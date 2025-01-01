- Поддержка ONNX
OnnxSetInputShape
Устанавливает размерность входных данных модели по индексу.
bool OnnxSetInputShape(
Параметры
onnx_handle
[in] Хэндл объекта сессии ONNX, созданный через OnnxCreate или OnnxCreateFromBuffer.
input_index
[in] Индекс входного параметра, начиная с 0.
shape
[in] Массив, описывающий размерность входных данных модели.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает имя входного параметра, иначе NULL. Для получения кода ошибки вызовите функцию GetLastError.
Пример:
//---- опишем размерности входных и выходных данных модели
Смотри также