X-bars Fractals - индикатор для MetaTrader 5
Отличается от стандартного индикатора фракталов тем, что:
- позволяет строить фракталы с произвольным количеством баров по обе стороны от фрактала
- позволяет строить так называемые асимметричные фракталы посредством указания разного количества баров слева и справа от экстремума
Фрактал со сторонами 10 (слева) и 5 (справа):
Советы:
- Индикатор с большими параметрами сторон отлично определяет глобальные минимумы / максимумы, которые могут являться значимыми уровнями поддержки / сопротивления, а также служить одной из точек для построения трендовых линий (что, например, было использовано в индикаторе автоматических трендовых линий)
- Асимметричные параметры неплохо фильтруют фракталы, которые вряд ли станут локальными минимумами / максимумами. Чтобы удостовериться, можно сравнить, например, параметры (2, 2), которые идентичны стандартным фракталам, и параметры (7, 2).
