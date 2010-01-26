Технический индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

В данном случае в качестве осциллятора используется основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.

Moving Average of Oscillator



Расчет:

