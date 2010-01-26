CodeBaseРазделы
Индикаторы

Moving Average of Oscillator (OsMA) - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.

Moving Average of Oscillator

Расчет:

OSMA = MACD - SIGNAL

On Balance Volume (OBV) On Balance Volume (OBV)

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.

Momentum Momentum

Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

Parabolic SAR Parabolic SAR

Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.

Price Channel Price Channel

Индикатор Price Channel позволят строить канал линий поддержки и сопротивления.