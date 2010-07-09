Использование ORDER_MAGIC для торговли разными экспертами на одном инструменте

Введение

В MQL5 имеется возможность задавать магический номер выставляемому ордеру, чтобы затем использовать эту информацию для идентификации ордера. Это открывает дорогу к широким возможностям взаимодействия разных советников и разработки более сложных систем, чем это кажется на первый взгляд. О недооцененных возможностях магика я и хотел бы поведать всей читающей публике в этой статье.

Но прежде чем перейти к непосредственной теме статьи, разберём подробнее, что представляет собой магик. Что может быть магического в номере, который определяет, какой эксперт его выставил? Чудеса начинаются с возможностей, которые закладывают разработчики в тип ulong, которым объявляется магик.

Тип ulong самый длиииииииииннннннннннный

При детальном рассмотрении целочисленного типа long выясняется, что максимальное значение этого типа просто феноменально:



Тип Размер в байтах Минимальное значение Максимальное значение Аналог в языке С++ long

8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong

8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64

Таблица 1. Свойства типов данных long и ulong



но тип ulong переплюнул и его за счёт объединения положительной и отрицательной мантиссы.

Итак, длина задана огромная, но как она использовалась раньше?

По опыту работы на mql4, я частенько обращал внимание на бессмысленность кодирования магика многими разработчиками. Нет, магик использовался осмысленно, но вот его кодировка вызывала, по меньшей мере, улыбку. Что можно сказать об индивидуальности магика 12345, такой магик использует практически половина пишущей братии. Вторая половина пользуется магиками 55555, 33333 и 77777, вот, пожалуй, исчерпывающий набор. Хочу обратить внимание читателя, что на его компьютере вряд ли установлено более 1000 советников, так что заветное число 1000 будет достаточно для кодирования индивидуального имени всех ваших советников.

1000 - это всего 3 полных разряда, что же делать с остальными 15-ти полными разрядами, которые имеются в типе ulong? Ответ прост: кодировать.



Что же говорит всезнайка Вики о слове код:

Код — правило (алгоритм) сопоставления каждому конкретному сообщению строго определённой комбинации символов (знаков) (или сигналов).

Значит, будем составлять правила. Предлагаю прописать в коде магика не только сам идентификатор советника, но и инструмент, на котором он запущен. Ведь то, что советник запущен, к примеру, на EURUSD, совсем не означает, что советник будет выставлять ордера только по этому инструменту. Также, думаю, будет полезно прописать код взаимодействия советников, что-то вроде "свой/чужой", чтобы советник, проверяя позиции, мог понять, что текущий приказ выставлен дружественным советником. Думаю, этого будет достаточно для создания очень сложной системы.



Итак, подведём итог: какие возможности мы закладываем в систему:

Возможность двум и более советникам работать на одном инструменте и не конфликтовать. Возможность двум и более советникам работать на разных инструментах и дополнять друг друга. Возможность идентификации ордера по инструменту, с которого работает советник.



Итак, задача поставлена, приступим к реализации.

Простой советник

Набросаем код простого советника - например, держать позицию в сторону Мувинга, или в простонародье, машки. Думаю, читатель, взявшийся за разбор магика, уже прочёл статью Пошаговое руководство по написанию советников в MQL5 для начинающих, если нет, то рекомендую, т.к. подробно останавливаться на создании советника я не буду. По сути, советник будет открывать позицию единожды, а в остальном переворачивать. Поэтому нам понадобится функция для открытия позиции, т.е. для выставления торгового запроса (он же торговый ордер).

Создадим вспомогательный класс, который будет рассчитывать нам параметры для заполнения полей структуры торгового запроса:

class CProvision { protected: MqlTradeRequest trades; // указатель на структуру запроса по OrderSend public : int TYPE( const double &v[]); double pricetype( int type); double SLtype( int type); double TPtype( int type); long spread(); int SendOrder( ENUM_ORDER_TYPE type, double volume); }; int CProvision::SendOrder( ENUM_ORDER_TYPE type, double volume) { trades.action = TRADE_ACTION_DEAL ; trades.magic =magic; trades.symbol = _Symbol ; trades.volume =volume; trades.price =pricetype(( int )type); trades.sl =SLtype(( int )type); trades.tp =TPtype(( int )type); trades.deviation=( int )spread(); trades.type=type; trades.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( OrderSend (trades,res)){ return (res.retcode);} return (- 1 ); } int CProvision::TYPE( const double &v[]) { double t=v[ 0 ]-v[ 1 ]; if (t== 0.0 )t= 1.0 ; return (( int )( 0.5 *t/ fabs (t)+ 0.5 )); } double CProvision::pricetype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.ask); if (type== 1 ) return (tick.bid); } return (- 1 ); } double CProvision::SLtype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.bid-SL* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); if (type== 1 ) return (tick.ask+SL* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); } return ( 0 ); } double CProvision::TPtype( int type) { if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,tick)) { if (type== 0 ) return (tick.bid+TP* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); if (type== 1 ) return (tick.ask-TP* SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); } return ( 0 ); } long CProvision::spread() { return ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )); }

Имея подобный класс, мы без особых проблем напишем код простого советника:

input ulong magic = 1 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.1 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle, type_MA, rezult; double v[ 2 ]; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CProvision prov; int OnInit () { MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "№" ,magic, "Ошибка копирования" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); if ( PositionSelect ( _Symbol )) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )!=type_MA) { Print ( "№" ,magic, "Позиция по магику имеет объём " , PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ), " переворачиваем позицию типа " , PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ), " на " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "№" ,magic, "Позиция по магику имеет объём " , PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ), " открываем позицию типа " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } }

Запустим его и убедимся, что советник не отличается прибыльностью, но при этом ведёт торговлю точно в соответствии с заданной нами логикой, чего мы от него и требуем.

Рисунок 1. Работа одного советника на одном инструменте

Теперь попробуем запустить этот советник, но на разных таймфреймах одного инструмента (для опытов мы выбрали первый попавшийся инструмент, первым попался EURUSD :o)





Рисунок 2. Конфликт двух советников на одном инструменте на разных таймфреймах



Поскольку оба советника запущены на одном инструменте, а в коде не прописано разделять позиции, то советники, каждый из двоих, пытается выправить торговую позицию в зависимости от показаний своего индикатора, и как следствие, конфликтуют. Советник, запущенный на М1, пытается повернуть позицию в селл, тогда как его соперник стремиться забаить это дело. Очевидно, что нужен раздельный подсчёт позиций, чем мы сейчас и займёмся.

Позиция или виртуальная позиция?

Поскольку в MetaTrader 5 разработчики вместо учёта ордеров перешли на учёт позиций, то имеет смысл более детально рассмотреть функции, связанные с учётом позиций.



int PositionsTotal (); string PositionGetSymbol ( int index); bool PositionSelect ( string symbol, uint timeout= 0 ); double PositionGetDouble (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id); long PositionGetInteger (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id); string PositionGetString (ENUM_POSITION_PROPERTY property_id);

Идентификаторы перечислений для функций получения запроса соответствующих свойств позиций PositionGetDouble, PositionGetInteger и PositionGetString приведены в таблицах 2-4.



Идентификатор Описание Тип POSITION_VOLUME Объем позиции double POSITION_PRICE_OPEN Цена позиции double POSITION_SL Уровень Stop Loss для открытой позиции double POSITION_TP Уровень Take Profit для открытой позиции double POSITION_PRICE_CURRENT Текущая цена по символу double POSITION_COMMISSION Комиссия double POSITION_SWAP Накопленный своп double POSITION_PROFIT Текущая прибыль double

Таблица 2. Значения перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип POSITION_TIME Время открытия позиции datetime POSITION_TYPE Тип позиции ENUM_POSITION_TYPE POSITION_MAGIC Magic number для позиции (смотри ORDER_MAGIC) long POSITION_IDENTIFIER Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Переворот позиции не изменяет идентификатора позиции. long

Таблица 3. Значения перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип POSITION_SYMBOL Символ, по которому открыта позиция string POSITION_COMMENT Комментарий к позиции string

Таблица 4. Значения перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Из функций хорошо видно, что в языке не ведётся разделение позиций по принципу "кто выставил ордер", но возможность учёта предусмотрена т.к. ORDER_MAGIC , POSITION_MAGIC и DEAL_MAGIC являются одним числом, и берутся от установленного пользователем магического номера. POSITION_MAGIC берётся из открывающего позицию DEAL_MAGIC, а DEAL_MAGIC в свою очередь, из ORDER_MAGIC выставленного ордера.



Идентифицировать ордер, сделку или позицию можно без проблем, но вот вывести позицию по определённому магику - такой возможности нет. Сейчас мы попытаемся устранить этот недостаток. Создадим аналоги встроенных функций, но с учётом идентификации с помощью магика. Объявим класс для работы с виртуальной позицией по магику.



Раз уж мы имеем возможность работать с ООП, то объявим еще и собственную структуру (заодно и попрактикуемся писать объектно).

struct SPositionVirtualMagic { double volume; ENUM_POSITION_TYPE type; }; class CPositionVirtualMagic { protected : SPositionVirtualMagic pvm; public : double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE(){ return (pvm.type);} bool PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime); private : void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD); }; bool CPositionVirtualMagic::PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime) { int DIGITS=( int )- log10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); if (DIGITS< 0 )DIGITS= 0 ; ulong Dticket= 0 ; int History_Total_Deals=- 1 ; double volume= 0 ,volume_BUY= 0 ,volume_SELL= 0 ; ulong DTicketbuf[]; do { if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { History_Total_Deals= HistoryDealsTotal (); prHistory_Deals(DTicketbuf,History_Total_Deals); } HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); } while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ()); for ( int t= 0 ;t<History_Total_Deals;t++) { Dticket=DTicketbuf[t]; if ( HistoryDealSelect (Dticket)) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TIME )>=CurrentTime) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_MAGIC )==Magic) { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY ) { volume_BUY+= HistoryDealGetDouble (Dticket, DEAL_VOLUME ); } else { if ( HistoryDealGetInteger (Dticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { volume_SELL+= HistoryDealGetDouble (Dticket, DEAL_VOLUME ); } } } } } else { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());t--;} } volume= NormalizeDouble (volume_BUY-volume_SELL,DIGITS); if (volume< 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_SELL ; else { if (volume> 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_BUY ; } pvm.volume= fabs (volume); if (pvm.volume== 0 ) return (false); else return (true); }

Выше по тексту (там, где выложен код класса CProvision) не велось объяснения того, откуда что берётся и куда чего девается, поскольку разработка советника не является предметом этой статьи.



Класс CPositionVirtualMagic же мы разберём подробно:



К классу придана структура:



struct SPositionVirtualMagic

которая используется для принятия результатов вычислений, такое себе глобальное объявление внутри класса, благодаря pvm (переменной структуры), эта структура будет доступна везде в любом методе класса.



Далее следуют два метода класса:



double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE() { return (pvm.type);}

Эти методы объявлены как public, а значит, будут доступны через вызывающую переменную класса в любом месте программы, и предназначены для вывода значений структуры в затребованном месте.



В этой же секции объявлен метод:



bool PositionVirtualMagic( ulong Magic, string symbol, datetime CurrentTime);

Это основная функция класса, именно её мы разберём наиболее подробно, а пока, забегая наперёд, опишу функцию под спецификатором доступа private:



void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD);

Этот метод производит запись тикетов сделок в массив, по сути, является циклом, и мог быть описан в вызываемой функции, но уж больно хотелось уменьшить размер (для увеличения читабельности кода) функции PositionVirtualMagic(), поэтому я вынес этот цикл за её пределы, а заодно и продемонстрировал, как пользоваться спецификатором доступа private.

Итак, вернёмся к PositionVirtualMagic(), функция в самом своём начале имеет однострочное вычисление точности, до которой требуется округлять double-значение объёма рассчитанной позиции.



int DIGITS=( int )- log10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); if (DIGITS< 0 )DIGITS= 0 ;

Требуется это для проведения операции сравнения с нулём, иначе какой-нибудь остаток в 8 знаке после запятой не даст приравнять значение нулю и вызовет ошибку исполнения.



Округляется же объём позиции до минимального шага. И если минимальный шаг больше 1, то округление идёт до целочисленной части. Далее идёт цикл while, но используется он по-новому (не так, как в mql4), т.к. проверка выражения истинности производиться не в начале цикла, а в конце:

do { if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { History_Total_Deals= HistoryDealsTotal (); prHistory_Deals(DTicketbuf,History_Total_Deals); } HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); } while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ());

Применён такой подход потому, что выражение истинности вычисляется в самом цикле и при входе ещё не готово к проверке.

В цикле ведётся подгрузка истории, хочу обратить внимание читателя, что это обязательное условие для того, чтобы работали встроенные функции работы с историей.

HistorySelect (0, TimeCurrent ())

Думаю, стоит объяснить используемую мной систему выбора имён переменных.



Внимательный читатель уже заметил, что имена классам задаются с помощью начальной буквы "C", этого не требует синтаксис и имя может быть любым, но читать намного проще. Если перед именем стоит буква "C", сразу ясно, это имя класса, если "S" - значит это структура. Если же переменная принимает значение какой-либо встроенной функции, то я просто меняю составляющие названия функции и получаю имя переменной, например вот так:

CurrentTime = TimeCurrent ();

Просто и читабельно, сразу видно, что хранит переменная. Тем более, что в редакторе MetaEditor имеется функция перетаскивания выделенной части кода в указанное место.

Разбирая код дальше, мы видим, что после подгрузки истории идёт вызов функции:



History_Total_Deals= HistoryDealsTotal ();

с сохранением количества сделок в переменную. По тому же условию будет проводиться проверка на выход из цикла. Зачем эта проверка? И почему нельзя просто подгрузить историю и затем запрашивать из неё сделки?



Дело в том, что при работе советников история будет запрашиваться отдельно каждым советником, и, соответственно, если советники запущены в разное время, то и глубина истории будет разная. А значит, когда один советник вошёл в цикл и подгрузил историю за свой период, то, не дойдя до конца цикла, он может обнаружить, что история уже подгружена по запросу другого советника, поэтому сделана проверка на аутентичность.



К слову сказать, может это не самая лучшая проверка, но вполне рабочая. Итак, продолжим. В самом цикле мы вызываем метод класса, который заносит значения тикетов сделок в заранее отведённый буфер. После вызова функции prHistory_Deals() снова производиться подгрузка истории.

Так организована проверка того, не было ли за время работы функции prHistory_Deals() изменений в истории сделок. Если изменений не было, то переменная History_Total_Deals будет равна HistoryDealsTotal() и произойдёт выход из цикла за один проход. Если же изменения были, система пойдёт на повтор, и так до тех пор, пока не будет загружена история тикетов без ошибок (и не забываем ";" в конце ставить):

while (History_Total_Deals!= HistoryDealsTotal ());

Далее в цикле for идёт подсчёт виртуальной позиции.



Если сделка успешно прошла ряд фильтров (время совершения сделки и магик сделки), то её объем увеличивает ту часть виртуальной позиции, типу которого принадлежит сделка.



Хочу отметить, что я прописываю подсчёт виртуальной позиции только от запуска советника, хотя возможны варианты.



Тут нужно отметить, как вообще рассчитывается позиция. По счётной книге, которой все мы пользуемся с незапамятных времён и по сей день, мы имеем расход и приход, и подсчёт баланса ведётся как разность этих величин, Так же и при подсчёте позиции: если вы открыли 0.2 лота на Sell и 0.3 на Buy, то это значит, что вы держите позицию объёмом 0.1 на Buy. Время открытия и разность в уровнях - это уже категории прибыли, но позиция у вас будет 0.1 лота, тип Buy.

Именно поэтому мы просто суммируем все сделки, совершённые советником на Buy и отдельно на Sell, потом их сравниваем и получаем общую позицию (собственно, этим и занимается остальная часть разбираемой функции).

Подсчёт объёма позиции:

volume= NormalizeDouble (volume_BUY-volume_SELL,DIGITS);

Распознавание типа позиции с выводом значения в структуру:

if (volume< 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_SELL ; else { if (volume> 0 )pvm.type= POSITION_TYPE_BUY ; }

Вывод объёма в структуру:

pvm.volume= fabs (volume);

Вывод значения функции: если объём позиции 0 то false, иначе, если позиция существует, то true:

if (pvm.volume== 0 ) return (false); else return (true);

Теперь, имея функцию виртуальной позиции, мы без труда составим код советника, который не будет конфликтовать с соседом.

Для экономии места я буду приводить код не полностью, а лишь те части кода, которые не были выложены выше.

input ulong magic = 1 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.1 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle,type_MA,rezult; double v[ 2 ]; datetime CurrentTime; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CPositionVirtualMagic cpvm; CProvision prov; int OnInit () { CurrentTime= TimeCurrent (); MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "№" ,magic, "Ошибка копирования" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); if (cpvm.PositionVirtualMagic(magic, _Symbol ,CurrentTime)) { if (( int )cpvm.cTYPE()!=type_MA) { Print ( "№" ,magic, "Позиция по магику имеет объём " ,cpvm.cVOLUME(), " переворачиваем позицию типа " ,( int )cpvm.cTYPE(), " на " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,cpvm.cVOLUME()+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "№" ,magic, "Позиция по магику имеет объём " ,cpvm.cVOLUME(), " открываем позицию типа " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } }

Запустим этот советник трижды на одном инструменте, но разных таймфреймах при этом зададим всем разные магики:

Рисунок 3. Зададим разные магики двум одинаковым советникам, (один инструмент, разные таймфреймы) старт первого советника





Рисунок 4. Зададим разные магики двум одинаковым советникам, (один инструмент, разные таймфреймы) старт второго советника





Рисунок 5. Результат бесконфликтной работы советников на одном инструменте с различными магиками



Ходовые испытания пройдены удачно, советники услужливо уступают друг другу дорогу, и даже не думают ругаться.



Первый пункт технического задания выполнен, то ли ещё будет.





Кодирование magic



Для реализации следующих частей нам потребуется разработать класс методов, которые будут кодировать/декодировать информацию, а также получать значения от встроенных функций и трансформировать её в заданный формат.



Для этого повторим условия кодирования (так сказать, техническое задание на разработку):

Методы должны кодировать имя советника (назовём его цифровое имя),

Код опознавания свой/чужой (назовём его код взаимодействия),

Код символа, на котором запущен советник (чтобы по сделке можно было определить, откуда работает эксперт).

Итак, для начала выберем имя для нового класса, не буду оригинален - пусть будет magic (это общее имя), зададим своё перечисление, чтобы код был нагляднее.

enum Emagic { ENUM_DIGITAL_NAME, ENUM_CODE_INTERACTION, ENUM_EXPERT_SYMBOL };

Перечисление работает просто: вы описываете через запятую имена, а компилятор присваивает им числа по порядку.

Во-первых, если зададите переменную другого типа (к числам это не относится) при указании параметра из перечисления, при компиляции вы получите предупреждение об ошибке, а во-вторых, появляется наглядность: вы не просто присваиваете 0, а даёте команду присвоить ENUM_DIGITAL_NAME.

Как и при создании структуры или класса, имя перечисления я выбирал просто, к общему выбранному имени прибавляю E, получилось Emagic, соответственно структура будет Smagic а класс Cmagic.

Опять же, обращаю внимание, что обязательности в этом нет, и вы можете назвать перечисление Peretchislatel, структуру Ctructuratel, а класс Klassifikator. Но при этом нет общности в названиях, и читать такой код будет неудобно.

Далее создадим структуру для хранения наших кодов.

struct Smagic { ulong magicnumber; int digital_name; int code_interaction; int expert_symbol; };

После чего объявим класс Cmagic в котором пропишем все методы по кодированию и декодированию магика, кстати, включим в этот класс и методы из предыдущего советника (просто объявим их в нашем классе и перепишем заголовки)



class Cmagic { protected : Smagic mag; SPositionVirtualMagic pvm; public : ulong SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 ); ulong SetMagic_result( ulong magicnumber); ulong GetMagic_result(Emagic enum_); string sGetMagic_result(Emagic enum_); double cVOLUME(){ return (pvm.volume);} ENUM_POSITION_TYPE cTYPE(){ return (pvm.type);} bool PositionVirtualMagic( Emagic enum_, string symbol, datetime CurrentTime); private : int decodeMagic_result( int category); int symbolexpert(); string expertcode( int code); string codeinterdescript( int code); string symbolexpert( int code); void prHistory_Deals( ulong &buf[], int HTD); };

Теперь разработаем методы.

Первый метод в классе:



ulong Cmagic::SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 ) { if (digital_name>= 1000 ) Print ( "Неверно задано цифровое имя советника (больше 1000)" ); if (code_interaction>= 1000 ) Print ( "Неверно задан код опознания свой-чужой (больше 1000)" ); mag.digital_name =digital_name; mag.code_interaction =code_interaction; mag.expert_symbol =symbolexpert(); mag.magicnumber =mag.digital_name*( int ) pow ( 1000 , 2 )+ mag.code_interaction*( int ) pow ( 1000 , 1 )+ mag.expert_symbol; return (mag.magicnumber); }

Этод метод получает два значения: цифровое имя советника и код взаимодействия.



ulong Cmagic::SetMagic_request( int digital_name= 0 , int code_interaction= 0 )

И сразу их проверяет на корректность:



if (digital_name>= 1000 ) Print ( "Не верно задано цифровое имя советника(больше 1000)" ); if (code_interaction>= 1000 ) Print ( "Не верно задан код опознания свой-чужой(больше 1000)" );

Но никаких репрессий против действий хозяина не делает, даже в случае ошибки смирненько себе продолжает работу.

Далее идёт присвоение в структуру входных данных, которые пользователь задаёт, однако символ инструмента не задаётся, а получается из приватного метода:



int Cmagic::symbolexpert()

Не буду приводить его код, т.к. он длинный и есть в прикреплённом файле. Скажу лишь, что этот метод - по сути просто таблица, которая ставит каждому символу из окна "обзор рынка" соответствующее число: для EURUSD, например, 1 и т.д.



Можно, конечно, получать эти данные динамично, написав код для опроса, какие валюты присутствуют в окне "обзор рынка", но решение должно соответствовать сложности задачи, и нет смысла разбираться в премудростях вызова окон, сделаем по-простому, составим список валют и присвоим каждой свой индекс.

И, наконец, главная строка всего метода:



mag.magicnumber =mag.digital_name*( int ) pow ( 1000 , 2 )+ mag.code_interaction*( int ) pow ( 1000 , 1 )+ mag.expert_symbol;

сборка из разрозненных частей целого магика. Именно такой магик и будет присваиваться ордеру нашего эксперта.

Следующий публичный метод класса:



ulong Cmagic::SetMagic_result( ulong magicnumber) { mag.magicnumber =magicnumber; mag.expert_symbol =decodeMagic_result( 1 ); mag.code_interaction =decodeMagic_result( 2 ); mag.digital_name =decodeMagic_result( 3 ); return (mag.magicnumber); }

Собственно, этот метод является просто оболочкой, распределяющей по структуре результаты трёх вызовов одного private-метода. Объявление под таким спецификатором хорошо тем, что при вызове переменной класса во всплывающей подсказке их нет, т.е. создаётся впечатление, что всю работу сделала public-функция.



Но вернёмся к нашим приватам:

int Cmagic::decodeMagic_result( int category) { string string_value=( string )mag.magicnumber; int rem=( int ) MathMod ( StringLen (string_value), 3 ); if (rem!= 0 ) { rem= 3 -rem; string srem= "0" ; if (rem== 2 )srem= "00" ; string_value=srem+string_value; } int start_pos= StringLen (string_value)- 3 *category; string value= StringSubstr (string_value,start_pos, 3 ); return (( int ) StringToInteger (value)); }

Визуально этот метод можно представить как считывание трёхзначного числа из указанного поля, например, имеем магик 123456789, это можно представить как |123|456|789| если указано поле 1, то результат будет 789, т.к. нумерация полей идёт справа налево.

Таким образом, перебрав в вызывающем методе все три поля, мы распределяем по структуре все полученные данные. Осуществляется это через процедуру приведения магика к строчному типу string:



string string_value=( string )mag.magicnumber;

с последующим разбором отдельных компонентов строки.

Далее следуют две похожих функции, которые по своей сути являются переключателем switch, и отличаются лишь типом выходного значения:



ulong Cmagic::GetMagic_result(Emagic enum_) { switch (enum_) { case ENUM_DIGITAL_NAME : return (mag.digital_name); break ; case ENUM_CODE_INTERACTION : return (mag.code_interaction); break ; case ENUM_EXPERT_SYMBOL : return (mag.expert_symbol); break ; default : return (mag.magicnumber); break ; } } string Cmagic::sGetMagic_result(Emagic enum_) { switch (enum_) { case ENUM_DIGITAL_NAME : return (expertcode(mag.digital_name)); break ; case ENUM_CODE_INTERACTION : return (codeinterdescript(mag.code_interaction)); break ; case ENUM_EXPERT_SYMBOL : return (symbolexpert(mag.expert_symbol)); break ; default : return (( string )mag.magicnumber); break ; } }

Функции возвращают ту часть магика, на которую указывает параметр типа Emagic, при этом первая выдаёт результат в виде ulong, и, соответственно, используется в расчётах, а вторая - результат типа string и может быть использована для визуализации.

В функции GetMagic_result() всё организовано просто, она распределяет значения структуры по веткам switch, тогда как в sGetMagic_result() немного сложней. Каждая ветка case вызывает табличную функцию, которая и переводит значение структуры в наглядную форму. Таким образом, если значение mag.expert_symbol=1 то первая функция выдаст 1, а вторая EURUSD.



Предпочтение табличным функциям в кодировании/декодировании информации я описывал выше, и напомню лишь, что каждый случай следует рассматривать отдельно на предмет сложности реализации безтабличного метода и его преимущества к времени написания таблиц. Если таблицу состояний написать проще, то незачем городить огород. Но если на написание таблицы уйдёт много времени, то, конечно, предпочтение следует отдать процедурному методу. Таблицы я не привожу из-за экономии места (они есть в прикреплённых файлах).



Ну вот по сути и всё, наш класс разработан, ах да, ещё четыре функции, которые мы использовали при разработке предыдущего советника.



Не мудрствуя лукаво с наследованием, я просто переобъявил их в новом классе, тем более что их пришлось немного доработать.

Теперь главный метод:



bool Cmagic::PositionVirtualMagic(Emagic enum_, string symbol, datetime CurrentTime)

не только объявлен как метод класса Cmagic но и имеет другой набор параметров.

Вместо магика теперь он получает идентификатор, по какому полю магика вести расчёт позиции. К тому же, хоть символ и был в прошлом варианте, но использовался он лишь для получения информации о шаге лота по символу. А теперь он прописан в фильтре и может участвовать наравне с другими в фильтрации подсчёта позиции.



Что это даёт? Теперь можно одновременно фильтровать сделки, которые были открыты по другому инструменту, но этим же советником. При этом они не будут путаться с таким же советником, запущенным на другом инструменте. Вообще, описать все варианты использования новой системы учёта сложно. И читатель сам сможет выбрать, для чего ему нужна такая усложнённая система. Я же ратую лишь за то, что не нужно усложнять там, где можно писать просто, и не стоит бояться усложнения, если простота растёт как снежный ком.



Что ж, раз класс разработан, нужно его опробовать на новом советнике:

input ulong digital_name_ = 4 ; input ulong code_interaction_ = 1 ; input Emagic _enum = 0 ; input int SL = 300 ; input int TP = 1000 ; input int MA_Period = 25 ; input double lot = 0.4 ; input int MA_shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD MA_smooth = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; int MA_handle,type_MA,rezult; static ulong magic; double v[ 2 ]; datetime CurrentTime; MqlTradeResult res; MqlTick tick; CProvision prov; Cmagic mg; int OnInit () { magic=mg.SetMagic_request(digital_name_,code_interaction_); CurrentTime= TimeCurrent (); MA_handle= iMA ( Symbol (), 0 ,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price); return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 2 ,v)<= 0 ) { Print ( "№" ,magic, "Ошибка копирования" ); return ;} type_MA=prov.TYPE(v); mg.SetMagic_result(magic); if (mg.PositionVirtualMagic(_enum, _Symbol ,CurrentTime)) { if (( int )mg.cTYPE()!=type_MA) { mg.SetMagic_result(magic); Print ( "№" ,mg.GetMagic_result(_enum), "Позиция по магику имеет объём " ,mg.cVOLUME(), " переворачиваем позицию типа " ,( int )mg.cTYPE(), " на " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,mg.cVOLUME()+lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } } else { Print ( "№" ,magic, "Позиция по магику имеет объём " ,mg.cVOLUME(), " открываем позицию типа " ,type_MA); rezult=prov.SendOrder(( ENUM_ORDER_TYPE )type_MA,lot); if (rezult!=- 1 ) Print ( "№" ,magic, " Код результата операции" ,rezult, " volume " ,res.volume); else { Print ( "№" ,magic, "Ошибка" , GetLastError ()); return ;} } }

Как уже указывалось раньше, советник крайне прост и создан лишь для демонстрации возможностей, запустим его трижды на одном инструменте:





Рисунок 6. Установка трех советников с разными магиками на различные графики







Рисунок 7. Результат бесконфликтной торговли трех советников с разными магиками

Как видно из распринтовки в сообщениях экспертов, все три участника стартовали успешно и конфликтностью не отличаются.

Заключение

Предоставив возможность присваивать магические ордера торговым операциям, создатели MQL5, безусловно, во многом облегчили жизнь экспертописателям. Но разработчики могут лишь дать инструменты - свои алмазы вы должны добыть сами.



Удачи и до новых встреч.