MetaTrader 4 / 示例
English Русский Español Deutsch 日本語 Português
MetaTrader 4客户段的秘密：警报系统

MetaTrader 4客户段的秘密：警报系统

MetaTrader 4示例 |
4 769 2
Tatyana
Tatyana

系统事件


在菜单中打开 "工具 -> 选项"并选择"事件"栏。警报文件的事件默认为 WAV文件.



这些文件可以在客户端的 \MetaTrader 4\sounds\ directory中找到.警报可以作为选项修改.警报的设定可以选项栏列表中活动上双击鼠标左键.



警报可以是一个 WAV文件和执行文件("EXE", "VBS", "BAT").



如果选择另一个警报文件类型，所选择的文件类型将被开启。在选择之后，按 Enter键确认选择。事件警报可以通过在“事件”栏双击鼠标左键 禁止。


用户-指定事件


客户事件可以分为以下两个类型：

  • 价格达到货币对预定值;
  • 达到预定超时。



设置警报，需要在“终端”窗口进入“警报”栏并且按插入键。



警报会在所处的空间内开启/禁止，修改按 Enter。


警报可以分为三种方式: 声音警报，执行文件，邮件信息。对于所有的警报方式，需要指定"货币对" 和状态 ( "状态" 和 "值"),在遇到时警报将会开启。 同时需要在 "超时"和 "最大重复"中设定警报次数。



声音警报


文件存储在客户端 \MetaTrader 4\sounds\ directory 中，可以使用以下声音模式作为警报： "WAV", "MP3", "WMI"。如果选择"MP3"或 "WMI"模式，所选的文件模式将会在警报启动时开启。





执行文件


执行文件可以分为 "EXE", "VBS", "BAT"模式。如果文件的类型选定后，遇到相应的文件类型警报将会开启。





邮件信息


经过邮件获取警报信息，需要在菜单的"工具 -> 选项" 中"的Email"预先设定。 点击 "开启" 并且填写你邮件服务器的相关设定信息。在每个相应的栏中，你可以看到相应的红色提示。

  • SMTP 服务器 – 你的邮件服务器地址经由 SMTP。不要忘记用冒号隔开端口数字。通常使用端口 25. 举例: smtp.mail.ru:25
  • SMTP 登陆 – 你的邮箱地址。 举例: your_name@mail.ru
  • SMTP 密码 – 进入邮箱的密码。
  • 来自: –需要在相同服务器上输入登陆 ("名称")和你的邮箱地址，你应用的SMTP。如同规则，邮箱地址恰好是登陆的第一部分，但是可以跳过。 举例: your_name, your_name@mail.ru
  • 发送到: – 您将发送警报的地址。 "名称"地址部分可以跳过。通常来讲，"发送到:"需要填写真是的邮箱地址。 举例: any_name, your_name@mail.ru



点击 "测试"按钮，检查信息是否已经发送到你指定的邮件地址“发送到”。如果所有设定已经被正确填写，信息: "邮件: '测试信息' 已发送"会显示在“日志”中。


对于短信息的发送，你需要在“发送到”栏中指定提供邮箱地址。使用SMTP服务器，你必须核实它或账户部分的设置。另外，需要记住的是并非所有人使用的 SMTP服务器都可以调用POP3服务器。


这样警报被创建。这样做需要在“终端”窗口按插入“警报”。填写所有空格：




创建信息文本，在 上点击最近的 "源代码"。输入信息主题和文本。在主题和信息文本中，你可以使用 "指令"。指令的列表来自随即菜单。



随后，点击“发送”键。

填写完整后，点击"测试"键检测警报是否进入你的邮箱。如果信息成功发送，相应的信息会显现在“日志”栏内:




在 FTP 服务器上公布报告


终端允许在周期预定的基础上公布帐户状态的网上报告。



报告的公布需要设置连接到经过 FTP的网络。打开菜单中的 "工具 -> 选项" ，进入 "公布者"栏。

红色的指定格式用以填充数据。



数据的转换可以通过主动和被动的形式。两者之间的主要差别在于打开连接的方面。主动模式，FTP服务器初始连接，而被动模式，客户自己连接。


周期性将会间隔最短时间被发送的报告。 另外，如果在终端中的交易仓和定单改变，报告将会立即公布。 这种机制提供了数据的准确性 (除当前市场价格和赢利外）。

设置完成后，点击“测试”键。如果报告成功发送，相应的信息会显示在“日志”栏内。





Translated from Russian by MetaQuotes Software Corp.
Original article: http://articles.mql4.com/ru/articles/1416

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1416

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (2)
[删除] | 2 4月 2011 在 17:36

很实用的技巧，谢谢!

chao tang
chao tang | 12 1月 2019 在 09:36
我想改变原来的警报提示音怎么修改？谢谢
使用 MetaTrader 4客户端初学者的常见错误 使用 MetaTrader 4客户端初学者的常见错误
每个人都会发生错误：通过认知之后，频率或多或少。你们的疑问，我们来解答：终端时间，日志内的打印，测试结果，测试历史，历史输入，保证金， 交易，提示， 缩放， 计算错误，无效账户，无新闻，价格变化，资金不足，市场关闭。
MetaTrader 4客户端的秘密 MetaTrader 4客户端的秘密
21种快捷方法： MetaTrader 4客户端的潜在功能。 全屏模式;热键;快捷键;迷你窗口;收藏;图表最小化; 新闻显示; 货币对设置;市场观察;测试图表和独立图表模板;数据图表;十字光标;电子尺; 柱图表数据;图表中历史账户;定单类型;修改止损和赢利; 取消删除;打印图表。
MetaTrader 4 客户端的秘密：指标 MetaTrader 4 客户端的秘密：指标
您有自己编写指标的打算吗？也许你会发现在客户端中的指标正是你需要的。那为什么要重新发明呢？分组总结指标特点简表；添加指标到图表的特性和方法；水平；在不同时间周期内显示指标。
编制自动交易系统的基本知识 编制自动交易系统的基本知识
解释使用MQ4语言编制自动交易系统的基本知识, 通过例子说明自动交易系统程序文件的基本构成.