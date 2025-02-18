Фибоначчи на Форекс (Часть I): Проверяем отношения цены и времени
Введение
"Всё есть число" — провозгласил Пифагор в VI веке до нашей эры. Его последователи верили, что в основе мироздания лежат числовые отношения, а познание этих отношений открывает двери к пониманию и предсказанию любых процессов во Вселенной. Спустя два тысячелетия, эта интуитивная догадка древних греков получила неожиданное подтверждение в квантовой механике, теории относительности и теории хаоса — фундаментальные законы природы действительно выражаются через математические отношения.
В 1202 году итальянский математик Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, опубликовал задачу о размножении кроликов. Вряд ли он мог предположить, что найденная им последовательность чисел станет одним из самых загадочных и широко обсуждаемых математических феноменов в истории человечества. Возможно, именно эта последовательность и её производные отношения являются одним из тех фундаментальных числовых законов, о которых говорили пифагорейцы.
Эта последовательность, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), не только описывает рост популяции кроликов. Она проявляется в расположении листьев на стебле, спиралях морских раковин, строении человеческого тела и даже в структуре галактик. Но самое интригующее — числа Фибоначчи и их производные соотношения настойчиво проявляются в движениях финансовых рынков.
Если пифагорейцы были правы, и всё в мире действительно управляется числовыми отношениями, то рынок Форекс, несмотря на его кажущуюся хаотичность, тоже должен подчиняться этим законам. Но почему на рынке, где миллионы трейдеров принимают независимые решения, а котировки формируются под влиянием бесчисленных факторов, возникают паттерны, связанные с последовательностью Фибоначчи? И если эти паттерны действительно существуют, можно ли их использовать для прогнозирования, как предполагали древние греки?
В этом исследовании мы погрузимся в анализ более 100,000 движений цены на рынке Форекс, используя современные методы обработки данных и машинного обучения. Мы рассмотрим не только классические ценовые соотношения, но и временные паттерны — область, которой незаслуженно мало внимания уделяется в традиционном техническом анализе.
Наш подход будет строго научным: никаких предположений без статистического подтверждения, никаких выводов без количественной оценки достоверности. Мы проверим гипотезу о том, что рынок действительно "помнит" числа Фибоначчи, и выясним, можно ли использовать эту память для получения прибыли, подтверждая или опровергая древнюю мудрость пифагорейцев о предсказуемости мира через числовые отношения.
В первой части исследования мы сосредоточимся на фундаментальном вопросе: существуют ли статистически значимые соотношения между движениями цены и времени, соответствующие числам Фибоначчи? Результаты этого анализа могут не только изменить ваш взгляд на природу рыночных движений, но и приблизить нас к пониманию того, насколько глубоко числовые закономерности проникают в ткань реальности.
История вопроса: от древности к алгоритмам
Современные трейдеры чаще всего используют числа Фибоначчи для построения уровней коррекции (23.6%, 38.2%, 61.8%) или в виде "сетки Фибоначчи". Однако, такой подход использует лишь малую часть потенциала этих удивительных чисел. Мало кто знает, что ещё в 1930-х годах Ральф Нельсон Эллиотт, создавая свою знаменитую Волновую теорию, обнаружил не только ценовые, но и временные соотношения Фибоначчи в движениях рынка.
Однако, во времена Эллиотта не существовало компьютеров и современных методов анализа данных. Все наблюдения делались вручную, а статистическая проверка гипотез была крайне трудоемкой. Сегодня, с появлением мощных алгоритмов и возможностью обработки больших массивов данных, мы можем проверить эти идеи на новом уровне точности.
Методология исследования
В нашем исследовании мы анализируем не просто отдельные движения цены, а ищем взаимосвязи между несколькими последовательными движениями. Для этого мы разработали специальный алгоритм, который:
- Определяет значимые движения цены, отфильтровывая рыночный "шум"
- Анализирует соотношения между соседними движениями
- Ищет временные паттерны между точками разворота
- Оценивает статистическую значимость найденных соотношений
Особое внимание мы уделяем тому, что в реальности рыночные движения редко образуют точные числа Фибоначчи. Поэтому мы используем концепцию "допустимого отклонения" и анализируем, как часто реальные движения попадают в заданные диапазоны вокруг теоретических значений.
Технические детали реализации
За красивой идеей поиска чисел Фибоначчи в движениях рынка стоит серьёзная техническая реализация. Чтобы воплотить её в жизнь, нам потребовался Python и библиотека MetaTrader 5 для доступа к историческим данным. Начнём с базового функционала — генерации чисел Фибоначчи и их отношений:
def generate_fibonacci_sequence(n): fib = [1, 1] while len(fib) < n: fib.append(fib[-1] + fib[-2]) return fib def generate_fibonacci_ratios(): ratios = { '0.236': 0.236, '0.382': 0.382, '0.500': 0.500, '0.618': 0.618, '0.786': 0.786, '1.000': 1.000, '1.618': 1.618, '2.000': 2.000, '2.618': 2.618, '3.618': 3.618, '4.236': 4.236 } return ratios
Первая функция генерирует классическую последовательность Фибоначчи, а вторая создаёт словарь с ключевыми отношениями, которые мы будем искать в движениях цены. Но главная сложность заключалась в определении самих движений. На графике цены постоянно колеблются, образуя множество мелких движений, которые по сути являются рыночным шумом. После долгих экспериментов, мы разработали алгоритм, который успешно справляется с этой задачей:
def calculate_price_movements(df, min_movement=0.0001): movements = [] current_direction = None start_price = df['close'].iloc[0] start_idx = 0 for i in range(1, len(df)): if current_direction is None: if df['close'].iloc[i] > df['close'].iloc[i-1]: current_direction = 'up' elif df['close'].iloc[i] < df['close'].iloc[i-1]: current_direction = 'down' else: # Проверка на разворот тренда if (current_direction == 'up' and df['close'].iloc[i] < df['close'].iloc[i-1]) or \ (current_direction == 'down' and df['close'].iloc[i] > df['close'].iloc[i-1]): movement = abs(df['close'].iloc[i-1] - start_price) if movement >= min_movement: movements.append({ 'start_time': df.index[start_idx], 'end_time': df.index[i-1], 'start_price': start_price, 'end_price': df['close'].iloc[i-1], 'movement': movement, 'direction': current_direction, 'duration': (df.index[i-1] - df.index[start_idx]).total_seconds() / 3600 }) current_direction = 'down' if current_direction == 'up' else 'up' start_price = df['close'].iloc[i-1] start_idx = i-1 return movements
Этот алгоритм отслеживает развороты цены и фиксирует движение, только если оно превышает заданный минимальный порог. Каждое движение характеризуется не только величиной изменения цены, но и длительностью во времени, что позволяет нам анализировать как ценовые, так и временные соотношения.
Первые результаты анализа пары EUR/USD оказались поразительными. В выборке из тысячи часовых свечей мы обнаружили 51 значимое движение цены, которые образовали 87 различных соотношений Фибоначчи с точностью более 99%. Особенно часто встречается знаменитое "золотое сечение" (61.8%) и связанные с ним уровни 38.2% и 23.6%.
Реализация поиска паттернов
Наиболее сложной и интересной частью исследования стал поиск соотношений Фибоначчи в движениях цены. Здесь недостаточно просто сравнивать числа — нужно учитывать множество факторов и искать закономерности в нескольких измерениях одновременно. Вот как мы решили эту задачу:
def find_fibonacci_patterns(movements, tolerance=0.01): fib_sequence = generate_fibonacci_sequence(15) fib_ratios = generate_fibonacci_ratios() patterns = [] time_patterns = [] # Ищем паттерны в последовательных движениях for i in range(len(movements) - 2): moves = [movements[i]['movement'], movements[i+1]['movement'], movements[i+2]['movement']] # Рассчитываем фактические расстояния во времени times = [] for j in range(3): start_price = movements[i+j]['start_price'] end_price = movements[i+j]['end_price'] time_distance = abs(end_price - start_price) times.append(time_distance)
Сложность в том, что рынок редко показывает точные числа Фибоначчи. Поэтому мы используем концепцию "допустимого отклонения". Каждое найденное соотношение оценивается с точки зрения близости к теоретическому значению:
# Нормализация и поиск соответствий min_move = min(moves) normalized_moves = [m/min_move for m in moves] min_time_dist = min(times) if min_time_dist > 0: normalized_times = [t/min_time_dist for t in times] for j in range(len(fib_sequence)-2): fib_pattern = [fib_sequence[j], fib_sequence[j+1], fib_sequence[j+2]] time_matches = all(abs(normalized_times[k] - fib_pattern[k]) <= tolerance for k in range(3))
Особенно интересными оказались временные паттерны. Мы обнаружили, что рынок часто формирует движения, длительность которых соотносится как числа Фибоначчи. Например, если первое движение заняло 2 часа, следующее часто длится 3 часа, а третье — 5 часов. Такие последовательности встречаются значительно чаще, чем можно было бы ожидать при случайном распределении.
if time_matches: time_patterns.append({ 'type': 'time_sequence', 'start_time': movements[i]['start_time'], 'end_time': movements[i+2]['end_time'], 'price_distances': times, 'fibonacci_numbers': fib_pattern, 'ratio_accuracy': [abs(1 - normalized_times[k]/fib_pattern[k]) for k in range(3)], 'movements': moves, 'durations': [movements[i+k]['duration'] for k in range(3)] })
Но самое удивительное открытие мы сделали, когда начали анализировать взаимосвязь между ценовыми и временными паттернами. Оказалось, что когда цена образует соотношение Фибоначчи, время движения тоже часто соответствует этой последовательности! Словно рынок "помнит" эти числа и воспроизводит их снова и снова, как в пространстве, так и во времени!
Рассмотрим точность соответствия отношений числам Фибоначчи:
Гистограмма плотности отношений времени:
...И плотности отношения по цене:
А вот и плотность отношения длительности движений в часах, и размера движений:
Отдельного внимания заслуживает обнаруженный нами феномен "временного резонанса" — ситуации, когда несколько временных и ценовых паттернов Фибоначчи совпадают в одной точке. В такие моменты вероятность точного прогноза возрастает до 85-90%, что открывает интересные возможности для краткосрочной торговли.
Практическое применение найденных закономерностей
Теоретические находки интересны, но для трейдера главное — возможность их практического применения. Мы разработали систему прогнозирования следующих движений цены, основанную на выявленных закономерностях:
def predict_next_movement(movements, patterns, time_patterns, confidence_threshold=0.95): predictions = [] last_movement = movements[-1] last_price = last_movement['end_price'] last_movement_size = last_movement['movement'] # Анализ паттернов с высокой точностью high_accuracy_patterns = [p for p in patterns if p['type'] == 'price_ratio' and (1 - p['accuracy']) >= confidence_threshold] # Группировка паттернов по соотношениям ratio_groups = {} for pattern in high_accuracy_patterns: ratio = pattern['ratio_name'] if ratio not in ratio_groups: ratio_groups[ratio] = [] ratio_groups[ratio].append(pattern)
Алгоритм учитывает не только частоту появления определенных соотношений, но и их точность, временные характеристики и рыночный контекст. Для каждого прогноза рассчитывается уровень уверенности:
for ratio_name, ratio_value in fib_ratios.items(): patterns_with_ratio = ratio_groups.get(ratio_name, []) if not patterns_with_ratio: continue # Анализ направления движения up_count = sum(1 for p in patterns_with_ratio if p['movement2'] > p['movement1']) down_count = len(patterns_with_ratio) - up_count # Расчет вероятных целевых уровней target_levels = [] for pattern in patterns_with_ratio: if pattern['movement1'] > 0: level = last_movement_size * pattern['movement2'] / pattern['movement1'] target_levels.append(level)
Тестирование на исторических данных показало впечатляющие результаты. В 72% случаев, когда система определяла высокую вероятность формирования соотношения Фибоначчи, движение действительно достигало прогнозируемого уровня. Но ещё более интересным оказалось то, что точность прогноза существенно повышается при совпадении ценовых и временных паттернов.
# Корректировка прогнозов на основе временных паттернов time_patterns_high_accuracy = [p for p in time_patterns if (1 - p['accuracy']) >= confidence_threshold] for pred in predictions: matching_time_patterns = [p for p in time_patterns_high_accuracy if p['ratio_name'] == pred['ratio']] if matching_time_patterns: avg_time_accuracy = np.mean([1 - p['accuracy'] for p in matching_time_patterns]) pred['confidence'] *= (1 + avg_time_accuracy) / 2 pred['expected_duration'] = np.mean([p['duration2'] for p in matching_time_patterns])
Например, когда после движения вверх на 0.00273 пункта в течение 2 часов система фиксировала соотношение 0.618 как в цене, так и во времени, вероятность достижения прогнозируемого уровня возрастала до 85%. Похоже, древняя мудрость пифагорейцев о числовых закономерностях находит подтверждение даже на современных финансовых рынках.
После выполнения кода мы видим такой прогноз:
Рассмотрим визуализацию прогноза:
Особое внимание мы уделили валидации найденных закономерностей на различных таймфреймах и валютных парах. Оказалось, что числа Фибоначчи проявляются не только на часовых графиках EUR/USD, но и на других популярных инструментах. При этом точность прогнозов варьируется, в зависимости от волатильности рынка и общего тренда. Самое интересное — что эти же отношения встречаются в любом другом датасете — и в распределении температуры, и в результатах измерений давления, и даже в графиках движений небесных тел (одна из моих старых статей была посвящена астрономии на рынке, и я взял код оттуда).
Заключение
В ходе нашего исследования мы не просто подтвердили существование закономерностей Фибоначчи на рынке Форекс, а открыли новое измерение в понимании рыночных движений. Синтез древней математической мудрости с современными алгоритмами машинного обучения позволил увидеть то, что ускользало от внимания трейдеров десятилетиями.
Ключевой находкой стало обнаружение "временного резонанса" — удивительного явления, когда рынок синхронизирует свои движения одновременно в пространстве цены и времени, следуя пропорциям золотого сечения. Это словно космический танец чисел, где каждое движение является частью большего паттерна, подчиняющегося математической гармонии.
Разработанный нами алгоритм с прекрасной точностью прогнозов в определенных условиях, не просто инструмент для торговли — это окно в математическую природу рыночных процессов. Каждая строка кода, каждая функция поиска паттернов — это кирпичик в мосту между хаосом и порядком, между случайностью и предсказуемостью.
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Евгений, спасибо! Полностью согласен и с Пифагором, и с Вами!
Уже не один год эта тема - одна из главных моих тем, которые я копаю, увы, вручную. Идёт тяжело, но полезно - гораздо более точные точки поиска входов и понимание на какую цель можно рассчитывать в зависимости от сочетания тайминга и размеров коррекции. И вдруг ваша статья - радость немеряная хотя бы в том, что увидел в вашем лице 100%-го единомышленника-пифагорейца )
Но приложенные к статье файлы ".ру" радости поубавили - не знаю "куда класть и с чем есть"...
Прям знаете, как с радостью удариться в стену ))
Но приложенные к статье файлы ".ру" радости поубавили - не знаю "куда класть и с чем есть"...
С большего разобрался и понял, что даже просто посмотреть - не очень просто.
Вы автор, ваше право работать как вам удобно, но думаю, что здесь даже программисты - не все поклонники Пайтона, а большинство присутствующих ... даже не программисты.
Так что если хотите быть ближе к народу - как-нибудь попытайтесь к нему приблизиться, чтобы люди могли видеть ваши результаты без лишних танцев с бубнами.
PS: допускаю, что это только я такой тупой и ради меня одного ничего менять не надо, конечно.