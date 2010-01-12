Как написать индикатор в MQL5





Введение

Что представляет собой индикатор? Это набор вычисленных значений, которые мы хотим отобразить на экране монитора удобным для нас образом. Наборы значений представляются в программах в виде массивов. Таким образом, создание индикатора - это написание алгоритма, который обрабатывает одни массивы (массивы цен) и записывает результаты обработки в другие массивы (значения индикаторов).



Несмотря на то, что существует множество уже написанных и ставших классическими индикаторов, необходимость в создании своего собственного индикатора не исчезнет никогда. Такие индикаторы, которые мы создаем по собственному алгоритму, называются пользовательскими индикаторами. В данной статье рассказывается, как написать свой собственный простой индикатор.





Какие бывают индикаторы?

Индикатор может представляться в виде цветных линий или областей, а может отображаться и в виде специальных значков, отмечающих на графике моменты, благоприятные для входа в позицию. Возможны также сочетания этих видов, что дает еще большее множество индикаторов. Мы рассмотрим создание индикатора на примере известного индикатора True Strength Index, разработанного Уильямом Блау.





Индикатор True Strength Index



Индикатор TSI (индекс истинной силы) основан на дважды сглаженном моментуме для идентификации трендов и зон перекупленности и перепроданности. Математическое обоснование вы можете прочесть в книге автора "Моментум, направленность и расхождение", здесь же мы только приведем формулу для расчета.



где:



mtm = CLOSE current – CLOS prev , массив значений, означающих разницу между ценами закрытия текущего и предыдущего баров;



– CLOS , массив значений, означающих разницу между ценами закрытия текущего и предыдущего баров; EMA(mtm,r) = экспоненциальное сглаживание значений массива mtm с длиной периода равной r;

EMA(EMA(mtm,r),s) = экспоненциальное сглаживание значений EMA(mtm,r) с периодом, равным s;

|mtm| = абсолютные значения mtm;



r = 25,



s = 13.

Из этой формулы мы можем выделить три параметра, от которых зависит расчет индикатора. Это периоды r и s, а также тип цен, на которых производятся вычисления. В данном случае указана CLOSE - цена закрытия.







Мастер создания экспертов MQL5



Сделаем индикатор TSI в виде линии синего цвета, для этого запустим "MQL5 Wizard". На первом шаге указываем тип создаваемой программы - пользовательский индикатор. На втором шаге зададим имя создаваемой программы, параметры r и s, а также их значения.



На следующем шаге укажем, что индикатор будет отображаться в отдельном окне в виде синей линии, и зададим метку "TSI" для этой линии.



Все начальные данные введены, жмем кнопку "Готово" и получаем заготовку для нашего индикатора.



#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "TSI" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int r= 25 ; input int s= 13 ; double TSIBuffer[]; int OnInit() { SetIndexBuffer ( 0 ,TSIBuffer, INDICATOR_DATA ); return ( 0 ); } int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

MQL5 Wizard создал заголовок индикатора, в котором прописал свойства индикатора, а именно:

отображать индикатор в отдельном окне;

количество индикаторных буферов, indicator_buffers =1;

=1; количество графических построений, indicator_plots = 1;

= 1; отображаемое наименование (Label) для построения номер 1, indicator_label1 ="TSI";

="TSI"; стиль первого построения - линия, indicator_type1 =DRAW_LINE;

=DRAW_LINE; цвет отображения построения номер 1, indicator_color1 =Blue;

=Blue; стиль отображения линии, indicator_style1 =STYLE_SOLID;

=STYLE_SOLID; толщина линий для построения номер 1, indicator_width1=1.



Черновая работа проделана, теперь мы готовы уточнять и улучшать наш код.







Функция OnCalculate()



Функция OnCalculate() является обработчиком события Calculate, которое возникает в тех случаях, когда требуется провести пересчет значений индикатора и заново отобразить его на графике. Это событие прихода нового тика, обновление истории по символу и т.д. Поэтому основной код для всех расчетов значений индикатора должен находиться именно в этой функции.

Конечно, вспомогательные расчеты могут быть реализованы и в других отдельных функциях, но использоваться эти функции должны именно в обработчике OnCalculate.



По умолчанию MQL5 Wizard создает вторую форму OnCalculate(), которая обеспечивает доступ ко всем видам таймсерий:

цены Open, High, Low, Close;

объемы (реальный и/или тиковый);

спреды;

время открытия периода.



Но нам в данном случае требуется для расчетов только один массив данных, поэтому мы изменим OnCalculate() на первую форму вызова.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); }

Это позволит нам в будущем применять индикатор не только к ценовым данным, но и создавать индикатор на значениях других индикаторов.



Если мы выберем на вкладке "Parameters" значение Close (оно предлагается по умолчанию), то массив price[], передаваемый в функцию OnCalculate(), будет содержать цены закрытия. Если выберем, например, цену Typical Price, то массив price[] будет содержать цены (High+Low+Close)/3 за каждый период.



Параметр rates_total указывает размер массива price[], он будет полезен для организации вычислений в цикле. Индексация элементов в массиве price[] начинается с нуля и направлена из прошлого в будущее. То есть, элемент price[0] содержит самое старое значение, а элемент price[rates_total-1] содержит самый свежий на текущий момент элемент массива.







Организация вспомогательных индикаторных буферов



На график будет выводиться только одна линия, то есть данные одного индикаторного массива, но предварительно нам необходимо организовать промежуточные вычисления. Промежуточные данные хранятся в индикаторных массивах, которые помечаются атрибутом INDICATOR_CALCULATIONS. Из формулы видно, что нам требуются дополнительные массивы:

для значений mtm - массив MTMBuffer[]; для значений |mtm| - массив AbsMTMBuffer[]; для EMA(mtm,r) - массив EMA_MTMBuffer[]; для EMA(EMA(mtm,r),s) - массив EMA2_MTMBuffer[]; для EMA(|mtm|,r) - массив EMA_AbsMTMBuffer[]; для EMA(EMA(|mtm|,r),s) - массив EMA2_AbsMTMBuffer[].

Итого, требуется добавить еще 6 массивов типа double на глобальном уровне и связать в функции OnInit() эти массивы с буферами индикатора. Не забудем указать новое число индикаторных буферов, свойство indicator_buffers должно быть равно 7 (было 1, добавилось 6).



#property indicator_buffers 7

Теперь код индикатора выглядит так:

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 7 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "TSI" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int r= 25 ; input int s= 13 ; double TSIBuffer[]; double MTMBuffer[]; double AbsMTMBuffer[]; double EMA_MTMBuffer[]; double EMA2_MTMBuffer[]; double EMA_AbsMTMBuffer[]; double EMA2_AbsMTMBuffer[]; int OnInit() { SetIndexBuffer ( 0 ,TSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer ( 1 ,MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 2 ,AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 4 ,EMA2_MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 5 ,EMA_AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 6 ,EMA2_AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { return (rates_total); }





Промежуточные вычисления

Легче всего организовать вычисления значений для буферов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[]. Последовательно в цикле пробегаем от значения price[1] до price[rates_total-1] и записываем в один массив разность, а в другой - абсолютное значение разности.

for ( int i= 1 ;i<rates_total;i++) { MTMBuffer[i]=price[i]-price[i- 1 ]; AbsMTMBuffer[i]= fabs (MTMBuffer[i]); }

Следующий этап - вычислить экспоненциальное среднее от этих массивов. Это можно сделать двумя способами. В первом случае мы самостоятельно пишем весь алгоритм и стараемся не сделать ошибок. Во втором случае мы используем уже готовые функции, которые уже отлажены и предназначены именно для этих целей.



В языке MQL5 нет встроенных функций для расчета скользящих средних по значениям массива, но есть готовая библиотека функций MovingAverages.mqh, полный путь к которой выглядит как каталог_терминала/MQL5/Include/MovingAverages.mqh, где каталог_терминала - каталог, куда установлен терминал MetaTrader 5. Библиотека представляет собой включаемый файл и содержит функции для вычисления скользящих средних на массиве любым из четырех классических способов:



простое усреднение;

экспоненциальное усреднение;

сглаженное усреднение;

линейно-взвешенное усреднение.

Чтобы воспользоваться этими функциями в любой программе MQL5, достаточно в заголовке исходного кода указать:

#include <MovingAverages.mqh>

Нам необходима функция ExponentialMAOnBuffer(), которая вычисляет экспоненциальную скользящую среднюю на массиве значений и записывает значения средней в другой массив.





Функция сглаживания на массиве



Всего во включаемом файле MovingAverages.mqh восемь функций, которые можно разбить на две группы однотипных функций по четыре в каждой. Первая группа - это функции, которые получают массив и просто возвращают значение скользящей на указанной позиции:

SimpleMA() - для вычисления значения простой средней;



ExponentialMA() - для вычисления значения экспоненциальной средней;

SmoothedMA() - для вычисления значения сглаженной средней;

LinearWeightedMA() - для вычисления значения линейно-взвешенной средней.

Эти функции предназначены для однократного получения значения средней на массиве и не оптимизированы под многократные вызовы. Если вы хотите использовать функцию из этой группы в цикле (для вычисления значений средней с последующей записью каждого вычисленного значения в массив), то вам необходимо самостоятельно позаботиться об организации оптимального алгоритма.



Вторая группа функций предназначена для заполнения массива-приемника значениями скользящей средней на основе массива исходных значений:

SimpleMAOnBuffer() - заполняет выходной массив buffer[] значениями простой средней от массива price[];

ExponentialMAOnBuffer() - заполняет выходной массив buffer[] значениями экспоненциальной средней от массива price[];

SmoothedMAOnBuffer() - заполняет выходной массив buffer[] значениями сглаженной средней от массива price[];



LinearWeightedMAOnBuffer() - заполняет выходной массив buffer[] значениями линейно-взвешенной средней от массива price[].

Все указанные функции, кроме массивов buffer[], price[] и периода усреднения period, получают еще 3 параметра, назначение которых аналогично параметрам функции OnCalculate() - rates_total, prev_calculated и begin. Функции этой группы правильно обрабатывают переданные массивы price[] и buffer[], учитывая направление индексации (признак AS_SERIES).

Параметр begin указывает, с какого индекса в массиве-источнике начинаются значимые данные, то есть данные, которые нужно обрабатывать. Для массива MTMBuffer[] реальные данные начинаются с индекса 1, так как MTMBuffer[1]=price[1]-price[0]. Значение MTMBuffer[0] просто не определено, поэтому begin=1.

ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 , r, MTMBuffer, EMA_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 ,r,AbsMTMBuffer,EMA_AbsMTMBuffer);

При усреднении необходимо учитывать значение периода, так как в выходном массиве вычисленные значения заполняются с некоторым отставанием, тем большим, чем больше период усреднения. Например, если period=10, то значения в результирующем массиве начинаются с begin+period-1=begin+10-1. При последующем обращении к массиву buffer[] необходимо помнить об этом, и начинать обработку с индекса begin+period-1.



Таким образом, мы легко можем получить вторую экспоненциальную среднюю от массивов MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer:

ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_MTMBuffer,EMA2_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_AbsMTMBuffer,EMA2_AbsMTMBuffer);

Значение begin теперь равно r, так как begin=1+r-1 (r - период первоначального экспоненциального усреднения, начинали обработку с индекса 1). В выходных массивах EMA2_MTMBuffer[] и EMA2_AbsMTMBuffer[] вычисленные значения начинаются с индекса r+s-1, так как начинали мы обрабатывать входные массивы с индекса r, а период средней для второго экспоненциального усреднения равен s.



Все предварительные вычисления сделаны, теперь мы можем вычислить значения индикаторного буфера TSIBuffer[], который и будет отображаться на графике.

for ( int i=r+s- 1 ;i<rates_total;i++) { TSIBuffer[i]= 100 *EMA2_MTMBuffer[i]/EMA2_AbsMTMBuffer[i]; }

Компилируем код клавишей F5 и запускаем в терминале MetaTrader 5. Ура, работает!

Но остались еще некоторые вопросы.





Оптимизация вычислений



На самом деле, написать работающий индикатор - это еще не все. Если внимательно присмотреться к текущей реализации функции OnCalculate(), то обнаружим, что она написана не совсем оптимально.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { MTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; AbsMTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; for ( int i= 1 ;i<rates_total;i++) { MTMBuffer[i]=price[i]-price[i- 1 ]; AbsMTMBuffer[i]= fabs (MTMBuffer[i]); } ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 , r, MTMBuffer, EMA_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 ,r,AbsMTMBuffer,EMA_AbsMTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_MTMBuffer,EMA2_MTMBuffer); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, r,s,EMA_AbsMTMBuffer,EMA2_AbsMTMBuffer); for ( int i=r+s- 1 ;i<rates_total;i++) { TSIBuffer[i]= 100 *EMA2_MTMBuffer[i]/EMA2_AbsMTMBuffer[i]; } return (rates_total); }

На каждом запуске функции мы рассчитываем значения в массивах MTMBuffer[] и AbsMTMBuffer[], а ведь в случае, если размер массива price[] будет составлять сотни тысяч и даже миллионы, ненужные повторные вычисления могут съесть любые ресурсы процессора, каким бы мощным и современным он ни был.



Для организации оптимальных вычислений служит входной параметра prev_calculated, который равен значению, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. При первом вызове функции значение prev_calculated всегда равно 0, в этом случае мы рассчитаем все значения в индикаторном буфере. При следующем вызове нам не требуется считать весь буфер, рассчитаем только последнее значение. Запишем это так:

if (prev_calculated== 0 ) { MTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; AbsMTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; } int start; if (prev_calculated== 0 ) start= 1 ; else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MTMBuffer[i]=price[i]-price[i- 1 ]; AbsMTMBuffer[i]= fabs (MTMBuffer[i]); }

Блоки вычислений массивов EMA_MTMBuffer[], EMA_AbsMTMBuffer[], EMA2_MTMBuffer[] и EMA2_AbsMTMBuffer[] в оптимизации вычислений не нуждаются, так как функция ExponentialMAOnBuffer() сама написана уже оптимальным образом. Требуется оптимизировать только вычисление значений для массива TSIBuffer[], но это не сложно сделать тем же способом, что был использован для MTMBuffer[].



if (prev_calculated== 0 ) start=r+s- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { TSIBuffer[i]= 100 *EMA2_MTMBuffer[i]/EMA2_AbsMTMBuffer[i]; } return (rates_total);

Последнее замечание для процедуры оптимизации: функция OnCalculate() возвращает значение rates_total. Напомним, что это означает количество элементов во входном массиве price[], по которому производится расчет индикатора.

Значение, возвращаемое функцией OnCalculate(), сохраняется в памяти терминала, и при следующем вызове OnCalculate() передается в нее как значение входного параметра prev_calculated.



Это позволяет всегда знать размер входного массива на предыдущем вызове функции OnCalculate() и начинать расчет значений индикаторных буферов с нужного индекса, не производя излишних повторных расчетов там, где они не требуются.





Проверка входных данных

Остался последний штрих, который необходимо сделать, чтобы функция OnCalculate() работала безупречно. Добавим проверку массива price[], по которому вычисляются значения индикатора. Если размер массива (значение rates_total) слишком мал, то никакие вычисления делать не требуется, необходимо дождаться следующего вызова OnCalculate(), на котором данных будет достаточно.



if (rates_total<r+s) return ( 0 ); if (prev_calculated== 0 ) { MTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; AbsMTMBuffer[ 0 ]= 0.0 ; }

Так как для вычислений индикатора True Strength Index дважды последовательно используется экспоненциальное сглаживание, то размер массива price[] должен быть как минимум не меньше суммы периодов r и s, в противном случае выполнение прекращается, и функция OnCalculate() возвращает 0. Нулевое возвращаемое значение означает, что индикатор не будет отображаться на графике, так как его значения не рассчитаны.





Настройка отображения

С точки зрения правильности вычислений, индикатор полностью готов к использованию. Но если мы его вызовем из другой mql5-программы, то по умолчанию он будет строиться по ценам Close. Можно указать другой тип цен по умолчанию, который будет использоваться, для этого нужно указать значение из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE в свойство индикатора indicator_applied_price.



Например, чтобы установить в качестве цены по умолчанию типичную цену ( (high+low+close)/3), запишем так:



#property indicator_applied_price PRICE_TYPICAL

Если мы планируем использовать только его значения посредством функций iCustom() или IndicatorCreate(), то более ничего и не требуется улучшать. Но для использования его по прямому назначению, то есть на графике, желательно сделать дополнительные настройки:

номер бара, с которого индикатор начинает отображаться;

название линии (Label) для значений в TSIBuffer[], которое будет отображаться в окне DataWindow;

краткое имя индикатора, отображаемое в отдельном окне и во всплывающей подсказке, если поднести курсор мышки к линии индикатора;

количество знаков после запятой, показываемое в значениях индикатора (на точность вычислений это не влияет).



Эти настройки можно сделать в обработчике OnInit(), используя функции из группы "Пользовательские индикаторы". Внесем новые строки и сохраним индикатор под именем True_Strength_Index_ver2.mq5.

int OnInit() { SetIndexBuffer ( 0 ,TSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer ( 1 ,MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 2 ,AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 3 ,EMA_MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 4 ,EMA2_MTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 5 ,EMA_AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer ( 6 ,EMA2_AbsMTMBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); PlotIndexSetInteger ( 0 ,PLOT_DRAW_BEGIN,r+s- 1 ); string shortname; StringConcatenate (shortname, "TSI(" ,r, "," ,s, ")" ); PlotIndexSetString( 0 ,PLOT_LABEL,shortname); и во всплывающей подсказке IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME,shortname); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2 ); return ( 0 ); }

Если запустить обе версии индикатора и прокрутить график в начало истории, то можно будет увидеть все отличия.











Заключение

На примере создания индикатора True Strength Index можно выделить основные моменты в написании любого индикатора на MQL5:

