OnnxCreateFromBuffer 

OnnxCreateFromBuffer

Создает сессию ONNX c загрузкой модели из массива данных.

long  OnnxCreateFromBuffer(
   const uchar&  buffer[],   // ссылка на массив
   ulong         flags       // флаги для создания модели
   );

Параметры

buffer

[in]  Массив с данными ONNX модели.

flags

[in] Флаги из ENUM_ONNX_FLAGS, описывающие режим создания модели — ONNX_COMMON_FOLDER и ONNX_DEBUG_LOGS.

Возвращаемое значение

Хендл созданной сессии или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.