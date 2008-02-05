MetaTrader 4客户段的秘密：警报系统

系统事件

在菜单中打开 "工具 -> 选项"并选择"事件"栏。警报文件的事件默认为 WAV文件.









这些文件可以在客户端的 \MetaTrader 4\sounds\ directory中找到.警报可以作为选项修改.警报的设定可以选项栏列表中活动上双击鼠标左键.









警报可以是一个 WAV文件和执行文件("EXE", "VBS", "BAT").









如果选择另一个警报文件类型，所选择的文件类型将被开启。在选择之后，按 Enter键确认选择。事件警报可以通过在“事件”栏双击鼠标左键 禁止。







用户-指定事件





客户事件可以分为以下两个类型：

价格达到货币对预定值;

达到预定超时。









设置警报，需要在“终端”窗口进入“警报”栏并且按插入键。









警报会在所处的空间内开启/禁止，修改按 Enter。





警报可以分为三种方式: 声音警报，执行文件，邮件信息。对于所有的警报方式，需要指定"货币对" 和状态 ( "状态" 和 "值"),在遇到时警报将会开启。 同时需要在 "超时"和 "最大重复"中设定警报次数。







声音警报



文件存储在客户端 \MetaTrader 4\sounds\ directory 中，可以使用以下声音模式作为警报： "WAV", "MP3", "WMI"。如果选择"MP3"或 "WMI"模式，所选的文件模式将会在警报启动时开启。















执行文件



执行文件可以分为 "EXE", "VBS", "BAT"模式。如果文件的类型选定后，遇到相应的文件类型警报将会开启。















邮件信息



经过邮件获取警报信息，需要在菜单的"工具 -> 选项" 中"的Email"预先设定。 点击 "开启" 并且填写你邮件服务器的相关设定信息。在每个相应的栏中，你可以看到相应的红色提示。

SMTP 服务器 – 你的邮件服务器地址经由 SMTP。不要忘记用冒号隔开端口数字。通常使用端口 25. 举例 : smtp.mail.ru:25

: smtp.mail.ru:25 SMTP 登陆 – 你的邮箱地址。 举例 : your_name@mail.ru

: your_name@mail.ru SMTP 密码 – 进入邮箱的密码。

来自: –需要在相同服务器上输入登陆 ("名称")和你的邮箱地址，你应用的SMTP。如同规则，邮箱地址恰好是登陆的第一部分，但是可以跳过。 举例 : your_name, your_name@mail.ru

: your_name, your_name@mail.ru 发送到: – 您将发送警报的地址。 "名称"地址部分可以跳过。通常来讲，"发送到:"需要填写真是的邮箱地址。 举例 : any_name, your_name@mail.ru













点击 "测试"按钮，检查信息是否已经发送到你指定的邮件地址“发送到”。如果所有设定已经被正确填写，信息: "邮件: '测试信息' 已发送"会显示在“日志”中。



对于短信息的发送，你需要在“发送到”栏中指定提供邮箱地址。使用SMTP服务器，你必须核实它或账户部分的设置。另外，需要记住的是并非所有人使用的 SMTP服务器都可以调用POP3服务器。





这样警报被创建。这样做需要在“终端”窗口按插入“警报”。填写所有空格：











创建信息文本，在 上点击最近的 "源代码"。输入信息主题和文本。在主题和信息文本中，你可以使用 "指令"。指令的列表来自随即菜单。











随后，点击“发送”键。



填写完整后，点击"测试"键检测警报是否进入你的邮箱。如果信息成功发送，相应的信息会显现在“日志”栏内:

在 FTP 服务器上公布报告





终端允许在周期预定的基础上公布帐户状态的网上报告。

报告的公布需要设置连接到经过 FTP的网络。打开菜单中的 "工具 -> 选项" ，进入 "公布者"栏。



红色的指定格式用以填充数据。

数据的转换可以通过主动和被动的形式。两者之间的主要差别在于打开连接的方面。主动模式，FTP服务器初始连接，而被动模式，客户自己连接。





周期性将会间隔最短时间被发送的报告。 另外，如果在终端中的交易仓和定单改变，报告将会立即公布。 这种机制提供了数据的准确性 (除当前市场价格和赢利外）。



设置完成后，点击“测试”键。如果报告成功发送，相应的信息会显示在“日志”栏内。





