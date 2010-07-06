MetaTrader 5 / Трейдинг
Функции для управления капиталом в экспертах

Введение

Язык MQL5 предоставляет возможность получения огромного количества информации о текущем состоянии терминала, mql5-программы, а также о финансовом инструменте и торговом счете. Для организации функций управлений капиталом нам потребуется изучить свойства из двух последних перечисленных разделов, а также познакомиться со следующими функциями:

Хотя речь в статье будет идти в основном об использовании функций в экспертах, на самом деле все описанное можно также применять в индикаторах и скриптах.

Получение информации о состоянии счета

Две первые важные характеристики торгового счета - это баланс (Balance) и собственные средства (Equity). Для получения этих значений используем функцию AccountInfoDouble():

   double balance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   double equity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

Следующее, что нас интересует, это размер залоговых средств под открытые позиции и совокупная плавающая прибыль или убыток на счете по всем открытым позициям.

   double margin=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);
   double float_profit=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);

Для того чтобы можно было открывать новые позиции или наращивать уже существующие, необходимы свободные средства, не участвующие в залоге. 

   double free_margin=AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN);

Тут необходимо отметить, что вышеперечисленные значения выражены в денежном выражении.

Денежные значения, возвращаемые функцией AccountInfoDouble(), выражаются в валюте депозита. Чтобы узнать валюту депозита, используйте функцию AccountInfoString().

string account_currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

Уровень собственных средств

Счет имеет еще одну важную характеристику - уровень, на котором наступает событие Stop Out (принудительное закрытие позиции при нехватке собственных средств на поддержание открытых позиций). Чтобы получить это значение, вновь используем функцию AccountInfoDouble():

double stopout_level=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO);

Функция возвращает только само значение, но не поясняет, в каких единицах это значение выражается. Существуют два режима указания уровня Stop Out: в процентах и в денежном выражении. Чтобы выяснить это, используем AccountInfoInteger():

//--- получим валюту счета
string account_currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- уровень, при котором наступает Stop Out
   double stopout_level=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO);

//--- режим указания Stop Out
   ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE so_mode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
   if(so_mode==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT)

      PrintFormat("Уровень Stop Out задается в процентах %.2f%%",stopout_level);
   else
      PrintFormat("Уровень Stop Out задается в денежном выражении и составляет %.2f %s",stopout_level,account_currency);


Дополнительные сведения о счете

Часто в расчетах требуется знать размер предоставляемого на торговом счете плеча. Получить эту информацию можно с помощью функции AccountInfoInteger():

   int leverage=(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

Для того чтобы случайно не запустить торговать неотлаженного эксперта на реальном счете, необходимо узнать тип счета.

   ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE mode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);
   switch(mode)
     {
      case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO:    Comment("Счет demo");            break;
      case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST: Comment(com,"Счет  конкурсный"); break;
      case ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL:    Comment(com,"Счет  реальный");   break;
      default:                         Comment(com,"Счет  неизвестного типа");
     }

Не на всяком счете можно торговать, например, на конкурсных счетах нельзя проводить торговые операции до начала соревнований. Эту информацию также получим функцией AccountInfoInteger(): 

   bool trade_allowed=(bool)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
   if(trade_allowed)
      Print("Торговля разрешена");
   else
      Print(com,"Торговля запрещена");

Если даже торговля на данном счете разрешена, то это еще не означает, что эксперт имеет право торговать. Чтобы проверить, разрешено ли торговать эксперту, пишем:

   if(trade_allowed)
     {
      bool trade_expert=(bool)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT);
      if(trade_expert)
         Print("Экспертам также разрешено торговать");

      else
         Print("Но экспертам торговать запрещено");

Рассмотренные примеры можно найти в приложенном советнике Account_Info.mq5. Они могут быть использованы в mql5-программах любой сложности.


Информация об инструменте

Каждый финансовый инструмент имеет свое описание и размещен по некоторому пути, который этот инструмент характеризует. Если мы в терминале откроем окно свойств для EURUSD, то увидим примерно такую картину:

В данном случае описание для EURUSD такое - "EURUSD, Euro vs US Dollar". Чтобы получить эту информацию, воспользуемся функцией SymbolInfoString():

   string symbol=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_DESCRIPTION);
   Print("Символ: "+symbol);

   string symbol_path=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_PATH);
   Print("Путь: "+symbol_path);

Чтобы узнать размер стандартного контракта, используйте функцию SymbolInfoDouble():

   double lot_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   Print("Стандартный контракт: "+DoubleToString(lot_size,2));

Для форексных инструментов характерно то, что одна валюта покупается, а другая продается. Контракт указывается в той валюте, которую необходимо купить. Эта валюта называется базовой, и получить ее можно функцией SymbolInfoString():

   string base_currency=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_BASE);
   Print("Валюта базовая: "+base_currency);

Изменения цены инструмента приводят к изменению стоимости купленного актива и, соответственно, колебаниям незафиксированной прибыли по открытой позиции (прибыль может быть и отрицательной, если позиция убыточна). Таким образом, изменения цены влекут за собой изменения прибыли, выраженной в определенной валюте. Эта валюта называется валютой котировки. Для валютной пары EURUSD базовой валютой обычно является Евро, а валютой котировки - американский доллар. Получить валюту котировки также можно с помощью функции SymbolInfoString():

   string profit_currency=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);

   Print("Валюта котировки: "+profit_currency);

Для открытия позиции по инструменту требуются средства, эти средства также выражаются в определенной валюте. Эта валюта называется валютой маржи или залога. Для форексных инструментов обычно валюта маржи и базовая валюта совпадают. Получить значение валюты залога можно функцией SymbolInfoString():

   string margin_currency=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);
   Print("Валюта залога: "+margin_currency);

Все описанные функции приведены в коде эксперта Symbol_Info.mq5. На представленном ниже рисунке показан вывод информации по символу EURUSD с помощью функции Comment().


Вычисление размера залога

Наиболее востребованная для трейдера информация о финансовом инструменте - это размер денежных средств, необходимых для открытия позиции по нему. Не зная того, сколько денег необходимо для покупки или продажи заданного количества лотов, нельзя реализовать в эксперте систему управления капиталом. Кроме того, контроль над состоянием счета также становится затруднителен.

Если у вас возникнут сложности с пониманием дальнейшего изложения, рекомендую почитать статью Азбука торговли валютами. Описанные в ней объяснения применимы и в этой статье.

Нам необходимо вычислить размер маржи в валюте депозита, то есть пересчитать залог из валюты залога в валюту депозита, разделив полученное значение на размер предоставленного для этого счета плеча. Напишем для этого функцию GetMarginForOpening():

//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает размер средств, необходимых для открытия позиции     |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetMarginForOpening(double lot,string symbol,ENUM_POSITION_TYPE direction)
  {
   double answer=0;
//--- 
    ...
//--- вернем результат - размер средств, необходимых для открытия позиции в указанном объеме
   return(answer);
  }

где:

Итак, мы имеем следующую информацию для вычисления размера маржи (денежные средства под залог открытой позиции):

  • валюта депозита
  • валюта залога
  • валюта котировки (для кроссовых валютных пар она может понадобиться)
  • размер контракта

Запишем это на языке MQL5:

//--- получим размер контракта
   double lot_size=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

//--- получим валюту счета
   string account_currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- валюта, в которой берутся залоговые средства   
   string margin_currency=SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);

//--- валюта котировки
   string profit_currency=SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);

//--- валюта для расчета
   string calc_currency="";
//--- обратная котировка - true, прямая - false
   bool mode;

Переменная mode влияет на то, как мы будем вычислять размер контракта в валюте депозита. Рассмотрим все на примерах, везде в дальнейшем предполагается, что валютой депозита является доллар США.

Исторически валютные пары принято делить на три категории:

  • прямая валютная пара - курс американского доллара к определенной валюте. Примеры: USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK;
  • обратная валютная пара - курс определенной валюты к американскому доллару. Примеры: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD;
  • кроссовая валютная пара - валютная пара, в которой не участвует американский доллар. Примеры: AUDCAD, EURJPY, EURCAD.


1. EURUSD - обратная валютная пара

Мы будем называть обратными валютными пары те, у которых валютой котировки является валюта счета. В наших примерах валютой счета принят американский доллар, поэтому наша классификация  валютных пар будет совпадать с общепринятой классификацией. Но если ваш торговый счет учитывается в любой другой валюте (не USD), то это будет не так. В таком случае принимайте во внимание именно валюту счета, чтобы понимать все дальнейшие объяснения.

Размер контракта для EURUSD - 100 000 евро. Нам необходимо выразить 100 000 евро в валюте депозита - долларах США. Для этого нужно знать курс, по которому можно пересчитать евро в доллары. Введем понятие расчетная валюта, то есть валюта, необходимая для конвертации валюты залога в валюту депозита.

//--- валюта для расчета
   string calc_currency="";

К счастью, валютная пара EURUSD как раз и отображает курс евро к доллару, а следовательно, для этого случая символ EURUSD, для которого нужно рассчитать размер залога, как раз и является валютой расчета:

//--- если валюта котировки символа и валюта депозита одинаковы
   if(profit_currency==account_currency)
     {
      calc_currency=symbol;
      mode=true;
     }

Мы установили значение mode равным true, это означает, что для перевода евро в доллары (валюта залога конвертируется в валюту депозита) мы будем умножать текущий курс EURUSD на размер контракта. Если mode=false, то мы делили бы размер контракта на курс валюты расчета. Для получения текущих цен по инструменту служит функция SymbolInfoTick().

//--- валюта для расчетов известна, теперь получим последние цены по ней
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(calc_currency,tick);

Эта функция помещает текущие цены и время последнего обновления цен в переменную, имеющую тип специально для этого предназначенной структуры MqlTick.

Поэтому достаточно получить последнюю цену по этому символу, умножить ее на размер контракта и умножить на количество лотов. Только какую цену расчетов взять, если есть цена покупки и цена продажи по этому инструменту? Логичным будет, если мы покупаем, то цена для расчетов равна цене Ask, а для продажи нужно будет брать цену Bid.

//--- теперь все есть для вычисления, 
   double calc_price;
//--- считаем для покупки
   if(direction==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- обратная котировка
      if(mode)
        {
         //--- считаем по цене покупки для обратной котировки
         calc_price=tick.ask;
         answer=lot*lot_size*calc_price;
        }
     }

//--- считаем для продажи
   if(direction==POSITION_TYPE_SELL)
     {
      //--- обратная котировка
      if(mode)
        {
         //--- считаем по цене продажи для обратной котировки

         calc_price=tick.bid;
         answer=lot*lot_size*calc_price;
        }
     }

Таким образом, в нашем примере для символа EURUSD валютой залога является Евро, размер контракта составляет 100 000, последняя цена Ask=1.2500. Валюта счета - доллар США, а расчетной валютой является сама же валютная пара EURUSD. Умножаем 100 000 на 1.2500 и получаем 125 000 долларов США - именно столько стоит стандартный контракт для покупки 1 лота EURUSD, если цена Ask=1.2500.

Можно сделать вывод: если валюта котировки равна валюте счета, то для получения стоимости одного лота в валюте счета, мы просто умножаем размер контракта на соответствующую цену Ask или Bid в зависимости от предполагаемого направления позиции.

margin=lots*lot_size*rate/leverage;

2. USDCHF - прямая валютная пара

Валюта залога и валюта счета  для USDCHF совпадают - доллар США. Такие валютные пары, у которых валюта залога и валюта счета одинаковы, мы будем называть прямыми. Размер контракта - 100 000. Это самый простой случай, просто возвращаем произведение.

//--- если базовая валюта символа и  валюта депозита одинаковы
   if(margin_currency==account_currency)
     {
      calc_currency=symbol;
      //--- просто вернем значение контракта, умноженное на количество лотов
      return(lot*lot_size);
     }

Если валюта залога совпадает с валютой счета, то значение залога в валюте счета равно произведению стандартного контракта на количество лотов (контрактов), деленному на размер плеча.

margin=lots*lot_size/leverage;

3. CADCHF - кроссовая валютная пара

Валютная пара CADCHF взята только для примера, вместо него может быть любая другая, у которой ни валюта залога, ни валюта котировки не совпадают с валютой счета. Такие валютные пары называют кроссовыми, потому что для вычисления маржи и прибыли по ним требуется знать курс какой-то другой валютной пары, которая пересекается с этой по одной из валют.

Обычно под кроссовой валютной парой подразумеваются те валютные пары, в котировку которых не входит американский доллар. Мы же под кроссовой парой будем иметь в виду пары, у которых в котировку не входит валюта счета. Так, если валюта счета Евро, то пара GBPUSD будет для нас кроссовой, так как валюта залога у нее английский фунт, а валюта котировки - американский доллар. В этом случае чтобы вычислить маржу, нам придется выразить фунты (GBP) евро (EUR).

Но мы продолжим рассмотрение примера, когда в качестве символа выступает валютная пара CADCHF. Валюта залога канадский доллар (CAD) не совпадает с американским долларом (USD). Валюта котировки швейцарский франк, также не совпадает с американским долларом.

Мы только можем сказать, что залог под открытие позиции в 1 лот составляет 100 000 канадских долларов. Наша задача - пересчитать залог в валюту счета, в доллары США. Для этого нам необходимо найти валютную пару, чей курс содержит доллар США и валюту залога - CAD. Всего имеется два потенциальных варианта:

  • CADUSD
  • USDCAD

Итак, для CADCHF имеем исходные данные:

margin_currency=CAD (канадский доллар)
profit_currency=CHF (швейцарский франк)

Мы не знаем заранее, которая из валютных пар существует в терминале, и с точки зрения языка MQL5 ни один из вариантов не является предпочтительным. Поэтому напишем функцию GetSymbolByCurrencies(), которая по заданному набору валют выдаст нам первую подходящую для расчетов валютную пару. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает символ с заданными валютами залога и котировки       |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymbolByCurrencies(string margin_currency,string profit_currency)
  {
//--- переберем в цикле все символы, которые представлены в окне "Обзор рынка"
   for(int s=0;s<SymbolsTotal(true);s++)
     {
      //--- получим имя символа по номеру в списке "Обзор рынка"
      string symbolname=SymbolName(s,true);

      //--- получим валюту залога
      string m_cur=SymbolInfoString(symbolname,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);

      //--- получим валюту котировки (в чем измеряется прибыль при изменении цены)
      string p_cur=SymbolInfoString(symbolname,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT);

      //--- если символ подошел по обеим заданным валютам, вернем  имя символа
      if(m_cur==margin_currency && p_cur==profit_currency) return(symbolname);
     }
   return(NULL);
  }

Как видно из кода, мы начинаем перебор всех символов, доступных в окне "Обзор рынка" (функция SymbolsTotal() с параметром true даст нам это количество). Для получения имени каждого символа по номеру в списке "Обзор рынка" используем функцию SymbolName() опять же с параметром true! Если указать параметр false, то будут перебираться все символы, представленные на торговом сервере, а это обычно больше, чем выбрано в терминале.

Далее по имени символа получаем валюты залога и котировки и сравниваем с теми, что были переданы в функцию GetSymbolByCurrencies(). В случае успеха возвращаем имя символа, работа функции завершена успешно и досрочно. Если цикл пройден до конца, и мы дошли до последней строчки функции, значит, ничего не подошло, символ не найден - возвращаем NULL.

Теперь, когда мы можем получить с помощью функции GetSymbolByCurrencies() валюту расчетов для кроссовой валютной пары, сделаем две попытки: в первой попытки поищем символ, у которого  валютой залога является margin_currency (валюта залога CADCHF - CAD), а валютой котировки является валюта счета (USD). То есть, мы ищем что-то вроде пары CADUSD.

//--- если до сих пор валюта для расчета не определена
//--- значит перед нами кроссовая валюта
   if(calc_currency="")
     {
      calc_currency=GetSymbolByCurrencies(margin_currency,account_currency);
      mode=true;
      //--- если полученное значение равно NULL, значит, такой символ не найден
      if(calc_currency==NULL)
        {
         //--- попробуем наоборот
         calc_currency=GetSymbolByCurrencies(account_currency,margin_currency);
         mode=false;
        }
     }

Если попытка не удалась, попробуем найти другой вариант: ищем символ, у которого  валютой залога является account_currency (USD), а валютой котировки является margin_currency (валюта залога для CADCHF - CAD). Мы ищем что-то похожее на USDCAD.

Теперь, когда мы нашли валютную пару для расчета, она может быть одной из двух вариантов - прямой или обратной. Переменная mode у нас принимает значение true для обратной валютной пары. Если же у нас прямая валютная пара, значение равно false. Для значения true мы умножаем на курс валютной пары, для false - делим на  курс валютной пары, чтобы получить значение залога для стандартного контракта в валюте счета.

Приведем окончательный расчет размера залога в валюте счета для найденной валюты расчетов. Он подходит для обоих вариантов - прямой и обратной валютных пар.

//--- валюта для расчетов известна,теперь получим последние цены по ней
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(calc_currency,tick);

//--- теперь все есть для вычисления, 
   double calc_price;
//--- считаем для покупки
   if(direction==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- обратная котировка
      if(mode)
        {
         //--- считаем по цене покупки для обратной котировки
         calc_price=tick.ask;
         answer=lot*lot_size*calc_price;
        }
      //--- прямая котировка 
      else
        {
         //--- считаем по цене продажи для прямой котировки
         calc_price=tick.bid;
         answer=lot*lot_size/calc_price;
        }
     }

//--- считаем для продажи
   if(direction==POSITION_TYPE_SELL)
     {
      //--- обратная котировка
      if(mode)
        {
         //--- считаем по цене продажи для обратной котировки
         calc_price=tick.bid;
         answer=lot*lot_size*calc_price;
        }
      //--- прямая котировка 
      else
        {
         //--- считаем по цене покупки для прямой котировки
         calc_price=tick.ask;
         answer=lot*lot_size/calc_price;
        }
     }

Вернем полученный результат

//--- вернем результат - размер средств в валюте счета, необходимых для открытия позиции в указанном объеме
   return(answer);

Функция GetMarginForOpening() на этом заканчивает свою работу. Осталось сделать последнее - разделить полученное значение на размер предоставленного плеча - и тогда мы получим значение маржи под открытие позиции с указанным объемом в предполагаемом направлении. Имейте в виду, что для символов, представляющих собой обратную или кроссовую пару, значение маржи будет изменяться с каждым тиком.

Приведем часть кода эксперта SymbolInfo_Advanced.mq5, полный код прилагается в виде файла.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- строковая переменная для "сборки" комментария
   string com="\r\n";
   StringAdd(com,Symbol());
   StringAdd(com,"\r\n");

//--- размер стандартного контракта
   double lot_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

//--- валюта залога
   string margin_currency=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN);
   StringAdd(com,StringFormat("Cтандартный контракт: %.2f %s",lot_size,margin_currency));
   StringAdd(com,"\r\n");

//--- предоставляемое плечо
   int leverage=(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);
   StringAdd(com,StringFormat("Плечо: 1/%d",leverage));
   StringAdd(com,"\r\n");

//--- вычислим стоимость контракта в валюте депозита
   StringAdd(com,"Залог для открытия позиции в 1 лот составляет ");

//--- вычислим маржу с учетом предоставленного плеча
   double margin=GetMarginForOpening(1,Symbol(),POSITION_TYPE_BUY)/leverage;
   StringAdd(com,DoubleToString(margin,2));
   StringAdd(com," "+AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));

   Comment(com);
  }

и результат его работы на графике.


Заключение

Представленные примеры показывают, как легко и просто получить информацию о наиболее важных характеристиках торгового счета и о свойствах финансовых инструментов.

