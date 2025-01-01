ДокументацияРазделы
Справочник MQL5ONNX моделиOnnxSetInputShape 

OnnxSetInputShape

Устанавливает размерность входных данных модели по индексу.

bool  OnnxSetInputShape(
   long          onnx_handle,  // хэндл сессии ONNX
   long          input_index,  // индекс входного параметра
   const ulong&  shape[]       // массив, описывающий размерность входных данных
   );

Параметры

onnx_handle

[in]  Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.

input_index

[in]  Индекс входного параметра, начиная с 0.

shape

[in]  Массив, описывающий размерность входных данных модели.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает имя входного параметра, иначе NULL. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.

Пример:

//---- опишем размерности входных и выходных данных модели
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- создаём модель
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- укажем форму входных данных
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- укажем форму выходных данных
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

