Документация
Справочник MQL5 ONNX модели OnnxCreate 

Создает сессию ONNX c загрузкой модели из *.onnx файла.

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // путь к файлу
   uint    flags      // флаги для создания модели
   );

Параметры

filename

[in]  Путь к *.onnx файлу модели относительно папки \MQL5\Files\.

flags

[in] Флаги из ENUM_ONNX_FLAGS, описывающие режим создания модели — ONNX_COMMON_FOLDER и ONNX_DEBUG_LOGS.

Возвращаемое значение

Хендл созданной сессии или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.

Примечание

Если указанный файл не найден на диске, предпринимается повторная попытка открыть файл с добавлением к имени расширения '.onnx'.