Визуализация тестирования. Расширение функциональности.

1. Мотивация

В 196-м билде клиентского терминала MetaTrader 4 появилась функция визуализации тестирования. Она позволяет контролировать процесс тестирования экспертов на качественно новом уровне. Теперь трейдер-программист может наблюдать за каждым действием своего эксперта, проверяя его работу на истории!

Об использовании визуализатора вы можете прочитать в статье Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри. В настоящей статье будет описано, как сделать тестер стратегий максимально похожим на терминал.

Итак, в чем основное отличие тестера? Чего не хватает при визуализации? Наверное, самое главное — это отсутствие закладки "Торговля" терминала.

Сколько открыто позиций? Как скоро сработает отложенный ордер? Передвинулся ли Стоп Лосс у позиции? Сколько используется маржи в данный момент и как далеко до MarginCall? При реальной торговле ответы на эти и многие другие вопросы мы ищем на закладке "Торговля" Терминала. Но что делать при тестировании?

Решению этого вопроса и посвящена данная статья.

2.Техническая сторона вопроса

Написание программы начнём, как всегда, с постановки задачи. Какой мы хотим получить результат?

Как уже говорилось, нам необходимо реализовать аналог закладки "Торговля", то есть отображать на экране информацию о всех открытых позициях и отложенных ордерах.

Информация должна постоянно обновляться и быть удобной для восприятия.

Программа должна быть максимально легкой в использовании - её подключение к эксперту должно требовать минимум усилий.

Теперь можно задуматься о технической стороне вопроса. Как оформить программу, в виде индикатора или подключаемой библиотеки функций?

Очевидно, что индикатор в отдельном окне был бы оптимальным решением. Он всегда на виду, не закрывает график цены и обновляться на каждом тике. Но при использовании индикатора для нас возникает проблема - всю информацию об ордерах он берет не с "виртуального" (тестового) терминала, а с терминала обычного, то есть даже при тестировании он будет отображать информацию о текущем состоянии счета, никак не реагируя на ход тестирования.

Для решения поставленной задачи нам придется найти обходной путь.

Индикатор мы всё-таки создадим, но он будет выполнять только функцию "создателя подокна графика", он не будет ничего отображать, то есть у нас всегда будет "зарезервирована" часть графика. Это надо для того, чтобы созданное подокно с уникальным именем можно было сохранить в шаблоне tester.tpl либо в шаблоне <имя_эксперта>.tpl.

А вот отображение и обновление информации мы доверим библиотеке функций, оформленной в виде включаемого файла.

3. Использование

Для начала необходимо создать шаблон графика, который будет использовать визуализатор. Просто настройте внешний вид графика (цвета, линии сетки, масштаб), "прицепите" к нему индикатор vTerminal.mq4 и воспользуйтесь командой "Сохранить шаблон":

Окно сохранения шаблона:

При визуализации используется шаблон tester.tpl либо <имя_эксперта>.tpl, именно под этими именами надо сохранить наш шаблон.

4. Интеграция в эксперта

Функции, реализующие отображение информации о позициях, находятся во включаемом файле VisualTestingTools.mq4, который находится в директории ...\MetaTrader 4\experts\include\. Прежде всего надо "присоединить" его к эксперту - перед функцией старт вставить строку #include <visualtestingtools.mq4>. На примере эксперта CrossMACD_DeLuxe это будет выглядеть так:

... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <visualtestingtools.mq4> int start() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } int _GetLastError = 0 ; ...

Теперь мы можем использовать функции в любой части программы. Вызов одной из них - vTerminalInit() - мы поместим в функцию init() эксперта - она должна вызываться всего один раз, так как её задача - создание объектов для отображения информации. Вторую - vTerminalRefresh() - необходимо вызывать каждый тик. Она будет обновлять информацию об открытых позициях. Код эксперта, использующего функции, будет выглядеть так:

... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <visualtestingtools.mq4> int init() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } vTerminalInit(); return ( 0 ); } int start() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } vTerminalRefresh(); int _GetLastError = 0 ; ...

Вы можете скачать эксперта CrossMACD_DeLuxe_Visual.mq4, в котором все необходимые изменения уже сделаны.

5. Тестирование

Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось.

Во-первых, в эксперте добавились новые внешние переменные:

После включения в код эксперта файла VisualTestingTools.mq4 добавились новые внешние переменные.

Их назначение интуитивно понятно, но я всё же расскажу о них подробнее:

Rows — максимальное количество строк, отображаемых на экране. Для большинства стратегий достаточно 10 строк;

BigText — установите true, если хотите сделать размер шрифта больше;

SignalPoints — расстояние в пунктах, начиная с которого будут "подсвечиваться" поля Стоп Лосс, Тейк Профит и Цена открытия для отложенных ордеров. Например, при SignalPoints = 10 поле Стоп Лосс изменит цвет, когда цена будет в 10-ти пунктах от уровня Стоп Лосс позиции;

MainColor — цвет "шапки" терминала (заголовочная строка) и строки информации о торговом счёте (Баланс, Эквити, ...).

BuyColor — цвет информации о Buy-позициях;

BuyOPColor — цвет поля Цена открытия, на который будет меняться основной цвет при приближении текущей цены к уровню открытия Buy Stop и Buy Limit - ордеров.

BuySLColor — цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Стоп Лосс Buy-позиций.

BuyTPColor — цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Тейк Профит Buy-позиций.

SellOPColor, SellSLColor и SellTPColor — то же самое, только для Sell-позиций.

Установим MainColor = Black и нажмем кнопку "ОК". Теперь эксперт готов к тестированию. Перед нажатием кнопки "Старт", устанавливаем галочку "Визуализация", и наслаждаемся результатом:

Пока нет открытых позиций, наш "терминал" показывает только заголовочную строку и строку состояния счета. Давайте подождём, пока появится сигнал и эксперт откроет позицию.

Первой открылась селл-позиция. Как видите, строка красного цвета.

Обратите внимание на строку состояния счета. В ней есть всё, что мы привыкли видеть на закладке "Торговля" терминала. Вся информация обновляется каждый тик и вы можете видеть, как меняется прибыль позиции:

Когда цена подходит к уровню Стоп Лосс позиции, поле StopLoss меняет цвет на установленный в настройках:

Как по мне, получилось очень неплохо.

6. Возможные проблемы

Стоит упомянуть об одной особенности, связанной с использованием шаблона tester.tpl с индикатором vTerminal: при тестировании функция, отвечающая за поиск окна индикатора (WindowFind()) не работает. Поэтому номер подокна задаётся в коде явно:

win = WindowFind ( "vTerminal" ); if ( IsTesting () ) { win = 1 ; }

Если в шаблоне будут присутствовать другие индикаторы, рисующиеся в отдельном окне, вся информация о позициях будет выводиться в верхнем из них. То есть надо либо vTerminal делать "первым" (верхним), либо вместо win = 1; написать win = номер подокна.

Других проблем в работе с индикатором не наблюдалось.

7. Заключение

В завершение статьи приведу ещё несколько скриншотов - они будут красноречивее любых слов.











