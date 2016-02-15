Secretos de la Terminal de Cliente de MetaTrader4 : Sistema de alerta

Eventos de sistema



Abra el menú "Herramientas -> Opciones" y vaya a la pestaña "Eventos". Se usa un archivo .wav por defecto para avisar de uno de los once eventos.









Estos archivos se pueden encontrar en el directorio \MetaTrader 4\sonidos\ de la Terminal de Cliente. La alerta puede modificarse como quiera. Para hacerlo, abra la lista desplegable de la columna "Acción", haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en la línea seleccionada.









La alerta puede ser tanto un archivo .wav como un ejecutable (".exe, .vbs, .bat).









Si se elije un archivo de otro tipo para la alerta, se abrirá la aplicación relacionada con este tipo de archivo. Depués de haber seleccionado una acción, pulse Intro para confirmar la elección. La alerta puede deshabilitarse haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en la línea en la columna "Evento".







Eventos definidos por el usuario





La personalización de los eventos puede ser de dos tipos:

el precio alcanza el valor predefinido para el símbolo deseado;

se alcanza el límite de tiempo predefinido.

Para configurar una alerta, tiene que ir a la pestaña "Alertas" en la ventana "Terminal" y pulsar Intro.









Las alertas se pueden habilitar y deshabilitar pulstando Espacio, y se pueden modificar pulsando Intro.





Las alertas pueden ser de tres tipos: una alerta de sonido, un archivo ejecutable, o un mensaje de correo electrónico. Para los tres tipos, hay que especificar el "Símbolo" y condiciones (campos "Condición" y "Valor"), de la alerta que se iniciará. En el campo "Límite de tiempo" e "Iteraciones máximas", debe especificarse cuántas veces y con cuánta regularidad se iniciará la alerta.







Alertas de sonido



Pueden utilizarse los dos archivos guardados en el directorio \MetaTrader 4\sounds de la Terminal de Cliente, o cualquier otro archivo: .wav, .mp3, .wmi. Si se elije un archivo en formato .mp3 o .wmi, se iniciará la aplicación relacionada con esos archivos al inicio de la alerta.











Archivos ejecutables



Los formatos de los archivos ejecutables pueden ser .exe, .vbs o .bat. Si se elije un archivo en cualquier otro formato, se iniciará la aplicación relacionada con esos archivos al inicio de la alerta.











Mensajes de correo electrónico



Para recibir un mensaje vía correo electrónico, es necesario que se preconfigure la pestaña "Correo electrónico" del menú "Herramientas -> Opciones". Seleccióne el campo "Habilitar" e introduzca la configuración de su servidor de correo electrónico en los campos correspondientes. En cada campo, podrá ver unas instrucciones en rojo sobre los datos que tiene que introducir.

servicor SMTP — dirección de su servidor de correo electrónico cuando accede vía SMTP. Por favor, no olvide especificar el número de puerto separado por dos puntos. Normalmente es el puerto 25. Ejemplo : smtp.mail.ru:25

: smtp.mail.ru:25 Acceso SMTP – normalmente es la dirección de correo electrónico. Ejemplo : nombre@mail.ru

: nombre@mail.ru Contraseña SMTP – la contraseña que use para acceder a su bandeja de entrada.

De: — Debe introducir el acceso ("Nombre") y su dirección de correo electronico en el mismo servidor, SMTP, que es el que le gustaría usar. Por norma general, el acceso cincide con la primera parte de la dirección de correo electrónico, pero puede omitirse. Ejemplo : nombre, nombre@mail.ru

: nombre, nombre@mail.ru Para: — dirección de correo electrónico a la que le gustaría enviar las alertas. La parte "Nombre" de la dirección puede omitirse. Generalmente, el campo "To:" debe rellenarse con cualquier dirección de correo electrónico real. Ejemplo : cualquier_nombre, nombre@mail.ru









Haga clic en el botón "Prueba" y compruebe si el mensaje se ha enviado a la dirección de correo electrónico que ha especificado en el campo "To:". Si todo se ha configurado correctamente, debe aparecer en el "Diario": "Correo electrónico: 'Mensaje de prueba' se ha enviado" .



Para enviar sms, tiene que especificar la dirección de correo electrónico del operador de su teléfono móvil en el campo "To:". Para utilizar el servidor SMTP del operador como tal, tiene que verificar su configuración en la página web del operador en el departamento de cuentas. Tenga en cuenta que no todos los operadores de telefonía móvil permiten utilizar sus servidores SMTP sin llamar a los servidores POP3.





Luego puede crearse esa alarma. Para hacerlo, pulse Insert en la pestaña "Alertas" en la ventana de "Terminal". Rellene todos los campos:











Para crear el mensaje de texto, haga clic en el botón cerca de la línea "Fuente". Introduzca el asunto y el cuerpo del mensaje. Tanto en el asunto como en el cuerpo del mensaje, puede utilizar "Macros". La lista de "macros" está disponible en el menú de contexto.







Después, haga clic en el botón "Enviar".



Una vez que haya completado los otros campos, haga clic en el botón "Prueba" y compruebe si la alerta ha llegado a su bandeja de entrada. Si el mensaje se ha enviado con éxito, el informe correspondiente aparecerá en el "Diario".

Publicar informes en el servidor FTP



La terminar permite publicar informes en internet sobre el estado de la cuenta en un periodo de tiempo predeterminado.

Para ello, necesita configurar la conexión a internet vía FTP. Abra el menú "Herramientas -> Opciones" y vaya a la pestaña "Publicaciones".



El color rojo especifica el formato que hay que utilizar para introducir los datos.

La transferencia de datos se puede realizar en modo activo o pasivo. La diferencia principal entre uno y otro es el lado que abre la conexión para enviar los datos. En el modo activo, el servidor FTP inicia la conexión, y en el modo pasivo, es el cliente quien lo hace.





El informe se publicará con periodicidad. Si cambia una posición u orden de trading en la terminal, se forzará y publicará inmediatamente el informe. Este mecanismo ofrece datos exactos (excepto por el precio y beneficio actual del mercado) en el informe.



Después de haber hecho la configuración, haga clic en el botrón "Prueba". Si el informe se ha enviado con éxito, la línea correspondiente aparecerá en el "Diario".





