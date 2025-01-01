- Поддержка ONNX
Автоконвертация input и output значений при запуске ONNX моделей
В текущей версии ONNX в языке MQL5 в качестве input/output значений поддерживаются только тензоры — массивы данных с одним из следующих типов для элементов:
|
Тип ONNX
|
Соответствует типу MQL5
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT8
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
—
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
—
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
—
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
—
В качестве input/output значений в ONNX модели можно передавать только массивы, вектора или матрицы (далее Данные).
Если тип переданного параметра не соответствует типу параметру ONNX модели и при вызове OnnxRun не указан флаг ONNX_NO_CONVERSION, будет использована автоконвертация. Автоконвертация означает, что перед выполнением ONNX модели пользовательские Данные будут скопированы в ONNX-тензоры c конвертацией.
При запуске ONNX модели без автоконвертации ONNX модель расчитывается на Данных без какого либо дополнительного копирования.
ВАЖНО! Автоконвертация не контролирует переполнение (truncate), поэтому следует внимательно следить за данными и их типами, которые передаются в ONNX модель.
Автоконвертация поддерживает следующие типы ONNX:
- ONNX_DATA_TYPE_BOOL
- ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
- ONNX_DATA_TYPE_UINT8
- ONNX_DATA_TYPE_INT8
- ONNX_DATA_TYPE_UINT16
- ONNX_DATA_TYPE_INT16
- ONNX_DATA_TYPE_INT32
- ONNX_DATA_TYPE_INT64
- ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
- ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
- ONNX_DATA_TYPE_UINT32
- ONNX_DATA_TYPE_UINT64
- ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
- ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
Неподдерживаемые типы:
- ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
- ONNX_DATA_TYPE_STRING
Правила автоконвертации по типам тензоров
Если тип MQL5 не входит в список типов, поддерживаемых моделью, то запуск ONNX модели завершится с ошибкой ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED (код ошибки 5802).
Примечание: при автоконвертациии тип color обрабатывается как uint, а тип datetime как long.
Автоконвертация input значений
|
Тип ONNX (тип элемента тензора)
|
Тип MQL5, поддерживаемый автоконвертацией
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, folat, double, complex
При конвертации элементы Данных проверяются простым сравнением на ноль
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
float, double
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT8
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
complex
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
complex
Автоконвертация output значений
|
Тип ONNX (тип элемента тензора)
|
Тип MQL5, поддерживаемый автоконвертацией
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, folat, double, complex
Если элемент тензора ноль, то элементу Данных выставляется значение 0, иначе — значение 1
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
float, double
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT8
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
см. ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
complex
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
complex
