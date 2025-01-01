OnnxSetOutputShape

Устанавливает размерность выходных данных модели по индексу.

bool OnnxSetOutputShape(

long onnx_handle,

long output_index,

const ulong& shape[]

);

Параметры

onnx_handle

[in] Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

output_index

[in] Индекс выходного параметра, начиная с 0.

shape

[in] Массив, описывающий размерность выходных данных модели.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает имя входного параметра, иначе NULL. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.

Пример:

//---- опишем размерности входных и выходных данных модели

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- создаём модель

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- укажем форму входных данных

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- укажем форму выходных данных

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

Смотри также

OnnxSetInputShape