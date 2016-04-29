Как написать для Маркета индикатор любых нестандартных графиков

Оглавление

На сегодняшний день самый популярный вид графиков среди трейдеров — японские свечи, которые помогают легко оценить текущую ситуацию на рынке. Свечные графики дают хорошее и наглядное представление о развитии цены в течение промежутка времени, охватываемого одной свечой. Но некоторые трейдеры считают недостатком то, что графики несут в себе компонент времени, и предпочитают иметь дело только с изменением цены. Так появились графики "Крестики-Нолики", "Ренко", "Каги", "Range bars", эквиобъемные графики и т.п.



С помощью оффлайновых графиков, программирования на языке MQL4 и небольшого опыта все эти графики вы можете получить в MetaTrader 4. Есть возможность создавать графики с собственными синтетическими инструментами (которых нет у брокера или даже вовсе в природе) и нестандартными таймфреймами, которых нет в платформе. Большинство разработчиков используют для этого вызовы DLL и сложные схемы. В этой статье мы расскажем, как создать индикаторы вида "два в одном" любой сложности, которые не только не требуют знаний DLL, но и могут быть легко опубликованы в Маркете в виде продукта, поскольку являются полностью независимыми и законченными приложениями.



Примеры из этой статьи вы сможете найти и скачать в виде бесплатных приложений Маркета:

USDx Chart MT4 - индикатор "USDx Chart MT4" строит автономный график, на котором вместо привычных баров и свечей рисуется индекс доллара.

Renko Chart MT4 - индикатор Renko Chart MT4 создает автономный график Renko, на котором все бары имеют вид Renko "кирпичей". Сами "кирпичи" не имеют теней, а размер "кирпича" задается в настройках.

Индикатору, который создаёт автономный график нестандартного символа и/или периода нет необходимости вызывать DLL — всё решается средствами MQL4. Для этого нужно принять следующую схему работы: один и тот же индикатор может работать как на онлайн-графике, так и на оффлайновом графике. При этом индикатор будет менять свой функционал в зависимости от того, где он работает: на онлайн-графике или в автономном режиме.

На онлайн-графике индикатор работает в режиме "обслуживание": собирает и компонует котировки, создаёт автономный график (как стандартного, так и нестандартного периода), осуществляет его обновление. На автономном графике такой индикатор работает так же, как и любой другой — анализирует котировки и строит различные объекты и фигуры. Отметим, что все примеры в статье базируются на новом штатном скрипте PeriodConverter.mq4.

1. Индикатор "IndCreateOffline", который будет создавать автономный график

Назовем индикатор IndCreateOffline. В индикаторе будет только один входной параметр, отвечающий за период автономного графика. Поговорим про него немного ниже. Индикатор IndCreateOffline будет выполнять только одну задачу — создавать файл *.hst и открывать автономный график.

В индикаторе будут использоваться две основные функции. Первая используется один раз — в ней создаётся сам файл *.hst и оформляется заголовок файла. Вторая функция служит для записи котировок в файл *.hst.

1.1. Редактирование "шапки" индикатора

Даже если это лень делать сразу, все же нужно вначале добавить описание файла. По прошествии определенного времени оно поможет вспомнить, каково назначение нашего индикатора.



#property version "1.00" #property description "The indicator creates an offline chart" #property strict #property indicator_chart_window

Конечно, теоретически автономный график можно создать с любым периодом. Однако мы ограничим буйную трейдерскую фантазию на случай, если кто-то вдруг заинтересуется периодом эдак 10000000. Введем перечисление, в котором можно выбрать всего четыре варианта — две, три, четыре или шесть минут:

#property indicator_chart_window enum ENUM_OFF_TIMEFRAMES { M2= 2 , M3= 3 , M4= 4 , M6= 6 , };

Следующий шаг — добавление в шапку глобальных переменных (не путайте их с глобальными переменными терминала):

M6= 6 , }; input ENUM_OFF_TIMEFRAMES ExtOffPeriod=M6; bool crash= false ; int HandleHistory=- 1 ; datetime time0; ulong last_fpos= 0 ; long last_volume= 0 ; int periodseconds; int i_period; MqlRates rate; long ChartOffID=- 1 ;

1.2. Контроль типа графика

Наш индикатор IndCreateOffline должен запускаться только на онлайн-графике, потому что только так можно обеспечить корректность данных. Определить тип графика, на котором установлен индикатор, можно при помощи свойства CHART_IS_OFFLINE. Добавим после OnCalculate() функцию IsOffline, которая будет возвращать тип графика:

return (rates_total); } bool IsOffline( const long chart_ID= 0 ) { bool offline= ChartGetInteger (chart_ID, CHART_IS_OFFLINE ); return (offline); }

Вызов функции IsOffline будем делать в OnInit():

int OnInit () { if (!IsOffline( ChartID ()) && Period ()!= PERIOD_M1 ) { Print ( "The period on the online chart must be \"M1\"!" ); crash= true ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обратите внимание, что если индикатор находится на онлайн-графике (IsOffline(ChartID())==false), период которого не равен PERIOD_M1, то в таком случае переменной crash присваивается значение true. Что это даёт: при crash==true индикатор будет оставаться на онлайн-графике, но не будет ничего делать. В этом случае мы получим во вкладке "Эксперты" такое сообщение:

IndCreateOffline EURUSD,H1: The period on the online chart must be "M1" !

Однако сам индикатор будет оставаться на онлайн-графике и будет ожидать, пока пользователь сменит период на PERIOD_M1.

Почему нам так важен именно период PERIOD_M1? Здесь действуют два важных момента.



Момент 1: формирование итогового периода автономного графика. Рассмотрим пример скрипта PeriodConverter.mq4, где высчитывается итоговый период автономного графика:



#property show_inputs input int InpPeriodMultiplier= 3 ; int ExtHandle=- 1 ; void OnStart () { datetime time0; ulong last_fpos= 0 ; long last_volume= 0 ; int i,start_pos,periodseconds; int cnt= 0 ; int file_version= 401 ; string c_copyright; string c_symbol= Symbol (); int i_period= Period ()*InpPeriodMultiplier; int i_digits= Digits ; int i_unused[ 13 ]; MqlRates rate;

При таких входных параметрах период онлайн-графика, на который прикрепляется скрипт, равен "PERIOD_M3". При значении InpPeriodMultiplier=3 мы ожидаем получения автономного графика с периодом 3. Однако на самом деле мы получим период автономного графика, равный 9:

i_period= Period ()*InpPeriodMultiplier= 3 * 3 = 9 Таким образом, чтобы получить период 3, нужно использовать онлайн-график с периодом PERIOD_M1. Момент 2: запись истории в файл. При формировании файла истории используются данные из массивов-таймсерий Open[], Low[], High[], Volume[], Time[]. Все они используют данные текущего графика по текущему периоду. А что может быть точнее, чем формирование любого искусственного периода на основании данных с графика с периодом "PERIOD_M1"? Правильно: только график с периодом PERIOD_M1. Изменения индикатора, описанные выше, можно увидеть в файле IndCreateOfflineStep1.mq4 .

1.3. Функция создания заголовка файла истории

Функцию, отвечающую за создание заголовка файла истории, назовём CreateHeader():

bool CreateHeader( const ENUM_OFF_TIMEFRAMES offline_period );

Параметры

offline_period

[in] Период автономного графика.

Возвращаемое значение

true, если файл истории был удачно создан, и false — в случае ошибки.

Полный листинг функции:

bool IsOffline( const long chart_ID= 0 ) { bool offline= ChartGetInteger (chart_ID, CHART_IS_OFFLINE ); return (offline); } bool CreateHeader( const ENUM_OFF_TIMEFRAMES offline_period) { int file_version= 401 ; string c_copyright; string c_symbol= Symbol (); i_period= Period ()*offline_period; int i_digits= Digits ; int i_unused[ 13 ]; ResetLastError (); HandleHistory= FileOpenHistory (c_symbol+( string )i_period+ ".hst" , FILE_BIN | FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ | FILE_ANSI ); if (HandleHistory< 0 ) { Print ( "Error open " ,c_symbol+( string )i_period, ".hst file " , GetLastError ()); return ( false ); } c_copyright= "(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp." ; ArrayInitialize (i_unused, 0 ); FileWriteInteger (HandleHistory,file_version, LONG_VALUE ); FileWriteString (HandleHistory,c_copyright, 64 ); FileWriteString (HandleHistory,c_symbol, 12 ); FileWriteInteger (HandleHistory,i_period, LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HandleHistory,i_digits, LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HandleHistory, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HandleHistory, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteArray (HandleHistory,i_unused, 0 , 13 ); return ( true ); }

Кроме создания самого файла истории "*.hst" и создания заголовка файла (несколько первых служебных строчек), в функции CreateHeader() запоминается хэндл созданного файла в переменную HandleHistory.

1.4. Первая запись истории в *.hst файл

После создания файла *.hst и заполнения его заголовка нужно провести первую запись истории котировок в файл — то есть, нужно заполнить файл всей историей, актуальной на данный момент. За первую запись истории в файл будет отвечать функция FirstWriteHistory() (ее можно просмотреть в индикаторе).

Когда возникает ситуация "первая запись истории" в нашем индикаторе? Логично предположить, что это происходит при первой загрузке индикатора.



Первую загрузку можно (и нужно) контролировать в индикаторе по значению переменной prev_calculated. Значение prev_calculated==0 говорит о том, что происходит именно первая загрузка. Но в то же время prev_calculated==0 может ещё означать, что загрузка не первая, но была подкачана история. Что делать при подкачке истории, мы обговорим при редактировании кода OnCalculate().

1.5. Запись онлайн-котировок

После создания и заполнения заголовка файл *.hst и первой записи истории можно приступать к записи онлайн-котировок. За это отвечает функция CollectTicks() (ее можно просмотреть в индикаторе).

Изменения индикатора, описанные выше, можно увидеть в файле IndCreateOfflineStep2.mq4.

1.6. Редактирование функции OnCalculate()

Введём переменную first_start. Она будет хранить значение true после первого старта. Другими словами при first_start==true мы будет знать, что наш индикатор ещё не создавал файл *.hst.

input ENUM_OFF_TIMEFRAMES ExtOffPeriod=M6; bool first_start= true ; bool crash= false ;

Алгоритм работы функции OnCalculate() нашего индикатора:





Рис. 1. Алгоритм функции OnCalculate()

Окончательную версию индикатора можно увидеть в файле IndCreateOffline.mq4.

2. Запуск индикатора на автономном графике

2.1. Обновление автономного графика при помощи ChartSetSymbolPeriod()

Важное замечание: для обновления автономного графика вместо ChartRedraw() нужно вызывать ChartSetSymbolPeriod() с текущими параметрами. Вызов ChartSetSymbolPeriod() происходит в функции CollectTicks() c интервалом не чаще 1 раза в 3 секунды. Также нужно учесть один нюанс работы автономного графика: индикатор, прикреплённый на автономный график, при каждом его обновлении будет получать в своей функции OnCalculate() prev_calculated==0. Эту спефицику нужно запомнить. Ниже будет показан метод, который учитывает данную специфику.

2.2. Режим обслуживания

Что мы хотим получить: один и тот же индикатор должен работать и на обычном онлайн-графике, и на автономном графике. При этом у индикатора меняется поведение в зависимости от того, на каком графике — онлайн или автономном — он находится. Когда индикатор находится на онлайн графике, то его функционал очень похож на индикатор IndCreateOffline.mq4, который мы рассмотрели выше. А вот в автономном режиме он начинает работать как обычный индикатор.

Итак, назовём наш индикатор IndMACDDoubleDuty — он будет построен на основе рассмотренного выше IndCreateOffline.mq4 и стандартного индикатора MACD.mq4. Подготовьте, пожалуйста, черновик будущего индикатора: в MetaEditor'e откройте файл IndCreateOffline.mq4, далее меню "Файл" -> "Сохранить как..." и впишите название индикатора IndMACDDoubleDuty.mq4.

Сразу добавим описание индикатора — наш индикатор теперь создаёт автономные графики и имеет двойное назначение:

#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "The indicator creates an offline chart." #property description "May work on an online chart and off-line graph." #property strict #property indicator_chart_window

В режиме "обслуживание" индикатор будет работать, если он запущен на онлайн графике с периодом PERIOD_M1. В этом режиме он выполняет следующие функции:

создаёт *.hst файл и заполняет его;

файл и заполняет его; открывает автономный график на базе *.hst файла;

файла; при поступлении котировок дописывает историю в *.hst файл и обновляет автономный график.

Для запоминания, в каком режиме работает индикатор, введём переменную

input ENUM_OFF_TIMEFRAMES ExtOffPeriod=M6; bool first_start= true ; bool crash= false ; bool mode_offline= true ; int HandleHistory=- 1 ; datetime time0;

Соответственно немного изменится OnInit():

int OnInit () { mode_offline=IsOffline( ChartID ()); if (! mode_offline && Period ()!= PERIOD_M1 ) { Print ( "The period on the online chart must be \"M1\"!" ); crash= true ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Внесём изменения в OnCalculate():

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (crash) return (rates_total); if (!mode_offline) { if (prev_calculated== 0 && first_start) { . . . first_start= false ; } CollectTicks(); } return (rates_total); }

На данном этапе индикатор, при прикреплении его на онлайн график с периодом PERIOD_M1, переходит в режим "обслуживание" и создаёт автономный график.

Изменения индикатора, описанные выше, можно увидеть в файле IndMACDDoubleDutyStep1.mq4.

2.3. Копирование индикатора на автономный график

В индикатор IndMACDDoubleDuty добавим новый функционал: теперь, находясь в режиме "обслуживание", индикатор должен передавать свою копию на созданный автономный график. В этом нам помогут такие функции: ChartSaveTemplate и ChartApplyTemplate. Теперь алгоритм OnCalcalculate() будет выглядеть так:





Рис. 2. Алгоритм функции OnCalculate()

Добавим в код OnCalculate() дополнительный функционал:

else Print ( __FUNCTION__ , "Opening offline chart id=" ,ChartOffID); ResetLastError (); if (! ChartSaveTemplate ( 0 , "IndMACDDoubleDuty" )) { Print ( "Error save template: " , GetLastError ()); first_start= false ; crash= true ; return (rates_total); } ResetLastError (); if (! ChartApplyTemplate (ChartOffID, "IndMACDDoubleDuty" )) { Print ( "Error apply template: " , GetLastError ()); first_start= false ; crash= true ; return (rates_total); } } if (prev_calculated== 0 && !first_start)

Теперь наш индикатор, при прикреплении его на онлайн график с периодом PERIOD_M1, переходит в режим "обслуживание", создаёт автономный график и копирует себя на него.

Изменения индикатора, описанные выше, можно увидеть в файле IndMACDDoubleDutyStep2.mq4.

2.4. Интеграция в MACD.mq4

Наш индикатор уже размещает сам себя на автономном графике, но пока ничего не отображает и ничего не считает. Исправим это: интегрируем наш индикатор в стандартный MACD.mq4.

Сначала вставим входные параметры индикатора MACD.mq4 в наш код:

#property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Silver #property indicator_color2 Red #property indicator_width1 2 input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; double ExtMacdBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; bool ExtParameters= false ;

Затем добавим код в OnInit(). Здесь нужно отметить, что инициализация параметров индикатора MACD должна проходить при любых условиях — и на автономном, и на онлайн-графике, причем даже в том случае, когда период онлайн-графика отличается от PERIOD_M1:

int OnInit () { mode_offline=IsOffline( ChartID ()); if (!mode_offline && Period ()!= PERIOD_M1 ) { Print ( "The period on the online chart must be \"M1\"!" ); crash= true ; } IndicatorDigits ( Digits + 1 ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_HISTOGRAM ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexDrawBegin ( 1 ,InpSignalSMA); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMacdBuffer); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSignalBuffer); IndicatorShortName ( "MACD(" + IntegerToString (InpFastEMA)+ "," + IntegerToString (InpSlowEMA)+ "," + IntegerToString (InpSignalSMA)+ ")" ); SetIndexLabel ( 0 , "MACD" ); SetIndexLabel ( 1 , "Signal" ); if (InpFastEMA<= 1 || InpSlowEMA<= 1 || InpSignalSMA<= 1 || InpFastEMA>=InpSlowEMA) { Print ( "Wrong input parameters" ); ExtParameters= false ; return ( INIT_FAILED ); } else ExtParameters= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Следующим шагом немного изменим код в начале OnCalculate(). Если мы находимся на онлайн-графике и его период не равен PERIOD_M1 мы должны дать возможность для расчёта параметров MACD. Было так:

const long &volume[], const int &spread[]) { if (crash) return (rates_total); if (!mode_offline) { if (prev_calculated== 0 && first_start) {

а станет так:

const long &volume[], const int &spread[]) { if (!mode_offline && !crash ) { if (prev_calculated== 0 && first_start) {

Дальше добавим код расчёта параметров индикатора MACD в конец OnCalculate():

FirstWriteHistory(ExtOffPeriod); first_start= false ; } CollectTicks(); } int i,limit; if (rates_total<=InpSignalSMA || !ExtParameters) return ( 0 ); limit=rates_total-prev_calculated; if (prev_calculated> 0 ) limit++; for (i= 0 ; i<limit; i++) ExtMacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,InpFastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i)- iMA ( NULL , 0 ,InpSlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 ,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer); return (rates_total); }

2.5. Экономный пересчёт индикатора на автономном графике

Напомню нюанс, описанный в начале раздела 2:

Также нужно учесть один нюанс работы автономного графика: индикатор, прикреплённый на автономный график, при каждом его обновлении будет получать в своей функции OnCalculate() prev_calculated==0. Эту спефицику нужно запомнить. Ниже будет показан метод, который учитывает данную специфику.

И еще одно напоминание: о том, что в OnCalculate() значение prev_calculated==0 может означать две ситуации:

или это первый запуск индикатора;

или была подгружена история.

В обоих случаях индикатор должен пересчитать все бары на графике. Когда это нужно выполнить только один раз (при загрузке) — это нормально. А вот на автономном графике мы будем получать prev_calculated==0 при каждом обновлении (примерно раз в 2-3 секунды), и индикатор будет пересчитывать все бары. Это очень неэкономный расход ресурсов. Поэтому применим небольшую хитрость: когда индикатор находится на автономном графике, он будет хранить и сравнивать количество баров (переменная rates_total) и время самого правого бара на графике.

Шаг 1: В начале OnCalculate() объявим две статические переменные и одну псевдо-переменную:

const long &volume[], const int &spread[]) { static int static_rates_total= 0 ; static datetime static_time_close= 0 ; int pseudo_prev_calculated=prev_calculated; if (!mode_offline && !crash) {

Шаг 2: В блоке кода расчёта значений индикатора заменим переменную prev_calculated на pseudo_prev_calculated:

CollectTicks(); } int i,limit; if (rates_total<=InpSignalSMA || !ExtParameters) return ( 0 ); limit=rates_total- pseudo_prev_calculated; if (pseudo_prev_calculated> 0 ) limit++; for (i= 0 ; i<limit; i++) ExtMacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,InpFastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i)- iMA ( NULL , 0 ,InpSlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); SimpleMAOnBuffer(rates_total, pseudo_prev_calculated , 0 ,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer); if (mode_offline)

Шаг 3: Здесь будем вычислять значение для псевдо-переменной, если индикатор работает на автономном графике.

CollectTicks(); } if (mode_offline) { if (time[ 0 ]>static_time_close) { if (static_time_close== 0 ) pseudo_prev_calculated= 0 ; else { for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++) { if (time[i]==static_time_close) { pseudo_prev_calculated=rates_total-i; break ; } } } } else { pseudo_prev_calculated=rates_total; } static_rates_total=rates_total; static_time_close=time[ 0 ]; } int i,limit;

Теперь наш индикатор на автономном графике рассчитывает свои значения экономно. Кроме того, в этом режиме он корректно обрабатывает разрывы связи: после разрыва рассчитываются только вновь добавленные бары.

2.6. Подкачка истории. Автономный график

Осталось решить, что делать, если на онлайн-графике с нашим индикатором произошла подкачка истории (при этом prev_calculated==0). Я предлагаю решать такую ситуацию через глобальные переменные терминала. Алгоритм работы следующий: если на онлайн-графике получаем prev_calculated==0 (неважно, произошел ли первый запуск или просто подкачка истории), мы просто создаём глобальную переменную. Индикатор на автономном графике при каждом обновлении проверяет наличие глобальной переменной: если она есть (значит, на онлайн графике было prev_calculated==0), то индикатор будет пересчитан полностью и удалит глобальную переменную.

Добавим в шапку индикатора переменную, в которой будем хранить имя будущей глобальной переменной терминала, и в OnInit() генерируем это имя:

MqlRates rate; long ChartOffID=- 1 ; string NameGlVariable= "" ; int OnInit () { mode_offline=IsOffline( ChartID ()); if (!mode_offline && Period ()!= PERIOD_M1 ) { Print ( "The period on the online chart must be \"M1\"!" ); crash= true ; } NameGlVariable= Symbol ()+( string )ExtOffPeriod; IndicatorDigits ( Digits + 1 );

Добавим код создания глобальной переменной терминала, если выполняется условие prev_calculated==0 и индикатор находится на онлайн-графике:

if (! ChartApplyTemplate (ChartOffID, "IndMACDDoubleDuty" )) { Print ( "Error apply template: " , GetLastError ()); first_start= false ; crash= true ; return (rates_total); } ResetLastError (); if ( GlobalVariableSet (NameGlVariable, 0.0 )== 0 ) { Print ( "Failed to creates a new global variable " , GetLastError ()); } } if (prev_calculated== 0 && !first_start) { Print ( "a deeper history downloaded or history blanks filled. first_start=" ,first_start); if (CreateHeader(ExtOffPeriod)) first_start= false ; else { crash= true ; return (rates_total); } FirstWriteHistory(ExtOffPeriod); first_start= false ; ResetLastError (); if ( GlobalVariableSet (NameGlVariable, 0.0 )== 0 ) { Print ( "Failed to creates a new global variable " , GetLastError ()); } } CollectTicks();

И последнее изменение: проверка наличия глобальной переменной из индикатора на автономном графике:

else { pseudo_prev_calculated=rates_total; } if ( GlobalVariableCheck (NameGlVariable)) { pseudo_prev_calculated= 0 ; GlobalVariableDel (NameGlVariable); } Print ( "rates_total=" ,rates_total, "; prev_calculated=" , prev_calculated, "; pseudo_prev_calculated=" ,pseudo_prev_calculated); static_rates_total=rates_total; static_time_close=time[ 0 ]; } int i,limit;

Окончательная версия индикатора, с последними изменениями: IndMACDDoubleDuty.mq4.

3. Индикатор, отображающий Renko-бары

Renko-бары мы будем строить по той же технологии, что использовалась в пунктах 1. Индикатор "IndCreateOffline", который будет создавать автономный график и 2. Запуск индикатора на автономном графике. То есть, в итоге мы получим автономный график, но только в данном случае файл истории *.hst будет содержать бары одинакового размера — их ещё называют "кирпичами". Размер "кирпичей" задаётся в настройках индикатора и измеряется в пунктах.

Рис. 3. Renko-бары

Перед началом построения нужно учитывать несколько правил формирования файла истории *.hst для построения Renko-баров.

3.1. Правила построения Range-баров

Правило1: запись OHLC в файл истории *.hst должна быть корректная, особенно это касается значений High и Low. В противном случае терминал не отобразит некорректную запись. Пример корректной и некорректной записи в файл истории *.hst бычьего бара:

Рис. 4. Пример корректной и некорректной записи

Правило 2: хоть мы и строим Range-бары, которые не имеют временной привязки, но сам формат файла истории *.hst требует наличия параметра time — это время начала периода. Поэтому параметр time должен обязательно записываться.

Правило 3: параметр time у всех баров должен отличаться. Если записать для всех баров одинаковый параметр time, то такая запись будет некорректной, и терминал просто не отобразит график. Но есть тут и приятная особенность: параметр time допустимо записывать с разницей в 1 секунду. Например, один бар запишем с параметром time=2016.02.10 09:08:00, а следующий — с параметром time=2016.02.10 09:08:01.

3.2. Формирование "кирпичей" на исторических данных

Данный метод не претендует на звание совершенного алгоритма. Я выбрал упрощенный подход, поскольку главная задача этой статьи — показать, как формировать файл истории *.hst. В индикаторе "IndRange.mq4", при рисовании кирпичей на основании истории, анализируются значения High[i] и Low[i] текущего периода. То есть, если индикатор "IndRange.mq4" прикрепить на график с периодом M5, то индикатор "IndRange.mq4" будет при первом запуске анализировать историю по текущему периоду M5.

Конечно, при желании вы можете модернизировать алгоритм рисования на основании истории и учитывать движение цен на самом младшем таймфрейме — М1. Общая схема работы:

если High[i] больше, чем high предыдущего кирпича на размер кирпича, то выше предыдущего кирпича рисуется один или более кирпичей;



если Low[i] меньше чем low предыдущего кирпича на размер кирпича, то выше предыдущего кирпича рисуется один или более кирпичей.





Рис. 5. Предыдущий кирпич — бычий





Рис. 6. Предыдущий кирпич — медвежий

Интересный нюанс: координаты баров (Open, High, Low, Close, Time и объёмы) хранятся в структуре rate, которая объявлена в "шапке" индикатора

MqlRates rate;

и эта структура при каждой записи в файл истории *.hst не обнуляется, а просто переписывается. Благодаря этому легко реализовать алгоритмы, которые представлены на рис. 5 и на рис. 6., и можно дать общую формулу:

когда High[i] больше чем high предыдущего кирпича (при этом неважно, бычьим или медвежьим был предыдущий кирпич) на размер кирпича, координаты для нового бара вычисляются по такой схеме:

Open = High; Low = Open; Close = Low + Renko size; High = Close

когда Low[i] меньше чем low предыдущего кирпича (при этом неважно, бычьим или медвежьим был предыдущий кирпич) на размер кирпича, координаты для нового бара вычисляются по такой схеме:

Low = Open; High = Open; Close = High - Renko size; Low = Close

А вот так эти формулы выглядят в индикаторе "IndRange.mq4", в функции FirstWriteHistory():

bool FirstWriteHistory( const int offline_period) { int i,start_pos; int cnt= 0 ; periodseconds=offline_period* 60 ; start_pos= Bars - 1 ; rate.open= Open [start_pos]; rate.close= Close [start_pos]; rate.low= Low [start_pos]; rate.high= High [start_pos]; rate.tick_volume=( long ) Volume [start_pos]; rate.spread= 0 ; rate.real_volume= 0 ; rate.time= D'1980.07.19 12:30:27' ; for (i=start_pos- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( IsStopped ()) break ; while (( High [i]-rate.high)>SizeRenko* Point ()) { rate.time+= 1 ; rate.open=rate.high; rate.low=rate.open; rate.close= NormalizeDouble (rate.low+SizeRenko* Point (), Digits ); rate.high=rate.close; last_fpos= FileTell (HandleHistory); uint byteswritten= FileWriteStruct (HandleHistory,rate); if (byteswritten== 0 ) PrintFormat ( "Error read data. Error code=%d" , GetLastError ()); else cnt++; } while (( Low [i]-rate.low)<-SizeRenko* Point ()) { rate.time+= 1 ; rate.open=rate.low; rate.high=rate.open; rate.close= NormalizeDouble (rate.high-SizeRenko* Point (), Digits ); rate.low=rate.close; last_fpos= FileTell (HandleHistory); uint byteswritten= FileWriteStruct (HandleHistory,rate); if (byteswritten== 0 ) PrintFormat ( "Error read data. Error code=%d" , GetLastError ()); else cnt++; } } FileFlush (HandleHistory); PrintFormat ( "%d record(s) written" ,cnt); return ( true ); }

Индикатор "IndRange.mq4" всегда формирует название файла истории *.hst по следующему правилу: "Имя текущего символа"+"7"+".hst". Например для символа "EURUSD" файл истории будет иметь имя "EURUSD7.hst".

3.3. Работа индикатора онлайн

При работе индикатора онлайн нужно вместо цены High[i] анализировать цену Close[0] — цену закрытия на нулевом (самом правом) баре:

bool CollectTicks() { static datetime last_time; long chart_id= 0 ; datetime cur_time= TimeLocal (); while (( Close [ 0 ]-rate.high)>SizeRenko* Point ()) { rate.time+= 1 ; rate.open=rate.high; rate.low=rate.open; rate.close= NormalizeDouble (rate.low+SizeRenko* Point (), Digits ); rate.high=rate.close; last_fpos= FileTell (HandleHistory); uint byteswritten= FileWriteStruct (HandleHistory,rate); if (byteswritten== 0 ) PrintFormat ( "Error read data. Error code=%d" , GetLastError ()); } while (( Close [ 0 ]-rate.low)<-SizeRenko* Point ()) { rate.time+= 1 ; rate.open=rate.low; rate.high=rate.open; rate.close= NormalizeDouble (rate.high-SizeRenko* Point (), Digits ); rate.low=rate.close; last_fpos= FileTell (HandleHistory); uint byteswritten= FileWriteStruct (HandleHistory,rate); if (byteswritten== 0 ) PrintFormat ( "Error read data. Error code=%d" , GetLastError ()); } if (cur_time-last_time>= 3 ) { FileFlush (HandleHistory); ChartSetSymbolPeriod (ChartOffID, Symbol (),i_period); last_time=cur_time; } return ( true ); }





4. Индикатор, который будет создавать нестандартный символ — индекс доллара USDx

Важные замечания к алгоритму индикатора "IndUSDx.mq4": индикатор индекса доллара не претендует на абсолютную верность формулы расчёта индекса, ведь для нас сейчас главное — показать, как формировать файл истории *.hst по нестандартному символу. В итоге будет получен автономный график, а бары этого графика будут отображать рассчитанный индекс доллара. Также индикатор "IndUSDx.mq4" создаёт автономный график только один раз: или при первом присоединении индикатора к графику, или после смены периода графика.

Формула для расчёта индекса доллара и набор символов взяты на основании кода: Простой индикатор индекса доллара.

Для формулы расчёта индекса доллара нужно получить данные Time, Open и Close по символам "EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "AUDUSD", "USDCAD" и "NZDUSD". Для удобства сохранения и обращения к данным введена структура OHLS (она объявлена в "шапке" индикатора):

struct OHLS { datetime ohls_time[]; double ohls_open[]; double ohls_close[]; };

В структуре OHLS в качестве элементов выступают массивы для хранения Time, Open и Close. Под описанием структуры сразу объявлены несколько объектов — структур OHLS, в которых будут хранится данные расчётных символов:

struct OHLS { datetime ohls_time[]; double ohls_open[]; double ohls_close[]; }; OHLS OHLS_EURUSD,OHLS_GBPUSD,OHLS_USDCHF,OHLS_USDJPY,OHLS_AUDUSD,OHLS_USDCAD,OHLS_NZDUSD; int OnInit ()

В OnInit() происходит вызов функции SelectSymbols():

bool SelectSymbols() { bool rezult= true ; string arr_symbols[ 7 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "USDCAD" , "NZDUSD" }; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr_symbols);i++) rezult+= SymbolSelect (arr_symbols[i], true ); return (rezult); }

Функция SelectSymbols(), при помощи SymbolSelect, выбирает символы, которые участвуют в формуле индекса доллара, в окне MarketWatch.

В OnCalculate() при первом запуске вызывается функция CopyCloseSymbols(). Здесь происходит запрос данных по расчётным символам и заполнение структур символов:

bool CopyCloseSymbols( const int rates) { int copied= 0 ; int copy_time= 0 ,copy_open= 0 ,copy_close= 0 ; copy_time= CopyTime ( "EURUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "EURUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "EURUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"EURUSD\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "GBPUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "GBPUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_GBPUSD.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "GBPUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_GBPUSD.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"GBPUSD\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "USDCHF" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "USDCHF" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDCHF.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "USDCHF" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDCHF.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"USDCHF\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "USDJPY" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "USDJPY" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDJPY.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "USDJPY" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDJPY.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"USDJPY\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "AUDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "AUDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_AUDUSD.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "AUDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_AUDUSD.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"AUDUSD\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "USDCAD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "USDCAD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDCAD.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "USDCAD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_USDCAD.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"USDCAD\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } copy_time= CopyTime ( "NZDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_EURUSD.ohls_time); copy_open= CopyOpen ( "NZDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_NZDUSD.ohls_open); copy_close= CopyClose ( "NZDUSD" , Period (), 0 ,rates,OHLS_NZDUSD.ohls_close); if (copy_open!=rates || copy_close!=rates || copy_time!=rates) { Print ( "Symbol \"NZDUSD\". Get time " ,copy_time, ", get open " ,copy_open, ", get close " ,copy_close, " of " ,rates); return ( false ); } return ( true ); }

Если в функции CopyCloseSymbols() история по символу скачана меньше, чем заданное значение, то выводится сообщение с названием символа и фактическим значением скачанной истории по символу.

В случае удачного заполнения структур произойдет вызов основного функционала — функции FirstWriteHistory(), которая наполняет историей файл *.hst:

bool FirstWriteHistory( const int rates) { int i; int cnt= 0 ; rate.tick_volume= 0 ; rate.spread= 0 ; rate.real_volume= 0 ; for (i= 0 ;i<rates;i++) { rate.time=OHLS_EURUSD.ohls_time[i]; rate.open=( 100 * MathPow (OHLS_EURUSD.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_GBPUSD.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDCHF.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDJPY.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_AUDUSD.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDCAD.ohls_open[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_NZDUSD.ohls_open[i], 0.125 ))/ 8.0 ; rate.close=( 100 * MathPow (OHLS_EURUSD.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_GBPUSD.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDCHF.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDJPY.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_AUDUSD.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_USDCAD.ohls_close[i], 0.125 )+ 100 * MathPow (OHLS_NZDUSD.ohls_close[i], 0.125 ))/ 8.0 ; if (rate.open>rate.close) { rate.high=rate.open; rate.low=rate.close; } else { rate.high=rate.close; rate.low=rate.open; } last_fpos= FileTell (HandleHistory); uint byteswritten= FileWriteStruct (HandleHistory,rate); if (byteswritten== 0 ) PrintFormat ( "Error read data. Error code=%d" , GetLastError ()); else cnt++; } FileFlush (HandleHistory); PrintFormat ( "%d record(s) written" ,cnt); return ( true ); }

Результат работы индикатора "IndUSDx.mq4":

Рис. 7. Индикатор "IndUSDx.mq4

Заключение

Оказалось, что и на автономных графиках, так же, как и на онлайн-графиках, можно осуществлять экономный пересчет индикаторов. Правда, для этого нужно вносить изменения в код индикатора, для учета специфики обновления автономного графика, а именно — учитывать, что при обновлении автономного графика все индикаторы получают в OnCalculate() значение prev_calculate==0.

Также в статье было показано, как формировать файл истории *.hst и за счет этого коренным образом менять параметры отображаемых баров на графике.