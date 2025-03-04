Переосмысливаем классические стратегии (Часть VI): Анализ нескольких таймфреймов

Введение

Существует потенциально бесконечное множество способов, с помощью которых современный инвестор может интегрировать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения своих трейдинговых решений. К сожалению, маловероятно, что вы сможете оценить все эти стратегии, прежде чем решите, какой стратегии доверить свой кровно заработанный капитал. В данной серии статей мы рассмотрим торговые стратегии, чтобы оценить, можем ли мы улучшить их с помощью ИИ. Мы стремимся предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о том, подходит ли данная стратегия для вашего индивидуального инвестиционного профиля.





Обзор торговой стратегии

В данной статье мы вновь рассмотрим хорошо известную стратегию анализа нескольких таймфреймов. Большая группа успешных трейдеров по всему миру придерживается мнения, что прежде чем принимать инвестиционные решения, имеет смысл проводить анализ более одного таймфрейма. Существует множество различных вариантов данной стратегии. Однако все они, как правило, придерживаются общего мнения, что какой бы тренд ни был выявлен на более высоком таймфрейме, он сохранится и на всех более низких таймфремах.



Так, например, если мы наблюдаем бычье поведение цены на ежедневном графике, то вполне разумно ожидать появления бычьих ценовых паттернов на часовом графике. Данная стратегия также расширяет идею еще больше: согласно стратегии, нам следует придать больший вес колебаниям цен, которые соответствуют тренду, наблюдаемому на более высоком таймфрейме.



Другими словами, возвращаясь к нашему простому примеру, если бы мы наблюдали восходящий тренд на дневном графике, то были бы более склонны к возможностям совершения покупки на часовом графике и неохотно занимали бы позиции, противоположные тренду, наблюдаемому на дневном графике.



Вообще говоря, стратегия разваливается, когда тренд, наблюдаемый на более высоком таймфрейме, меняется на противоположный. Обычно это происходит потому, что разворот начинается только на более низком таймфрейме. Напомним, что при использовании данной стратегии лишь незначительный вес придается колебаниям, наблюдаемым на более низких таймфреймах, которые противоречат более высоким таймфреймам. Поэтому трейдеры, придерживающиеся данной стратегии, обычно ожидают, пока разворот не станет заметен на более высоком таймфрейме. Таким образом, они могут испытывать сильную волатильность в цене, ожидая подтверждения от более высоких таймфреймов.





Обзор методологии



Чтобы эмпирически оценить преимущества этой стратегии, нам пришлось тщательно извлечь значимые данные из нашего терминала MetaTrader 5. Нашей целью в данной статье было предсказать будущую цену закрытия пары EURUSD на 20 минут вперед. Для достижения этой цели мы создали 3 группы предикторов:



Обычно это информация о цене открытия, максимума, минимума и закрытия. Изменения уровней цен на более высоких таймфреймах Надмножество из двух вышеперечисленных наборов.

Мы наблюдали относительно слабые уровни корреляции между обычными ценовыми данными и изменениями цен на более высоких таймфреймах. Самые сильные уровни корреляции, которые мы наблюдали, были между изменениями цен на M15 и уровнями цен на M1, приблизительно -0,1.



Нами создан большой набор различных моделей и испытан на всех трех наборах предикторов с целью наблюдения за изменениями в точности. Наши наилучшие уровни ошибок наблюдались при использовании первого набора предикторов - обычных рыночных данных. Из наших наблюдений следует, что наиболее эффективной является модель линейной регрессии, за которой следует модель Регрессора градиентного бустинга (РГБ).



Поскольку линейная модель не имеет каких-либо параметров настройки, представляющих для нас большой интерес, мы выбрали модель РГБ в качестве возможного решения, а уровни ошибок линейной модели стали нашим эталоном эффективности. Теперь нашей целью стало оптимизировать модель РГБ, чтобы превзойти эталон эффективности, установленный линейной моделью.



Прежде чем приступить к процессу оптимизации, мы выполнили отбор признаков с использованием алгоритма обратного отбора. Все признаки, связанные с изменениями цен на более высоких таймфреймах, были отброшены алгоритмом, что может указывать на то, что связь может быть ненадежной, либо мы также можем интерпретировать это как то, что мы не представили ассоциацию нашей модели в значимой форме.



Мы использовали алгоритм рандомизированного поиска с 1000 итерациями для поиска оптимальных настроек для нашей модели РГБ. После этого мы использовали результаты нашего рандомизированного поиска в качестве отправной точки для локальной оптимизации параметров непрерывного РГБ с использованием Алгоритма ограниченной памяти Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (L-BFGS-B)



Нам не удалось превзойти стандартную модель РГБ по проверке данных, что, возможно, указывает на то, что мы избыточно подстраивались под обучающие данные. Кроме того, нам также не удалось превзойти эталонные показатели линейной модели при валидации.





Извлечение данных

Мной созданы полезные MQL5-скрипты для извлечения данных из нашего терминала MetaTrader 5. Скрипт также извлекает изменения цены из выборки более высоких таймфреймов и создает путь файла: “MetaTrader 5\MQL5\Files\...”

#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int size = 5 ; void OnStart () { string file_name = "Market Data " + Symbol () + " multiple timeframe 20 step look ahead .csv" ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , "," ); for ( int i= - 1 ;i<=size;i++) { if (i == - 1 ) { FileWrite (file_handle, "Time" , "Open" , "High" , "Low" , "Close" , "M5" , "M15" , "M30" , "H1" , "D1" ); } else { FileWrite (file_handle, iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i), iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i), iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i), iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i), iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i), ( iClose ( Symbol (), PERIOD_M5 ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M5 ,i+ 20 )), ( iClose ( Symbol (), PERIOD_M15 ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M15 ,i+ 20 )), ( iClose ( Symbol (), PERIOD_M30 ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M30 ,i+ 20 )), ( iClose ( Symbol (), PERIOD_H1 ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_H1 ,i+ 20 )), ( iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 ,i+ 20 )) ); } } FileClose (file_handle); }





Считывание данных



Начнем с загрузки нужных нам библиотек.

import pandas as pd imort numpy as np

Обратите внимание, что данные передаются из ближайшего настоящего в далекое прошлое. Нам нужно перевернуть данные таким образом, чтобы они передавались из прошлого в ближайшее настоящее.

#Let's format the data so it starts with the oldest date market_data = market_data[::-1] market_data.reset_index(inplace=True)

Теперь определим наш горизонт прогноза.

look_ahead = 20

Маркировка данных. Нашей целью будет будущая цена закрытия пары EURUSD.

#Let's label the data market_data["Target"] = market_data["Close"].shift(-look_ahead)

Теперь отбросим все строки с пропущенными значениями.

#Drop rows with missing values market_data.dropna(inplace=True)





Разведочный анализ данных

Анализ уровней корреляции.

#Let's see if there is any correlation market_data.iloc[:,2:-1].corr()

Рис 1: Уровни корреляции по разным таймфреймам



Как видно, в нашем наборе данных наблюдаются умеренно слабые уровни корреляции. Обратите внимание, что корреляция не обязательно доказывает наличие взаимосвязи между наблюдаемыми переменными.



Взаимная информация - это показатель потенциала, которым обладает предиктор для объяснения нашей цели. Начнем с рассмотрения переменной, которая, как мы знаем, определенно обладает большим потенциалом для прогнозирования цели - цены открытия.

from sklearn.feature_selection import mutual_info_regression

Теперь, в качестве точки отсчета, это хороший показатель взаимной информации (ВИ, MI).

#MI Score for the Open price print(f'Open price has MI score: {mutual_info_regression(market_data.loc[:,["Open"]],market_data.loc[:,"Target"])[0]}')

Цена открытия имеет показатель MI: 1.4954735008645943

Теперь посмотрим на показатель MI на предмет изменения цены на таймфрейме M5 относительно будущей цены на таймфрейме M1.

#MI Score for the M5 change in price print(f'M5 change in price has MI score: {mutual_info_regression(market_data.loc[:,["M5"]],market_data.loc[:,"Target"])[0]}')

Изменение цены М5 имеет показатель MI: 0.16417018723996168

Наш показатель MI значительно меньше, это означает, что мы, возможно, не раскрыли взаимосвязь значимым образом, или, возможно, нет зависимости между уровнями цен на разных таймфреймах!

#MI Score for the M15 change in price print(f'M15 change in price has MI score: {mutual_info_regression(market_data.loc[:,["M15"]],market_data.loc[:,"Target"])[0]}')

Изменение цены М15 имеет показатель MI: 0.17449824184274743



Это верно и в отношении выбранных нами оставшихся таймфреймов.





Моделирование взаимосвязи



Определим наши предикторы и цель.



#Let's define our predictors and our target ohlc_predictors = [ "Open", "High", "Low", "Close" ] time_frame_predictors = [ "M5", "M15", "M30", "H1", "D1" ] all_predictors = ohlc_predictors + time_frame_predictors target = "Target"

Теперь импортируем необходимые нам библиотеки.

#Import the libraries we need from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.linear_model import SGDRegressor from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor from sklearn.ensemble import BaggingRegressor from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor from sklearn.svm import LinearSVR from sklearn.neural_network import MLPRegressor from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit,RandomizedSearchCV from sklearn.metrics import root_mean_squared_error from sklearn.preprocessing import RobustScaler

Define the parameters for our time-series split object.

#Define the time series split object gap = look_ahead splits = 10

Теперь подготовим наши модели, а также создадим фреймы данных для хранения наших уровней точности. Таким образом, мы можем наблюдать изменение точности по мере изменения вводных данных нашей модели.

#Store our models in a list models = [ LinearRegression(), SGDRegressor(), RandomForestRegressor(), BaggingRegressor(), GradientBoostingRegressor(), AdaBoostRegressor(), KNeighborsRegressor(), LinearSVR(), MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 10 , 4 ),early_stopping=True), MLPRegressor(hidden_layer_sizes=( 100 , 20 ),early_stopping=True) ] #Create a list of column titles for each model columns = [ "Linear Regression" , "SGD Regressor" , "Random Forest Regressor" , "Bagging Regressor" , "Gradient Boosting Regressor" , "AdaBoost Regressor" , "K Neighbors Regressor" , "Linear SVR" , "Small Neural Network" , "Large Neurla Network" ] #Create data frames to store our accuracy ohlc_accuracy = pd.DataFrame(index=np.arange( 0 , 10 ),columns=columns) multiple_time_frame_accuracy = pd.DataFrame(index=np.arange( 0 , 10 ),columns=columns) all_accuracy = pd.DataFrame(index=np.arange( 0 , 10 ),columns=columns)

Now let us prepare the predictors and scale our data.

#Preparing to perform cross validation current_predictors = all_predictors scaled_data = pd.DataFrame(RobustScaler().fit_transform(market_data.loc[:,all_predictors]),columns=all_predictors)

Создаём объект разделения временного ряда.

#Create the time series split object tscv = TimeSeriesSplit(gap=gap,n_splits=splits)

Теперь проведем перекрестную проверку. Первый цикл выполняет перебор списка моделей, которые мы создали ранее, второй цикл выполняет перекрестную проверку каждой модели по очереди.

#First we will iterate over all the available models for i in np.arange( 0 ,len(models)): #First select the model model = models[i] #Now we will cross validate this current model for j , (train,test) in enumerate(tscv.split(scaled_data)): #First define the train and test data train_X = scaled_data.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],current_predictors] train_y = market_data.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],target] test_X = scaled_data.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],current_predictors] test_y = market_data.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],target] #Now we will fit the model model.fit(train_X,train_y) #And finally record the accuracy all_accuracy.iloc[j,i] = root_mean_squared_error(test_y,model.predict(test_X))

Наши уровни точности при использовании обычных вводных данных для нашей модели.



ohlc_accuracy

Рис 2: Наши обычные уровни точности.

Рис 3: Наши обычные уровни точности II

for i in np.arange( 0 ,ohlc_accuracy.shape[ 1 ]): print(f "{columns[i]} had error levels {ohlc_accuracy.iloc[:,i].mean()}" )

Linear Regression имел уровни ошибок 0.00042256332959154886

SGD Regressor имел уровни ошибок 0.0324320107406244

Random Forest Regressor имел уровни ошибок 0.0006954883552094012

Bagging Regressor имел уровни ошибок 0.0007030697054783931

Gradient Boosting Regressor имел уровни ошибок 0.0006588749449742309

AdaBoost Regressor имел уровни ошибок 0.0007159624774453208

K Neighbors Regressor имел уровни ошибок 0.0006839218661791973

Linear SVR имел уровни ошибок 0.000503277800807813

Small Neural Network имел уровни ошибок 0.07740701832606754

Large Neural Network имел уровни ошибок 0.03164056895135391



Наша точность при использовании новых исходных данных, которые мы создали.

multiple_time_frame_accuracy

Рис 4: Наши новые уровни точности





Рис 5: Наши новые уровни точности II

for i in np.arange( 0 ,ohlc_accuracy.shape[ 1 ]): print(f "{columns[i]} had error levels {multiple_time_frame_accuracy.iloc[:,i].mean()}" )

Linear Regression имел уровни ошибок 0.001913639795583766

SGD Regressor имел уровни ошибок 0.0027638553835377206

Random Forest Regressor имел уровни ошибок 0.0020041047670504254

Bagging Regressor имел уровни ошибок 0.0020506512726394415

Gradient Boosting Regressor имел уровни ошибок 0.0019180687958290775

AdaBoost Regressor имел уровни ошибок 0.0020194136735787625

K Neighbors Regressor имел уровни ошибок 0.0021943350208868213

Linear SVR имел уровни ошибок 0.0023609474919917338

Small Neural Network имел уровни ошибок 0.08372469596701271

Large Neural Network имел уровни ошибок 0.035243897461061074

Наконец, давайте рассмотрим нашу точность при использовании всех доступных предикторов.

all_accuracy

Рис 6: Наши уровни точности при использовании всех имеющихся предикторов.

for i in np.arange( 0 ,ohlc_accuracy.shape[ 1 ]): print(f "{columns[i]} had error levels {all_accuracy.iloc[:,i].mean()}" )

Linear Regression имел уровни ошибок 0.00048307488099524497

SGD Regressor имел уровни ошибок 0.043019079499194125

Random Forest Regressor имел уровни ошибок 0.0007196920919204373

Bagging Regressor имел уровни ошибок 0.0007263444909545053

Gradient Boosting Regressor имел уровни ошибок 0.0006943964783049555

AdaBoost Regressor имел уровни ошибок 0.0007217149661087063

K Neighbors Regressor имел уровни ошибок 0.000872811528292862

Linear SVR имел уровни ошибок 0.0006457525216512596

Small Neural Network имел уровни ошибок 0.14002618062102

Large Neural Network имел уровни ошибок 0.06774795252887988

Как видно, линейная модель оказалась наиболее эффективной во всех тестах. Кроме того, он лучше всего работал при использовании обычных данных OHLC. Однако у модели нет интересующих нас параметров настройки. Поэтому выберем вторую по эффективности модель, Регрессор градиентного бустинга (РГБ, GBR), и попытаемся превзойти линейную модель.





Выбор признаков



Теперь посмотрим, какие признаки были наиболее важны для нашей модели РГБ.

#Feature selection from mlxtend.feature_selection import SequentialFeatureSelector as SFS

Выбираем модель.

#We'll select the Gradient Boosting Regressor as our chosen model model = GradientBoostingRegressor()

Используем алгоритм обратного выбора. Начнем с модели, содержащей все предикторы и будем непрерывно удалять признаки друг за другом. Признак будет удален только в том случае, если это приведет к повышению производительности модели.



#Let us prepare the Feature Selector Object sfs = SFS(model, k_features=( 1 ,len(all_predictors)), forward=False, n_jobs=- 1 , scoring= "neg_root_mean_squared_error" , cv= 10 )

Выполняем выбор признаков.



#Select the best feature sfs_results = sfs.fit(scaled_data.loc[:,all_predictors],market_data.loc[:, "Target" ])

The algorithm only retained the high price and discarded all other features.

#The best feature we found sfs_results.k_feature_names_

(High,)

Визуализируем наши результаты.

#Prepare the plot fig1 = plot_sfs(sfs_results.get_metric_dict(),kind= "std_dev" ) plt.title( "Backward Selection on Gradient Boosting Regressor" ) plt.grid()

Рис 7: Визуализация процесса выбора признака

Как видно, размер нашей модели и уровни ошибок были прямо пропорциональны. Или, другими словами, по мере того, как наша модель становилась больше, увеличивался и уровень ошибок.





Настройка параметров

Теперь выполним настройку параметров нашей модели РГБ. Мы определили 11 параметров модели, которые стоит настроить, и мы выполним 1000 циклов объекта настройки, прежде чем завершим процесс оптимизации.

#Let us try to tune our model from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV

Прежде чем начать настраивать нашу модель, разделим наши данные на две части. Одна половина будет направлена на обучение и оптимизацию нашей модели, вторая будет использоваться для валидации и тестирования на предмет переобучения.

#Before we try to tune our model, let's first create a train and test set train_X = scaled_data.loc[:(scaled_data.shape[0]//2),:] train_y = market_data.loc[:(market_data.shape[0]//2),"Target"] test_X = scaled_data.loc[(scaled_data.shape[0]//2):,:] test_y = market_data.loc[(market_data.shape[0]//2):,"Target"]

Определяем объект настройки.

#Time the process import time start_time = time.time() #Prepare the tuning object tuner = RandomizedSearchCV(GradientBoostingRegressor(), { "loss" : [ "squared_error" , "absolute_error" , "huber" ], "learning_rate" : [ 0 ,( 10.0 ** - 1 ),( 10.0 ** - 2 ),( 10.0 ** - 3 ),( 10.0 ** - 4 ),( 10.0 ** - 5 ),( 10.0 ** - 6 ),( 10.0 ** - 7 )], "n_estimators" : [ 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000 ], "max_depth" : [ 1 , 2 , 3 , 5 , 9 , 10 ], "min_samples_split" :[ 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 , 1.0 ], "criterion" :[ "friedman_mse" , "squared_error" ], "min_samples_leaf" :[ 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9 ], "min_weight_fraction_leaf" :[ 0.0 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 , 0.5 ], "max_features" :[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 20 ], "max_leaf_nodes" : [ 2 , 3 , 4 , 5 , 10 , 20 , 50 , 90 ,None], "min_impurity_decrease" : [ 0 , 1 , 10 ,( 10.0 ** 2 ),( 10.0 ** 3 ),( 10.0 ** 4 )] }, cv= 5 , n_iter= 1000 , return_train_score=False, scoring= "neg_mean_squared_error" )

Настройка РГБ модели.

#Tune the GradientBoostingRegressor tuner.fit(train_X,train_y) end_time = time.time() print(f "Process completed in {end_time - start_time} seconds." )

Процесс завершился через 2818.4182443618774 секунд.

Посмотрим на результаты в порядке от лучших к худшим.

#Let's observe the results tuner_results = pd.DataFrame(tuner.cv_results_) params = ["param_loss", "param_learning_rate", "param_n_estimators", "param_max_depth", "param_min_samples_split", "param_criterion", "param_min_samples_leaf", "param_max_features", "param_max_leaf_nodes", "param_min_impurity_decrease", "param_min_weight_fraction_leaf", "mean_test_score"] tuner_results.loc[:,params].sort_values(by="mean_test_score",ascending=False)

Рис 8: Некоторые из наших лучших результатов.







Рис 9: Некоторые из наших лучших результатов II





Рис 10: Некоторые из наших лучших результатов III

Лучшие параметры, обнаруженные нами.

#Best parameters we found tuner.best_params

{'n_estimators': 500,

'min_weight_fraction_leaf': 0.0,

'min_samples_split': 0.4,

'min_samples_leaf': 0.1,

'min_impurity_decrease': 1,

'max_leaf_nodes': 10,

'max_features': 2,

'max_depth': 3,

'loss': 'absolute_error',

'learning_rate': 0.01,

'criterion': 'friedman_mse'}







Более глубокая настройка параметров





Рис 11: Логотип SciPy



SciPy — это библиотека Python, используемая для научных вычислений. SciPy означает «scientific python (научный python)». Посмотрим, получится ли найти еще лучшие параметры. Чтобы попытаться найти параметры, которые улучшат производительность нашей модели, нами будет использоваться библиотека SciPy optimize.

#Let's see if we can't find better parameters #We may be overfitting the training data! from scipy.optimize import minimize

Для использования библиотеки SciPy optimize, нам нужно определить целевую функцию. Нашей целевой функцией будет среднее значение перекрестно проверенных уровней ошибок, которые достигает наша модель на обучающем наборе. Наш оптимизатор SciPy выполнит поиск коэффициентов, которые уменьшат нашу ошибку обучения.



#Define the objective function def objective(x): #Create a dataframe to store our new accuracy current_error = pd.DataFrame(index=[ 0 ],columns=[ "error" ]) #x is an array of possible values to use for our Gradient Boosting Regressor model = GradientBoostingRegressor(n_estimators= 500 , min_impurity_decrease= 1 , max_leaf_nodes= 10 , max_features= 2 , max_depth= 3 , loss= "absolute_error" , criterion= "friedman_mse" , min_weight_fraction_leaf=x[ 0 ], min_samples_split=x[ 1 ], min_samples_leaf=x[ 2 ], learning_rate=x[ 3 ]) model.fit(train_X.loc[:,:],train_y.loc[:]) current_error.iloc[ 0 , 0 ] = root_mean_squared_error(train_y.loc[:],model.predict(train_X.loc[:,:])) #Record our progress mean_error = current_error.loc[:].mean() #Return the average error return mean_error

Теперь приступим к процессу оптимизации. Обратите внимание, что некоторые параметры в модели РГБ не допускают отрицательных значений, а наш оптимизатор SciPy будет передавать отрицательные значения, если мы не укажем границы для оптимизатора. Более того, оптимизатор ожидает, что мы предоставим начальную точку. Мы будем использовать конечную точку предыдущего алгоритма оптимизации в качестве начальной точки для данного алгоритма.



#Let's optimize these parameters again #Fist define the bounds bounds = ((0.0,0.5),(0.3,0.5),(0.001,0.2),(0.001,0.1)) #Then define the starting points for the L-BFGS-B algorithm pt = np.array([tuner.best_params_["min_weight_fraction_leaf"], tuner.best_params_["min_samples_split"], tuner.best_params_["min_samples_leaf"], tuner.best_params_["learning_rate"] ])

Сведение к минимуму ошибки обучения.

lbfgs = minimize(objective,pt,bounds=bounds,method= "L-BFGS-B" )

Посмотрим на результаты.

lbfgs

message: CONVERGENCE: REL_REDUCTION_OF_F_<=_FACTR*EPSMCH

success: True

status: 0

fun: 0.0005766670348377334

x: [ 5.586e-06 4.000e-01 1.000e-01 1.000e-02]

nit: 3

jac: [-6.216e+00 -4.871e+02 -2.479e+02 8.882e+01]

nfev: 180

njev: 36

hess_inv: <4x4 LbfgsInvHessProduct with dtype=float64>







Тестирование на переобучение



Теперь сравним точность наших двух оптимизированных моделей по сравнению с моделью РГБ по умолчанию. Кроме того, мы также обратим внимание на то, превзошли ли мы в смысле эффективности линейную модель.

#Let us now see how well we're performing on the validation set linear_regression = LinearRegression() default_gbr = GradientBoostingRegressor() grid_search_gbr = GradientBoostingRegressor(n_estimators=500, min_impurity_decrease=1, max_leaf_nodes=10, max_features=2, max_depth=3, loss="absolute_error", criterion="friedman_mse", min_weight_fraction_leaf=0, min_samples_split=0.4, min_samples_leaf=0.1, learning_rate=0.01 ) lbfgs_grid_search_gbr = GradientBoostingRegressor( n_estimators=500, min_impurity_decrease=1, max_leaf_nodes=10, max_features=2, max_depth=3, loss="absolute_error", criterion="friedman_mse", min_weight_fraction_leaf=lbfgs.x[0], min_samples_split=lbfgs.x[1], min_samples_leaf=lbfgs.x[2], learning_rate=lbfgs.x[3] )

#Linear Regression linear_regression.fit(train_X,train_y) root_mean_squared_error(test_y,linear_regression.predict(test_X))

0.0004316639180314571



Наша точность при использовании линейной модели.

Наша точность при использовании модели РГБ.

#Default Gradient Boosting Regressor default_gbr.fit(train_X,train_y) root_mean_squared_error(test_y,default_gbr.predict(test_X))

0.0005736065907809492

Наша точность с использованием модели РГБ, оптимизированной методом случайного поиска.

#Random Search Gradient Boosting Regressor grid_search_gbr.fit(train_X,train_y) root_mean_squared_error(test_y,grid_search_gbr.predict(test_X))

0.000591328828681271

Наша точность при использовании модели РГБ, оптимизированной методом случайного поиска и L-BFGS-B.

#L-BFGS-B Random Search Gradient Boosting Regressor lbfgs_grid_search_gbr.fit(train_X,train_y) root_mean_squared_error(test_y,lbfgs_grid_search_gbr.predict(test_X))

0.0005914811558189813

Как видно, нам не удалось превзойти линейную модель. Также, нам не удалось превзойти стандартную модель РГБ. Соответственно, в целях демонстрации мы продолжим работу со стандартной моделью РГБ. Однако обратите внимание, что выбор линейной модели обеспечил бы нам больше точности.







Экспортирование в ONNX



Open Neural Network Exchange (ONNX) — это протокол, позволяющий представлять модели машинного обучения в виде вычислительного графа, состоящего из узлов и рёбер. Где узлы представляют собой математические операции, а ребра - поток данных. Экспортировав нашу модель машинного обучения в формат ONNX, мы сможем с легкостью использовать наши модели искусственного интеллекта в нашем Expert Advisor.

Подготовимся к экспорту нашей модели ONNX.

#We failed to beat the linear regression model, in such cases we should pick the linear model! #However for demonstrational purposes we'll pick the gradient boosting regressor #Let's export the default GBR to ONNX format from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType from skl2onnx import convert_sklearn import onnx

Теперь нам нужно масштабировать наши данные таким образом, чтобы можно было воспроизвести их в MetaTrader 5. Самое простое преобразование - это простое вычитание среднего значения и деление на стандартное отклонение.



#We need to save the scale factors for our inputs scale_factors = pd.DataFrame(index=[ "mean" , "standard deviation" ],columns=all_predictors) for i in np.arange( 0 ,len(all_predictors)): scale_factors.iloc[ 0 ,i] = market_data.iloc[:,i+ 2 ].mean() scale_factors.iloc[ 1 ,i] = market_data.iloc[:,i+ 2 ].std() market_data.iloc[:,i+ 2 ] = ((market_data.iloc[:,i+ 2 ] - market_data.iloc[:,i+ 2 ].mean()) / market_data.iloc[:,i+ 2 ].std()) scale_factors

Рис 12: Наши коэффициенты масштабирования

Определим типы вводных данных для нашей модели ONNX.

#Define our initial types initial_types = [( "float_input" ,FloatTensorType([ 1 ,test_X.shape[ 1 ]]))]

Подгонка модели по всем имеющимся у нас данным.

#Fit the model on all the data we have model = GradientBoostingRegressor().fit(market_data.loc[:,all_predictors],market_data.loc[:, "Target" ])

Создадим представление ONNX.



#Create the ONNX representation onnx_model = convert_sklearn(model,initial_types=initial_types,target_opset= 12 )

Сохраним модель ONNX.

#Now save the ONNX model onnx_model_name = "GBR_M1_MultipleTF_Float.onnx" onnx.save(onnx_model,onnx_model_name)





Визуализация модели



Netron — это инструмент с открытым исходным кодом для визуализации и анализа моделей машинного обучения. В настоящее время netron предлагает поддержку ограниченного числа платформ. Однако со временем и по мере развития библиотеки, поддержка будет распространяться на различные платформы машинного обучения.

Импортируем необходимые нам библиотеки.

#Import netron so we can visualize the model import netron

Запускаем netron.

netron.start(onnx_model_name)

Рис. 13: Свойства нашей ONNX модели Регрессора градиентного бустинга





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Рис 14: Структура нашего Регрессора градиентного бустинга

Поскольку мы видим, что входные и выходные данные нашей модели ONNX соответствуют нашим ожиданиям, это дает нам уверенность в том, что можно продолжить развитие советника на основе нашей модели ONNX.





Реализация средствами MQL5



#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #resource "\\Files\\GBR_M1_MultipleTF_Float.onnx" as const uchar onnx_model_buffer[];

Чтобы приступить к созданию нашего советника с интегрированным модулем искусственного интеллекта, нам сначала нужна модель ONNX.

Теперь загрузим торговую библиотеку.

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

Определим входные данные, которые может изменить наш конечный пользователь.

input double max_risk = 20 ; input double sl_width = 1 ;

Теперь определим глобальные переменные, которые будут использоваться во всей нашей программе.

long onnx_model; double mean_variance[ 9 ],std_variance[ 9 ]; vector model_forecast = vector ::Zeros( 1 ); vector model_inputs = vector ::Zeros( 9 ); double ask,bid; double trading_volume; int lot_multiple = 20 ; int state = 0 ;

Определим вспомогательные функции, которые мы будем использовать во всей нашей программе. Во-первых, нам нужна функция для обнаружения разворотов и оповещения конечного пользователя о предстоящей опасности, которую предсказала наша система искусственного интеллекта. Если наша система искусственного интеллекта обнаружит разворот, мы закроем открытые позиции, которые у нас есть на этом рынке.



void check_reversal( void ) { if (((state == 1 ) && (model_forecast[ 0 ] < iClose ( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 ))) || ((state == 2 ) && (model_forecast[ 0 ] > iClose ( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 )))) { Alert ( "Reversal predicted." ); Trade.PositionClose( Symbol ()); } if ( MathAbs ( PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ) > max_risk)) { Alert ( "We've breached our maximum risk level." ); Trade.PositionClose( Symbol ()); } }

Теперь определим функцию для поиска возможностей выхода на рынок. Мы будем считать выход действительным только в случае наличия подтверждения от более высоких таймфреймов относительно движения. В данном советнике мы хотим, чтобы наши сделки соответствовали движению цены на недельном графике.



void find_entry( void ) { if ( iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 0 ) > iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 20 )) { if (model_forecast[ 0 ] > iClose ( Symbol (), PERIOD_M1 , 20 )) { Trade.Buy(trading_volume, Symbol (),ask,(ask - sl_width),(ask + sl_width), "Multiple Time Frames AI" ); state = 1 ; } } if ( iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 0 ) < iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 20 )) { if (model_forecast[ 0 ] < iClose ( Symbol (), PERIOD_M1 , 20 )) { Trade.Sell(trading_volume, Symbol (),bid,(bid + sl_width),(bid - sl_width), "Multiple Time Frames AI" ); state = 2 ; } } }

Нам также нужна функция для получения текущих рыночных цен.

void update_market_prices( void ) { ask = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); bid = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); }

Наша модель ONNX не может быть использована до тех пор, пока мы не стандартизируем и не нормализуем входные данные. Данная функция будет извлекать коэффициенты масштабирования, которые мы использовали при обучении нашей модели ONNX.

void load_scaling_factors( void ) { mean_variance[ 0 ] = 1.0930010861272836 ; std_variance[ 0 ] = 0.0017987600829890852 ; mean_variance[ 1 ] = 1.0930721822927123 ; std_variance[ 1 ] = 0.001810556238082839 ; mean_variance[ 2 ] = 1.092928371812889 ; std_variance[ 2 ] = 0.001785041172362313 ; mean_variance[ 3 ] = 1.093000590242923 ; std_variance[ 3 ] = 0.0017979420556511476 ; mean_variance[ 4 ] = ( MathPow ( 10.0 ,- 5 ) * 1.4886568962056413 ); std_variance[ 4 ] = 0.000994902152654042 ; mean_variance[ 5 ] = ( MathPow ( 10.0 ,- 5 ) * 1.972093957036524 ); std_variance[ 5 ] = 0.0017104874192072138 ; mean_variance[ 6 ] = ( MathPow ( 10.0 ,- 5 ) * 1.5089339490060967 ); std_variance[ 6 ] = 0.002436078407827825 ; mean_variance[ 7 ] = 0.0001529512146155358 ; std_variance[ 7 ] = 0.0037675774501395387 ; mean_variance[ 8 ] = - 0.0008775667536639223 ; std_variance[ 8 ] = 0.03172437243836734 ; }

Определяя функцию, ответственную за получение прогнозов из нашей модели, обратите внимание, что мы масштабируем входные данные перед передачей их в нашу модель ONNX. Прогнозы получаются из модели с помощью команды OnnxRun.

void model_predict( void ) { model_inputs[ 0 ] = (( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) - mean_variance[ 0 ]) / std_variance[ 0 ]); model_inputs[ 1 ] = (( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) - mean_variance[ 1 ]) / std_variance[ 1 ]); model_inputs[ 2 ] = (( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) - mean_variance[ 2 ]) / std_variance[ 2 ]); model_inputs[ 3 ] = (( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) - mean_variance[ 3 ]) / std_variance[ 3 ]); model_inputs[ 4 ] = ((( iClose ( Symbol (), PERIOD_M5 , 0 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M5 , 20 )) - mean_variance[ 4 ]) / std_variance[ 4 ]); model_inputs[ 5 ] = ((( iClose ( Symbol (), PERIOD_M15 , 0 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M15 , 20 )) - mean_variance[ 5 ]) / std_variance[ 5 ]); model_inputs[ 6 ] = ((( iClose ( Symbol (), PERIOD_M30 , 0 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_M30 , 20 )) - mean_variance[ 6 ]) / std_variance[ 6 ]); model_inputs[ 7 ] = ((( iClose ( Symbol (), PERIOD_H1 , 0 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_H1 , 20 )) - mean_variance[ 7 ]) / std_variance[ 7 ]); model_inputs[ 8 ] = ((( iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 , 0 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 , 20 )) - mean_variance[ 8 ]) / std_variance[ 8 ]); OnnxRun (onnx_model, ONNX_DEFAULT ,model_inputs,model_forecast); }

Теперь определим функцию для загрузки нашей модели Onnx, а также определим форму ввода и вывода.

bool load_onnx_file( void ) { onnx_model = OnnxCreateFromBuffer (onnx_model_buffer, ONNX_DEFAULT ); ulong input_shape [] = { 1 , 9 }; if (! OnnxSetInputShape (onnx_model, 0 ,input_shape)) { Alert ( "Incorrect input shape, model has input shape " , OnnxGetInputCount (onnx_model)); return ( false ); } ulong output_shape [] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (onnx_model, 0 ,output_shape)) { Alert ( "Incorrect output shape, model has output shape " , OnnxGetOutputCount (onnx_model)); return ( false ); } return ( true ); }

Теперь можем определить процедуру инициализации программы. Наш советник загрузит файл Onnx, загрузит коэффициенты масштабирования и извлечет рыночные данные.



int OnInit () { if (!load_onnx_file()) { return ( INIT_FAILED ); } load_scaling_factors(); trading_volume = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ) * lot_multiple; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Всякий раз, когда наша программа не используется, мы освобождаем ресурсы, которые нам больше не нужны. Мы отключим модель Onnx и удалим советника из графика.



void OnDeinit ( const int reason) { OnnxRelease (onnx_model); ExpertRemove (); }

Всякий раз, когда нам предлагают новые цены, мы сначала получаем прогноз из нашей модели, а затем обновляем наши рыночные цены. Если у нас нет открытой позиции, мы попытаемся найти вход. В противном случае, если у нас есть позиция, которой необходимо управлять, мы будем внимательно следить за возможным разворотом.



void OnTick () { model_predict(); Comment ( "Model forecast " ,model_forecast); update_market_prices(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { find_entry(); state = 0 ; } else { check_reversal(); } }

Теперь мы можем увидеть наше приложение в действии.

Рис 15: Интерфейс нашего советника









Рис 16: Входные данные нашего советника









Рис 17: Советник на нескольких таймфреймах проходит бэк-тестирование





Рис 18: Результаты бэк-тестирования нашей программы на основе данных M1 за 1 месяц

Заключение



В данной статье мы продемонстрировали, что можно создать советника на базе искусственного интеллекта, который анализирует несколько таймфреймов. Несмотря на то, что нами получены более высокие уровни точности при использовании обычных данных OHLC, существует много различных вариантов, которые мы не рассматривали, например, мы не добавляли какие-либо индикаторы в отношении более высоких таймфреймов. Существует множество способов применения искусственного интеллекта в нашей торговой стратегии. Надеемся, что теперь у вас появились новые идеи о возможностях, которые вы можете использовать при установке MetaTrader 5.