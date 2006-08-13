Торговые стратегии
Все разнообразные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Следующая классификация призвана подчеркнуть основные различия в возможных подходах к торговле.
- Следование за трендом
Стратегия следования за трендом состоит в ожидании определенного движения цены и последующего открытия позиции в том же направлении, основываясь на предложении о том, что тенденция будет продолжаться. При использовании системы следования за трендом никогда не продают вблизи максимума и не покупают вблизи минимума, поскольку требуется заметное движение цены, чтобы сигнализировать о начале тренда. Таким образом, при использовании систем такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может упустить значительную часть прибыли прежде, чем будет получен сигнал к закрытию позиции. Основной вопрос тут связан с выбором чувствительности стратегии следования за трендом. Чувствительная система, быстро отвечающая на признаки изменения тренда, эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Нечувствительная система будет характеризоваться противоположным набором признаков.
Многие трейдеры одержимы попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем следования за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных, на большинстве рынков верно противоположное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и затрат на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при хороших сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера. Существует широчайший выбор стратегий следования за трендом.
В качестве основных можно назвать:
Стратегии, основанные на использовании скользящей средней
Когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящее, то цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.
Стратегии пробоя
Базовая концепция, лежащая в основании стратегии пробоя, очень проста: способность рынка достичь нового максимума или минимума указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.
- Противотрендовые стратегии
Противотрендовые стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и последующего открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет коррекцию. Противотрендовые системы часто оказываются привлекательными для многих трэйдеров, поскольку их конечная задача состоит в том, чтобы покупать по минимуму, а продавать по максимуму. К сожалению, сложность решения такой задачи обратно пропорциональна ее привлекательности. Важнейшее различие, о котором следует помнить, состоит в том, что системы следования за трендом способны к самокорректировке, а противотрендовые системы подразумевают возможность неограниченных потерь. Таким образом, необходимо включать защитные остановки в любую противотрендовую систему. В противном случае система может держать длинную позицию в течение всего нисходящего тренда большого масштаба или короткую позицию на восходящем тренде большого масштаба.
Одно важное преимущество использования противотрендовых систем состоит в том, что они представляют возможность для превосходной диверсификации при одновременном использовании с системами следования за трендом. В этом отношении нужно заметить, что противотрендовая система может быть желательной, даже если она теряет деньги в умеренном масштабе. Причина здесь в том, что если противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом , торговля с помощью обеих систем подразумевает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. Таким образом, вполне вероятно, что комбинация двух систем может дать большую доходность при том же уровне риска, даже если противотрендовая система сама по себе теряет деньги.
- Распознавание моделей поведения цены
В некотором смысле все системы могут быть классифицированы как системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции в направлении тренда или против него, - это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях как в случае трендовых или противотрендовых систем.
Системы этого типа могут иногда использовать вероятные модели в процессе принятия торговых решений. В этом случае исследователи будут пытаться идентифицировать модели, которые предположительно вели себя как предтечи повышения или понижения цен в прошлом. Считают, что подобные прошлые поведенческие модели, могут быть использованы для оценки текущих вероятностей роста или падения рынка.
Необходимо обратить внимание на то, что границы между описанными стратегиями не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут попасть в другую категорию данной классификации.
- Торговля в канале
Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах ("флэт") и практически совершенно неприменима при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно представить так:
Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:
- Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором
происходит движение рынка.
- При достижении ценой одной из границ канала о отскока линии цены в противоположном направлении, следует
открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли
уровня сопротивления.
- При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может
произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки
или сопротивления.
Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней Stop Loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления.
- Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.
Knocker 5+
Поражает то что если это заалгоритмить то можно делать 50-150% в месяц. :)
Полностью секрет ТС не раскрою (такая корова нужна самому, а там фильтры хитрые), хотя опытный трейдер, наложив сделки на котировки, догадается, что сигналом к развороту цены и модификации ордеров является чрезмерная перекупленность - перепроданность.
Основные характеристики ТС:
Торговать полностью на автомате не советую - противотренд. Т. е. если позиция не попала в струю, то будет сливать по тренду. Как видно на графике (красные - короткие, синие - длинные). МТС открывает серию коротких против направления котировок (за двое суток 4 убытка подряд на 280 пипсов без учета проскальзываний). И лишь дождавшись глубокого отката, встает в длинную, завершая слив.
Результаты тестирования эксперта по такой стратегии можно посмотреть здесь: Результаты тестирования стратегии на GBPUSD
подскажите новичку индикатор перекупленности\перепроданности?