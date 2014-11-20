Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5

О NeuroPro

Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день.



Она успешно работает и на Windows XP, и на Vista, и на 7-ке. Проверить ее работу на более новых Windows я пока не имел возможности.

Рис. 1. Что NeuroPro сообщает о себе

Версия 0.25 распространяется бесплатно, ее можно найти на многих сайтах в Интернете. NeuroPro умеет строить многослойные нейронные сети с сигмоидной функцией активации. Если вы только начинаете изучать нейросети, то большего вам и не нужно. Не понадобится даже знание иностранных языков, т.к. в NeuroPro всё на русском.

Нейросеть можно обучить на одном массиве данных, а потом протестировать на другом. Для трейдеров это жизненно важная функция, т.к. позволяет быстро понять, насколько выбранная структура сети склонна к переобучению и сможет ли в принципе адекватно торговать за пределами исторических данных, т.е. на реальном счете.

Для любителей покопаться глубже, в программе есть возможность увидеть веса нейросети, какие входы сети наиболее влияют на результат работы сети. Новичкам это ни к чему, они могут не заходить в эту часть программы. А вот для опытных трейдеров, ищущих Грааль, это полезная информация - позволяет предполагать, какую же закономерность выявила нейросеть, и куда двигаться дальше в своих поисках.

Больше в NeuroPro ничего особо и нет, кроме различных настроек и полезных утилиток вроде минимизатора структуры сети. Все эти разделы меню тоже не обязательны для посещения, так что новичкам можно не пугаться и пользоваться лишь настройками по умолчанию.

С точки зрения трейдера, у NeuroPro есть лишь один недостаток: отсутствие интеграции с MetaTrader 5. Собственно, почти вся статья будет посвящена тому, как в NeuroPro загрузить рыночные данные и показания индикаторов из MetaTrader 5, и как потом полученную нейросеть превратить в эксперта на MQL5.

Забегая немного вперед, скажу, что нейросеть, которую мы сделаем с помощью NeuroPro, будет вместе со всеми весами нейронов переделана непосредственно в MQL5-скрипт (в отличие, например, от системы подключаемых DLL как в другой нейропрограмме). Поэтому работать она будет быстро и потреблять минимум компьютерных ресурсов. Это несомненный плюс использования NeuroPro. С ее помощью можно создавать любые торговые стратегии — вплоть до пипсовки, ведь там от советника требуется принимать решения почти мгновенно.





Торговая стратегия

Конечно, в данной статье мы пипсовать не будем, т.к. процесс создания, обучения и тестирования пипсовочных советников весьма специфичен и выходит за рамки данной статьи.

Для наших учебных целей мы создадим несложного советника для таймфрейма H1 популярной валютной пары EURUSD. Пусть советник анализирует 24 предпоследних бара (т.е. поведение рынка в течение суток) и прогнозирует дальнейшее (на час вперед) направление движения цены — вверх или вниз, и в зависимости от этого совершает сделки.





Как загрузить данные в NeuroPro из MetaTrader

Поддерживаемый формат данных

NeuroPro читает данные только в форматах DB (таблицы СУБД Paradox) и DBF (таблицы СУБД FoxPro и dBase). В мире наиболее распространен формат DBF, и если вы опытный программист, то наверняка не раз с ним сталкивались. Вот его мы и будем использовать.

Алгоритм передачи данных в NeuroPro выглядит так:

пишем скрипт для MetaTrader, выгружаем нужные данные в текстовый файл - формат CSV с разделением данных запятыми; используя специальные программы, конвертируем CSV в DBF; открываем DBF в NeuroPro.

Выгрузка данных из MetaTrader

При написании скрипта выгрузки данных следует учесть некоторые нюансы:



имена полей данных в DBF не могут быть длиннее 11 символов, а некоторые конвертеры обрезают до 10. Поэтому не надо давать полям имена длиннее 10 символов;

для нейросетей, на вход которых подается много баров, названия полей обычно имеют вид типа "BarN", где N – порядковый номер бара. В нашем случае это будет 24 поля, т.е. имена от "Bar1" до "Bar24". Я рекомендую (но это не обязательно) записывать названия таких полей в виде "Bar___N__" (да-да, сначала три знака подчеркивания, потом два). Дальше при создании советника вы узнаете, почему.

Готовый скрипт для нашей тестовой стратегии (также прикреплен к статье):

#property script_show_inputs input string Export_FileName = "NeuroPro\\data.csv" ; input int Export_Bars_Skip = 0 ; input int Export_Bars = 5000 ; const int inputlen= 24 ; void OnStart () { int file= FileOpen (Export_FileName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (file!= INVALID_HANDLE ) { string row= "date" ; for ( int i= 0 ; i<=inputlen; i++) { if ( StringLen (row)) row+= "," ; StringConcatenate (row,row, "Bar___" ,i, "__" ); } FileWrite (file,row); MqlRates rates[],rate; int count=Export_Bars+inputlen; if ( CopyRates ( Symbol (), Period (), 1 +Export_Bars_Skip,count,rates)<count) { Print ( "Ошибка! Недостаточный размер истории для экспорта нужных данных." ); return ; } ArraySetAsSeries (rates, true ); for ( int bar= 0 ; bar<Export_Bars; bar++) { row= "" ; double zlevel=rates[bar+ 1 ].close; for ( int i= 0 ; i<=inputlen; i++) { if ( StringLen (row)) row+= "," ; rate=rates[bar+i]; if (i== 0 ) row+= TimeToString (rate.time, TIME_DATE || TIME_MINUTES )+ "," ; row+= DoubleToString (rate.close-zlevel, Digits ()); } FileWrite (file,row); } FileClose (file); Print ( "Экспорт данных завершен успешно." ); } else Print ( "Ошибка! Не удалось создать файл для экспорта данных. " , GetLastError ()); }

Запустим его в терминале. При успешном завершении он выдаст в журнал экспертов соответствующее сообщение.

Созданный скриптом файл с данными имеет примерно такое содержимое.



В первой строке - названия полей таблицы; дальше идут строки со значениями этих полей, значения разделены запятыми:



date,Bar___0__,Bar___1__,Bar___2__,Bar___3__,Bar___4__,Bar___5__,Bar___6__,Bar___7__,Bar___8__,Bar___9__,Bar___10__,Bar___11__,Bar___12__,Bar___13__,Bar___14__,Bar___15__,Bar___16__,Bar___17__,Bar___18__,Bar___19__,Bar___20__,Bar___21__,Bar___22__,Bar___23__,Bar___24__

2014.09.25,-0.0008,0.0000,-0.0005,-0.0014,0.0007,0.0035,0.0035,0.0036,0.0047,0.0052,0.0050,0.0046,0.0046,0.0047,0.0049,0.0052,0.0049,0.0053,0.0055,0.0056,0.0067,0.0056,0.0097,0.0105,0.0113

2014.09.25,0.0005,0.0000,-0.0009,0.0012,0.0040,0.0040,0.0041,0.0052,0.0057,0.0055,0.0051,0.0051,0.0052,0.0054,0.0057,0.0054,0.0058,0.0060,0.0061,0.0072,0.0061,0.0102,0.0110,0.0118,0.0123

2014.09.25,0.0009,0.0000,0.0021,0.0049,0.0049,0.0050,0.0061,0.0066,0.0064,0.0060,0.0060,0.0061,0.0063,0.0066,0.0063,0.0067,0.0069,0.0070,0.0081,0.0070,0.0111,0.0119,0.0127,0.0132,0.0130

2014.09.25,-0.0021,0.0000,0.0028,0.0028,0.0029,0.0040,0.0045,0.0043,0.0039,0.0039,0.0040,0.0042,0.0045,0.0042,0.0046,0.0048,0.0049,0.0060,0.0049,0.0090,0.0098,0.0106,0.0111,0.0109,0.0122



Конвертация из CSV в DBF

Есть много способов это сделать.

Microsoft Excel – версии ранее 2007. Умеет открывать CSV-файлы, а также сохранять в формат DBF. Учитывайте, кстати, что очень старые версии Excel вмещают лишь 65535 строк. Хотя, обычно для трейдинга этого хватает: в этот объем влезет, например, 10-летняя история таймфрейма H1;

Microsoft Excel – версия 2007 и более свежие. Сохранение в DBF больше не доступно. Но в интернете можно найти сделанный энтузиастами аддон, добавляющий в Excel такой функционал;

Microsoft Access (программа для работы с базами данных из пакета Microsoft Office) – там можно в базе данных создать таблицу путем импорта из текстового файла (CSV), а потом экспортировать ее в DBF;

специальные утилиты-конвертеры CSV-DBF. В интернете их можно найти много - от разных производителей. Правда, практически все они платные;

Calc из бесплатного пакета программ OpenOffice. Calc – это почти полный аналог Excel. Умеет открывать CSV-файлы и сохранять в DBF.

В принципе, все эти методы интуитивно понятны для программистов и не должны представлять проблем.

Я продемонстрирую конвертацию одним из перечисленных способов. Самым последним. Потому что NeuroPro – программа бесплатная, и идеологически к ней ближе именно Calc, а не коммерческие программы. Скачать OpenOffice можно с официального сайта - http://www.openoffice.org/.

Итак, процесс конвертации.



1) Запускаем Calc. Открываем наш файл с данными, имеющий расширение CSV.

2) Calc запустит мастер распознавания файла.

3) В параметрах мастера надо указать, что поля у нас разделяются запятыми.

Еще один важный момент – разделитель целой и дробной части в числах. Мой компьютер настроен ("ПУСК" > "Панель управления" > "Язык и региональные стандарты") использовать в качестве разделителя точку. И в нашем CSV-файле тоже разделитель - точка. Чтобы Calc верно понял числа, ему надо тоже указать, какой у нас разделитель. Это делается путем выбора нужного языка в параметрах мастера конвертации. Выбирайте, например, какой-нибудь из английских языков – там используется точка.

На скриншоте пример правильных настроек мастера:





Рис. 2. Настройка мастера импорта из CSV-файла







Hint: чтобы не выбирать язык при конвертации каждого CSV-файла, можно задать язык по умолчанию в настройках Calc: меню "Tools" > "Options", а дальше подсвечено зеленым на скриншоте:









Рис. 3. Настройка локали в Calc

4) Итак, загрузка CSV-файла завершилась, данные автоматически разнесены по столбцам:







Рис. 4. Успешно открытый CSV-файл







5) Чтобы данные корректно записались в DBF-формат, нужно четко обозначить их тип и разрядность.



Для этого выделим все числовые столбцы и проставим соответствующие свойства (на скриншоте подсвечены зеленым):





Рис. 5. Настройка числовых столбцов



6) Сохраняем в DBF: меню "File" > "Save As". В диалоговом окне выбираем тип файла "dBase (*.dbf)":





Рис. 6. Диалог сохранения файла в DBF-формат



Дальше жмем кнопку "Save".

7) Calc предложит подтвердить выбранный формат:









Рис. 7. Calc предлагает сохранить файл не в DBF, а в свой стандартный формат ODF







Подтвердим наш выбор - нажав кнопку "Keep Current Format".

8) Calc спросит, какую кодировку использовать для текстовых данных в DBF-файле. Т.к. в нашем примере таких данных нет, да и в нейросетях текстовые данные все равно использовать невозможно, то можно указать любую:





Рис. 8. Выбор текстовой кодировки файла







Вот и всё, теперь на диске у нас есть файл с расширением DBF, содержащий необходимые для нейросети данные, полученные из MetaTrader.





Как в NeuroPro построить и обучить нейросеть

1) Запускаем NeuroPro.

2) Создаем рабочий проект: меню "Файл" > "Создать":

Рис. 9. Создан пустой проект



3) В окне проекта жмем кнопку "Открыть файл данных" и в появившемся диалоге открываем наш DBF-файл с данными:

Рис. 10. Открыт DBF-файл для использования с будущей нейросетью



4) В окне проекта жмем "Новая сеть". В открывшемся окне параметров сети есть две вкладки, заполним сначала вкладку "Входы и выходы".



Указываем для поля "Bar___0__", что оно будет выходным нейроном сети. А для остальных "Bar___N__" указываем, что они будут входами:

Рис. 11. Настройка входов и выходов нейросети







Также можно для выходного нейрона задать желаемую точность. Для Форекса это 1 пункт, т.е. в нашем случае это 0.0001.

5) Теперь перейдем на вкладку "Структура сети". Тут вы можете задать количество промежуточных слоев (т.е. не считая входной и выходной слои) и количество нейронов в каждом из них. Для нашего учебного примера зададим 3 слоя по 20 нейронов в каждом:





Рис. 12. Настройка слоев нейросети

6) Жмем кнопку "Создать" - и всё, сеть готова:

Рис. 13. В проекте появилась только что созданная и настроенная нейросеть

7) Зайдем в меню "Нейросеть" > "Тестирование", чтобы полюбопытствовать, как свежепостроенная и еще необученная сеть справляется с прогнозированием цен.



Как видно из результатов теста, лишь в менее 5% ситуаций необученная нейросеть смогла предсказать цену с заданной нами точностью – т.е. с ошибкой, не превышающей 1 пункт. А в среднем ошибка прогноза цены составила около 10 пунктов:

Рис. 14. Статистика точности прогнозирования необученной нейросети



8) Теперь сеть надо обучить на наших данных.



Перейдем снова в окно проекта и нажмем в меню: "Нейросеть" > "Обучение". Появится индикатор прогресса обучения, дождемся окончания этого процесса:

Рис. 15. Индикатор процесса обучения нейросети



9) Вернемся в окно проекта и снова зайдем в меню "Нейросеть" > "Тестирование".

Сеть заметно улучшила свои качества: почти в 16% случаев смогла точно предсказать цену, а в целом средняя ошибка прогнозирования составила 4 пункта:

Рис. 16. Статистика точности прогнозирования обученной нейросети



Стало быть, сеть чему-то научилась. Будем переносить ее в MetaTrader.

Как из NeuroPro перенести нейросеть в MetaTrader 5



NeuroPro ничего не знает о MetaTrader 5 и не может передать нейросеть напрямую. Но я придумал полуавтоматический способ, как довольно быстро превратить нейросеть во фрагмент кода на MQL5.

В отличие от многих других нейропрограмм, NeuroPro умеет показывать структуру используемой нейросети в текстовом виде. Это набор формул, последовательно описывающих все преобразования, происходящие с данными, поступающими на вход сети. До самого выхода из сети. Формулы включают в себя каждый слой, каждый нейрон, каждую связь, с уже подставленными (обученными) значениями весов каждой связи.

Чтобы увидеть всё это, зайдем в меню "Нейросеть" > "Вербализация". В нашем примере получились такие формулы:

Рис. 17. Формулы, по которым работает обученная нейросеть

По сути, набор этих формул можно рассматривать как исходный код программы на некоем абстрактном языке программирования. Нам остается лишь внести в этот код некоторые изменения, чтобы его синтаксис стал соответствовать MQL5. Изменения эти можно легко проделать в любом текстовом редакторе. Чтобы немного автоматизировать этот процесс, рекомендую использовать редактор, умеющий делать массовую замену фраз. Например, это умеют делать: Word, его бесплатный коллега Writer (из пакета OpenOffice), Excel, Calc и даже Блокнот в Windows.

Уверен, вы и сами могли бы переделать эти формулы в MQL5-код. Но я поделюсь своим опытом оптимизации этого процесса, чтобы вы тоже могли это делать быстрей.

Покажу всё на примере Блокнота Windows 7.

1) Итак, в NeuroPro у нас открыт проект с уже обученной нейросетью. И мы зашли в меню "Нейросеть" > "Вербализация", открылось окно с формулами (скриншот был приведен выше).

2) Сохраним содержимое этого окна в файл: меню "Файл" > "Сохранить как".

3) Теперь откроем этот файл в Блокноте.

4) Вызываем функцию замены фраз: меню "Правка" > "Заменить".

Список замен, которые нужно будет сделать:

Что заменить Чем заменить

Комментарий

___ [

тройной знак подчеркивания __

]

двойной знак подчеркивания --

- -

два минуса (вычитание отрицательного числа в формулах) разделяем пробелом, потому что двойной минус в MQL (и других Си-подобных языках) может иметь двоякое толкование, что приводит к ошибке компиляции Сигмоида Sigmoid

переводим названия функций на латиницу (но если хотите, можете не делать эту замену, т.к. MetaEditor поддерживает и кириллические имена)

Синдром Syndrome

переводим названия переменных на латиницу (но если хотите, можете не делать эту замену, т.к. MetaEditor поддерживает и кириллические имена)



Рис. 18. Заменяем тройное подчеркивание на квадратную скобку

Для замены пользуемся кнопкой "Заменить все".

Теперь вы поняли, почему я называл ценовые поля "BAR___N__" - чтобы потом быстро заменить подчеркивания на квадратные скобки, т.е. представить все входы сети в виде массива.

Массив легче объявлять и легче заполнять серийными ценовыми данными, чем кучу отдельных переменных.

5) Как я уже написал выше, перечисление всех входов и выходов надо заменить объявлением массива:

Было

Стало

Поля базы данных (исходные симптомы): BAR[1] BAR[2] BAR[3] BAR[4] BAR[5] BAR[6] BAR[7] BAR[8] BAR[9] BAR[10] BAR[11] BAR[12] BAR[13] BAR[14] BAR[15] BAR[16] BAR[17] BAR[18] BAR[19] BAR[20] BAR[21] BAR[22] BAR[23] BAR[24] Поля базы данных(конечные синдромы): BAR[0] double BAR [ 25 ];





6) Активационные функции нейронов нужно оформить как программные функции MQL5:

Было

Стало

Sigmoid1(A)=A/(0.1+|A|) Sigmoid2(A)=A/(0.1+|A|) Sigmoid3(A)=A/(0.1+|A|) double Sigmoid 1 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid 2 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid 3 ( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); }

7) Также, по правилам MQL5, нужно в конце всех формул поставить точку с запятой, правильно оформить (или удалить) комментарии, добавить ко всем инициализируемым переменным объявление типа.

В нашем случае тип остался не объявлен только у названий нейронов в промежуточных слоях. Чтобы не проставлять вручную 60 раз слово "double", можно снова воспользоваться массовой заменой текста. Надо выделить начало какой-нибудь строки с названием нейрона (обязательно вместе с отступом в начале строки, потому что названия нейронов встречаются в дальнейшем и в правой части формул, а там не нужно будет вставлять слово "double") :

Рис. 19. Выделение текста, который станет образцом для замены

Скопировав выделенную часть текста, нужно потом вставить его в диалог замены текста. Чтобы заменить на такой же, но с добавлением слова "double":

Рис. 20. Добавляем к переменным название типа

Не забываем нажать кнопочку "Заменить все".

8) У NeuroPro есть маленький баг. Если вы будете подавать на какой-то вход нейросети постоянное значение, то в текстовом виде формула нормирования этого входа будет содержать деление на ноль. В нашем случае таким входом является "BAR___1__", на нем всегда нули из-за того, что мы использовали его как точку отсчета для нашего собственного нормирования баров.



По-хорошему, конечно, вообще не нужно подавать "BAR___1__" в нейросеть, т.к. входы с постоянным значением на прогноз все равно не влияют. Но если уж мы подали, то надо будет немного исправить формулу, которую выдаст NeuroPro. Чтобы компилятор на нее не ругался, надо будет заменить ее на то число, которое постоянно находится на этом входе; в нашем случае это ноль:

Было

Стало

BAR[ 1 ]=(BAR[ 1 ]- 0 )/ 0 ; BAR[ 1 ]= 0 ;





9) Есть и второй мелкий баг (наверное, автор NeuroPro не рассчитывал, что текстовое описание нейросети кто-то додумается использовать как программный код, поэтому не проверял его тщательно).



В самой последней формуле в конце стоит лишняя закрывающая круглая скобка. Баг мелкий, но он сбивает с толку компилятор MetaEditor - тот не сообщит вам о лишней круглой скобке в этой строке, а будет ругаться на фигурную скобку в другом конце программы. Поэтому обязательно запомните этот баг, чтобы потом быстро его исправить, когда встретите.



Было

Стало

BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ) ; BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ;

Описанные в этой главе операции при регулярной практике занимают всего лишь пару минут времени. Досконально помнить их список не обязательно. Ведь при последующей компиляции MetaEditor укажет вам неисправленные участки кода как ошибки.

Итак, после приведения всех формул в формат MQL5, осталось перенести полученный код из Блокнота в MetaEditor и приделать к этому коду всё остальное, что требуется для торгового советника. Конечно, если вы неоднократно будете использовать нейросети, сделанные в NeuroPro, этот этап будет происходить проще – вы будете просто вставлять свежий MQL5-код нейросети из Блокнота в уже существующий советник, просто заменяя там предыдущую нейросеть. И это будет занимать всего минуту времени.

Итоговый код советника, полностью готовый для работы в MetaTrader 5 (также вы можете скачать этот код в приложении к статье):

input double Lots = 0.1 ; input double MinPrognosis = 0 ; const int inputlen= 24 ; double Sigmoid1( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid2( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double Sigmoid3( double A) { return A/( 0.1 + MathAbs (A)); } double CalcNeuroNet() { MqlRates rates[],rate; CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 ,inputlen+ 1 ,rates); ArraySetAsSeries (rates, true ); double BAR[ 512 ]; double zlevel=rates[ 1 ].close; for ( int bar= 0 ; bar<=inputlen; bar++) { rate=rates[bar]; BAR[bar]=rate.close-zlevel; } BAR[ 1 ]= 0 ; BAR[ 2 ]=(BAR[ 2 ]- - 0.0003 )/ 0.009 ; BAR[ 3 ]=(BAR[ 3 ]- 4.999992 E- 5 )/ 0.01045 ; BAR[ 4 ]=(BAR[ 4 ]- 0.0011 )/ 0.011 ; BAR[ 5 ]=(BAR[ 5 ]- 0.00285 )/ 0.01335 ; BAR[ 6 ]=(BAR[ 6 ]- 0.004050001 )/ 0.01625 ; BAR[ 7 ]=(BAR[ 7 ]- 0.00495 )/ 0.01695 ; BAR[ 8 ]=(BAR[ 8 ]- 0.0049 )/ 0.0172 ; BAR[ 9 ]=(BAR[ 9 ]- 0.0046 )/ 0.0171 ; BAR[ 10 ]=(BAR[ 10 ]- 0.00395 )/ 0.01755 ; BAR[ 11 ]=(BAR[ 11 ]- 0.0037 )/ 0.0184 ; BAR[ 12 ]=(BAR[ 12 ]- 0.0034 )/ 0.0188 ; BAR[ 13 ]=(BAR[ 13 ]- 0.0029 )/ 0.0194 ; BAR[ 14 ]=(BAR[ 14 ]- 0.002499999 )/ 0.0196 ; BAR[ 15 ]=(BAR[ 15 ]- 0.00245 )/ 0.01935 ; BAR[ 16 ]=(BAR[ 16 ]- 0.00275 )/ 0.01925 ; BAR[ 17 ]=(BAR[ 17 ]- 0.0028 )/ 0.0194 ; BAR[ 18 ]=(BAR[ 18 ]- 0.002950001 )/ 0.01965 ; BAR[ 19 ]=(BAR[ 19 ]- 0.002649999 )/ 0.01965 ; BAR[ 20 ]=(BAR[ 20 ]- 0.002699999 )/ 0.0197 ; BAR[ 21 ]=(BAR[ 21 ]- 0.00275 )/ 0.01945 ; BAR[ 22 ]=(BAR[ 22 ]- 0.00225 )/ 0.01955 ; BAR[ 23 ]=(BAR[ 23 ]- 0.0019 )/ 0.0195 ; BAR[ 24 ]=(BAR[ 24 ]- 0.00225 )/ 0.01935 ; double Syndrome1_1=Sigmoid1( 0.07165167 *BAR[ 1 ]- 0.08914512 *BAR[ 2 ]+ 0.160242 *BAR[ 3 ]- 0.1136391 *BAR[ 4 ]+ 0.01358515 *BAR[ 5 ]+ 0.3755009 *BAR[ 6 ]- 0.1433693 *BAR[ 7 ]+ 0.224411 *BAR[ 8 ]+ 0.03298632 *BAR[ 9 ]- 0.2551045 *BAR[ 10 ]- 0.1418581 *BAR[ 11 ]+ 0.007130164 *BAR[ 12 ]- 0.08727393 *BAR[ 13 ]- 0.2567087 *BAR[ 14 ]+ 0.1118081 *BAR[ 15 ]+ 0.73848 *BAR[ 16 ]+ 0.05880548 *BAR[ 17 ]- 0.1544689 *BAR[ 18 ]+ 0.192913 *BAR[ 19 ]- 0.1743894 *BAR[ 20 ]- 0.2184512 *BAR[ 21 ]- 0.2290305 *BAR[ 22 ]+ 0.3946579 *BAR[ 23 ]- 0.02947071 *BAR[ 24 ]- 0.08091708 ); double Syndrome1_2=Sigmoid1( - 0.08248464 *BAR[ 1 ]+ 0.3076621 *BAR[ 2 ]- 0.0500868 *BAR[ 3 ]- 0.6526818 *BAR[ 4 ]+ 0.04266862 *BAR[ 5 ]+ 0.581119 *BAR[ 6 ]- 0.0356447 *BAR[ 7 ]+ 0.0292943 *BAR[ 8 ]- 0.3660156 *BAR[ 9 ]- 0.3244759 *BAR[ 10 ]+ 0.05519342 *BAR[ 11 ]+ 0.2419113 *BAR[ 12 ]- 0.2178954 *BAR[ 13 ]+ 0.4037299 *BAR[ 14 ]- 0.1593139 *BAR[ 15 ]+ 0.3567515 *BAR[ 16 ]+ 0.08094382 *BAR[ 17 ]- 0.01788837 *BAR[ 18 ]- 0.379636 *BAR[ 19 ]+ 0.6658992 *BAR[ 20 ]- 0.1899142 *BAR[ 21 ]+ 0.02259956 *BAR[ 22 ]+ 0.767949 *BAR[ 23 ]- 0.5380562 *BAR[ 24 ]- 0.06307755 ); double Syndrome1_3=Sigmoid1( - 0.08426282 *BAR[ 1 ]- 0.172721 *BAR[ 2 ]+ 0.1749717 *BAR[ 3 ]- 0.07916483 *BAR[ 4 ]- 0.0523758 *BAR[ 5 ]+ 0.1935233 *BAR[ 6 ]+ 0.01627235 *BAR[ 7 ]+ 0.1254414 *BAR[ 8 ]- 0.1101555 *BAR[ 9 ]- 0.02285305 *BAR[ 10 ]- 0.14389 *BAR[ 11 ]+ 0.1788775 *BAR[ 12 ]- 0.007144043 *BAR[ 13 ]+ 0.1925385 *BAR[ 14 ]- 0.08001231 *BAR[ 15 ]- 0.2021703 *BAR[ 16 ]+ 0.08694438 *BAR[ 17 ]+ 0.3090158 *BAR[ 18 ]- 0.3330302 *BAR[ 19 ]+ 0.2519112 *BAR[ 20 ]- 0.2170611 *BAR[ 21 ]- 0.2216277 *BAR[ 22 ]+ 0.09618518 *BAR[ 23 ]+ 0.049888 *BAR[ 24 ]- 0.06465426 ); double Syndrome1_4=Sigmoid1( 0.02806905 *BAR[ 1 ]+ 0.07787746 *BAR[ 2 ]+ 0.1972721 *BAR[ 3 ]- 0.247464 *BAR[ 4 ]- 0.008635854 *BAR[ 5 ]- 0.1975036 *BAR[ 6 ]- 0.0652089 *BAR[ 7 ]- 0.1276176 *BAR[ 8 ]- 0.3386112 *BAR[ 9 ]- 0.103951 *BAR[ 10 ]+ 0.08352495 *BAR[ 11 ]- 0.1821419 *BAR[ 12 ]- 0.05604611 *BAR[ 13 ]- 0.05922695 *BAR[ 14 ]- 0.1670811 *BAR[ 15 ]+ 0.002476109 *BAR[ 16 ]- 0.03657883 *BAR[ 17 ]- 0.09295338 *BAR[ 18 ]+ 0.2500353 *BAR[ 19 ]- 0.03980102 *BAR[ 20 ]+ 0.1059941 *BAR[ 21 ]- 0.4037244 *BAR[ 22 ]- 0.08735184 *BAR[ 23 ]+ 0.1546644 *BAR[ 24 ]+ 0.1966186 ); double Syndrome1_5=Sigmoid1( 0.03832016 *BAR[ 1 ]- 0.09065858 *BAR[ 2 ]+ 0.2356484 *BAR[ 3 ]- 0.2436682 *BAR[ 4 ]+ 0.09812659 *BAR[ 5 ]+ 0.09220826 *BAR[ 6 ]+ 0.434221 *BAR[ 7 ]- 0.005478878 *BAR[ 8 ]- 0.1657191 *BAR[ 9 ]- 0.2605299 *BAR[ 10 ]+ 0.3523667 *BAR[ 11 ]+ 0.3595579 *BAR[ 12 ]+ 0.3402678 *BAR[ 13 ]- 0.3346431 *BAR[ 14 ]+ 0.1215327 *BAR[ 15 ]- 0.1869196 *BAR[ 16 ]+ 0.07256371 *BAR[ 17 ]- 0.09229603 *BAR[ 18 ]- 0.09961994 *BAR[ 19 ]+ 0.2491707 *BAR[ 20 ]+ 0.3703756 *BAR[ 21 ]+ 0.1369175 *BAR[ 22 ]+ 0.0560869 *BAR[ 23 ]- 0.007567503 *BAR[ 24 ]- 0.01722363 ); double Syndrome1_6=Sigmoid1( - 0.06897662 *BAR[ 1 ]- 0.4182717 *BAR[ 2 ]+ 0.200378 *BAR[ 3 ]- 0.4152234 *BAR[ 4 ]- 0.2081593 *BAR[ 5 ]+ 0.3120443 *BAR[ 6 ]- 0.1582431 *BAR[ 7 ]+ 0.1900958 *BAR[ 8 ]+ 0.002503331 *BAR[ 9 ]+ 0.02297609 *BAR[ 10 ]+ 0.03145982 *BAR[ 11 ]+ 0.1816629 *BAR[ 12 ]+ 0.1854629 *BAR[ 13 ]- 0.1660063 *BAR[ 14 ]+ 0.3112128 *BAR[ 15 ]- 0.4799304 *BAR[ 16 ]- 0.100519 *BAR[ 17 ]- 0.1523588 *BAR[ 18 ]+ 0.07141552 *BAR[ 19 ]+ 0.2336634 *BAR[ 20 ]+ 0.01279082 *BAR[ 21 ]- 0.2179644 *BAR[ 22 ]+ 0.4898897 *BAR[ 23 ]- 0.1818153 *BAR[ 24 ]- 0.1783737 ); double Syndrome1_7=Sigmoid1( - 0.003986856 *BAR[ 1 ]- 0.3409385 *BAR[ 2 ]- 0.3122248 *BAR[ 3 ]+ 0.5656545 *BAR[ 4 ]+ 0.07564658 *BAR[ 5 ]+ 0.07956024 *BAR[ 6 ]+ 0.1820322 *BAR[ 7 ]- 0.05595554 *BAR[ 8 ]+ 0.1027963 *BAR[ 9 ]+ 0.2596273 *BAR[ 10 ]+ 0.1156801 *BAR[ 11 ]+ 0.04490443 *BAR[ 12 ]+ 0.1426405 *BAR[ 13 ]+ 0.06763341 *BAR[ 14 ]- 0.03249188 *BAR[ 15 ]- 0.1912978 *BAR[ 16 ]- 0.2003477 *BAR[ 17 ]- 0.2413947 *BAR[ 18 ]+ 0.3188735 *BAR[ 19 ]- 0.2899658 *BAR[ 20 ]+ 0.06846272 *BAR[ 21 ]+ 0.08726751 *BAR[ 22 ]- 0.2134383 *BAR[ 23 ]- 0.436768 *BAR[ 24 ]+ 0.08075105 ); double Syndrome1_8=Sigmoid1( 0.05597013 *BAR[ 1 ]+ 0.3358757 *BAR[ 2 ]+ 0.1041476 *BAR[ 3 ]- 0.334706 *BAR[ 4 ]- 0.07069201 *BAR[ 5 ]+ 0.06152828 *BAR[ 6 ]+ 0.1577689 *BAR[ 7 ]+ 0.1737777 *BAR[ 8 ]- 0.7711719 *BAR[ 9 ]- 0.2970988 *BAR[ 10 ]+ 0.06691784 *BAR[ 11 ]+ 0.0528774 *BAR[ 12 ]+ 0.06260363 *BAR[ 13 ]+ 0.2449201 *BAR[ 14 ]- 0.3098814 *BAR[ 15 ]+ 0.06859511 *BAR[ 16 ]+ 0.1355444 *BAR[ 17 ]- 0.15844 *BAR[ 18 ]+ 0.2791151 *BAR[ 19 ]- 0.412524 *BAR[ 20 ]+ 0.228981 *BAR[ 21 ]- 0.4042732 *BAR[ 22 ]+ 0.197847 *BAR[ 23 ]+ 0.477078 *BAR[ 24 ]- 0.2478239 ); double Syndrome1_9=Sigmoid1( 0.02181781 *BAR[ 1 ]- 0.1042198 *BAR[ 2 ]- 0.02412975 *BAR[ 3 ]+ 0.1485616 *BAR[ 4 ]+ 0.07645424 *BAR[ 5 ]- 0.02779776 *BAR[ 6 ]- 0.1519209 *BAR[ 7 ]- 0.1878287 *BAR[ 8 ]+ 0.1637603 *BAR[ 9 ]+ 0.248636 *BAR[ 10 ]+ 0.2032469 *BAR[ 11 ]- 0.03869069 *BAR[ 12 ]+ 0.02014448 *BAR[ 13 ]- 0.2079489 *BAR[ 14 ]+ 0.08846121 *BAR[ 15 ]+ 0.1025348 *BAR[ 16 ]+ 0.01593455 *BAR[ 17 ]- 0.4964754 *BAR[ 18 ]+ 0.1635097 *BAR[ 19 ]- 0.04561989 *BAR[ 20 ]- 0.0662128 *BAR[ 21 ]- 0.2423395 *BAR[ 22 ]+ 0.2898602 *BAR[ 23 ]+ 0.03824728 *BAR[ 24 ]- 0.07471437 ); double Syndrome1_10=Sigmoid1( - 0.02918137 *BAR[ 1 ]+ 0.06085975 *BAR[ 2 ]- 0.3056079 *BAR[ 3 ]- 0.5144019 *BAR[ 4 ]- 0.1966296 *BAR[ 5 ]+ 0.04413594 *BAR[ 6 ]+ 0.03249943 *BAR[ 7 ]+ 0.08405613 *BAR[ 8 ]- 0.08797813 *BAR[ 9 ]+ 0.06621616 *BAR[ 10 ]- 0.2226632 *BAR[ 11 ]- 0.1000158 *BAR[ 12 ]+ 0.0106046 *BAR[ 13 ]- 0.1383344 *BAR[ 14 ]+ 0.05141285 *BAR[ 15 ]- 0.1009147 *BAR[ 16 ]- 0.1503479 *BAR[ 17 ]+ 0.2877283 *BAR[ 18 ]- 0.2209365 *BAR[ 19 ]+ 0.1310906 *BAR[ 20 ]- 0.1188305 *BAR[ 21 ]- 0.002668453 *BAR[ 22 ]+ 0.1106755 *BAR[ 23 ]+ 0.3884961 *BAR[ 24 ]+ 0.0006983803 ); double Syndrome1_11=Sigmoid1( - 0.04872056 *BAR[ 1 ]- 0.5066758 *BAR[ 2 ]+ 0.08158222 *BAR[ 3 ]+ 0.2647052 *BAR[ 4 ]+ 0.3632542 *BAR[ 5 ]+ 0.4538754 *BAR[ 6 ]- 0.1346472 *BAR[ 7 ]+ 0.16742 *BAR[ 8 ]+ 0.2974689 *BAR[ 9 ]+ 0.3446769 *BAR[ 10 ]- 0.2784187 *BAR[ 11 ]+ 0.2461497 *BAR[ 12 ]- 0.166853 *BAR[ 13 ]- 0.4296628 *BAR[ 14 ]+ 0.7343794 *BAR[ 15 ]+ 0.2154892 *BAR[ 16 ]- 0.4086125 *BAR[ 17 ]- 0.6446049 *BAR[ 18 ]- 0.5614476 *BAR[ 19 ]- 0.593914 *BAR[ 20 ]+ 0.5039462 *BAR[ 21 ]+ 0.113933 *BAR[ 22 ]+ 0.3599374 *BAR[ 23 ]- 0.5517 *BAR[ 24 ]+ 0.1249064 ); double Syndrome1_12=Sigmoid1( - 0.09035824 *BAR[ 1 ]- 0.2619464 *BAR[ 2 ]+ 0.5151641 *BAR[ 3 ]+ 0.08415102 *BAR[ 4 ]+ 0.007849894 *BAR[ 5 ]- 0.3585253 *BAR[ 6 ]- 0.3458216 *BAR[ 7 ]- 0.006490127 *BAR[ 8 ]+ 0.1933572 *BAR[ 9 ]+ 0.1655464 *BAR[ 10 ]- 0.2591909 *BAR[ 11 ]+ 0.2810482 *BAR[ 12 ]- 0.3552095 *BAR[ 13 ]+ 0.1032239 *BAR[ 14 ]- 0.2380441 *BAR[ 15 ]- 0.6082169 *BAR[ 16 ]- 0.3652177 *BAR[ 17 ]+ 0.4065064 *BAR[ 18 ]- 0.1538232 *BAR[ 19 ]- 0.03332642 *BAR[ 20 ]+ 0.06235149 *BAR[ 21 ]- 0.08935639 *BAR[ 22 ]- 0.2274701 *BAR[ 23 ]+ 0.2350571 *BAR[ 24 ]- 0.1009272 ); double Syndrome1_13=Sigmoid1( - 0.05370994 *BAR[ 1 ]+ 0.2999545 *BAR[ 2 ]- 0.2855853 *BAR[ 3 ]+ 0.1123754 *BAR[ 4 ]+ 0.2561198 *BAR[ 5 ]- 0.2846766 *BAR[ 6 ]+ 0.008345681 *BAR[ 7 ]+ 0.1896221 *BAR[ 8 ]- 0.1973753 *BAR[ 9 ]+ 0.3510076 *BAR[ 10 ]+ 0.4492245 *BAR[ 11 ]- 0.09004608 *BAR[ 12 ]+ 0.002758034 *BAR[ 13 ]+ 0.03157447 *BAR[ 14 ]+ 0.02175433 *BAR[ 15 ]- 0.399723 *BAR[ 16 ]- 0.2736914 *BAR[ 17 ]+ 0.1198452 *BAR[ 18 ]+ 0.2808644 *BAR[ 19 ]- 0.06968442 *BAR[ 20 ]- 0.5771574 *BAR[ 21 ]+ 0.3748633 *BAR[ 22 ]- 0.2721373 *BAR[ 23 ]- 0.2329663 *BAR[ 24 ]+ 0.07683773 ); double Syndrome1_14=Sigmoid1( 0.094418 *BAR[ 1 ]+ 0.2155959 *BAR[ 2 ]- 0.4787674 *BAR[ 3 ]+ 0.3605456 *BAR[ 4 ]+ 0.06799955 *BAR[ 5 ]+ 0.607367 *BAR[ 6 ]- 0.3518007 *BAR[ 7 ]+ 0.1633829 *BAR[ 8 ]+ 0.3040094 *BAR[ 9 ]+ 0.3707297 *BAR[ 10 ]+ 0.02556368 *BAR[ 11 ]- 0.0885786 *BAR[ 12 ]- 0.3713907 *BAR[ 13 ]- 0.2014098 *BAR[ 14 ]- 0.289242 *BAR[ 15 ]- 0.09950806 *BAR[ 16 ]- 0.5361071 *BAR[ 17 ]+ 0.4154459 *BAR[ 18 ]+ 0.02827369 *BAR[ 19 ]- 0.04972957 *BAR[ 20 ]- 0.1700879 *BAR[ 21 ]+ 0.2973098 *BAR[ 22 ]- 0.2097459 *BAR[ 23 ]- 0.0422597 *BAR[ 24 ]+ 0.2318914 ); double Syndrome1_15=Sigmoid1( 0.02161242 *BAR[ 1 ]+ 0.5484816 *BAR[ 2 ]+ 0.002152426 *BAR[ 3 ]- 0.3017516 *BAR[ 4 ]+ 0.02010602 *BAR[ 5 ]- 0.8008425 *BAR[ 6 ]- 0.2985114 *BAR[ 7 ]+ 0.5151479 *BAR[ 8 ]+ 0.1572166 *BAR[ 9 ]- 0.04494689 *BAR[ 10 ]+ 0.2529401 *BAR[ 11 ]- 0.02046412 *BAR[ 12 ]- 0.05892481 *BAR[ 13 ]- 0.1359019 *BAR[ 14 ]- 0.2005993 *BAR[ 15 ]+ 0.03077302 *BAR[ 16 ]+ 0.745619 *BAR[ 17 ]- 0.4197147 *BAR[ 18 ]- 0.1354882 *BAR[ 19 ]- 0.6034228 *BAR[ 20 ]- 0.04950687 *BAR[ 21 ]- 0.1093793 *BAR[ 22 ]- 0.46851 *BAR[ 23 ]+ 0.2340346 *BAR[ 24 ]- 0.1910115 ); double Syndrome1_16=Sigmoid1( 0.06201033 *BAR[ 1 ]+ 0.2311719 *BAR[ 2 ]- 0.6587076 *BAR[ 3 ]- 0.1937433 *BAR[ 4 ]- 0.3063492 *BAR[ 5 ]+ 0.0458253 *BAR[ 6 ]+ 0.2621455 *BAR[ 7 ]- 0.3292437 *BAR[ 8 ]- 0.07124191 *BAR[ 9 ]+ 0.03962434 *BAR[ 10 ]- 0.03539502 *BAR[ 11 ]+ 0.1602975 *BAR[ 12 ]+ 0.1252141 *BAR[ 13 ]- 0.1939677 *BAR[ 14 ]- 0.3524359 *BAR[ 15 ]- 0.02675135 *BAR[ 16 ]- 0.1550312 *BAR[ 17 ]+ 0.2015329 *BAR[ 18 ]- 0.1383009 *BAR[ 19 ]+ 0.3079963 *BAR[ 20 ]+ 0.06971535 *BAR[ 21 ]- 0.2415089 *BAR[ 22 ]- 0.03791533 *BAR[ 23 ]+ 0.01494107 *BAR[ 24 ]+ 0.01395546 ); double Syndrome1_17=Sigmoid1( - 0.03211073 *BAR[ 1 ]- 0.2057187 *BAR[ 2 ]- 0.2208917 *BAR[ 3 ]+ 0.1034868 *BAR[ 4 ]+ 0.003785761 *BAR[ 5 ]- 0.1510143 *BAR[ 6 ]- 0.04637882 *BAR[ 7 ]- 0.01963908 *BAR[ 8 ]- 0.3622932 *BAR[ 9 ]+ 0.03135398 *BAR[ 10 ]- 0.1296021 *BAR[ 11 ]- 0.2571803 *BAR[ 12 ]+ 0.02485986 *BAR[ 13 ]- 0.05831699 *BAR[ 14 ]+ 0.2441404 *BAR[ 15 ]+ 0.4313999 *BAR[ 16 ]- 0.05117986 *BAR[ 17 ]- 0.06832605 *BAR[ 18 ]- 0.01433043 *BAR[ 19 ]- 0.3331767 *BAR[ 20 ]- 0.09270683 *BAR[ 21 ]+ 0.1077102 *BAR[ 22 ]+ 0.0517161 *BAR[ 23 ]+ 0.1463209 *BAR[ 24 ]+ 0.08033083 ); double Syndrome1_18=Sigmoid1( - 0.01044874 *BAR[ 1 ]+ 0.8255618 *BAR[ 2 ]- 0.3581862 *BAR[ 3 ]+ 0.2379437 *BAR[ 4 ]- 0.05247816 *BAR[ 5 ]+ 0.3858318 *BAR[ 6 ]- 0.04216846 *BAR[ 7 ]+ 0.2305764 *BAR[ 8 ]- 0.2754549 *BAR[ 9 ]+ 0.1255125 *BAR[ 10 ]- 0.1954638 *BAR[ 11 ]+ 0.04934186 *BAR[ 12 ]- 0.08713531 *BAR[ 13 ]+ 0.08193728 *BAR[ 14 ]- 0.01578137 *BAR[ 15 ]+ 0.04301662 *BAR[ 16 ]- 0.01941852 *BAR[ 17 ]+ 0.0321704 *BAR[ 18 ]- 0.4490997 *BAR[ 19 ]- 0.2165072 *BAR[ 20 ]+ 0.5094138 *BAR[ 21 ]- 0.08077756 *BAR[ 22 ]- 0.1167052 *BAR[ 23 ]+ 0.008337143 *BAR[ 24 ]- 0.1847742 ); double Syndrome1_19=Sigmoid1( 0.07863438 *BAR[ 1 ]+ 0.6541001 *BAR[ 2 ]- 0.0287532 *BAR[ 3 ]- 0.07992863 *BAR[ 4 ]- 0.1936443 *BAR[ 5 ]+ 0.2021953 *BAR[ 6 ]+ 0.5814793 *BAR[ 7 ]+ 0.1076662 *BAR[ 8 ]- 0.2505759 *BAR[ 9 ]- 0.1958519 *BAR[ 10 ]+ 0.2982949 *BAR[ 11 ]- 0.130183 *BAR[ 12 ]- 0.2418064 *BAR[ 13 ]- 0.03213368 *BAR[ 14 ]- 0.1050228 *BAR[ 15 ]- 0.04116086 *BAR[ 16 ]+ 0.1059578 *BAR[ 17 ]- 0.09407587 *BAR[ 18 ]+ 0.2511382 *BAR[ 19 ]+ 0.03090675 *BAR[ 20 ]- 0.2050715 *BAR[ 21 ]+ 0.07968493 *BAR[ 22 ]- 0.1085312 *BAR[ 23 ]- 0.3073632 *BAR[ 24 ]+ 0.1479857 ); double Syndrome1_20=Sigmoid1( 0.01779699 *BAR[ 1 ]+ 0.1517631 *BAR[ 2 ]+ 0.1832252 *BAR[ 3 ]+ 0.4329565 *BAR[ 4 ]- 0.1528609 *BAR[ 5 ]- 0.2424133 *BAR[ 6 ]+ 0.1942621 *BAR[ 7 ]+ 0.1390828 *BAR[ 8 ]- 0.3387062 *BAR[ 9 ]+ 0.3891163 *BAR[ 10 ]+ 0.3485644 *BAR[ 11 ]+ 0.06489421 *BAR[ 12 ]- 0.01458877 *BAR[ 13 ]- 0.1127466 *BAR[ 14 ]+ 0.1122861 *BAR[ 15 ]- 0.1973242 *BAR[ 16 ]+ 0.4340822 *BAR[ 17 ]- 0.633949 *BAR[ 18 ]+ 0.1276167 *BAR[ 19 ]+ 0.2476585 *BAR[ 20 ]- 0.4445719 *BAR[ 21 ]+ 0.6248969 *BAR[ 22 ]- 0.2169943 *BAR[ 23 ]- 0.501359 *BAR[ 24 ]- 0.1358235 ); double Syndrome2_1=Sigmoid2( 0.2332734 *Syndrome1_1- 0.2002641 *Syndrome1_2- 0.03174414 *Syndrome1_3- 0.3868614 *Syndrome1_4- 0.1933812 *Syndrome1_5- 0.2366997 *Syndrome1_6+ 0.3920829 *Syndrome1_7+ 0.1015497 *Syndrome1_8- 0.1333193 *Syndrome1_9+ 0.05584235 *Syndrome1_10- 0.2983295 *Syndrome1_11+ 0.1034668 *Syndrome1_12- 0.4040487 *Syndrome1_13- 0.2103508 *Syndrome1_14- 0.2480657 *Syndrome1_15- 0.1906435 *Syndrome1_16+ 0.2692898 *Syndrome1_17+ 0.2760854 *Syndrome1_18- 0.1738693 *Syndrome1_19- 0.1861307 *Syndrome1_20- 0.07152162 ); double Syndrome2_2=Sigmoid2( - 0.1242675 *Syndrome1_1+ 0.05587832 *Syndrome1_2+ 0.1567961 *Syndrome1_3+ 0.1077346 *Syndrome1_4- 0.2112047 *Syndrome1_5+ 0.04008683 *Syndrome1_6- 0.1716478 *Syndrome1_7+ 0.3083204 *Syndrome1_8- 0.1864694 *Syndrome1_9+ 0.08867304 *Syndrome1_10- 0.06801239 *Syndrome1_11- 0.1810985 *Syndrome1_12- 0.05133555 *Syndrome1_13+ 0.2981661 *Syndrome1_14- 0.01543425 *Syndrome1_15- 0.1859617 *Syndrome1_16+ 0.027973 *Syndrome1_17- 0.1715439 *Syndrome1_18- 0.1249511 *Syndrome1_19+ 0.5925598 *Syndrome1_20- 0.279602 ); double Syndrome2_3=Sigmoid2( - 0.4745722 *Syndrome1_1- 0.1248492 *Syndrome1_2- 0.1128288 *Syndrome1_3+ 0.1485692 *Syndrome1_4- 0.3948999 *Syndrome1_5+ 0.2633227 *Syndrome1_6- 0.2046695 *Syndrome1_7- 0.03632757 *Syndrome1_8+ 0.259578 *Syndrome1_9- 0.07442582 *Syndrome1_10+ 0.06552354 *Syndrome1_11- 0.2452848 *Syndrome1_12- 0.1599011 *Syndrome1_13+ 0.1749917 *Syndrome1_14- 0.07113215 *Syndrome1_15- 0.1524421 *Syndrome1_16+ 0.3606906 *Syndrome1_17+ 0.3524929 *Syndrome1_18+ 0.1315838 *Syndrome1_19+ 0.1981817 *Syndrome1_20+ 0.0126604 ); double Syndrome2_4=Sigmoid2( - 0.3605324 *Syndrome1_1+ 0.2803221 *Syndrome1_2+ 0.07412126 *Syndrome1_3+ 0.2101911 *Syndrome1_4- 0.1933928 *Syndrome1_5- 0.2068641 *Syndrome1_6+ 0.1302721 *Syndrome1_7+ 0.04962961 *Syndrome1_8+ 0.2879501 *Syndrome1_9- 0.04214102 *Syndrome1_10- 0.02194729 *Syndrome1_11- 0.0501424 *Syndrome1_12+ 0.007969459 *Syndrome1_13+ 0.1151657 *Syndrome1_14+ 0.04063402 *Syndrome1_15+ 0.1461606 *Syndrome1_16- 0.07482237 *Syndrome1_17- 0.3319329 *Syndrome1_18+ 0.2494595 *Syndrome1_19- 0.09345333 *Syndrome1_20- 0.1831799 ); double Syndrome2_5=Sigmoid2( - 0.03081687 *Syndrome1_1- 0.419345 *Syndrome1_2- 0.01301429 *Syndrome1_3+ 0.008855551 *Syndrome1_4+ 0.2869771 *Syndrome1_5+ 0.06881366 *Syndrome1_6- 0.1612982 *Syndrome1_7- 0.491662 *Syndrome1_8+ 0.04266098 *Syndrome1_9- 0.7546657 *Syndrome1_10+ 0.0472151 *Syndrome1_11- 0.5099863 *Syndrome1_12+ 0.1196823 *Syndrome1_13+ 0.2611973 *Syndrome1_14- 0.0241531 *Syndrome1_15- 0.5843646 *Syndrome1_16+ 0.08374172 *Syndrome1_17+ 0.041931 *Syndrome1_18- 0.181801 *Syndrome1_19+ 0.6314354 *Syndrome1_20+ 0.2967799 ); double Syndrome2_6=Sigmoid2( 0.2783457 *Syndrome1_1+ 0.05858535 *Syndrome1_2+ 0.03348543 *Syndrome1_3- 0.09202126 *Syndrome1_4+ 0.09466362 *Syndrome1_5- 0.01946918 *Syndrome1_6- 0.008507644 *Syndrome1_7+ 0.1967683 *Syndrome1_8- 0.1593684 *Syndrome1_9+ 0.2202749 *Syndrome1_10- 0.2754305 *Syndrome1_11- 0.08108314 *Syndrome1_12+ 0.1606592 *Syndrome1_13+ 0.03723634 *Syndrome1_14+ 0.3494412 *Syndrome1_15- 0.139782 *Syndrome1_16+ 0.03641316 *Syndrome1_17- 0.1216527 *Syndrome1_18- 0.2194063 *Syndrome1_19+ 0.3015033 *Syndrome1_20- 0.1307777 ); double Syndrome2_7=Sigmoid2( - 0.1451617 *Syndrome1_1- 0.1851998 *Syndrome1_2- 0.2149245 *Syndrome1_3- 0.05804037 *Syndrome1_4- 0.03970402 *Syndrome1_5+ 2.506166 E- 6 *Syndrome1_6+ 0.223578 *Syndrome1_7- 0.1718342 *Syndrome1_8+ 0.001228896 *Syndrome1_9- 0.03911417 *Syndrome1_10+ 0.3167912 *Syndrome1_11+ 0.2213001 *Syndrome1_12- 0.3518667 *Syndrome1_13- 0.6146168 *Syndrome1_14- 0.1061097 *Syndrome1_15- 0.3044312 *Syndrome1_16- 0.04269538 *Syndrome1_17- 0.1753355 *Syndrome1_18+ 0.1989161 *Syndrome1_19- 0.3667244 *Syndrome1_20+ 0.2514035 ); double Syndrome2_8=Sigmoid2( - 0.1430153 *Syndrome1_1-Syndrome1_2+ 0.02704678 *Syndrome1_3+ 0.09941091 *Syndrome1_4+ 0.07057924 *Syndrome1_5- 0.3370984 *Syndrome1_6+ 0.1565579 *Syndrome1_7- 0.6226992 *Syndrome1_8- 0.4750121 *Syndrome1_9+ 0.0914355 *Syndrome1_10+ 0.7518402 *Syndrome1_11- 0.3350138 *Syndrome1_12- 0.3099903 *Syndrome1_13+ 0.01266479 *Syndrome1_14- 0.7965527 *Syndrome1_15- 0.1753905 *Syndrome1_16- 0.1435609 *Syndrome1_17+ 0.1683903 *Syndrome1_18+ 0.1800467 *Syndrome1_19+ 0.02699256 *Syndrome1_20+ 0.3138063 ); double Syndrome2_9=Sigmoid2( - 0.2611458 *Syndrome1_1- 0.03994129 *Syndrome1_2- 0.2299157 *Syndrome1_3+ 0.3549923 *Syndrome1_4- 0.001759748 *Syndrome1_5- 0.1117837 *Syndrome1_6+ 0.03037107 *Syndrome1_7+ 0.2023677 *Syndrome1_8+ 0.2628252 *Syndrome1_9+ 0.09683131 *Syndrome1_10+ 0.2576693 *Syndrome1_11- 0.06357097 *Syndrome1_12- 0.2162403 *Syndrome1_13- 0.2190126 *Syndrome1_14- 0.1675369 *Syndrome1_15- 0.2458067 *Syndrome1_16- 0.06660707 *Syndrome1_17- 0.2096998 *Syndrome1_18+ 0.2432118 *Syndrome1_19+ 0.06210691 *Syndrome1_20+ 0.1555794 ); double Syndrome2_10=Sigmoid2( 0.1120118 *Syndrome1_1- 0.09789048 *Syndrome1_2- 0.1146162 *Syndrome1_3- 0.02268722 *Syndrome1_4- 0.4754501 *Syndrome1_5+ 0.1567527 *Syndrome1_6+ 0.4281512 *Syndrome1_7+ 0.1428995 *Syndrome1_8+ 0.4317052 *Syndrome1_9- 0.1987304 *Syndrome1_10- 0.3471439 *Syndrome1_11- 0.2485701 *Syndrome1_12+ 0.2200699 *Syndrome1_13- 0.1804247 *Syndrome1_14+ 0.5553524 *Syndrome1_15+ 0.004284344 *Syndrome1_16- 0.5408193 *Syndrome1_17- 0.2304406 *Syndrome1_18+ 0.2462995 *Syndrome1_19+ 0.1687378 *Syndrome1_20+ 0.480715 ); double Syndrome2_11=Sigmoid2( 0.2892572 *Syndrome1_1+ 0.2819389 *Syndrome1_2- 0.2116477 *Syndrome1_3- 0.1031269 *Syndrome1_4- 0.2198152 *Syndrome1_5- 0.2882532 *Syndrome1_6- 0.7462316 *Syndrome1_7+ 0.7820893 *Syndrome1_8- 0.05574411 *Syndrome1_9- 0.1144354 *Syndrome1_10- 0.1073154 *Syndrome1_11+ 0.5092962 *Syndrome1_12- 0.07017706 *Syndrome1_13- 0.5550667 *Syndrome1_14- 0.5170746 *Syndrome1_15- 0.1299864 *Syndrome1_16+ 0.03325708 *Syndrome1_17- 0.5107772 *Syndrome1_18+ 0.04024922 *Syndrome1_19+ 0.1836878 *Syndrome1_20+ 0.0346345 ); double Syndrome2_12=Sigmoid2( - 0.10614 *Syndrome1_1+ 0.06027444 *Syndrome1_2+ 0.08108542 *Syndrome1_3- 0.1568731 *Syndrome1_4+ 0.1509192 *Syndrome1_5- 0.1630516 *Syndrome1_6+ 0.01426157 *Syndrome1_7+ 0.02186926 *Syndrome1_8+ 0.1099893 *Syndrome1_9- 0.02269597 *Syndrome1_10- 0.04576464 *Syndrome1_11- 0.161096 *Syndrome1_12- 0.1901706 *Syndrome1_13- 0.02513908 *Syndrome1_14+ 0.1317106 *Syndrome1_15- 0.06866668 *Syndrome1_16+ 0.1083753 *Syndrome1_17+ 0.1449683 *Syndrome1_18+ 0.006118122 *Syndrome1_19+ 0.1255394 *Syndrome1_20- 0.3822223 ); double Syndrome2_13=Sigmoid2( - 0.01638931 *Syndrome1_1+ 0.1172011 *Syndrome1_2- 0.1022018 *Syndrome1_3+ 0.1098846 *Syndrome1_4+ 0.3456185 *Syndrome1_5- 0.276273 *Syndrome1_6- 0.1697723 *Syndrome1_7- 0.1394644 *Syndrome1_8+ 0.0530486 *Syndrome1_9+ 0.04139024 *Syndrome1_10- 0.02131393 *Syndrome1_11+ 0.1144992 *Syndrome1_12- 0.1791101 *Syndrome1_13+ 0.124498 *Syndrome1_14+ 0.2169005 *Syndrome1_15+ 0.06764794 *Syndrome1_16+ 0.3542189 *Syndrome1_17+ 0.0647957 *Syndrome1_18+ 0.01778502 *Syndrome1_19- 0.0183728 *Syndrome1_20- 0.09863564 ); double Syndrome2_14=Sigmoid2( 0.1046498 *Syndrome1_1+ 0.1199886 *Syndrome1_2- 0.3787079 *Syndrome1_3+ 0.568437 *Syndrome1_4- 0.09216721 *Syndrome1_5- 0.07998162 *Syndrome1_6- 0.1422648 *Syndrome1_7- 0.220407 *Syndrome1_8+ 0.00417607 *Syndrome1_9+ 0.2042087 *Syndrome1_10+ 0.2614584 *Syndrome1_11+ 0.04491196 *Syndrome1_12+ 0.1860093 *Syndrome1_13- 0.1642074 *Syndrome1_14+ 0.3918036 *Syndrome1_15+ 0.05427575 *Syndrome1_16- 0.0002294437 *Syndrome1_17+ 0.008295977 *Syndrome1_18- 0.2818146 *Syndrome1_19- 0.3877438 *Syndrome1_20+ 0.03536745 ); double Syndrome2_15=Sigmoid2( - 0.1754033 *Syndrome1_1- 0.0528489 *Syndrome1_2- 0.1744897 *Syndrome1_3+ 0.1113354 *Syndrome1_4+ 0.1185713 *Syndrome1_5- 0.0231303 *Syndrome1_6+ 0.006316248 *Syndrome1_7- 0.08525342 *Syndrome1_8+ 0.1568578 *Syndrome1_9+ 0.2965699 *Syndrome1_10+ 0.2781587 *Syndrome1_11+ 0.2391527 *Syndrome1_12- 0.08555941 *Syndrome1_13- 0.2362186 *Syndrome1_14+ 0.1128907 *Syndrome1_15- 0.04770778 *Syndrome1_16- 0.0139725 *Syndrome1_17+ 0.1079882 *Syndrome1_18- 0.09141354 *Syndrome1_19+ 0.3320866 *Syndrome1_20- 0.3015116 ); double Syndrome2_16=Sigmoid2( 0.1962015 *Syndrome1_1+ 0.0192374 *Syndrome1_2- 0.1578716 *Syndrome1_3+ 0.03360523 *Syndrome1_4+ 0.04818176 *Syndrome1_5+ 0.2462966 *Syndrome1_6- 0.2103649 *Syndrome1_7+ 0.01318523 *Syndrome1_8- 0.09349868 *Syndrome1_9+ 0.08476428 *Syndrome1_10- 0.06272572 *Syndrome1_11+ 0.2246324 *Syndrome1_12+ 0.2539908 *Syndrome1_13- 0.2059217 *Syndrome1_14- 0.08641216 *Syndrome1_15- 0.09780023 *Syndrome1_16+ 0.0005770256 *Syndrome1_17- 0.2842666 *Syndrome1_18- 0.05383059 *Syndrome1_19- 0.2822465 *Syndrome1_20+ 0.2277268 ); double Syndrome2_17=Sigmoid2( 0.5981864 *Syndrome1_1+ 0.5172131 *Syndrome1_2- 0.2310352 *Syndrome1_3- 0.1814138 *Syndrome1_4- 0.2148922 *Syndrome1_5+ 0.562911 *Syndrome1_6+ 0.5865576 *Syndrome1_7- 0.2790301 *Syndrome1_8- 0.3841165 *Syndrome1_9+ 0.3223535 *Syndrome1_10+ 0.2096305 *Syndrome1_11+ 0.08284206 *Syndrome1_12+ 0.7050048 *Syndrome1_13+ 0.4129859 *Syndrome1_14+ 0.2116682 *Syndrome1_15+ 0.2213966 *Syndrome1_16- 0.1637594 *Syndrome1_17+ 0.1191863 *Syndrome1_18- 0.6626714 *Syndrome1_19- 0.9127383 *Syndrome1_20- 0.1505798 ); double Syndrome2_18=Sigmoid2( - 0.008298698 *Syndrome1_1- 0.1847953 *Syndrome1_2- 0.1930849 *Syndrome1_3- 0.1005524 *Syndrome1_4+ 0.0737519 *Syndrome1_5+ 0.04218475 *Syndrome1_6- 0.422835 *Syndrome1_7+ 0.06019862 *Syndrome1_8- 0.2056148 *Syndrome1_9+ 0.3398327 *Syndrome1_10- 0.2526269 *Syndrome1_11- 0.06098709 *Syndrome1_12- 0.1447722 *Syndrome1_13- 0.05216306 *Syndrome1_14- 0.09496115 *Syndrome1_15+ 0.2071376 *Syndrome1_16+ 0.03088453 *Syndrome1_17- 0.521363 *Syndrome1_18- 0.06449924 *Syndrome1_19- 0.4105364 *Syndrome1_20+ 0.3204305 ); double Syndrome2_19=Sigmoid2( - 0.1376712 *Syndrome1_1- 0.0153131 *Syndrome1_2+ 0.04377801 *Syndrome1_3+ 0.08896239 *Syndrome1_4+ 0.03197494 *Syndrome1_5- 0.02259021 *Syndrome1_6+ 0.008662836 *Syndrome1_7- 0.1961185 *Syndrome1_8- 0.0720102 *Syndrome1_9+ 0.05738823 *Syndrome1_10- 0.004060962 *Syndrome1_11- 0.3752605 *Syndrome1_12+ 0.02065136 *Syndrome1_13+ 0.1263955 *Syndrome1_14- 0.05906902 *Syndrome1_15+ 0.4029721 *Syndrome1_16- 0.159444 *Syndrome1_17- 0.1619136 *Syndrome1_18+ 0.3338208 *Syndrome1_19- 0.0656369 *Syndrome1_20+ 0.1602566 ); double Syndrome2_20=Sigmoid2( - 0.003900121 *Syndrome1_1+ 0.3159288 *Syndrome1_2+ 0.2550703 *Syndrome1_3+ 0.05409481 *Syndrome1_4+ 0.06660215 *Syndrome1_5- 0.1948439 *Syndrome1_6- 0.370153 *Syndrome1_7+ 0.5337713 *Syndrome1_8- 0.06716464 *Syndrome1_9+ 0.550526 *Syndrome1_10+ 0.4723933 *Syndrome1_11+ 0.09457724 *Syndrome1_12+ 0.5613732 *Syndrome1_13+ 0.3709611 *Syndrome1_14- 0.07680532 *Syndrome1_15- 0.5097623 *Syndrome1_16+ 0.4023384 *Syndrome1_17+ 0.2330064 *Syndrome1_18- 0.09448317 *Syndrome1_19+ 0.2668969 *Syndrome1_20- 0.2110061 ); double Syndrome3_1=Sigmoid3( - 0.05101856 *Syndrome2_1- 0.04933448 *Syndrome2_2+ 0.03248681 *Syndrome2_3- 0.05835526 *Syndrome2_4- 0.01888579 *Syndrome2_5- 0.07940733 *Syndrome2_6- 0.04341835 *Syndrome2_7- 0.07906266 *Syndrome2_8+ 0.2054683 *Syndrome2_9+ 0.1553352 *Syndrome2_10- 0.07296721 *Syndrome2_11- 0.01849408 *Syndrome2_12- 0.07505544 *Syndrome2_13+ 0.08666297 *Syndrome2_14- 0.2001411 *Syndrome2_15+ 0.07931387 *Syndrome2_16+ 0.1598745 *Syndrome2_17+ 0.01308129 *Syndrome2_18+ 0.159161 *Syndrome2_19+ 0.1903208 *Syndrome2_20+ 0.0190388 ); double Syndrome3_2=Sigmoid3( 0.0643296 *Syndrome2_1+ 0.3451192 *Syndrome2_2- 0.1247545 *Syndrome2_3+ 0.03276825 *Syndrome2_4+ 0.303136 *Syndrome2_5+ 0.03152885 *Syndrome2_6+ 0.1118743 *Syndrome2_7- 0.3860323 *Syndrome2_8- 0.08593427 *Syndrome2_9- 0.2664599 *Syndrome2_10+ 0.213205 *Syndrome2_11- 0.0977626 *Syndrome2_12- 0.2923501 *Syndrome2_13- 0.3133417 *Syndrome2_14- 0.1915279 *Syndrome2_15+ 0.4333939 *Syndrome2_16+ 0.02110274 *Syndrome2_17+ 0.5802879 *Syndrome2_18+ 0.03386912 *Syndrome2_19+ 0.08908307 *Syndrome2_20+ 0.06071822 ); double Syndrome3_3=Sigmoid3( - 0.08613513 *Syndrome2_1+ 0.1200513 *Syndrome2_2+ 0.3818525 *Syndrome2_3- 0.09603316 *Syndrome2_4- 0.2353039 *Syndrome2_5- 0.1816488 *Syndrome2_6+ 0.002517342 *Syndrome2_7- 0.2414117 *Syndrome2_8+ 0.2011739 *Syndrome2_9- 0.3057347 *Syndrome2_10- 0.4593749 *Syndrome2_11- 0.2228307 *Syndrome2_12+ 0.03512295 *Syndrome2_13+ 0.4402955 *Syndrome2_14- 0.1967632 *Syndrome2_15+ 0.07873345 *Syndrome2_16+ 0.1981131 *Syndrome2_17- 0.2677957 *Syndrome2_18+ 0.1719814 *Syndrome2_19- 0.474854 *Syndrome2_20+ 0.01101439 ); double Syndrome3_4=Sigmoid3( 0.02534361 *Syndrome2_1+ 0.1845266 *Syndrome2_2+ 0.149674 *Syndrome2_3- 0.1454014 *Syndrome2_4+ 0.00701888 *Syndrome2_5+ 0.08219463 *Syndrome2_6+ 0.05163066 *Syndrome2_7- 0.1836077 *Syndrome2_8+ 0.1429968 *Syndrome2_9+ 0.518382 *Syndrome2_10- 0.00966637 *Syndrome2_11- 0.1674386 *Syndrome2_12+ 0.1387497 *Syndrome2_13+ 0.1385897 *Syndrome2_14- 0.01148864 *Syndrome2_15+ 0.3751494 *Syndrome2_16- 0.08906862 *Syndrome2_17- 0.06286599 *Syndrome2_18+ 0.2061662 *Syndrome2_19- 0.07524439 *Syndrome2_20- 0.08077133 ); double Syndrome3_5=Sigmoid3( 0.3856083 *Syndrome2_1- 0.01700347 *Syndrome2_2- 0.1044575 *Syndrome2_3+ 0.111998 *Syndrome2_4- 0.5157402 *Syndrome2_5- 0.05508286 *Syndrome2_6- 0.3101066 *Syndrome2_7- 0.5261913 *Syndrome2_8- 0.05983765 *Syndrome2_9+ 0.1723307 *Syndrome2_10- 0.2564277 *Syndrome2_11+ 0.06385356 *Syndrome2_12- 0.07245655 *Syndrome2_13+ 0.1154206 *Syndrome2_14- 0.3492871 *Syndrome2_15+ 0.136372 *Syndrome2_16+ 0.3627071 *Syndrome2_17- 0.3074959 *Syndrome2_18+ 0.4425845 *Syndrome2_19- 0.9329191 *Syndrome2_20+ 0.01476912 ); double Syndrome3_6=Sigmoid3( 0.5246867 *Syndrome2_1- 0.2347829 *Syndrome2_2+ 0.01062111 *Syndrome2_3+ 0.2374777 *Syndrome2_4- 0.02361662 *Syndrome2_5+ 0.1804156 *Syndrome2_6+ 0.07669501 *Syndrome2_7- 0.142881 *Syndrome2_8+ 0.2566245 *Syndrome2_9+ 0.1024709 *Syndrome2_10- 0.04695484 *Syndrome2_11- 0.004103919 *Syndrome2_12+ 0.3340242 *Syndrome2_13- 0.3702791 *Syndrome2_14+ 0.1852374 *Syndrome2_15+ 0.02175477 *Syndrome2_16+ 0.09901489 *Syndrome2_17- 0.1502062 *Syndrome2_18+ 0.3814779 *Syndrome2_19- 0.06319473 *Syndrome2_20+ 0.2657273 ); double Syndrome3_7=Sigmoid3( 0.1613003 *Syndrome2_1- 0.2738772 *Syndrome2_2- 0.03304096 *Syndrome2_3+ 0.3934855 *Syndrome2_4+ 0.3955218 *Syndrome2_5- 0.3004892 *Syndrome2_6+ 0.1339742 *Syndrome2_7+ 0.09475601 *Syndrome2_8+ 0.03064043 *Syndrome2_9- 0.7264652 *Syndrome2_10- 0.4579849 *Syndrome2_11- 0.1183059 *Syndrome2_12+ 0.2197721 *Syndrome2_13- 0.08493897 *Syndrome2_14+ 0.2115426 *Syndrome2_15- 0.07834542 *Syndrome2_16- 0.3884689 *Syndrome2_17- 0.101394 *Syndrome2_18+ 0.1002519 *Syndrome2_19- 0.07787764 *Syndrome2_20+ 0.3529212 ); double Syndrome3_8=Sigmoid3( - 0.3544801 *Syndrome2_1+ 0.03471621 *Syndrome2_2- 0.2373467 *Syndrome2_3- 0.2836286 *Syndrome2_4+ 0.01646966 *Syndrome2_5+ 0.06978795 *Syndrome2_6- 0.03310004 *Syndrome2_7+ 0.01844743 *Syndrome2_8+ 0.05259214 *Syndrome2_9- 0.05343668 *Syndrome2_10+ 0.3971725 *Syndrome2_11- 0.08770485 *Syndrome2_12- 0.2040168 *Syndrome2_13+ 0.1109144 *Syndrome2_14- 0.06249888 *Syndrome2_15- 0.5860764 *Syndrome2_16+ 0.1217078 *Syndrome2_17+ 0.2471277 *Syndrome2_18- 0.03716509 *Syndrome2_19- 0.1908655 *Syndrome2_20+ 0.03838157 ); double Syndrome3_9=Sigmoid3( 0.1542789 *Syndrome2_1+ 0.3505224 *Syndrome2_2+ 0.06042741 *Syndrome2_3+ 0.08956298 *Syndrome2_4- 0.03655836 *Syndrome2_5- 0.3083843 *Syndrome2_6+ 0.2483124 *Syndrome2_7- 0.1132483 *Syndrome2_8- 0.3571556 *Syndrome2_9- 0.04335312 *Syndrome2_10+ 0.005499069 *Syndrome2_11+ 0.371572 *Syndrome2_12- 0.1199554 *Syndrome2_13+ 0.1160574 *Syndrome2_14- 0.01656827 *Syndrome2_15+ 0.09481092 *Syndrome2_16- 0.07926448 *Syndrome2_17+ 0.3847227 *Syndrome2_18+ 0.1039986 *Syndrome2_19- 0.02874756 *Syndrome2_20- 0.2311832 ); double Syndrome3_10=Sigmoid3( - 0.5099882 *Syndrome2_1- 0.2619184 *Syndrome2_2+ 0.2441412 *Syndrome2_3- 0.02311796 *Syndrome2_4+ 0.004243354 *Syndrome2_5- 0.04681544 *Syndrome2_6+ 0.1402575 *Syndrome2_7- 0.03166823 *Syndrome2_8- 0.2629028 *Syndrome2_9- 0.03275445 *Syndrome2_10- 0.311464 *Syndrome2_11+ 0.3158014 *Syndrome2_12- 0.04689252 *Syndrome2_13+ 0.1556217 *Syndrome2_14- 0.02266529 *Syndrome2_15- 0.15192 *Syndrome2_16+ 0.02253294 *Syndrome2_17+ 0.04638374 *Syndrome2_18- 0.4847055 *Syndrome2_19- 0.0543578 *Syndrome2_20- 0.4383866 ); double Syndrome3_11=Sigmoid3( 0.09181526 *Syndrome2_1- 0.009475656 *Syndrome2_2+ 0.08283823 *Syndrome2_3+ 0.06638021 *Syndrome2_4- 0.04110251 *Syndrome2_5+ 0.03041244 *Syndrome2_6- 0.2266526 *Syndrome2_7+ 0.3537511 *Syndrome2_8+ 0.2091044 *Syndrome2_9- 0.2312607 *Syndrome2_10- 0.01409533 *Syndrome2_11- 0.06294888 *Syndrome2_12+ 0.1980267 *Syndrome2_13+ 0.07864135 *Syndrome2_14- 0.01312789 *Syndrome2_15+ 0.02964603 *Syndrome2_16- 0.1720168 *Syndrome2_17- 0.01523064 *Syndrome2_18+ 0.07354444 *Syndrome2_19+ 0.1534344 *Syndrome2_20+ 0.04784121 ); double Syndrome3_12=Sigmoid3( - 0.01962976 *Syndrome2_1- 0.1254692 *Syndrome2_2+ 0.01237085 *Syndrome2_3- 0.006583595 *Syndrome2_4- 0.06446695 *Syndrome2_5- 0.1581757 *Syndrome2_6- 0.01416831 *Syndrome2_7+ 0.08909909 *Syndrome2_8+ 0.02427519 *Syndrome2_9+ 0.06101634 *Syndrome2_10- 0.07296847 *Syndrome2_11- 0.02960677 *Syndrome2_12+ 0.1195403 *Syndrome2_13+ 0.007260199 *Syndrome2_14- 0.005008513 *Syndrome2_15+ 0.07686368 *Syndrome2_16- 0.1097991 *Syndrome2_17+ 0.02348211 *Syndrome2_18- 0.01508969 *Syndrome2_19+ 0.06078456 *Syndrome2_20+ 0.1424098 ); double Syndrome3_13=Sigmoid3( - 0.1845686 *Syndrome2_1- 0.1120369 *Syndrome2_2+ 0.1346949 *Syndrome2_3+ 0.2425685 *Syndrome2_4+ 0.1310953 *Syndrome2_5- 0.1957272 *Syndrome2_6+ 0.2163845 *Syndrome2_7+ 0.04189415 *Syndrome2_8+ 0.05685329 *Syndrome2_9- 0.1108158 *Syndrome2_10- 0.04702755 *Syndrome2_11- 0.2698838 *Syndrome2_12+ 0.05045844 *Syndrome2_13+ 0.1487544 *Syndrome2_14+ 7.648221 E- 5 *Syndrome2_15- 0.04902162 *Syndrome2_16+ 0.3119571 *Syndrome2_17- 0.2076546 *Syndrome2_18+ 0.1465537 *Syndrome2_19+ 0.2386554 *Syndrome2_20+ 0.09121808 ); double Syndrome3_14=Sigmoid3( 0.015057 *Syndrome2_1- 0.07630379 *Syndrome2_2+ 0.10373 *Syndrome2_3- 0.01276504 *Syndrome2_4+ 0.01637872 *Syndrome2_5+ 0.1570177 *Syndrome2_6+ 0.02290879 *Syndrome2_7+ 0.1426407 *Syndrome2_8- 0.3037595 *Syndrome2_9- 0.1183627 *Syndrome2_10- 0.05010238 *Syndrome2_11- 0.06874149 *Syndrome2_12+ 0.0325584 *Syndrome2_13- 0.1127614 *Syndrome2_14+ 0.1010367 *Syndrome2_15+ 0.2743505 *Syndrome2_16+ 0.02752565 *Syndrome2_17- 0.01011515 *Syndrome2_18- 0.1072115 *Syndrome2_19- 0.1723324 *Syndrome2_20- 0.1862434 ); double Syndrome3_15=Sigmoid3( - 0.0602835 *Syndrome2_1+ 0.1044827 *Syndrome2_2- 0.03398157 *Syndrome2_3+ 0.1103081 *Syndrome2_4- 0.2517793 *Syndrome2_5- 0.1388755 *Syndrome2_6+ 0.1680355 *Syndrome2_7+ 0.08541053 *Syndrome2_8+ 0.2264198 *Syndrome2_9+ 0.1319854 *Syndrome2_10+ 0.2397746 *Syndrome2_11+ 0.04893836 *Syndrome2_12+ 0.07067535 *Syndrome2_13+ 0.03666123 *Syndrome2_14- 0.2249698 *Syndrome2_15+ 0.1039975 *Syndrome2_16+ 0.03130547 *Syndrome2_17+ 0.1295152 *Syndrome2_18- 0.1380298 *Syndrome2_19- 0.2716908 *Syndrome2_20+ 0.3049682 ); double Syndrome3_16=Sigmoid3( 0.006898584 *Syndrome2_1+ 0.172121 *Syndrome2_2+ 0.08287619 *Syndrome2_3- 0.2843233 *Syndrome2_4+ 0.3360839 *Syndrome2_5- 0.06360124 *Syndrome2_6+ 0.08605669 *Syndrome2_7+ 0.1303328 *Syndrome2_8+ 0.176666 *Syndrome2_9+ 0.3064248 *Syndrome2_10+ 0.03492442 *Syndrome2_11- 0.1337793 *Syndrome2_12+ 0.2166045 *Syndrome2_13+ 0.1651906 *Syndrome2_14- 0.2159452 *Syndrome2_15- 0.02087162 *Syndrome2_16- 0.1321865 *Syndrome2_17+ 0.02330898 *Syndrome2_18- 0.1607926 *Syndrome2_19+ 0.100959 *Syndrome2_20+ 0.3113509 ); double Syndrome3_17=Sigmoid3( 0.2484581 *Syndrome2_1+ 0.07501616 *Syndrome2_2- 0.2955785 *Syndrome2_3- 0.06893355 *Syndrome2_4- 0.110545 *Syndrome2_5+ 0.009258383 *Syndrome2_6- 0.04150206 *Syndrome2_7- 0.1581711 *Syndrome2_8- 0.1503464 *Syndrome2_9- 0.1641756 *Syndrome2_10+ 0.2800875 *Syndrome2_11+ 0.1470316 *Syndrome2_12+ 0.08529772 *Syndrome2_13- 0.07939056 *Syndrome2_14+ 0.1105667 *Syndrome2_15- 0.003909521 *Syndrome2_16- 0.1663841 *Syndrome2_17+ 0.1384012 *Syndrome2_18- 0.2260507 *Syndrome2_19- 0.1310463 *Syndrome2_20+ 0.03011392 ); double Syndrome3_18=Sigmoid3( 0.2167049 *Syndrome2_1+ 0.1083723 *Syndrome2_2+ 0.03713056 *Syndrome2_3- 0.07394339 *Syndrome2_4- 0.08689396 *Syndrome2_5+ 0.1893489 *Syndrome2_6- 0.004869457 *Syndrome2_7+ 0.06987588 *Syndrome2_8- 0.1505099 *Syndrome2_9+ 0.1717843 *Syndrome2_10+ 0.07792218 *Syndrome2_11+ 0.02835098 *Syndrome2_12+ 0.03617713 *Syndrome2_13+ 0.1599271 *Syndrome2_14- 0.1617647 *Syndrome2_15- 0.04720658 *Syndrome2_16+ 0.004165665 *Syndrome2_17- 0.1073883 *Syndrome2_18+ 0.06164433 *Syndrome2_19+ 0.01017194 *Syndrome2_20- 0.1073146 ); double Syndrome3_19=Sigmoid3( 0.1966043 *Syndrome2_1- 0.06785608 *Syndrome2_2- 0.02568222 *Syndrome2_3+ 0.2323583 *Syndrome2_4- 0.1949882 *Syndrome2_5- 0.0180097 *Syndrome2_6- 0.1995831 *Syndrome2_7- 0.3007537 *Syndrome2_8+ 0.03133066 *Syndrome2_9- 0.3836962 *Syndrome2_10+ 0.8646971 *Syndrome2_11- 0.04459784 *Syndrome2_12+ 0.1127359 *Syndrome2_13+ 0.3645059 *Syndrome2_14+ 0.3924035 *Syndrome2_15+ 0.2070317 *Syndrome2_16- 0.1975317 *Syndrome2_17+ 0.249992 *Syndrome2_18- 0.1090982 *Syndrome2_19+ 0.9234442 *Syndrome2_20+ 0.0260936 ); double Syndrome3_20=Sigmoid3( - 0.1054238 *Syndrome2_1+ 0.01094678 *Syndrome2_2+ 0.1854347 *Syndrome2_3- 0.03105933 *Syndrome2_4- 0.1428708 *Syndrome2_5+ 0.1660853 *Syndrome2_6- 0.0540761 *Syndrome2_7+ 0.08364562 *Syndrome2_8+ 0.01462638 *Syndrome2_9+ 0.05958234 *Syndrome2_10+ 0.05540805 *Syndrome2_11+ 0.1415959 *Syndrome2_12- 0.2088391 *Syndrome2_13- 0.02437577 *Syndrome2_14+ 0.03789431 *Syndrome2_15+ 0.1342704 *Syndrome2_16+ 0.02136465 *Syndrome2_17+ 0.1529594 *Syndrome2_18- 0.2515772 *Syndrome2_19- 0.009984408 *Syndrome2_20- 0.02554057 ); BAR[ 0 ]= 0.377357 *Syndrome3_1- 0.1995524 *Syndrome3_2+ 0.44664 *Syndrome3_3- 0.2634062 *Syndrome3_4- 0.1150927 *Syndrome3_5- 0.3349093 *Syndrome3_6- 0.3639574 *Syndrome3_7+ 0.2705039 *Syndrome3_8+ 0.5313437 *Syndrome3_9+ 0.2664694 *Syndrome3_10+ 0.1713557 *Syndrome3_11+ 0.1208919 *Syndrome3_12- 0.4120659 *Syndrome3_13+ 0.3021899 *Syndrome3_14+ 0.4149051 *Syndrome3_15+ 0.7103375 *Syndrome3_16+ 0.1180793 *Syndrome3_17- 0.2354599 *Syndrome3_18- 0.1013937 *Syndrome3_19+ 0.3054902 *Syndrome3_20+ 0.03919306 ; BAR[ 0 ]=((BAR[ 0 ]* 0.0180000001564622 )+ 0.000599999912083149 )/ 2 ; return (BAR[ 0 ]); } double Prognosis; #include <Trade\Trade.mqh> void OnTick () { Prognosis=CalcNeuroNet(); Trade(); } void Trade() { if ( PositionSelect ( _Symbol )) { long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); bool close= false ; if ((type == POSITION_TYPE_BUY ) && (Prognosis <= 0 )) close = true ; if ((type == POSITION_TYPE_SELL ) && (Prognosis >= 0 )) close = true ; if (close) { CTrade trade; trade.PositionClose( _Symbol ); } } if ((Prognosis!= 0 ) && (! PositionSelect ( _Symbol ))) { CTrade trade; if (Prognosis > MinPrognosis) trade.Buy (Lots); if (Prognosis < -MinPrognosis) trade.Sell(Lots); } }





Проверка в тестере



Запустим построенного эксперта на том же участке времени, с которого брались данные для обучения нейросети. Напоминаю, что советник создавался для EURUSD, H1 (участок обучения имеет длину почти 10 месяцев).

Совершать сделки, когда прогноз прибыли составляет величину, сравнимую со спредом, нет смысла. У советника есть встроенный фильтр на этот случай, выставим его входной параметр MinPrognosis равным, например, 0.0005.

Торговля ведется постоянным объемом 0.1 лота.

Получили такие результаты:

Рис. 21. Статистика прогона советника в MetaTester

Рис. 22. График эквити после прогона советника в MetaTester

Стабильно растущий график эквити говорит о том, что мы правильно проделали все этапы построения нейросетевого советника.

Но не стоит забывать, что прибыльность на участке, где проводилось обучение, совершенно не гарантирует прибыльность за пределами этого участка. Создание реальных прибыльных нейросоветников требует углубленных познаний принципов работы нейросетей и большого опыта трейдинга. В статье я научил вас пользоваться доступным нейросетевым инструментом, но насколько эффективно вы сможете его использовать, зависит уже только от вас.

Заключение

NeuroPro – уникальная программа. Как мы только что убедились, перенести нейросеть из нее в советника MetaTrader 5 можно за считанные минуты с использованием лишь распространенных подручных инструментов.

Этим не могут похвастаться многие другие нейросетевые программы, даже платные. Поэтому рекомендую ее к использованию.