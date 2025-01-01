ДокументацияРазделы
Справочник MQL5ONNX моделиOnnxRelease 

OnnxRelease

Удаление сессии ONNX.

bool  OnnxRelease(
   long   onnx_handle  // хэндл сессии ONNX
   );

Параметры

onnx_handle

[in]  Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.