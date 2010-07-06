Функции для управления капиталом в экспертах

Введение

Язык MQL5 предоставляет возможность получения огромного количества информации о текущем состоянии терминала, mql5-программы, а также о финансовом инструменте и торговом счете. Для организации функций управлений капиталом нам потребуется изучить свойства из двух последних перечисленных разделов, а также познакомиться со следующими функциями:



Хотя речь в статье будет идти в основном об использовании функций в экспертах, на самом деле все описанное можно также применять в индикаторах и скриптах.

Получение информации о состоянии счета



Две первые важные характеристики торгового счета - это баланс (Balance) и собственные средства (Equity). Для получения этих значений используем функцию AccountInfoDouble():

double balance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double equity= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY );

Следующее, что нас интересует, это размер залоговых средств под открытые позиции и совокупная плавающая прибыль или убыток на счете по всем открытым позициям.

double margin= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); double float_profit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT );

Для того чтобы можно было открывать новые позиции или наращивать уже существующие, необходимы свободные средства, не участвующие в залоге.



double free_margin= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN );

Тут необходимо отметить, что вышеперечисленные значения выражены в денежном выражении.



Денежные значения, возвращаемые функцией AccountInfoDouble(), выражаются в валюте депозита. Чтобы узнать валюту депозита, используйте функцию AccountInfoString().



string account_currency= AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY );

Уровень собственных средств

Счет имеет еще одну важную характеристику - уровень, на котором наступает событие Stop Out (принудительное закрытие позиции при нехватке собственных средств на поддержание открытых позиций). Чтобы получить это значение, вновь используем функцию AccountInfoDouble():

double stopout_level= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO );

Функция возвращает только само значение, но не поясняет, в каких единицах это значение выражается. Существуют два режима указания уровня Stop Out: в процентах и в денежном выражении. Чтобы выяснить это, используем AccountInfoInteger():

string account_currency= AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); double stopout_level= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE so_mode=( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); if (so_mode== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ) PrintFormat ( "Уровень Stop Out задается в процентах %.2f%%" ,stopout_level); else PrintFormat ( "Уровень Stop Out задается в денежном выражении и составляет % .2f %s" ,stopout_level,account_currency);



Дополнительные сведения о счете



Часто в расчетах требуется знать размер предоставляемого на торговом счете плеча. Получить эту информацию можно с помощью функции AccountInfoInteger():

int leverage=( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE );

Для того чтобы случайно не запустить торговать неотлаженного эксперта на реальном счете, необходимо узнать тип счета.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE mode=( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); switch (mode) { case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO : Comment ( " Счет demo" ); break ; case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST : Comment (com, " Счет конкурсный" ); break ; case ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL : Comment (com, " Счет реальный" ); break ; default : Comment (com, " Счет неизвестного типа" ); }

Не на всяком счете можно торговать, например, на конкурсных счетах нельзя проводить торговые операции до начала соревнований. Эту информацию также получим функцией AccountInfoInteger():

bool trade_allowed=( bool ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); if (trade_allowed) Print ( "Торговля разрешена" ); else Print (com, "Торговля запрещена" );

Если даже торговля на данном счете разрешена, то это еще не означает, что эксперт имеет право торговать. Чтобы проверить, разрешено ли торговать эксперту, пишем:

if (trade_allowed) { bool trade_expert=( bool ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); if (trade_expert) Print ( "Экспертам также разрешено торговать" ); else Print ( "Но экспертам торговать запрещено" );

Рассмотренные примеры можно найти в приложенном советнике Account_Info.mq5. Они могут быть использованы в mql5-программах любой сложности.





Информация об инструменте



Каждый финансовый инструмент имеет свое описание и размещен по некоторому пути, который этот инструмент характеризует. Если мы в терминале откроем окно свойств для EURUSD, то увидим примерно такую картину:

В данном случае описание для EURUSD такое - "EURUSD, Euro vs US Dollar". Чтобы получить эту информацию, воспользуемся функцией SymbolInfoString():

string symbol= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_DESCRIPTION ); Print ( "Символ: " +symbol); string symbol_path= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_PATH ); Print ( "Путь: " +symbol_path);

Чтобы узнать размер стандартного контракта, используйте функцию SymbolInfoDouble():

double lot_size= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); Print ( "Стандартный контракт: " + DoubleToString (lot_size, 2 ));

Для форексных инструментов характерно то, что одна валюта покупается, а другая продается. Контракт указывается в той валюте, которую необходимо купить. Эта валюта называется базовой, и получить ее можно функцией SymbolInfoString():

string base_currency= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_BASE ); Print ( "Валюта базовая: " +base_currency);

Изменения цены инструмента приводят к изменению стоимости купленного актива и, соответственно, колебаниям незафиксированной прибыли по открытой позиции (прибыль может быть и отрицательной, если позиция убыточна). Таким образом, изменения цены влекут за собой изменения прибыли, выраженной в определенной валюте. Эта валюта называется валютой котировки. Для валютной пары EURUSD базовой валютой обычно является Евро, а валютой котировки - американский доллар. Получить валюту котировки также можно с помощью функции SymbolInfoString():

string profit_currency= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); Print ( "Валюта котировки: " +profit_currency);

Для открытия позиции по инструменту требуются средства, эти средства также выражаются в определенной валюте. Эта валюта называется валютой маржи или залога. Для форексных инструментов обычно валюта маржи и базовая валюта совпадают. Получить значение валюты залога можно функцией SymbolInfoString():

string margin_currency= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); Print ( "Валюта залога: " +margin_currency);

Все описанные функции приведены в коде эксперта Symbol_Info.mq5. На представленном ниже рисунке показан вывод информации по символу EURUSD с помощью функции Comment().







Вычисление размера залога



Наиболее востребованная для трейдера информация о финансовом инструменте - это размер денежных средств, необходимых для открытия позиции по нему. Не зная того, сколько денег необходимо для покупки или продажи заданного количества лотов, нельзя реализовать в эксперте систему управления капиталом. Кроме того, контроль над состоянием счета также становится затруднителен.



Если у вас возникнут сложности с пониманием дальнейшего изложения, рекомендую почитать статью Азбука торговли валютами. Описанные в ней объяснения применимы и в этой статье.

Нам необходимо вычислить размер маржи в валюте депозита, то есть пересчитать залог из валюты залога в валюту депозита, разделив полученное значение на размер предоставленного для этого счета плеча. Напишем для этого функцию GetMarginForOpening():

double GetMarginForOpening( double lot, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE direction) { double answer= 0 ; ... return (answer); }

где:

lot - объем открываемой позиции;

symbol - имя финансового инструмента;

предполагаемое направление позиции.

Итак, мы имеем следующую информацию для вычисления размера маржи (денежные средства под залог открытой позиции):

валюта депозита

валюта залога

валюта котировки (для кроссовых валютных пар она может понадобиться)



размер контракта

Запишем это на языке MQL5:

double lot_size= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); string account_currency= AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string margin_currency= SymbolInfoString ( symbol , SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); string profit_currency= SymbolInfoString ( symbol , SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); string calc_currency= "" ; bool mode;

Переменная mode влияет на то, как мы будем вычислять размер контракта в валюте депозита. Рассмотрим все на примерах, везде в дальнейшем предполагается, что валютой депозита является доллар США.

Исторически валютные пары принято делить на три категории:

прямая валютная пара - курс американского доллара к определенной валюте. Примеры: USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK;

обратная валютная пара - курс определенной валюты к американскому доллару. Примеры: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD;

кроссовая валютная пара - валютная пара, в которой не участвует американский доллар. Примеры: AUDCAD, EURJPY, EURCAD.







1. EURUSD - обратная валютная пара

Мы будем называть обратными валютными пары те, у которых валютой котировки является валюта счета. В наших примерах валютой счета принят американский доллар, поэтому наша классификация валютных пар будет совпадать с общепринятой классификацией. Но если ваш торговый счет учитывается в любой другой валюте (не USD), то это будет не так. В таком случае принимайте во внимание именно валюту счета, чтобы понимать все дальнейшие объяснения.



Размер контракта для EURUSD - 100 000 евро. Нам необходимо выразить 100 000 евро в валюте депозита - долларах США. Для этого нужно знать курс, по которому можно пересчитать евро в доллары. Введем понятие расчетная валюта, то есть валюта, необходимая для конвертации валюты залога в валюту депозита.

string calc_currency= "" ;

К счастью, валютная пара EURUSD как раз и отображает курс евро к доллару, а следовательно, для этого случая символ EURUSD, для которого нужно рассчитать размер залога, как раз и является валютой расчета:

if (profit_currency==account_currency) { calc_currency=symbol; mode=true; }

Мы установили значение mode равным true, это означает, что для перевода евро в доллары (валюта залога конвертируется в валюту депозита) мы будем умножать текущий курс EURUSD на размер контракта. Если mode=false, то мы делили бы размер контракта на курс валюты расчета. Для получения текущих цен по инструменту служит функция SymbolInfoTick().



MqlTick tick; SymbolInfoTick (calc_currency,tick);

Эта функция помещает текущие цены и время последнего обновления цен в переменную, имеющую тип специально для этого предназначенной структуры MqlTick.

Поэтому достаточно получить последнюю цену по этому символу, умножить ее на размер контракта и умножить на количество лотов. Только какую цену расчетов взять, если есть цена покупки и цена продажи по этому инструменту? Логичным будет, если мы покупаем, то цена для расчетов равна цене Ask, а для продажи нужно будет брать цену Bid.

double calc_price; if (direction== POSITION_TYPE_BUY ) { if (mode) { calc_price=tick.ask; answer=lot*lot_size*calc_price; } } if (direction== POSITION_TYPE_SELL ) { if (mode) { calc_price=tick.bid; answer=lot*lot_size*calc_price; } }

Таким образом, в нашем примере для символа EURUSD валютой залога является Евро, размер контракта составляет 100 000, последняя цена Ask=1.2500. Валюта счета - доллар США, а расчетной валютой является сама же валютная пара EURUSD. Умножаем 100 000 на 1.2500 и получаем 125 000 долларов США - именно столько стоит стандартный контракт для покупки 1 лота EURUSD, если цена Ask=1.2500.



Можно сделать вывод: если валюта котировки равна валюте счета, то для получения стоимости одного лота в валюте счета, мы просто умножаем размер контракта на соответствующую цену Ask или Bid в зависимости от предполагаемого направления позиции. margin=lots*lot_size*rate/leverage;

2. USDCHF - прямая валютная пара

Валюта залога и валюта счета для USDCHF совпадают - доллар США. Такие валютные пары, у которых валюта залога и валюта счета одинаковы, мы будем называть прямыми. Размер контракта - 100 000. Это самый простой случай, просто возвращаем произведение.



if (margin_currency==account_currency) { calc_currency=symbol; return (lot*lot_size); }

Если валюта залога совпадает с валютой счета, то значение залога в валюте счета равно произведению стандартного контракта на количество лотов (контрактов), деленному на размер плеча. margin=lots*lot_size/leverage;



3. CADCHF - кроссовая валютная пара

Валютная пара CADCHF взята только для примера, вместо него может быть любая другая, у которой ни валюта залога, ни валюта котировки не совпадают с валютой счета. Такие валютные пары называют кроссовыми, потому что для вычисления маржи и прибыли по ним требуется знать курс какой-то другой валютной пары, которая пересекается с этой по одной из валют.



Обычно под кроссовой валютной парой подразумеваются те валютные пары, в котировку которых не входит американский доллар. Мы же под кроссовой парой будем иметь в виду пары, у которых в котировку не входит валюта счета. Так, если валюта счета Евро, то пара GBPUSD будет для нас кроссовой, так как валюта залога у нее английский фунт, а валюта котировки - американский доллар. В этом случае чтобы вычислить маржу, нам придется выразить фунты (GBP) евро (EUR).



Но мы продолжим рассмотрение примера, когда в качестве символа выступает валютная пара CADCHF. Валюта залога канадский доллар (CAD) не совпадает с американским долларом (USD). Валюта котировки швейцарский франк, также не совпадает с американским долларом.

Мы только можем сказать, что залог под открытие позиции в 1 лот составляет 100 000 канадских долларов. Наша задача - пересчитать залог в валюту счета, в доллары США. Для этого нам необходимо найти валютную пару, чей курс содержит доллар США и валюту залога - CAD. Всего имеется два потенциальных варианта:

CADUSD

USDCAD

Итак, для CADCHF имеем исходные данные:

margin_currency=CAD (канадский доллар) profit_currency=CHF (швейцарский франк)

Мы не знаем заранее, которая из валютных пар существует в терминале, и с точки зрения языка MQL5 ни один из вариантов не является предпочтительным. Поэтому напишем функцию GetSymbolByCurrencies(), которая по заданному набору валют выдаст нам первую подходящую для расчетов валютную пару.



string GetSymbolByCurrencies( string margin_currency, string profit_currency) { for ( int s= 0 ;s< SymbolsTotal (true);s++) { string symbolname= SymbolName (s,true); string m_cur= SymbolInfoString (symbolname, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); string p_cur= SymbolInfoString (symbolname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); if (m_cur==margin_currency && p_cur==profit_currency) return (symbolname); } return ( NULL ); }

Как видно из кода, мы начинаем перебор всех символов, доступных в окне "Обзор рынка" (функция SymbolsTotal() с параметром true даст нам это количество). Для получения имени каждого символа по номеру в списке "Обзор рынка" используем функцию SymbolName() опять же с параметром true! Если указать параметр false, то будут перебираться все символы, представленные на торговом сервере, а это обычно больше, чем выбрано в терминале.

Далее по имени символа получаем валюты залога и котировки и сравниваем с теми, что были переданы в функцию GetSymbolByCurrencies(). В случае успеха возвращаем имя символа, работа функции завершена успешно и досрочно. Если цикл пройден до конца, и мы дошли до последней строчки функции, значит, ничего не подошло, символ не найден - возвращаем NULL.



Теперь, когда мы можем получить с помощью функции GetSymbolByCurrencies() валюту расчетов для кроссовой валютной пары, сделаем две попытки: в первой попытки поищем символ, у которого валютой залога является margin_currency (валюта залога CADCHF - CAD), а валютой котировки является валюта счета (USD). То есть, мы ищем что-то вроде пары CADUSD.



if (calc_currency= "" ) { calc_currency=GetSymbolByCurrencies(margin_currency,account_currency); mode= true ; if (calc_currency==NULL) { calc_currency=GetSymbolByCurrencies(account_currency,margin_currency); mode= false ; } }

Если попытка не удалась, попробуем найти другой вариант: ищем символ, у которого валютой залога является account_currency (USD), а валютой котировки является margin_currency (валюта залога для CADCHF - CAD). Мы ищем что-то похожее на USDCAD.

Теперь, когда мы нашли валютную пару для расчета, она может быть одной из двух вариантов - прямой или обратной. Переменная mode у нас принимает значение true для обратной валютной пары. Если же у нас прямая валютная пара, значение равно false. Для значения true мы умножаем на курс валютной пары, для false - делим на курс валютной пары, чтобы получить значение залога для стандартного контракта в валюте счета.



Приведем окончательный расчет размера залога в валюте счета для найденной валюты расчетов. Он подходит для обоих вариантов - прямой и обратной валютных пар.



MqlTick tick; SymbolInfoTick (calc_currency,tick); double calc_price; if (direction== POSITION_TYPE_BUY ) { if (mode) { calc_price=tick.ask; answer=lot*lot_size*calc_price; } else { calc_price=tick.bid; answer=lot*lot_size/calc_price; } } if (direction== POSITION_TYPE_SELL ) { if (mode) { calc_price=tick.bid; answer=lot*lot_size*calc_price; } else { calc_price=tick.ask; answer=lot*lot_size/calc_price; } }

Вернем полученный результат

return (answer);

Функция GetMarginForOpening() на этом заканчивает свою работу. Осталось сделать последнее - разделить полученное значение на размер предоставленного плеча - и тогда мы получим значение маржи под открытие позиции с указанным объемом в предполагаемом направлении. Имейте в виду, что для символов, представляющих собой обратную или кроссовую пару, значение маржи будет изменяться с каждым тиком.



Приведем часть кода эксперта SymbolInfo_Advanced.mq5, полный код прилагается в виде файла.



void OnTick () { string com= "\r

" ; StringAdd (com, Symbol ()); StringAdd (com, "\r

" ); double lot_size= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); string margin_currency= SymbolInfoString ( _Symbol , SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); StringAdd (com, StringFormat ( "Cтандартный контракт: %.2f %s" ,lot_size,margin_currency)); StringAdd (com, "\r

" ); int leverage=(int) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); StringAdd (com, StringFormat ( "Плечо: 1/%d" ,leverage)); StringAdd (com, "\r

" ); StringAdd (com, "Залог для открытия позиции в 1 лот составляет " ); double margin=GetMarginForOpening( 1 , Symbol (), POSITION_TYPE_BUY )/leverage; StringAdd (com, DoubleToString (margin, 2 )); StringAdd (com, " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); Comment (com); }

и результат его работы на графике.







Заключение

Представленные примеры показывают, как легко и просто получить информацию о наиболее важных характеристиках торгового счета и о свойствах финансовых инструментов.

