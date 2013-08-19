CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Простой индикатор индекса доллара - индикатор для MetaTrader 5

Andrew Petras | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5648
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Решение: при наличии ошибок - вызов Copy* по таймеру с проверкой флага (наличия ошибки).

Расчёт по ценам закрытия. Если индекс рассчитан и изменений нет, перерасчёт не производится.

Формулу расчёта взял у Хирурга

Входной параметр один: количество баров для расчёта (== количество баров для отображения линии).


Для расчёта вызываются все пары, разницы, на каком символе запускать, нет. Пара, на которой индикатор запущен, отображается в левом верхнем углу возле (короткого) имени индикатора.


Для практического использования (в частности, на малых (меньше H1) таймфремах) желательно добавить синхронизацию и проверки. Но это уже другая история.

NextBarColor NextBarColor

Индикатор "предсказывает" цвет следующего бара с указанной в настройках вероятностью. Полезен для оценки стратегий ориентированных на такое предсказание при выборе торговых инструментов / таймфреймов для своих стратегий.

ChartChanger ChartChanger

Скрипт назначается на горячую клавишу для быстрой смены графиков по кругу.

Mutex - на чистом WinAPI Mutex - на чистом WinAPI

Синхронизируем процессы ОС/EA/MT и т.д. Никаких самописных DLL. Настало время держать все под своим контролем!

Простой непрерывный ParabolicSAR Простой непрерывный ParabolicSAR

В отличии от ParabolicSAR данный индикатор непрерывный и более точный. Расчет индикатора также очень прост.