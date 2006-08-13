Торговые стратегии

Все разнообразные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Следующая классификация призвана подчеркнуть основные различия в возможных подходах к торговле.

Следование за трендом



Стратегия следования за трендом состоит в ожидании определенного движения цены и последующего открытия позиции в том же направлении, основываясь на предложении о том, что тенденция будет продолжаться. При использовании системы следования за трендом никогда не продают вблизи максимума и не покупают вблизи минимума, поскольку требуется заметное движение цены, чтобы сигнализировать о начале тренда. Таким образом, при использовании систем такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может упустить значительную часть прибыли прежде, чем будет получен сигнал к закрытию позиции. Основной вопрос тут связан с выбором чувствительности стратегии следования за трендом. Чувствительная система, быстро отвечающая на признаки изменения тренда, эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Нечувствительная система будет характеризоваться противоположным набором признаков. Многие трейдеры одержимы попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем следования за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных, на большинстве рынков верно противоположное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и затрат на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при хороших сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера. Существует широчайший выбор стратегий следования за трендом. В качестве основных можно назвать: Стратегии, основанные на использовании скользящей средней



Когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящее, то цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.





Стратегии пробоя



Базовая концепция, лежащая в основании стратегии пробоя, очень проста: способность рынка достичь нового максимума или минимума указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.







Противотрендовые стратегии



Противотрендовые стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и последующего открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет коррекцию. Противотрендовые системы часто оказываются привлекательными для многих трэйдеров, поскольку их конечная задача состоит в том, чтобы покупать по минимуму, а продавать по максимуму. К сожалению, сложность решения такой задачи обратно пропорциональна ее привлекательности. Важнейшее различие, о котором следует помнить, состоит в том, что системы следования за трендом способны к самокорректировке, а противотрендовые системы подразумевают возможность неограниченных потерь. Таким образом, необходимо включать защитные остановки в любую противотрендовую систему. В противном случае система может держать длинную позицию в течение всего нисходящего тренда большого масштаба или короткую позицию на восходящем тренде большого масштаба.



Одно важное преимущество использования противотрендовых систем состоит в том, что они представляют возможность для превосходной диверсификации при одновременном использовании с системами следования за трендом. В этом отношении нужно заметить, что противотрендовая система может быть желательной, даже если она теряет деньги в умеренном масштабе. Причина здесь в том, что если противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом , торговля с помощью обеих систем подразумевает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. Таким образом, вполне вероятно, что комбинация двух систем может дать большую доходность при том же уровне риска, даже если противотрендовая система сама по себе теряет деньги.





Распознавание моделей поведения цены



В некотором смысле все системы могут быть классифицированы как системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции в направлении тренда или против него, - это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях как в случае трендовых или противотрендовых систем. Системы этого типа могут иногда использовать вероятные модели в процессе принятия торговых решений. В этом случае исследователи будут пытаться идентифицировать модели, которые предположительно вели себя как предтечи повышения или понижения цен в прошлом. Считают, что подобные прошлые поведенческие модели, могут быть использованы для оценки текущих вероятностей роста или падения рынка. Необходимо обратить внимание на то, что границы между описанными стратегиями не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут попасть в другую категорию данной классификации.



