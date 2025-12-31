Ставь лайки и следи за новостями
COLLECT ALL INDICATORS DATA - скрипт для MetaTrader 5
39
Скрипт сбора всех индикаторов
Этот скрипт собирает все буферы встроенных индикаторов MQL5 и сохраняет их в CSV-файл для анализа.
Bollinger Bands (BB):
- BB_BASE_LINE: базовая (центральная) линия полос Боллинджера.
- BB_UPPER_BAND: верхняя полоса Bollinger Bands.
- BB_LOWER_BAND: нижняя полоса Bollinger Bands.
Другие индикаторы:
- ADX-MAIN_LINE: Главная линия индекса среднего направленного движения (ADX).
- ADX-PLUSDI_LINE: Линия, отражающая положительное направленное движение в ADX.
- ADX-MINUSDI_LINE: Линия, отражающая отрицательное направленное движение в ADX.
Общие индикаторы:
- DEMA: Двойная экспоненциальная скользящая средняя.
- FRAMA: Фрактальная адаптивная скользящая средняя.
- MA: скользящая средняя.
- SAR: Parabolic SAR.
- StdDev: Стандартное отклонение.
- TEMA: Tripple Exponential Moving Average.
- ViDyA: Variable Index Dynamic Average.
Осцилляторы:
- ATR: Average True Range.
- BearsPower: Сила медведей.
- BullsPower: Сила быков.
- Chainkin: Осциллятор Чейнкина.
- CCI: Commodity Channel Index (Индекс товарного канала).
- Demarker: DeMarker.
- Force: Индекс силы.
- MACD-MAIN_LINE: Главная линия дивергенции схождения скользящих средних (MACD).
- MACD-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия MACD.
- Momentum: Моментум.
- OsMA: Осциллятор скользящей средней (получен из MACD).
- RSI: Индекс относительной силы.
- RVI-MAIN_LINE: Основная линия Relative Vigor Index (RVI).
- RVI-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия RVI.
- Stochastic-MAIN_LINE: Главная линия Стохастического осциллятора.
- Stochastic-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия Стохастического осциллятора.
- WPR: Процентный диапазон Уильямса.
Объемы:
- AD: Accumulator Distributor.
- MFI: Индекс денежного потока.
- OBV: On Balance Volume.
- Tick-Volumes: Тиковые объемы.
Билл Уильямс:
- AC: Accelerator Oscillator.
- Alligator-GATORJAW_LINE: Линия челюстей индикатора Alligator.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: Линия зубов индикатора Alligator.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: Линия губ индикатора Alligator.
- AO: Awesome Oscillator.
- Fractals-UPPER_LINE: Верхняя линия фракталов.
- Fractals-LOWER_LINE: нижняя линия фракталов.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: Верхняя гистограмма осциллятора Gator.
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: Нижняя гистограмма осциллятора Gator.
- BWMFI: Индекс облегчения рынка Билла Уильямса.
Числовые значения:
Числовые значения в наборе данных представляют собой расчетные значения для каждого соответствующего индикатора. Эти значения могут включать цены, проценты или другие количественные показатели в зависимости от индикатора.
Использование:
Набор данных подходит для различных финансовых анализов и задач машинного обучения. Он позволяет исследовать поведение различных индикаторов на различных финансовых инструментах и таймфреймах. Вы можете использовать эти возможности для разработки моделей прогнозирования рыночных тенденций, определения торговых сигналов или получения представления о динамике рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47755
