Скрипт сбора всех индикаторов



Этот скрипт собирает все буферы встроенных индикаторов MQL5 и сохраняет их в CSV-файл для анализа.





Bollinger Bands (BB):

BB_BASE_LINE: базовая (центральная) линия полос Боллинджера.

Другие индикаторы:

ADX-MAIN_LINE: Главная линия индекса среднего направленного движения (ADX).

Общие индикаторы:

DEMA: Двойная экспоненциальная скользящая средняя.

Осцилляторы:

ATR: Average True Range.

Объемы:

AD: Accumulator Distributor.

Билл Уильямс:

AC: Accelerator Oscillator.

Числовые значения:

Числовые значения в наборе данных представляют собой расчетные значения для каждого соответствующего индикатора. Эти значения могут включать цены, проценты или другие количественные показатели в зависимости от индикатора.

Использование:

Набор данных подходит для различных финансовых анализов и задач машинного обучения. Он позволяет исследовать поведение различных индикаторов на различных финансовых инструментах и таймфреймах. Вы можете использовать эти возможности для разработки моделей прогнозирования рыночных тенденций, определения торговых сигналов или получения представления о динамике рынка.