Написал CSV файл для того, чтобы записать туда экономические новости, но столкнулся с проблемой, что Терминал при работе с CSV не различает строки, а точнее их номер. Потому решил поделиться своим решением данной проблемы

Класс является упрощенной версией CArrayRing: имеет предопределенный фиксированный размер в 256 элементов, быстрее, и позволяет самостоятельно организовывать внутри советника или индикатора минитаймсерии, индикаторные минибуфера, короткие буфера для хранения промежуточных потоковых данных.