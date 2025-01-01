OnnxCreateFromBuffer

Создает сессию ONNX c загрузкой модели из массива данных.

long OnnxCreateFromBuffer(

const uchar& buffer[],

ulong flags

);

Параметры

buffer

[in] Массив с данными ONNX модели.

flags

[in] Флаги из ENUM_ONNX_FLAGS, описывающие режим создания модели — ONNX_COMMON_FOLDER и ONNX_DEBUG_LOGS.

Возвращаемое значение

Хендл созданной сессии или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.