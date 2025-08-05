Moedas / XMTR
XMTR: Xometry Inc - Class A
51.87 USD 0.21 (0.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XMTR para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.04 e o mais alto foi 52.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Xometry Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMTR Notícias
- Ações da Xometry atingem máxima de 52 semanas a US$ 51,9
- Xometry stock hits 52-week high at 51.9 USD
- JPMorgan mantém preço-alvo de US$ 50 para ações da Xometry devido às tendências de adoção de IA
- Xometry stock price target maintained at $50 by JMP on AI adoption trends
- Xometry at Goldman Sachs Conference: Growth and Global Expansion
- Xometry at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Expansion Insights
- Xometry stock hits 52-week high, reaching $51.38
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Xometry stock hits 52-week high at 48.64 USD
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Xometry (XMTR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Xometry, Inc. (XMTR) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Xometry Inc stock hits 52-week high at 47.56 USD
- Earnings Estimates Rising for Xometry (XMTR): Will It Gain?
- Xometry stock price target raised to $40 from $35 at UBS on strong Q2
- Xometry stock price target raised to $50 from $45 at Citizens JMP
- JPMorgan raises Xometry stock price target to $55 on strong marketplace growth
- Xometry, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XMTR)
- Xometry, Inc. (XMTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xometry stock hits 52-week high at 45.42 USD
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Xometry earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xometry Q2 2025 slides: Marketplace growth accelerates, Adj. EBITDA turns positive
Faixa diária
51.04 52.40
Faixa anual
16.26 53.57
- Fechamento anterior
- 51.66
- Open
- 51.84
- Bid
- 51.87
- Ask
- 52.17
- Low
- 51.04
- High
- 52.40
- Volume
- 405
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- 5.49%
- Mudança de 6 meses
- 110.34%
- Mudança anual
- 181.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh