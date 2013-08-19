Решение: при наличии ошибок - вызов Copy* по таймеру с проверкой флага (наличия ошибки).

Расчёт по ценам закрытия. Если индекс рассчитан и изменений нет, перерасчёт не производится.

Формулу расчёта взял у Хирурга



Входной параметр один: количество баров для расчёта (== количество баров для отображения линии).





Для расчёта вызываются все пары, разницы, на каком символе запускать, нет. Пара, на которой индикатор запущен, отображается в левом верхнем углу возле (короткого) имени индикатора.





Для практического использования (в частности, на малых (меньше H1) таймфремах) желательно добавить синхронизацию и проверки. Но это уже другая история.

