultan.

class CTreeView : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTreeView::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible() || !m_tab_items_mode) return ; int tab_index= WRONG_VALUE ; int tab_items_total=:: ArraySize (m_tab_items); for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { if (m_tab_items[i].list_index==m_selected_item_index) { tab_index=i; break ; } } for ( int i= 0 ; i<tab_items_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab_items[i].elements); if (i==tab_index) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Reset(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab_items[i].elements[j].Hide(); } } }





Métodos para procesar los eventos

Al seleccionar un elemento en las listas, va a generarse el mensaje que avisa que la ruta hacia el elemento de la lista jerárquica ha sido cambiado. Se puede utilizar luego este evento en los exploradores de archivos para determinar la ruta hacia el archivo. Para la implementación de lo planeado, vamos a necesitar el identificador ON_CHANGE_TREE_PATH en el archivo Defines.mqh (véase el código de abajo):

#define ON_CHANGE_TREE_PATH ( 23 )

Para determinar la ruta hacia el elemento seleccionado, escribiremos el método público CTreeView::CurrentFullPath() al que vamos a llamar en el explorador de archivos para obtener la ruta hacia el archivo. Además, necesitaremos el campo y el método para obtener el archivo seleccionado en las listas del control. Serán útiles sólo cuando la lista jerárquica se utiliza como parte integrante del explorador de archivos. Analizaremos más detalladamente el método CTreeView::CurrentFullPath().

La ruta se forma en el array mediante la adición consecutiva de los elementos, empezando desde el elemento seleccionado en este momento, y luego hacia arriba siguiendo la jerarquía de la lista. Al principio, comprobamos si el elemento seleccionado es un archivo. Si es una carpeta, lo añadimos al array (los nombres de los archivos no se añaden a la ruta).

Luego, repasamos en el ciclo la lista jerárquica completa, desde el elemento seleccionado hacia arriba. Eso está implementado de la siguiente manera. Omitimos todos los elementos que son archivos. Luego, para añadir el elemento al array, es necesario que tres condiciones sean verdaderas.

El índice de la lista general debe coincidir con el índice de la lista general del nodo anterior.

El índice del elemento de la lista local debe coincidir con el índice del elemento del nodo anterior.

Debe cumplirse la secuencia de los nodos a la disminución.

Si las tres condiciones se han cumplido: (1) el nombre del elemento se añade al array, (2) se guarda el índice actual del ciclo para la siguiente comprobación y (3) el contador del ciclo se pone a cero. Pero en caso, si llegamos al nivel cero de los nodos, el ciclo se detiene.

Luego, en el ciclo separado, se forma la línea (ruta completa hacia el elemento seleccionado) con el separador «\\». Luego, si el elemento seleccionado en la lista jerárquica es una carpeta, comprobamos si hay un elemento seleccionado en la lista del área del contenido y si se trata de un archivo. Si el modo “Mostrar archivos en la lista jerárquica” está activado, cuando el archivo está seleccionado, su nombre se guarda tras la formación de la línea.

Al final del método, se devuelve la línea que contiene la ruta hacia el elemento seleccionado. Si en la carpeta actual también está seleccionado un archivo, se puede obtenerlo usando el método público CTreeView::SelectedItemFileName().

class CTreeView : public CElement { private : string m_selected_item_file_name; public : string SelectedItemFileName( void ) const { return (m_selected_item_file_name); } string CurrentFullPath( void ); }; string CTreeView::CurrentFullPath( void ) { string path= "" ; int li=m_selected_item_index; string path_parts[]; if (m_t_is_folder[li]) { :: ArrayResize (path_parts, 1 ); path_parts[ 0 ]=m_t_item_text[li]; } int total=:: ArraySize (m_t_list_index); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!m_t_is_folder[i]) continue ; if (m_t_list_index[i]==m_t_prev_node_list_index[li] && m_t_item_index[i]==m_t_prev_node_item_index[li] && m_t_node_level[i]==m_t_node_level[li]- 1 ) { int sz=:: ArraySize (path_parts); :: ArrayResize (path_parts,sz+ 1 ); path_parts[sz]=m_t_item_text[i]; li=i; if (m_t_node_level[i]== 0 || i<= 0 ) break ; i=- 1 ; } } total=:: ArraySize (path_parts); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) :: StringAdd (path,path_parts[i]+ "\\" ); if (m_t_is_folder[m_selected_item_index]) { m_selected_item_file_name= "" ; if (m_selected_content_item_index> 0 ) { if (!m_t_is_folder[m_c_tree_list_index[m_selected_content_item_index]]) m_selected_item_file_name=m_c_item_text[m_selected_content_item_index]; } } else m_selected_item_file_name=m_t_item_text[m_selected_item_index]; return (path); }

En la versión actual del control “Lista jerárquica” van a procesarse tres acciones del usuario.

Clic en el botón para expandir/reducir la lista local del elemento: método CTreeView::OnClickItemArrow(). Aquí, si resulta que el nombre del objeto gráfico no es de la lista jerárquica, o el identificador del control en el nombre del objeto no coincide con el identificador de la lista jerárquica, el programa sale del método. Luego, (1) hay que obtener el estado del botón del elemento y cambiarlo por el contrario , (2) actualizar la lista jerárquica mostrando los últimos cambios, (3) calcular la posición del deslizador de la barra de desplazamiento y (4) si el modo correspondiente está activado, mostrar los controles que pertenecen sólo al elemento-pestaña seleccionado en este momento.

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItemArrow( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItemArrow( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_arrow_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int list_index=IndexFromObjectName(clicked_object); m_t_item_state[list_index]=!m_t_item_state[list_index]; ((CChartObjectBmpLabel*)m_items[list_index].Object( 1 )).State(m_t_item_state[list_index]); UpdateTreeViewList(); m_scrollv.CalculateThumbY(); ShowTabElements(); return ( true ); }

Clic en el elemento en la lista jerárquica – método CTreeView::OnClickItem(). Aquí, al principio también hay que realizar unas comprobaciones parecidas a las que están en la descripción anterior. Aparte de los demás, la salida del método también se realiza cuando una de las barras de desplazamiento del control está activa en el momento actual.

Luego, repasamos la parte visible de la lista jerárquica en el ciclo. Encontramos el elemento pulsado. Si resulta que este elemento ya está seleccionado, entonces el programa sale del método. Si no está seleccionado, entonces en caso cuando el modo de elementos-pestañas está activado y la visualización del contenido del elemento seleccionado está desactivado, pero el elemento no incluye ninguna lista, el ciclo se detiene en seguida sin que ocurran cambios algunos. En caso contrario, el elemento pulsado se selecciona. Después del ciclo, si hemos llegado hasta este momento, un nuevo elemento ha quedado seleccionado. Eso significa que es necesario resetear el índice del elemento seleccionado en la lista del área del contenido, así como su color. Por ejemplo, precisamente así está implementado en el explorador del sistema operativo Windows 7. Luego, la lista en el área del contenido se actualiza para mostrar los últimos cambios. Al final del método, se genera un mensaje con el identificador del evento ON_CHANGE_TREE_PATH, que puede ser procesado en el manejado de eventos de la aplicación de usuario o en algún otro control.

class CTreeView : public CElement { private : bool OnClickItem( const string clicked_object); }; bool CTreeView::OnClickItem( const string clicked_object) { if (m_scrollv.ScrollState() || m_content_scrollv.ScrollState()) return ( false ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_0_treeitem_area_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int v=m_scrollv.CurrentPos(); for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++) { if (v>= 0 && v<m_items_total) { int li=m_td_list_index[v]; if (m_items[li].Object( 0 ).Name()==clicked_object) { if (li==m_selected_item_index) return ( false ); if (m_tab_items_mode && !m_show_item_content) { if (m_t_items_total[li]> 0 ) break ; } m_items[m_selected_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_item_index=li; m_items[li].HighlightItemState( true ); break ; } v++; } } if (m_selected_content_item_index>= 0 ) m_content_items[m_selected_content_item_index].HighlightItemState( false ); m_selected_content_item_index= WRONG_VALUE ; UpdateContentList(); m_content_scrollv.CalculateThumbY(); ShiftContentList(); ShowTabElements(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_TREE_PATH, 0 , 0 , "" ); return ( true ); }

Clic en el elemento en la lista del contenido – método CTreeView::OnClickContentListItem(). El código de este método parece al código en la descripción anterior. Incluso es más sencillo, por eso no vamos a mostrarlo aquí. Lo único que merece la pena mencionar es que al pinchar en el elemento en el área del contenido, también se genera el evento con el identificador ON_CHANGE_TREE_PATH, lo que por ejemplo en el explorador de archivos puede significar la selección de un archivo.

En total, durante la interacción con el control mediante los métodos analizados en este artículo, sus ambas listas (si el área del contenido está activada) van a rediseñarse “al vuelo”. A continuación, se puede analizar más detalladamente el bloque del código en el manejador de eventos del control con los métodos arriba mencionados:

void CTreeView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_x_resize.IsVisible() || m_x_resize.State()) return ; if (OnClickItemArrow(sparam)) return ; if (OnClickItem(sparam)) return ; if (OnClickContentListItem(sparam)) return ; if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftTreeList(); if (m_content_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_content_scrollv.OnClickScrollDec(sparam)) ShiftContentList(); return ; } }

La primera versión de la clase para la creación del control “Lista jerárquica” ya está lista. Pero para un correcto funcionamiento en todos sus modos, ahora es necesario integrarlo en el motor de la librería.





Integración del control en el motor de la librería

Los archivos con las clase de la lista jerárquica deben estar incluidos en el archivo WndContainer.mqh (véase el código de abajo). Vamos a añadir el array privado para la lista jerárquica a la estructura de los arrays del control. Aparte de eso, necesitaremos los métodos para obtener el número de las listas jerárquicas y para almacenar los punteros de los controles que forman parte de la lista jerárquica. Puede estudiar al detalle el código de estos métodos en los archivos adjuntos al artículo.

#include "TreeItem.mqh" #include "TreeView.mqh" class CWndContainer { protected : CWindow *m_windows[]; struct WindowElements { CTreeView *m_treeview_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TreeViewListsTotal( const int window_index); private : bool AddTreeViewListsElements( const int window_index,CElement &object); };

Hay que introducir algunas adiciones a la clase derivada CWndEvents de la clase CWndContainer, donde se procesan los eventos principales de la librería. En primer lugar, al desplegar el formulario cuando la lista jerárquica se utiliza como pestañas para el grupo de controles en la interfaz gráfica, hay que mostrar los controles sólo de la pestaña que se encuentra seleccionada en este momento. Por eso, al método CWndEvents::OnWindowUnroll() es necesario añadir el código tal como se muestra a continuación. Precisamente para estas ocasiones, los controles se distribuyen por sus arrays personales. En vez de recorrer en el ciclo el array general de todos los controles, será suficiente repasar sólo los array personales de los controles necesarios en esta determinada situación.

bool CWndEvents::OnWindowUnroll( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_UNROLL) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam==m_windows[awi].Id() && ( int )m_dparam==m_subwin) { int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()!= "CWindow" ) { // if (!m_wnd[awi].m_elements[e].IsDropdown()) m_wnd[awi].m_elements[e].Show(); } } int tabs_total=CWndContainer::TabsTotal(awi); for ( int t= 0 ; t<tabs_total; t++) m_wnd[awi].m_tabs[t].ShowTabElements(); int treeview_total=CWndContainer::TreeViewListsTotal(awi); for ( int tv= 0 ; tv<treeview_total; tv++) m_wnd[awi].m_treeview_lists[tv].ShowTabElements(); } MovingWindow(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Hay que añadir el mismo ciclo al método CWndEvents::OnOpenDialogBox() inmediatamente después del ciclo similar para los controles tipo CTabs (pestañas). No vamos a mostrar aquí este código para ahorrar el espacio del artículo.

Es importante no olvidar liberar el array personal para las listas jerárquicas. Es necesario insertar la siguiente línea al método CWndEvents::Destroy(), como ha sido hecho ahí para los demás arrays personales de los controles:

:: ArrayFree (m_wnd[w].m_treeview_lists);

Prueba del control “Lista jerárquica”

Todo está listo para probar el control “Lista jerárquica”. Para la prueba vamos a usar el Asesor Experto del artículo anterior. Eliminamos de ahí todos los controles, salvo el menú principal y la barra de estado. Luego, declaramos la instancia de la clase CTreeView, método para la creación de la lista jerárquica y los márgenes desde el punto extremos del formulario al que será a adjuntado el control:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTreeView m_treeview; private : #define TREEVIEW1_GAP_X ( 2 ) #define TREEVIEW1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateTreeView( void ); };

Como ejemplo, crearemos la lista jerárquica que ha sido mostrada en la imagen 12 de este artículo (véase el código de abajo). En total, la lista tendrá 25 elementos. El número de elementos visibles serán 10. En la misma sección del artículo hemos mencionado que durante la creación de este tipo de la lista hay que establecer sus parámetros personalmente. Antes de empezar a formar los arrays con los parámetros para cada elemento, es mejor primero mostrar todo eso en algún editor de tablas. Esta simple visualización facilitará la tarea y reducirá la posibilidad de cometer algún error.

Estableceremos las imágenes personalizadas para cada grupo de elementos. El primer elemento va a contener la lista. En nuestro ejemplo la hacemos desplegada durante la creación del elemento (estado true), y las listas de los demás elementos que las tienen, las dejaremos plegadas (estado false). Activamos los modos de (1) resaltar el elemento al situar el cursor encima, (2) mostrar el contenido del elemento en el área colindante y (3) cambiar el ancho de las áreas de las listas.

Una vez establecidas todas las propiedades del control, usamos el método CTreeView::AddItem() para añadir en el ciclo los elementos con parámetros especificados en los arrays a la lista. Después de eso se crea la lista jerárquica, y luego el puntero a ella se guarda en la base de los controles.

bool CProgram::CreateTreeView( void ) { #define TREEVIEW_ITEMS 25 m_treeview.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TREEVIEW1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TREEVIEW1_GAP_Y; #define A "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\advisor.bmp" #define I "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\indicator.bmp" #define S "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" string path_bmp[TREEVIEW_ITEMS]= {A,I,I,I,I,I,I,I,I,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,S,A,A}; string item_text[TREEVIEW_ITEMS]= { "Advisor01" , "Indicators" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "Scripts" , "01" , "02" , "03" , "04" , "05" , "06" , "07" , "08" , "09" , "10" , "11" , "12" , "13" , "Advisor02" , "Advisor03" }; int prev_node_list_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 ,- 1 ,- 1 }; int item_index[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 1 , 2 }; int node_level[TREEVIEW_ITEMS]= { 0 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 }; int prev_node_item_index[TREEVIEW_ITEMS]= {- 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,- 1 ,- 1 }; int items_total[TREEVIEW_ITEMS]= { 2 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; bool item_state[TREEVIEW_ITEMS]= { 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; m_treeview.TreeViewAreaWidth( 180 ); m_treeview.ContentAreaWidth( 0 ); m_treeview.VisibleItemsTotal( 10 ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( true ); m_treeview.ResizeListAreaMode( true ); m_treeview.GetScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); m_treeview.GetContentScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); for ( int i= 0 ; i<TREEVIEW_ITEMS; i++) m_treeview.AddItem(i,prev_node_list_index[i],item_text[i],path_bmp[i], item_index[i],node_level[i],prev_node_item_index[i],items_total[i], 0 ,item_state[i], true ); if (!m_treeview.CreateTreeView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_treeview); return ( true ); }

La llamada a este método debe realizarse en el método principal de la creación de la interfaz gráfica de la aplicación MQL. En este caso, este método se llama CProgram::CreateExpertPanel().

Por favor, compile el programa e inicie el EA en el gráfico. En la imagen de abajo se muestra el resultado que se debe obtener. Se ve que el primer elemento está expandido y seleccionado. Su contenido se muestra en el área a la derecha.

Fig. 18 Prueba del control “Lista jerárquica”. Sólo la lista del primer elemento está desplegada.

Como demostración, vamos a desplegar las listas de todos los elementos. Para eso hay que pulsar el botón Flecha del elemento. Hagámoslo y seleccionemos el elemento con la descripción “Scripts” para mostrar su lista en el área del contenido. El resultado se muestra en la imagen de abajo. Se observa que cuando el número de elementos no cabe en el rango de 10 elementos visibles, aparecen las barras de desplazamiento. En el área del contenido está seleccionado el tercer elemento. También se ve que al situar el cursor sobre la zona donde lindan las áreas de las listas, aparece el puntero personalizado (flecha doble) del cursor del ratón.

Fig. 19 Las listas de todos los elementos están expandidas.

Vamos a crear otro EA de prueba, en el que demostraremos el modo de los elementos-pestañas. Como ejemplo, hagamos tres listas desplegables según el esquema descrita en la imagen de abajo:





Fig. 20 Esquema de la lista jerárquica.

Asignamos los controles como checkbox (CCheckBox) y las tablas tipo CTable a los elementos-pestañas de las listas “Advisors” y “Indicators”. Dejamos los elementos-pestañas de la lista “Scripts” en blanco, para que tenga la posibilidad de practicar. No vamos a mostrar el código entero. Sólo cabe mencionar qué modos y propiedades clave van a utilizarse para esta versión: (1) el modo de los elementos-pestañas está activado, (2) la visualización del contenido está desactivada y (3) seleccionamos el tercer elemento-pestaña.

m_treeview.TabItemsMode( true ); m_treeview.LightsHover( true ); m_treeview.ShowItemContent( false ); m_treeview.SelectedItemIndex((m_treeview.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ) ? 3 : m_treeview.SelectedItemIndex());

Nos queda compilar el programa e iniciarlo en el gráfico. En la captura de pantalla de abajo se muestra el resultado final:

Fig. 21 Prueba del modo “Elementos-pestañas”.





Conclusión

En este artículo (el segundo capítulo de la octava parte de la serie), hemos analizado uno de los control más complejos de la interfaz gráfica, “Lista jerárquica”. En total, hemos demostrado tres clases de los controles:

Clase CPointer para la creación del puntero personalizado del cursor del ratón.

para la creación del puntero personalizado del cursor del ratón. Clase CTreeItem para la creación del elemento de la lista jerárquica.

para la creación del elemento de la lista jerárquica. Clase CTreeView para la creación de la lista jerárquica.

En el siguiente artículo vamos a desarrollar este tema y crearemos una clase del código bastante útil que nos permitirá diseñar fácilmente un explorador de archivos en nuestra aplicación MQL.

Más abajo puede descargar el material de la séptima parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

Lista de artículos (capítulos) de la octava parte:



