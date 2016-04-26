Interfaces gráficas III: Botones simples y multifuncionales (Capítulo 1)

Índice









Introducción

Antes, en dos partes anteriores de la serie, hemos considerado varios temas relacionados con el desarrollo de la estructura de la librería para la creación de interfaces gráficas, así como las técnicas principales que se utilizan para controlar los objetos.

En la segunda parte de esta serie se ha mostrado un ejemplo detallado de cómo crear un control y vincularlo con el motor de la librería. Este ejemplo era bastante complicado: hay que reconocer que el menú principal y los menús contextuales pertenecen a los controles más complejos.

El presente artículo va a ser considerablemente más simple en comparación con los artículos anteriores. Aquí vamos a considerar el control que se llama “Botón”.

El botón es el control más sencillo de la interfaz gráfica con el que puede interactuar el usuario. Sin embargo, aquí se puede ofrecer varias opciones de su implementación. En este artículo vamos a crear tres clases para la creación de los botones de diferente grado de complejidad (véase la lista de abajo).

Botón simple (simple button). Clase CSimpleButton .

. Botón con imagen (icon button). Clase CIconButton .

. Botón de división con varias funciones (split button). Clase CSplitButton.

Además de eso, implementaremos otras tres clases más que nos permitirán crear los grupos de botones interconectados:

Grupo de botones simples. Clase CButtonsGroup .

. Grupo de botones con imágenes. Clase CIconButtonsGroup .

. Grupo de botones de opción (radio buttons). Clase CRadioButtons.

Aparte de eso, vamos a introducir adiciones para ampliar la funcionalidad del menú contextual con otro modo más. Además, añadiremos a la clase del formulario (CWindow) un campo con el método que permitirá definir unívocamente qué control ha bloqueado el formulario en el momento de su activación. Eso permitirá crear la condición cuando el formulario puede desbloquearse sólo por el control que la ha bloqueado.

No vamos a detenernos en los métodos que son propios a todos los controles, porque muchos de ellos ya han sido analizados al detalle en los artículos anteriores. Dichos métodos van a mostrarse en los listados del código del artículo sólo como las declaraciones en el cuerpo de la clase.

Desarrollando la clase para crear un botón simple

Empezamos con el botón simple. Antes, en el archivo Objects.mqh hemos preparado la clase para la creación de la primitiva del control tipo CButton. CChartObjectButton es su clase base que puede usarse para crear el objeto gráfico tipo OBJ_BUTTON. En las propiedades de este objeto ya están previstos dos estados: pulsado (on) y suelto (off). Su representación gráfica también tiene dos opciones diferentes, dependiendo de que si la visualización del marco del objeto está activado. En ambos modos, el color del botón pulsado se pone un poco más oscuro que en el estado suelto.



Se puede adjuntar este objeto al gráfico manualmente desde el menú principal: Insertar -> Objetos -> Objetos Gráficos -> Botón. Además, se puede cambiar los parámetros manualmente desde la ventana de los ajustes del objeto gráfico:





Fig. 1. Ventana de los ajustes del objeto gráfico “Botón”.

Luego, en la carpeta Controls, que ahora contiene otros archivos con las clases de los controles de nuestra librería, se crea el archivo SimpleButton.mqh, y dentro de él se crea la clase CSimpleButton con los campos y métodos estándar para todos los controles, que ya han sido estudiados detalladamente en los artículos anteriores.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CSimpleButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSimpleButton( void ); ~CSimpleButton( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Vamos a aclarar qué propiedades podremos establecer para el botón antes de su creación. Son las siguientes:

Tamaño.

Colores del fondo para diferentes estados y en función de la posición del cursor del ratón.

Colores del marco para diferentes estados.

Colores del texto.

A veces, se necesita el botón que vuelve a pasar automáticamente al estado inicial (suelto) después de ser pulsado. Pero hay situaciones cuando, después de la pulsación, el botón debe quedarse en el estado pulsado si antes estaba suelto, y soltarse si antes estaba pulsado. Vamos a hacer así que se pueda trabajar con el botón en dos modos a elección del usuario. También vamos a necesitar el método IsPressed() para identificar si ahora el botón está pulsado o suelto.

Además de eso, hace falta la posibilidad de bloquear/desbloquear el botón si el autor de la aplicación necesita usar esta opción. Por ejemplo, el botón se queda bloqueado si en este momento no se cumplen las condiciones del uso de la función incorporada en el botón. En cuanto las condiciones se cumplan, el botón queda disponible. Estos ejemplos serán considerados más tarde en este artículo.

Vamos a añadir los métodos para la creación del botón a la clase. No tienen nada nuevo de lo que hemos estudiado antes, por eso se puede ver el código de los métodos en los archivos adjuntos al artículo.

class CSimpleButton : public CElement { private : CButton m_button; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_back_color; color m_back_color_off; color m_back_color_hover; color m_back_color_pressed; color m_back_color_array[]; color m_border_color; color m_border_color_off; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_pressed; int m_button_zorder; bool m_two_state; bool m_button_state; public : bool CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); public : void TwoState( const bool flag) { m_two_state=flag; } bool IsPressed( void ) const { return (m_button.State()); } bool ButtonState( void ) const { return (m_button_state); } void ButtonState( const bool state); void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } string Text( void ) const { return (m_button.Description()); } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorPressed( const color clr) { m_text_color_pressed=clr; } void BackColor( const color clr) { m_back_color=clr; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BackColorHover( const color clr) { m_back_color_hover=clr; } void BackColorPressed( const color clr) { m_back_color_pressed=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorOff( const color clr) { m_border_color_off=clr; } }; void CSimpleButton::ButtonState( const bool state) { m_button_state=state; m_button.State( false ); m_button.Color((state)? m_text_color : m_text_color_off); m_button.BackColor((state)? m_back_color : m_back_color_off); m_button.BorderColor((state)? m_border_color : m_border_color_off); }

A continuación, vamos a considerar la lógica del procesamiento de eventos al pulsar el botón. Hay que añadir otro identificador más ON_CLICK_BUTTON en el archivo Defines.mqh para la generación del evento de usuario. Va a utilizarse en todas las clases destinadas para la creación de los botones.

#define ON_CLICK_BUTTON ( 8 )

Ahora hay que crear el método CSimpleButton::OnClickButton() para el procesamiento del clic del ratón. Al principio del método hacen falta dos comprobaciones: (1) para el nombre del objeto pulsado y (2) para el estado actual del objeto. El resultado negativo de estas comprobaciones provoca la salida del método. Si las comprobaciones han pasado con éxito, el procesamiento se realiza tomando en cuenta el modo en el que se encuentra el botón. Si el botón se suelta por sí mismo, se realiza la vuelta a su estado inicial y el color correspondiente. Para el modo con dos estados, para cada estado se utilizan dos grupos de colores. Al final del método se envía el mensaje con el identificador ON_CLICK_BUTTON, identificador del elemento, índice del elemento y el nombre del botón.

class CSimpleButton : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); }; void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CSimpleButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (m_button.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (!m_two_state) { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } else { if (m_button.State()) { m_button.State( true ); m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); CElement::InitColorArray(m_back_color_pressed,m_back_color_pressed,m_back_color_array); } else { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); CElement::InitColorArray(m_back_color,m_back_color_hover,m_back_color_array); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_button.Description()); return ( true ); }

Ya podemos probar ahora mismo la colocación de botones sobre el gráfico con su vinculación al formulario, así como la recepción de mensajes en el manejador de la clase de usuario de la aplicación. Haremos la copia del programa de prueba (EA) del artículo anterior. Dejaremos ahí sólo el menú principal con los menús contextuales adjuntados a sus elementos. El archivo con la clase CSimpleButton tiene que incluirse en el archivo WndContainer.mqh para poder usarla en la clase personalizada.

#include "SimpleButton.mqh"

Después de eso, se puede declarar las instancias de la clase CSimpleButton y los métodos para la creación de los botones en la clase personalizada de la aplicación CProgram. Como ejemplo vamos a crear tres botones. Dos de ellos serán que se sueltan por sí mismos después de ser pulsados, y el tercer botón tendrá la posibilidad de fijación, es decir tendrá dos estados (pulsado/suelto).

class CProgram : public CWndEvents { private : CSimpleButton m_simple_button1; CSimpleButton m_simple_button2; CSimpleButton m_simple_button3; private : #define BUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton1( const string text); #define BUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define BUTTON2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton2( const string text); #define BUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateSimpleButton3( const string text); };

Como ejemplo, mostraremos el código sólo de uno de ellos. Fíjese en la línea resaltada en el código donde se activa el modo cuando el botón debe tener dos estados.

bool CProgram::CreateSimpleButton3( string button_text) { m_simple_button3.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+BUTTON3_GAP_X; int y=m_window.Y()+BUTTON3_GAP_Y; m_simple_button3.TwoState( true ); m_simple_button3.ButtonXSize( 237 ); m_simple_button3.TextColor( clrBlack ); m_simple_button3.TextColorPressed( clrBlack ); m_simple_button3.BackColor( clrLightGray ); m_simple_button3.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_simple_button3.BackColorPressed( C'153,178,215' ); if (!m_simple_button3.CreateSimpleButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button3); return ( true ); }

La llamada a todos los métodos para la creación de los elementos de la interfaz gráfica se realiza en el método CProgram::CreateTradePanel():

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSimpleButton1( "Simple Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton2( "Simple Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton3( "Simple Button 3" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

El mensaje con el identificador del evento ON_CLICK_BUTTON lo vamos a recibir en el manejador de eventos CProgram::OnEvent() tal como se muestra en el código de abajo. Como ejemplo, vamos a implementar el bloque del código en el que va a comprobarse el nombre del botón. Si resulta que que ha sido pulsado el tercer botón, entonces en función de su estado actual va a depender el estado del segundo botón. Es decir, si el tercer botón está pulsado, entonces el segundo botón va a bloquearse, y viceversa.



void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (mi.TypeMenuItem()!=MI_HAS_CONTEXT_MENU) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } } }

En las capturas de abajo se muestra el resultado que se debe obtener después de la compilación y la descarga del programa en el gráfico. En la captura izquierda, el botón Simple Button 3 está suelto, y el botón Simple Button 1 está disponible. En la captura derecha, el botón Simple Button 3 está pulsado, y el botón Simple Button 1 está bloqueado.

Fig. 2. Prueba de colocación del control “Botón” sobre el gráfico. Se muestran diferentes estados de botones.

Pero en esta implementación falta un pequeño detalle que transmita determinada realidad durante la interacción con el botón. Hay que hacer que el color del botón se cambie justo después de hacer clic en él. Se puede comprobar si está pulsado el botón izquierdo en este momento a través del evento del desplazamiento del cursor CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, por eso vamos a añadir el código correspondiente en el manejador de eventos CSimpleButton::OnEvent().

En casos cuando (1) el elemento está ocultado, (2) el formulario está bloqueado, (3) el botón izquierdo del ratón está suelto y (4) el botón está bloqueado, entonces el programa sale del manejador. Pero si todas estas comprobaciones han sido superadas, entonces dependiendo del foco y el estado actual del botón se establece el color correspondiente.

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (sparam== "0" ) return ; if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (!m_button.State()) { m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } return ; } else { m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); return ; } return ; } }

Ahora todo va a funcionar tal como se ha planteado. Hemos terminado el desarrollo de la clase para crear un botón simple. Puede estudiar su código con más detalles en los archivos adjuntos al artículo. A continuación, pasamos a la clase para el botón con funcionalidad extendida.

Desarrollando la clase para crear un botón con imagen

El botón con imagen se compone de tres objetos gráficos primitivos:

Fondo. Icono. Etiqueta de texto.





Fig. 3. Partes integrantes del control “Botón con imagen”.

La etiqueta de texto es necesaria para el posicionamiento libre del texto del botón. Por ejemplo, el botón puede ser compuesto de tal manera que el texto se encuentre en la parte inferior del botón, y su icono en la parte superior, y viceversa. Más tarde mostraremos estos ejemplos.

La clase para la creación de este control tendrá los mismos campos y métodos que la clase del botón simple CSimpleButton. Aparte de las propiedades referentes al tamaño del botón y su color, vamos a necesitar los campos y los métodos para establecer los márgenes para el icono y la etiqueta de texto respecto a las coordenadas del elemento, así como las imágenes del icono en el estado activo y bloqueado. También vamos a añadir la posibilidad de crear el botón sólo a base de la imagen. En este caso, el botón va a componerse sólo de un objeto tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

Luego hay que crear el archivo IconButton.mqh y la clase CIconButton dentro de él. Lo incluimos en el archivo WndContainer.mqh, igual que todos los demás controles. En el código de abajo se muestran sólo aquellos campos y métodos de la clase CIconButton que la hacen diferente de la clase para la creación del botón simple (CSimpleButton).

class CIconButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; string m_icon_file_on; string m_icon_file_off; int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_only_icon; public : bool CreateIconButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); public : void OnlyIcon( const bool flag) { m_only_icon=flag; } void IconFileOn( const string file_path) { m_icon_file_on=file_path; } void IconFileOff( const string file_path) { m_icon_file_off=file_path; } void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

No olvidemos inicializar todos los campos con valores predefinidos:

CIconButton::CIconButton( void ) : m_icon_x_gap( 4 ), m_icon_y_gap( 3 ), m_label_x_gap( 25 ), m_label_y_gap( 4 ), m_icon_file_on( "" ), m_icon_file_off( "" ), m_button_state( true ), m_two_state( false ), m_only_icon( false ), m_button_y_size( 18 ), m_back_color( clrLightGray ), m_back_color_off( clrLightGray ), m_back_color_hover( clrSilver ), m_back_color_pressed( clrBlack ), m_border_color( clrWhite ), m_border_color_off( clrDarkGray ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_off( clrDarkGray ), m_label_color_hover( clrBlack ), m_label_color_pressed( clrBlack ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_button_zorder = 1 ; m_zorder = 0 ; }

En los métodos de la creación de todos los objetos del botón habrá la comprobación para el modo “Sólo imagen”. Si se establece que el botón tiene que componerse sólo del icono, el programa sale al principio del método de la creación del fondo y etiqueta de texto.

bool CIconButton::CreateButton( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); } bool CIconButton::CreateLabel( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); }

En el método de la creación del icono cuando el botón se compone sólo de la imagen habrá otra comprobación donde va a comprobarse la presencia de la imágenes. Si las imágenes no están definidas, la construcción de la interfaz se terminará en esta fase, en el registro aparecerá el mensaje diciendo que la presencia de las imágenes en este modo es obligatoria. En el código de abajo se muestra el método CIconButton::CreateIcon() para la creación del icono del botón:

bool CIconButton::CreateIcon( void ) { if (!m_only_icon) { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) return ( true ); } else { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > En el modo \"Only icon\" es obligatorio definir la imagen." ); return ( false ); } } string name=CElement::ProgramName()+ "_icon_button_bmp_" +( string )CElement::Id(); int x =(!m_only_icon)? m_x+m_icon_x_gap : m_x; int y =(!m_only_icon)? m_y+m_icon_y_gap : m_y; if (!m_icon.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_icon.BmpFileOn( "::" +m_icon_file_on); m_icon.BmpFileOff( "::" +m_icon_file_off); m_icon.State( true ); m_icon.Corner(m_corner); m_icon.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_icon.Selectable( false ); m_icon.Z_Order((!m_only_icon)? m_zorder : m_button_zorder); m_icon.Tooltip((!m_only_icon)? "

" : m_label_text); m_icon.X(x); m_icon.Y(y); m_icon.XSize(m_icon.X_Size()); m_icon.YSize(m_icon.Y_Size()); m_icon.XGap(x-m_wnd.X()); m_icon.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_icon); return ( true ); }

Por todo lo demás, la clase CIconButton no tiene ningunas diferencias particulares de lo que hemos considerado en la clase CSimpleButton. Se puede ver su versión completa en los archivos adjuntos al artículo.

A continuación, vamos a probar los botones tipo CIconButton. Para demostrar sus posibilidades, crearemos cinco botones con diferentes modos, tamaños y estados en el EA de pruebas. Cree cinco instancias de la clase CIconButton en la clase personalizada del EA de pruebas, y declare cinco métodos para la creación de botones, tal como se muestra en el código de abajo.

class CProgram : public CWndEvents { private : CIconButton m_icon_button1; CIconButton m_icon_button2; CIconButton m_icon_button3; CIconButton m_icon_button4; CIconButton m_icon_button5; private : #define ICONBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton1( const string text); #define ICONBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define ICONBUTTON2_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton2( const string text); #define ICONBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON3_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton3( const string text); #define ICONBUTTON4_GAP_X ( 88 ) #define ICONBUTTON4_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton4( const string text); #define ICONBUTTON5_GAP_X ( 169 ) #define ICONBUTTON5_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton5( const string text); };

Usaremos la implementación sólo de uno de estos métodos como ejemplo, ya que todos ellos son prácticamente iguales, a excepción de los valores para los parámetros:

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" bool CProgram::CreateIconButton5( const string button_text) { m_icon_button5.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+ICONBUTTON5_GAP_X; int y=m_window.Y()+ICONBUTTON5_GAP_Y; m_icon_button5.ButtonXSize( 76 ); m_icon_button5.ButtonYSize( 87 ); m_icon_button5.LabelXGap( 6 ); m_icon_button5.LabelYGap( 69 ); m_icon_button5.LabelColor( clrBlack ); m_icon_button5.LabelColorPressed( clrBlack ); m_icon_button5.BackColor( clrGainsboro ); m_icon_button5.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_icon_button5.BackColorPressed( C'210,210,220' ); m_icon_button5.BorderColor( C'150,170,180' ); m_icon_button5.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_icon_button5.IconXGap( 6 ); m_icon_button5.IconYGap( 3 ); m_icon_button5.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" ); m_icon_button5.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" ); if (!m_icon_button5.CreateIconButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_icon_button5); return ( true ); }

No olvide colocar la llamada a estos métodos en el método principal de la creación de la interfaz gráfica del programa.

Como ejemplo, añadiremos el seguimiento del clic en el botón Icon Button 2 en el manejador de eventos. En la versión adjunta a este artículo, este botón trabaja en dos modos (pulsado/suelto). La disponibilidad de los botones Icon Button 1 y Icon Button 4 depende del estado del botón Icon Button 2. Si este botón esta suelto, los botones dependientes de él están bloqueados, y viceversa.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (mi.TypeMenuItem()!=MI_HAS_CONTEXT_MENU) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } if (sparam==m_icon_button2.Text()) { if (m_icon_button2.IsPressed()) { m_icon_button1.ButtonState( true ); m_icon_button4.ButtonState( true ); } else { m_icon_button1.ButtonState( false ); m_icon_button4.ButtonState( false ); } } } }

Después de compilar los archivos y cargar el EA de pruebas en el gráfico, verá el resultado que se muestra abajo:





Fig. 4. Prueba del control “Botón con imagen”.

Hemos terminado el desarrollo de la clase CIconButton para crear un botón con posibilidades extendidas. Al final del artículo se puede descargar las imágenes de los botones que figuran en las capturas de arriba. A continuación, hablaremos del desarrollo de la clase para crear un botón de división (split button).





Desarrollando la clase para crear un botón de división

¿Qué es un botón de división? Es un botón que se compone de dos partes funcionales:

La primera parte es el botón que contiene la función principal.

La segunda parte es el botón que abre el menú contextual con funciones adicionales.

Este tipo del control se utiliza con bastante frecuencia en las interfaces gráficas de los programas. Normalmente, estos botones se utilizan cuando hay que agrupar de forma compacta varias funciones que pueden pertenecer a la misma categoría por su sentido.

El botón de división va a componerse de cinco objetos (primitivas gráficas) y un elemento adjunto (menú contextual):

Fondo. Icono. Texto. Fondo del botón adicional. Indicio del menú contextual.





Fig. 5. Partes integrantes del control “Botón de división”.

Aquí hemos llegado a que el menú contextual (objeto de la clase CContextMenu) no va a adjuntarse al objeto de la clase CMenuItem. Por eso vamos a necesitar un modo adicional cuando el menú contextual podrá ser parte de cualquier otro elemento o incluso no adjuntarse a ninguno.

Aparte de eso, necesitaremos un punto de referencia más para el ajuste cualitativo de la interacción entre los controles que se activan por el usuario temporalmente (elementos desplegables). Hay que hacer que sólo el elemento que ha bloqueado el formulario pueda desbloquearlo. Si no lo hacemos, pueden surgir las situaciones de conflicto entre los elementos, porque el estado del formulario puede depender del estado de algún otro control. En el artículo se mostrará el ejemplo que luego podremos testear para comprender mejor en qué tipo de situaciones pueden surgir dichos conflictos. Para implementar esta funcionalidad, en la clase del formulario (CWindow) se añade el campo y el método para almacenar y recibir el control activado, tal como se muestra en el código de abajo:

class CWindow : public CElement { private : int m_id_activated_element; public : int IdActivatedElement( void ) const { return (m_id_activated_element); } void IdActivatedElement( const int id) { m_id_activated_element=id; } };

Ahora, cuando algún control bloquea el formulario durante su activación, hay que guardar el identificador de este control en el formulario. En el lugar donde el formulario se desbloquea, hay que realizar la comprobación buscando el identificador del control que lo ha bloqueado. Pero si antes del desbloqueo existe la comprobación del nombre del objeto pulsado, no hace falta la comprobación del identificador del elemento que ha bloqueado el formulario.

A continuación, vamos a introducir adiciones en la clase CContextMenu que permitirán activar y procesar el modo del menú contextual libre (véase el código de abajo). Por defecto, se establece el modo del menú contextual con vinculación al nodo anterior:

class CContextMenu : public CElement { bool m_free_context_menu; public : void FreeContextMenu( const bool flag) { m_free_context_menu=flag; } }; CContextMenu::CContextMenu( void ) : m_free_context_menu( false ) { }

Los identificadores internos para el procesamiento del evento del clic en un elemento del menú van a ser diferentes para el menú contextual vinculado y libre. Esta división hará que el código sea más nítido, reducirá la cantidad de condiciones y permitirá controlar el procesamiento de eventos en diferentes modos de manera más flexible.

Añadimos el nuevo identificador (ON_CLICK_FREEMENU_ITEM) para la generación del evento de parte del menú contextual libre en el archivo Defines.mqh:

#define ON_CLICK_FREEMENU_ITEM ( 9 )

Hay que añadir las condiciones adicionales con la comprobación del modo del menú contextual libre en los siguientes lugares de la clase CContextMenu. Abajo se muestran las versiones reducidas de los métodos. Se dejan los comentarios.

1. En el manejador de eventos:

void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_MENU_ITEM) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } }

2. //--- En el método de la creación del menú contextual:

bool CContextMenu::CreateContextMenu( const long chart_id, const int subwin, const int x= 0 , const int y= 0 ) { if (!m_free_context_menu) { if (:: CheckPointer (m_prev_node)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear el menú contextual, hay que pasarle " "el puntero al nodo anterior usando el método CContextMenu::PrevNodePointer(CMenuItem &object)." ); return ( false ); } } return ( true ); }

3. En el método de la creación de la lista de los elementos del menú:

bool CContextMenu::CreateItems( void ) { int s = 0 ; int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (!m_free_context_menu) m_items[i].PrevNodePointer(m_prev_node); } return ( true ); }

4. En los métodos de mostrar y ocultar el menú contextual:

void CContextMenu::Show( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( true ); } void CContextMenu::Hide( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( false ); }

5. En el método del procesamiento del clic en un elemento del menú. En el bloque nuevo, para el modo del menú contextual libre se realiza la comprobación cíclica por el nombre del objeto pulsado. Si este objeto se encuentra, entonces se envía un evento con el identificador ON_CLICK_FREEMENU_ITEM. Luego, hay que seguir este evento en los manejadores de eventos de los controles que tienen un menú contextual como parte integrante (lo mostraremos con el ejemeplo del botón de división).

bool CContextMenu::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (!m_free_context_menu && m_context_menu_state) return ( true ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (!m_free_context_menu) { if (id!=m_prev_node.Id() || index!=m_prev_node.Index()) return ( false ); Show(); } else { int total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (m_items[i].Object( 0 ).Name()!=clicked_object) continue ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_FREEMENU_ITEM,CElement::Id(),i,DescriptionByIndex(i)); break ; } } return ( true ); }

Tenemos todo preparado para el desarrollo de la clase del botón de división. Creamos el archivo SplitButton.mqh con la clase CSplitButton y los métodos estándar para todos los controles en la carpeta Controls:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ContextMenu.mqh" class CSplitButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSplitButton(); ~CSplitButton(); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Aparte de las propiedades y métodos que son típicos para los botones de todos los tipos y ya han sido descritos en este artículo, vamos a necesitar los recursos adicionales para la configuración del botón con el menú contextual desplegable:

Tamaño. En esta versión se utiliza sólo el ancho. El alto será el mismo que tiene el botón principal.

Prioridad para el clic izquierdo del ratón. Para el botón con el menú contextual desplegable, la prioridad tiene que ser más alta que para el botón principal.

Imágenes y márgenes para el icono del botón.

Estado del menú contextual del botón (visible/ocultado).

class CSplitButton : public CElement { private : int m_drop_button_x_size; int m_drop_button_zorder; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; bool m_drop_menu_state; public : void DropButtonXSize( const int x_size) { m_drop_button_x_size=x_size; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

Como ya hemos dicho antes, para la creación de un botón de división hacen falta cinco objetos primitivos y el menú contextual. Vamos a declarar las instancias de las clases necesarias y los métodos para su creación. Además, nos harán falta los métodos para la formación del menú contextual (inserción de los elementos del menú y las líneas separadoras). Y como las propiedades para el menú contextual se establecen por el usuario, necesitamos un método para obtener el puntero al menú contextual del botón.

class CSplitButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; CEdit m_drop_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CContextMenu m_drop_menu; public : bool CreateSplitButton( const long chart_id, const string button_text, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateDropButton( void ); bool CreateDropIcon( void ); bool CreateDropMenu( void ); public : CContextMenu *GetContextMenuPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_drop_menu)); } void AddItem( const string text, const string path_bmp_on, const string path_bmp_off); void AddSeparateLine( const int item_index); };

Los métodos para la creación de los objetos del elemento no tienen diferencias importantes de los que hemos considerado antes. El único detalle importante es que en el método de la creación del menú contextual (véase el código de abajo) hay que establecer obligatoriamente el identificador del botón de división como parte del control. De esta manera, luego se puede determinar por el identificador de qué elemento del menú exactamente ha llegado el mensaje ON_CLICK_FREEMENU_ITEM.

bool CSplitButton::CreateDropMenu( void ) { m_drop_menu.WindowPointer(m_wnd); m_drop_menu.FreeContextMenu( true ); int x=m_x; int y=m_y+m_y_size; m_drop_menu.Id(CElement::Id()); m_drop_menu.XSize((m_drop_menu.XSize()> 0 )? m_drop_menu.XSize() : m_button_x_size); if (!m_drop_menu.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Vamos a considerar los métodos para la interacción con el botón de división. Puesto que el botón de este tipo tiene dos partes, hay que crear dos métodos separados para el procesamiento del clic en cada una de ellas. Estos métodos van a llamarse en el manejador de la clase en el bloque del evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

class CSplitButton : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); bool OnClickDropButton( const string clicked_object); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; if (OnClickDropButton(sparam)) return ; } }

En el método del manejador del clic en el botón principal CSplitButton::OnClickButton(), primero se comprueba el nombre del objeto. Si éste es el nombre del objeto de esta instancia de la clase, se comprueba el estado del botón. Si el botón está bloqueado, el programa sale del método. El botón principal puede tener sólo un estado. Es decir, tiene que volver en el estado suelto después de haber sido pulsado. Si todas las comprobaciones han sido hechas, entonces hay que (1) ocultar el menú contextual sis estaba visible, (2) establecer el estatus correspondiente del estado y del color para el menú y el botón, (3) desbloquear el formulario y poner a cero el identificador del elemento activador en su memoria.

Al final del método hay que enviar el mensaje que será recibido en la clase personalizada. El mensaje va a contener (1) el identificador del evento ON_CLICK_BUTTON, (2) identificador del elemento, (3) índice del elemento y (4) la descripción visualizada del botón.

bool CSplitButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.State( false ); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

En el método CSplitButton::OnClickDropButton(), en el que se procesa el clic en el botón con el menú desplegable, también hay dos comprobaciones al principio: (1) para el nombre y (2) disponibilidad del botón. Luego el programa entra en uno de los bloques del código dependiendo del estado actual de la visibilidad del menú contextual del botón para mostrar u ocultarlo.

bool CSplitButton::OnClickDropButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_drop_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (m_drop_menu_state) { m_drop_menu_state= false ; m_drop_menu.Hide(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } else { m_drop_menu_state= true ; m_drop_menu.Show(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } return ( true ); }

Antes en el artículo, hemos introducido una adición en la clase del menú contextual CContextMenu que permite en el modo libre el envío del evento para el uso interno con el identificador ON_CLICK_FREEMENU_ITEM. Este mensaje va a recibirse en el manejador de la clase del botón de división CSplitButton. Para determinar que el mensaje ha llegado del menú contextual relativo, hay que verificar el identificador del elemento que se encuentra en el parámetro lparam. Si los identificadores coinciden, hay que (1) ocultar el menú, (2) establecer los colores correspondientes al estado del botón y (3) desbloquear el formulario si este elemento ha sido el activador. Después de eso, se envía un mensaje con el identificador ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM que puede ser recibido en la clase personalizada.

Además, vamos a crear otro método adicional CSplitButton::HideDropDownMenu() para el uso múltiple, cuya tarea consiste en ocultar el menú y desbloquear el formulario con la puesta a cero del identificador del elemento activador.

class CSplitButton : public CElement { private : void HideDropDownMenu( void ); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_FREEMENU_ITEM) { if (CElement::Id()!=lparam) return ; HideDropDownMenu(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM,lparam,dparam,sparam); return ; } } void CSplitButton::HideDropDownMenu( void ) { m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.BackColor(m_back_color); m_drop_button.BackColor(m_back_color); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

Ahora hay que configurar la reacción del botón de división a la posición del cursor y al estado del botón izquierdo del ratón cuando el cursor está situado encima. Para eso necesitaremos otro método que llamaremos CSplitButton::CheckPressedOverButton(). Este método tiene sólo un parámetro: el estado del botón izquierdo del ratón. Al principio hay dos comprobaciones. Si resulta que (1) el curso está fuera del área del botón o (2) el formulario está bloqueado cuando éste no ha sido el elemento activador, el programa saldrá del método. Si las comprobaciones han sido realizadas, el programa establece los colores correspondientes dependiendo del estado del botón izquierdo del ratón y sobre qué parte del botón se encuentra el cursor.

class CSplitButton : public CElement { private : void CheckPressedOverButton( const bool mouse_state); }; void CSplitButton::CheckPressedOverButton( const bool mouse_state) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (mouse_state) { if (m_drop_button.MouseFocus()) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } else { m_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } else { if (m_drop_menu_state) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } }

El método CSplitButton::CheckPressedOverButton() se llama en el manejador según el evento del desplazamiento del ratón. Antes de su llamada se comprueba si (1) está ocultado el elemento, (2) el foco, (3) si está disponible el elemento, así como (4) si el cursor se encuentra fuera del área del elemento, hay que ocultar el menú y salir sin llegar a llamar el método CSplitButton::CheckPressedOverButton().

void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_drop_button.MouseFocus(x>m_drop_button.X() && x<m_drop_button.X2() && y>m_drop_button.Y() && y<m_drop_button.Y2()); if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus() && sparam== "1" ) { if (m_drop_menu.MouseFocus()) return ; HideDropDownMenu(); return ; } CheckPressedOverButton( bool (( int )sparam)); return ; } }

La clase del control “Botón de división” está lista para la prueba. Pero para que trabaje de forma correcta, hay que empotrarla correctamente en la estructura de la librería. Recuerde que hay que hacer eso cada vez que se cree un control complejo (compuesto). En caso con los botones tipo CSimpleButton y CIconButton no era necesario introducir ningunas adiciones. Con el botón de división la situación es diferente porque, aparte del propio botón, este control incluye también el menú contextual que debe llegar a estar en la base de los punteros a los controles en el array personal correspondiente. El usuario final de la librería, cuyo objetivo es sólo usar su versión final sin intervenir en el código, ni siquiera va a saber cómo funciona todo eso. El objetivo principal del desarrollador de la librería consiste en facilitar al máximo el uso de la librería. Es decir, asegurar que la creación de la interfaz gráfica requiera el número mínimo de acciones.

Incluimos el archivo con la clase CSplitButton en el archivo WndContainer.mqh:

#include "SplitButton.mqh" A continuación, hay que declarar e implementar el método para agregar el puntero al menú contextual del botón de división en el array privado que ha sido creado previamente: class CWndContainer { private : bool AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object); }; bool CWndContainer::AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CSplitButton" ) return ( false ); CSplitButton *sb=:: GetPointer (object); int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CContextMenu *cm=sb.GetContextMenuPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=cm; AddToObjectsArray(window_index,cm); int items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(cm,m_wnd[window_index].m_context_menus); return ( true ); }

Recordaré que la llamada a los métodos como CWndContainer::AddSplitButtonElements() debe realizarse en el método CWndContainer::AddToElementsArray(), tal como se muestra en la versión reducida de este método en el código de abajo:

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddSplitButtonElements(window_index, object )) return ; }

Todo está preparado para probar los botones de división. Vamos a crear cuatro botones de este tipo en el EA de pruebas. Declare las instancias de la clase CSplitButton y los métodos de la creación de botones con los márgenes desde el punto superior izquierdo del formulario. Colocaremos su llamada en el método principal de la creación de la interfaz gráfica del programa.

class CProgram : public CWndEvents { private : CSplitButton m_split_button1; CSplitButton m_split_button2; CSplitButton m_split_button3; CSplitButton m_split_button4; private : #define SPLITBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton1( const string text); #define SPLITBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON2_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton2( const string text); #define SPLITBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON3_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton3( const string text); #define SPLITBUTTON4_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON4_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton4( const string text); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSplitButton1( "Split Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton2( "Split Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton3( "Split Button 3" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton4( "Split Button 4" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Como ejemplo, mostraremos el código de uno de ellos (véase el código de abajo). Atención: para establecer las propiedades del menú contextual, primero hay que obtener el puntero a él a través del método CSplitButton::GetContextMenuPointer().

bool CProgram::CreateSplitButton1( const string button_text) { #define CONTEXTMENU_ITEMS5 3 m_split_button1.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+SPLITBUTTON1_GAP_X; int y=m_window.Y()+SPLITBUTTON1_GAP_Y; string items_text[]= { "Item 1" , "Item 2" , "Item 3" }; string items_bmp_on[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart.bmp" }; string items_bmp_off[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart_colorless.bmp" }; m_split_button1.ButtonXSize( 116 ); m_split_button1.ButtonYSize( 22 ); m_split_button1.DropButtonXSize( 16 ); m_split_button1.LabelColor( clrBlack ); m_split_button1.LabelColorPressed( clrBlack ); m_split_button1.BackColor( clrGainsboro ); m_split_button1.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_split_button1.BackColorPressed( C'190,190,200' ); m_split_button1.BorderColor( C'150,170,180' ); m_split_button1.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_split_button1.BorderColorHover( C'150,170,180' ); m_split_button1.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" ); m_split_button1.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script_colorless.bmp" ); CContextMenu *cm=m_split_button1.GetContextMenuPointer(); cm.AreaBackColor( C'240,240,240' ); cm.AreaBorderColor( clrSilver ); cm.ItemBackColor( C'240,240,240' ); cm.ItemBorderColor( C'240,240,240' ); cm.LabelColor( clrBlack ); cm.LabelColorHover( clrWhite ); cm.SeparateLineDarkColor( C'160,160,160' ); cm.SeparateLineLightColor( clrWhite ); for ( int i= 0 ; i<CONTEXTMENU_ITEMS5; i++) m_split_button1.AddItem(items_text[i],items_bmp_on[i],items_bmp_off[i]); m_split_button1.AddSeparateLine( 1 ); if (!m_split_button1.CreateSplitButton(m_chart_id,button_text,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_split_button1); return ( true ); }

Después de compilar los archivos e iniciar el programa en el gráfico, verá aproximadamente el siguiente resultado:





Fig. 6. Prueba del control “Botón de divissión”.

Hemos terminado el desarrollo de la clase para la creación del “Botón de división”. Usted puede descargar la versión del EA representado en la captura de arriba usando los archivos adjuntos. En el siguiente artículo vamos a considerar el desarrollo de las clases para la creación de los grupos de botones, es decir los botones interconectados entre sí.

Conclusión

Este capítulo estaba dedicado a la creación de los botones simples y multifuncionales. En el siguiente artículo, completaremos nuestra librería con las clases para la creación de los grupos de botones.

Más abajo se puede descargar los archivos comprimidos con los ficheros de la librería en esta fase del desarrollo, imágenes y ficheros de los programas examinados en el artículo para realizar las pruebas en los terminales MetaTrader. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

