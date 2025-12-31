CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

COLLECT ALL INDICATORS DATA - скрипт для MetaTrader 5

Omega J Msigwa | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
39
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт сбора всех индикаторов

Этот скрипт собирает все буферы встроенных индикаторов MQL5 и сохраняет их в CSV-файл для анализа.


Bollinger Bands (BB):

  • BB_BASE_LINE: базовая (центральная) линия полос Боллинджера.
  • BB_UPPER_BAND: верхняя полоса Bollinger Bands.
  • BB_LOWER_BAND: нижняя полоса Bollinger Bands.

Другие индикаторы:

  • ADX-MAIN_LINE: Главная линия индекса среднего направленного движения (ADX).
  • ADX-PLUSDI_LINE: Линия, отражающая положительное направленное движение в ADX.
  • ADX-MINUSDI_LINE: Линия, отражающая отрицательное направленное движение в ADX.

Общие индикаторы:

  • DEMA: Двойная экспоненциальная скользящая средняя.
  • FRAMA: Фрактальная адаптивная скользящая средняя.
  • MA: скользящая средняя.
  • SAR: Parabolic SAR.
  • StdDev: Стандартное отклонение.
  • TEMA: Tripple Exponential Moving Average.
  • ViDyA: Variable Index Dynamic Average.

Осцилляторы:

  • ATR: Average True Range.
  • BearsPower: Сила медведей.
  • BullsPower: Сила быков.
  • Chainkin: Осциллятор Чейнкина.
  • CCI: Commodity Channel Index (Индекс товарного канала).
  • Demarker: DeMarker.
  • Force: Индекс силы.
  • MACD-MAIN_LINE: Главная линия дивергенции схождения скользящих средних (MACD).
  • MACD-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия MACD.
  • Momentum: Моментум.
  • OsMA: Осциллятор скользящей средней (получен из MACD).
  • RSI: Индекс относительной силы.
  • RVI-MAIN_LINE: Основная линия Relative Vigor Index (RVI).
  • RVI-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия RVI.
  • Stochastic-MAIN_LINE: Главная линия Стохастического осциллятора.
  • Stochastic-SIGNAL_LINE: Сигнальная линия Стохастического осциллятора.
  • WPR: Процентный диапазон Уильямса.

Объемы:

  • AD: Accumulator Distributor.
  • MFI: Индекс денежного потока.
  • OBV: On Balance Volume.
  • Tick-Volumes: Тиковые объемы.

Билл Уильямс:

  • AC: Accelerator Oscillator.
  • Alligator-GATORJAW_LINE: Линия челюстей индикатора Alligator.
  • Alligator-GATORTEETH_LINE: Линия зубов индикатора Alligator.
  • Alligator-GATORLIPS_LINE: Линия губ индикатора Alligator.
  • AO: Awesome Oscillator.
  • Fractals-UPPER_LINE: Верхняя линия фракталов.
  • Fractals-LOWER_LINE: нижняя линия фракталов.
  • Gator-UPPER_HISTOGRAM: Верхняя гистограмма осциллятора Gator.
  • Gator-LOWER_HISTOGRAM: Нижняя гистограмма осциллятора Gator.
  • BWMFI: Индекс облегчения рынка Билла Уильямса.

Числовые значения:

Числовые значения в наборе данных представляют собой расчетные значения для каждого соответствующего индикатора. Эти значения могут включать цены, проценты или другие количественные показатели в зависимости от индикатора.

Использование:

Набор данных подходит для различных финансовых анализов и задач машинного обучения. Он позволяет исследовать поведение различных индикаторов на различных финансовых инструментах и таймфреймах. Вы можете использовать эти возможности для разработки моделей прогнозирования рыночных тенденций, определения торговых сигналов или получения представления о динамике рынка.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47755

    OBJ_REGRESSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал на линейной регрессии" на графике OBJ_REGRESSION.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал на линейной регрессии" на графике

    Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Канал на линейной регрессии" (OBJ_REGRESSION) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек привязки (вычисляемые по процентному положению относительно размеров окна графика), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает канал по горизонтали, визуализируя анимацию сдвига, а в завершение удаляет объект.

    OBJ_STDDEVCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал стандартного отклонения" на графике OBJ_STDDEVCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал стандартного отклонения" на графике

    Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Канал стандартного отклонения" (OBJ_STDDEVCHANNEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек привязки (вычисляемые по процентному положению относительно размеров окна графика), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает канал по горизонтали, визуализируя анимацию сдвига и расширения канала, а в завершение удаляет объект.

    Candle ZigZag Candle ZigZag

    Candle ZigZag - это индикатор, который меняет свою ногу при изменении цвета свечи

    YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

    Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.