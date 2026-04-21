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Алготрейдинг без рутины: быстрый анализ сделок в MetaTrader 5 с SQLite

Алготрейдинг без рутины: быстрый анализ сделок в MetaTrader 5 с SQLite

MetaTrader 5Примеры |
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MetaQuotes
MetaQuotes

Проблема обратной связи в алгоритмической торговле

Алгоритмическая торговля требует не только разработки конкурентных стратегий, но и постоянного контроля результатов. Без обратной связи торговая система может стать неуправляемой. Пока вы не видите, как ведёт себя стратегия в реальном времени, вы управляете не системой, а набором догадок.

На современных биржевых рынках и на FOREX частота сделок выросла многократно. Данные устаревают быстрее, чем вы успеваете сделать выводы. А вместе с ними устаревает и актуальность ваших выводов. Вдобавок к этому, повторяющиеся рутинные ручные действия неизбежно порождают задержки и ошибки. Они появляются просто потому, что человек устал, отвлёкся или поспешил.

Именно здесь особенно важны возможности MetaTrader 5. Встроенная поддержка SQLite — локальной базы данных — меняет правила игры. База данных становится не внешним хранилищем, а органической частью торгового процесса. Запросы выполняются практически мгновенно, статистика обновляется автоматически, анализ торговли занимает секунды вместо часов. И результат анализа оказывается там, где он действительно нужен — рядом с торговлей, а не где-то за пределами терминала.

В статье разобран "минимальный рабочий набор" алготрейдера: структура базы данных торгового журнала, безопасная быстрая запись данных, аналитические SQL-запросы и вывод ключевой статистики на интерактивную панель в MetaTrader 5. Это позволит убрать большую часть рутины и сосредоточиться на творческом процессе: анализе и развитии торговой системы.


Зачем алгоритмическому трейдеру локальная база данных

Разработка и тестирование торговых стратегий порождают колоссальные объёмы данных. Результаты оптимизаций, истории сделок, сигналы индикаторов, макроэкономические события — всё это требует не просто хранения, но и структурирования, и быстрого доступа. Локальная база данных решает эти задачи, с которыми сталкивается любой серьёзный алготрейдер.

Сохранение результатов тестирования и оптимизации

Оптимизация стратегии с перебором параметров генерирует сотни, а то и тысячи вариантов параметров. Каждый проход — это набор метрик, значений параметров, результатов. Как сравнить их между собой? Как отследить эволюцию стратегии во времени? База данных позволяет хранить полную историю оптимизаций и анализировать её в любых разрезах — от простых таблиц до сложных корреляций.

Автоматический торговый журнал

Вместо рутинного ведения журнала в электронной таблице запустите эксперт в терминале и получите автоматическую фиксацию каждой сделки с полным набором атрибутов: символ, «магик», объём, цена, время, результат, комментарий. Данные попадают в базу в реальном времени и становятся доступны для анализа мгновенно — без дополнительных действий со стороны трейдера.

Анализ торговых сигналов

Сохранение и анализ торговых сигналов открывает возможности, недоступные при работе с обычными логами. Какова эффективность сигналов? Какие индикаторы коррелируют между собой? В каких условиях входы и выходы оптимальны? Все трейдеры хотят знать ответы на эти вопросы. SQL-запросы предоставляют мощнейший инструмент анализа без необходимости писать дополнительный код.

Для начала работы с SQLite нужны всего три функции:

  1. DatabaseOpen — открыть базу данных
  2. DatabaseExecute — выполнить запрос к таблице
  3. DatabaseClose — закрыть базу данных

И этого достаточно для решения 90% задач, стоящих перед алготрейдером.

Пример открытия и закрытия базы данных:

int db = DatabaseOpen("trading.sqlite", DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
if(db == INVALID_HANDLE)
 {
  Print("Error opening Database: ", GetLastError());
  return;
 }
// ... работа с базой данных ...
DatabaseClose(db);     // закрытие базы данных

Главное: SQLite встроен в систему MetaTrader 5, что называется, «из коробки» и работает напрямую с ядром терминала. В то время как Excel и другие электронные таблицы — это внешние программы, к которым эксперт на MQL5 обращается либо через устаревшие «костыли» вроде OLE-автоматизации, либо через внешний CSV-файл. Разница в пользу SQLite в MetaTrader 5 колоссальная — и по скорости, и по удобству, и по надёжности.


Схема таблиц: архитектура торгового журнала

Проектирование базы данных начинается с вопроса: что именно нужно хранить? Для торгового журнала ответ очевиден — историю сделок, сигналы и события. Но почему именно три таблицы, а не одна «большая и универсальная»? Разделение на DEALS, SIGNALS и EVENTS — это не прихоть, а необходимость. Каждая сущность живёт своей жизнью и связывается с другими при запросе. Хотите узнать «все сделки после сигнала с уверенностью выше 80%»? SQLite справится с этим легко и элегантно и при этом не выходя за пределы торгового терминала.

Таблица DEALS — хронология торговли

Содержит полную информацию о каждой сделке: идентификатор, тикеты, символ, «магический» номер (идентификатор стратегии), объём, цены открытия и закрытия, время, финансовый результат и произвольный комментарий. Это «скелет» торгового журнала — основа для любого анализа.

Таблица SIGNALS — история сигналов

Хранит сигналы от индикаторов и торговых систем: символ, таймфрейм, тип сигнала (покупка/продажа), цену, время возникновения и дополнительные параметры. Позволяет анализировать качество сигналов и их связь с реальными сделками — ключ к пониманию, работает ли ваша стратегия.

Таблица EVENTS — новостной контекст

Содержит информацию о важных экономических событиях: название, валюту, уровень важности, прогноз, фактическое значение и время публикации. Позволяет находить взаимосвязи между торговыми результатами и новостным фоном — ведь рынок не существует в вакууме.

На рисунке ниже представлена ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram) — визуальное отображение структуры базы данных и взаимосвязей между таблицами:

Entity-Relationship Diagram

Рис. 1: ER-диаграмма таблиц торгового журнала

Код создания таблиц:

   //  Таблица истории сделок - DEALS:
   string createDeals = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEALS ("
                       "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
                       "deal_ticket INTEGER UNIQUE, "
                       "order_ticket INTEGER, "
                       "symbol TEXT NOT NULL, "
                       "type INTEGER, "                // 0=BUY, 1=SELL
                       "direction INTEGER, "           // 0=IN, 1=OUT, 2=IN/OUT
                       "volume REAL, "
                       "price_open REAL, "
                       "price_close REAL, "
                       "profit REAL, "
                       "swap REAL, "
                       "commission REAL, "
                       "sl REAL, "
                       "tp REAL, "
                       "magic INTEGER, "
                       "comment TEXT, "
                       "time INTEGER, "                // Unix timestamp
                       "time_msc INTEGER, "
                       "reason INTEGER"
                       ");";
   
   //  Таблица торговых сигналов - SIGNALS:
   string createSignals = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS SIGNALS ("
                         "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
                         "symbol TEXT NOT NULL, "
                         "signal_type TEXT, "          // 'BUY', 'SELL', 'CLOSE'
                         "price REAL, "
                         "stop_loss REAL, "
                         "take_profit REAL, "
                         "strength REAL, "             // 0.0 - 1.0
                         "source TEXT, "               // Strategy name
                         "notes TEXT, "
                         "time INTEGER"
                         ");";
   
   //  Таблица событий - EVENTS:
   string createEvents = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS EVENTS ("
                        "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
                        "event_type TEXT, "            // 'NEWS', 'ERROR', 'NOTE', etc.
                        "symbol TEXT, "
                        "description TEXT, "
                        "importance INTEGER, "         // 1=Low, 2=Medium, 3=High
                        "time INTEGER,"
                        "actual REAL, "
                        "previous REAL, "
                        "forecast REAL "
                        ");";
   
   //  Индексы для ускорения поисковых запросов:
   string createIndexes[] = 
    {
      "CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_deals_symbol ON DEALS(symbol);",
      "CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_deals_magic ON DEALS(magic);",
      "CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_deals_time ON DEALS(time);",
      "CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_signals_symbol ON SIGNALS(symbol);",
      "CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_signals_time ON SIGNALS(time);"
    };
   
   //  Создание таблиц в БД:
   if(!DatabaseExecute(database, createDeals))
    {
      Print("Error creating DEALS table: ", GetLastError());
      return(false);
    }
   
   if(!DatabaseExecute(database, createSignals))
    {
      Print("Error creating SIGNALS table: ", GetLastError());
      return(false);
    }
   
   if(!DatabaseExecute(database, createEvents))
    {
      Print("Error creating EVENTS table: ", GetLastError());
      return(false);
    }
   
   //  Создание индексов:
   for(int i = 0; i < ArraySize(createIndexes); i++)
    {
      DatabaseExecute(database, createIndexes[i]);
    }

Обратите внимание на индексы: idx_deals_symbol, idx_deals_magic, idx_deals_time, idx_signals_symbol, idx_signals_time. Они ускоряют запросы по ключевым полям: symbol, magic, time в таблице DEALS и symbol, time в SIGNALS. Индексы — это инвестиция в производительность, которая окупается при каждом аналитическом запросе.


Вставка данных и транзакции: скорость имеет значение

MQL5 предоставляет два способа вставки данных в таблицы: прямое выполнение SQL-запроса и использование подготовленных запросов. Какой выбрать? Ответ однозначен: подготовленные запросы предпочтительнее и с точки зрения безопасности, и с точки зрения производительности.

Прямая вставка через DatabaseExecute:

string sql = StringFormat(
                         "INSERT INTO DEALS (ticket, symbol, magic, volume, price, time, profit) "
                         "VALUES (%d, '%s', %d, %.2f, %.5f, %I64d, %.2f)",
                         ticket, symbol, magic, volume, price, TimeCurrent(), profit);
DatabaseExecute(db, sql);

Параметризованный запрос через DatabasePrepare:

//  Создадим параметризованный запрос:
int request = DatabasePrepare(db,
                             "INSERT INTO DEALS (ticket, symbol, magic, volume, price, time, profit) "
                             "VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7)");

//  Установим значение первого параметра запроса - в функции DatabaseBind индексация полей в записи начинается с нуля:
DatabaseBind(request, 0, ticket);
DatabaseTransactionBegin(db);

//  Устанавливаем значения остальных параметров перед добавлением записи:
DatabaseBind(request, 1, symbol);
DatabaseBind(request, 2, magic);
DatabaseBind(request, 3, volume);
DatabaseBind(request, 4, price);
DatabaseBind(request, 5, TimeCurrent());
DatabaseBind(request, 6, profit);

//  Выполним запрос на вставку записи:
DatabaseRead(request);
DatabaseFinalize(request);
DatabaseTransactionCommit(db);

Использование транзакций — это не опция, а необходимость. При массовых операциях вставки и обновления транзакции ускоряют работу в сотни и даже тысячи раз. Почему? Без транзакции каждая операция фиксируется на диск отдельно. С транзакцией — все операции группируются и записываются одним блоком.

Результаты наших тестов впечатляют: производительность SQLite в MQL5 сопоставима с нативным C++ кодом (LLVM 9.0). В большинстве тестов разница составляет менее 5%, а в некоторых сценариях MQL5 даже превосходит C++. На диаграмме ниже показано сравнение времени вставки 1000 записей без транзакций против 25000 записей с транзакциями — разница более чем в 3500 раз в пересчёте на одну запись!

Transactions Comparison

Рис. 2: Сравнение скорости вставки: без транзакций/с транзакциями

Пример использования транзакции при массовой вставке:

DatabaseTransactionBegin(db);
for(int i = 0; i < ArraySize(deals); i++)
 {
  InsertDeal(db, deals[i]);  // вставка очередной сделки - элемента массива структур deals[]
 }
DatabaseTransactionCommit(db);

Все тесты можно изучить (и самим проверить!) в разделе MQL5-форума: SQLite в MQL5: новые функции и тестирование производительности.


SQL-запросы: аналитика без программирования

Одно из главных преимуществ SQL — возможность получения сложной аналитики одним запросом. В MetaTrader 5 это доступно напрямую. Никаких циклов, никаких условий, никаких временных переменных. Один запрос — и готовый результат. Рассмотрим несколько типичных сценариев.

Статистика по торговым символам

Какие инструменты приносят прибыль, а какие — тихо «съедают» депозит? Этот вопрос, а за ним и SQL-запрос должен быть первым в арсенале любого трейдера. Он показывает сводную информацию по каждому символу: количество сделок, суммарную прибыль и средний результат.

string sql = "SELECT symbol, COUNT(*) as deals, "
             "SUM(profit) as total_profit, "
             "AVG(profit) as avg_profit "
             "FROM DEALS GROUP BY symbol "
             "ORDER BY total_profit DESC";
DatabasePrint(db, sql);

Разбор элементов запроса:

Элемент запроса Описание
SELECT symbol Выбирает колонку с названием инструмента
COUNT(*) Подсчитывает количество сделок для инструмента
SUM(profit) Суммирует прибыль по всем сделкам инструмента
GROUP BY symbol Группирует результаты по инструменту
ORDER BY total_profit DESC Сортирует по убыванию общей прибыли

Анализ по стратегиям («магическим» номерам)

«Магический» номер — это уникальный идентификатор эксперта, добавляемый к каждой сделке. Если на одном счёте работает несколько стратегий, этот запрос покажет, какая из них эффективнее. Особенность — использование условного выражения CASE для подсчёта прибыльных сделок.

string sql = "SELECT magic, COUNT(*) as trades, "
             "SUM(CASE WHEN profit > 0 THEN 1 ELSE 0 END) as wins, "
             "SUM(profit) as net_profit "
             "FROM DEALS GROUP BY magic";
DatabasePrint(db, sql);

Разбор элементов запроса:

Элемент запроса Описание
SELECT magic Выбирает колонку с «магическим» номером
COUNT(*) Общее количество сделок по выбранной стратегии
CASE WHEN profit > 0 Условие: если прибыль положительна
THEN 1 ELSE 0 END Возвращает 1 для прибыльных сделок и 0 для убыточных сделок
SUM(wins) Суммирует единицы — получаем количество прибыльных сделок wins

Разделив число прибыльных сделок (wins) на общее число (trades), получаем процент прибыльных сделок — ключевую метрику качества стратегии. Вы получили высокий процент при отрицательной суммарной прибыли? Это сигнал о проблеме с управлением рисками — убыточные сделки крупнее прибыльных.

Распределение торговли по часам

Когда стратегия работает лучше всего? Во время европейской сессии? Американской? Или, может быть, в «тихие часы»? Функция strftime извлекает час из времени открытия сделки (формат 00--23), позволяя выявить наиболее и наименее прибыльные временные интервалы.

string sql = "SELECT strftime('%H', time, 'unixepoch') as hour, "
             "COUNT(*) as trades, SUM(profit) as profit "
             "FROM DEALS GROUP BY hour";
DatabasePrint(db, sql);

Важно: в MQL5 и SQLite время хранится как Unix timestamp (секунды с 1970-01-01). Поэтому добавлен модификатор 'unixepoch'. Аналогично можно анализировать распределение по дню недели strftime('%w', ...), месяцу strftime('%m', ...) или комбинациям.

Разбор элементов запроса:

Элемент запроса Описание
strftime('%H', ...) Извлекает час из времени открытия сделки (00-23)
time Колонка с временем открытия сделки
GROUP BY hour Группирует сделки по часу открытия


Панель статистики: визуализация внутри терминала

Сухие цифры — это хорошо, но наглядность лучше. База данных легко интегрируется с графическими панелями внутри терминала, превращая данные в понятную визуальную информацию. Интерактивная панель статистики работает в реальном времени, показывая именно то, что нужно трейдеру.

Показанная ниже панель отображает суммарный результат за заданное число дней (SUMMARY), раздельный результат по инструментам (BY SYMBOL) и лучшие часы для торговли (BEST HOURS). Для чтения данных в структуру используется функция DatabaseReadBind:

Statistical Panel

Рис. 3: Интерактивная панель статистики в терминале

struct DealStats
 {
  string symbol;
  int count;
  double total_profit;
  double avg_profit;
 };

int request = DatabasePrepare(db,
                             "SELECT symbol, COUNT(*) as count, SUM(profit) as total_profit, "
                             "AVG(profit) as avg_profit FROM DEALS GROUP BY symbol");
DealStats stats;
while(DatabaseReadBind(request, stats))
 {
  //  Вывод в таблицу на панели:
  AddRowToTable(stats);
 }
DatabaseFinalize(request);

Функция DatabaseReadBind автоматически сопоставляет поля структуры с колонками запроса по именам. Достаточно объявить структуру с полями, соответствующими именам колонок в SQL-запросе.

Управление панелью

Кнопка [Refresh] обновляет статистику с полным пересчетом. Кнопка [Export] выводит рассчитанные данные в CSV-файлы из таблиц базы данных: общий результат работы, сделки, события и сигналы. Пример экспорта:

(#),symbol,trades,total_profit,avg_profit,wins,losses
1,XAGUSD,196,322.25,1.64,14,181
2,AUDUSD,196,-12.0,-0.06,82,99
3,EURUSD,58,-38.5,-0.66,23,35
4,GBPUSD,57,-43.2,-0.75,17,40

«Горячие» клавиши для быстрого управления:

  • 'A' или 'a' — обновить аналитику,
  • 'E' или 'e' — вывести данные в CSV-файл,
  • 'R' или 'r' — считать историю сделок,
  • 'P' или 'p' — включить/выключить показ панели.

Настройки эксперта:

  • «Database file name» — название файла базы данных (по умолчанию: «TradingJournal.db»),
  • «Auto-import trade history» — автоматическая загрузка истории (по умолчанию: true),
  • «History depth in days» — глубина истории (по умолчанию: 30 дней),
  • «Export path» — путь к CSV-файлам (по умолчанию: «MQL5/Files»),
  • «Export to CSV format» — экспорт в CSV (по умолчанию: true),
  • «Show statistics panel on chart» — показ панели (по умолчанию: true).


MetaEditor: инструмент работы с базой данных

Редактор MetaEditor, входящий в состав MetaTrader 5, имеет встроенный инструмент для работы с SQLite: открытие и редактирование таблиц, выполнение SQL-запросов, откат изменений. Поскольку база данных SQLite хранится в единственном файле на компьютере пользователя, к ней можно получить доступ в любой момент через навигатор MetaEditor — проконтролировать структуру и содержимое таблиц, выполнить отладочные запросы.

Это особенно удобно при отладке MQL5-приложений, работающих с базой данных. Попробуйте в реальном времени увидеть, какие данные записываются, и скорректировать логику эксперта.

Посмотрим, как легко это сделать на примере базы данных, которая создаётся тестовым экспертом «TradingJournalSQLite-EA» из данной статьи. Откроем базу данных и таблицы в ней, запустим несколько SQL-запросов и закроем. Можно долго объяснять все это словами, но лучше один раз увидеть...

1. Начните с самого простого — откройте базу данных и выберите нужную таблицу:

    Open/Select/Close

    Рис. 4:  Открыть/Выбрать таблицу/Закрыть

    Таблица 'DEALS' выбирается двойным кликом левой кнопки мыши на её названии. Это эквивалентно выполнению SQL-запроса  в навигаторе:

    SELECT * FROM 'DEALS';
    2. Настройте формат времени:

      Time Format

      Рис. 5: Формат времени

      3. Основной вопрос: Кто сколько зарабатывает? Узнайте ответ за миллисекунды:
        SELECT symbol, COUNT(*) as count, SUM(profit) as total_profit, AVG(profit) as avg_profit FROM DEALS GROUP BY symbol;

        Для тех, кто не любит длинные строки:

        SELECT symbol,
COUNT(*) as count,
SUM(profit) as total_profit,
AVG(profit) as avg_profit FROM DEALS GROUP BY symbol;

        PnL

        Рис. 6: Кто сколько зарабатывает

        4. Отсортируйте по убыванию заработка:
          SELECT symbol, COUNT(*) as count, SUM(profit) as total_profit, AVG(profit) as avg_profit FROM DEALS GROUP BY symbol
ORDER BY total_profit DESC;

          PnL Ordered

          Рис. 7: По убыванию заработка


          5. А сколько заработал «Итого»? Сейчас узнаем:
            SELECT  SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN profit ELSE 0 END) as net_profit FROM DEALS;

            NetPnL

            Рис. 8: Итого

            Хотите отладить сложный запрос? Не проблема:

            SELECT   COUNT(*) as total_deals, 
                SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN 1 ELSE 0 END) as closed_trades, 
                SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) > 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN 1 ELSE 0 END) as total_wins, 
                SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) < 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN 1 ELSE 0 END) as total_losses, 
                ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) > 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN 1 ELSE 0 END) / 
                NULLIF(SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN 1 ELSE 0 END), 0), 2) as overall_win_rate, 
                SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN profit ELSE 0 END) as net_profit, 
                SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN swap ELSE 0 END) as total_swap,
                SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN commission ELSE 0 END) as total_commission, 
                SUM(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN profit + swap + commission ELSE 0 END) as net_result, 
                ROUND(AVG(CASE WHEN direction IN (1, 2, 3) THEN profit + swap + commission ELSE NULL END), 2) as avg_profit_per_trade, 
                SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) > 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN (profit + swap + commission) ELSE 0 END) as gross_profit, 
                SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) < 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN ABS(profit + swap + commission) ELSE 0 END) as gross_loss, 
                CASE WHEN SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) < 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN ABS(profit + swap + commission) ELSE 0 END) > 0 
                THEN ROUND(SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) > 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN (profit + swap + commission) ELSE 0 END) / 
                SUM(CASE WHEN (profit + swap + commission) < 0 AND direction IN (1, 2, 3) THEN ABS(profit + swap + commission) ELSE 0 END), 2) 
                ELSE 0 END as profit_factor, 
                COUNT(DISTINCT symbol) as symbols_traded, 
                COUNT(DISTINCT magic) as strategies_used 
                FROM DEALS;

            Complex Request

            Рис. 9: Сложный SQL-запрос

            Данный SQL-запрос взят без изменений из тестового эксперта «TradingJournalSQLite-EA», приложенного к статье.


            Заключение: торгово-аналитическая система прямо в MetaTrader 5

            Торговый журнал перестал быть статическим файлом, который нужно экспортировать, открывать в сторонней программе и вручную приводить к удобному виду. В MetaTrader 5 он стал частью торгово-аналитической системы — точной, надёжной, реагирующей на изменения в реальном времени. Это сделано нативно SQLite интегрирован в терминал MetaTrader 5 на уровне ядра.

            Это позволяет использовать MetaTrader 5 как самодостаточную торгово-аналитическую систему и применять всю мощь SQL‑запросов. С возможностью расширения и изменения под новые идеи. Вот что получает трейдер:

              • данные сохраняются автоматически и доступны для анализа сразу после появления;
              • аналитические SQL-запросы можно менять быстро и гибко, без усложнения кода эксперта;
              • панель с аналитикой доступна прямо на графике в терминале — там, где идёт торговля;
              • система легко расширяется под новые идеи, метрики и срезы анализа — без обращения к сторонним приложениям.

              Именно поэтому встроенная поддержка SQLite в MetaTrader 5 — это не просто удобное хранилище данных, а крепкий фундамент для полноценной торгово‑аналитической инфраструктуры, где торговля и анализ работают в одной среде, на одном языке и с нативной поддержкой SQL.


              Рекомендуемые материалы для углублённого изучения SQLite в MQL5:

              Список файлов, приложенных к статье:

              Название файла Описание
              TradingJournalSQLite-EA.mq5 Файл, содержащий код тестового эксперта, создающего панель со статистикой торговли
              Прикрепленные файлы |
              Загрузить ZIP
              TradingJournalSQLite-EA.mq5 (46.5 KB)

              Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

              MetaQuotes
              MetaQuotes
            3. www.metaquotes.net
              4. Компания MetaQuotes Ltd является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.

              Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
               • MetaTrader 5 для десктопа - https://download.terminal.free/cdn/web/metaquotes.ltd/mt5/mt5setup.exe
               • MetaTrader 5 iPhone - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/ios
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              Gerard William G J B M Dinh Sy
              Gerard William G J B M Dinh Sy | 5 мая 2026 в 12:35
              Спасибо
              Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 5): Отбор активов Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 5): Отбор активов
              В данной статье предлагается процесс отбора активов для стратегии торговли на основе статистического арбитража с использованием коинтегрированных акций. Система начинается с обычной фильтрации по экономическим факторам, таким как сектор активов и отрасль, и заканчивается составлением перечня критериев для системы оценки. Для каждого статистического теста, использованного в скрининге, был разработан соответствующий класс на языке Python: Коэффициент корреляции Пирсона, коинтеграция Энгл-Грейнджера, коинтеграция Йохансена и стационарность по ADF/KPSS. Эти классы Python сопровождаются личным комментарием автора об использовании ИИ-помощников в разработке программного обеспечения.
              Моделирование рынка (Часть 24): Первые шаги на SQL (VII) Моделирование рынка (Часть 24): Первые шаги на SQL (VII)
              В предыдущей статье мы завершили необходимое введение в тему SQL. И то, что мы хотели показать и объяснить о SQL, на мой взгляд, мы разъяснили должным образом. Так было сделано для того, чтобы каждый, кто придет посмотреть на строящуюся систему репликации/моделирования, мог хотя бы получить представление о том, что там может происходить. Дело в том, что нет смысла программировать вещи, с которыми SQL справляется идеально.
              Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 15): Идентификация линейных систем Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 15): Идентификация линейных систем
              Усовершенствовать торговые стратегии бывает непросто, поскольку мы зачастую не до конца понимаем, в чём именно заключается их недостаток. В данном разделе мы познакомимся с идентификацией линейных систем — одной из областей теории управления. Линейные системы с обратной связью способны на основе данных выявлять ошибки системы и корректировать её поведение для достижения заданных результатов. Хотя эти методы, возможно, и не дают полностью понятных объяснений, они гораздо ценнее, чем полное отсутствие системы управления. Давайте рассмотрим идентификацию линейных систем и посмотрим, как она может помочь нам, алгоритмическим трейдерам, сохранить контроль над нашими торговыми приложениями.
              Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 1): Введение в базы данных и SQL Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 1): Введение в базы данных и SQL
              Мы рассмотрим, как работать с базами данных в MQL5, используя встроенные функции языка. Мы рассмотрим все аспекты, от создания, вставки, обновления и удаления таблиц до импорта и экспорта данных, и все это с примерами кода. Данный материал служит прочной основой для понимания внутренних механизмов доступа к данным, подготавливая почву для обсуждения ORM (Object-Relational Mapping, объектно-реляционное отображение), где мы создадим его на языке MQL5.