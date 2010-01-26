Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Moving Average of Oscillator (OsMA) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9913
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.
В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.
Moving Average of Oscillator
Расчет:
OSMA = MACD - SIGNAL
On Balance Volume (OBV)
Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.Momentum
Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.
Parabolic SAR
Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.Price Channel
Индикатор Price Channel позволят строить канал линий поддержки и сопротивления.