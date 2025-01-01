Справочник MQL5ONNX моделиOnnxCreateFromBuffer
- Поддержка ONNX
- Преобразование форматов
- Автоконвертация данных
- Cоздание модели
- Запуск модели
- Проверка в тестере
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Структуры данных
OnnxCreateFromBuffer
Создает сессию ONNX c загрузкой модели из массива данных.
long OnnxCreateFromBuffer(
Параметры
buffer
[in] Массив с данными ONNX модели.
flags
[in] Флаги из ENUM_ONNX_FLAGS, описывающие режим создания модели — ONNX_COMMON_FOLDER и ONNX_DEBUG_LOGS.
Возвращаемое значение
Хендл созданной сессии или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.