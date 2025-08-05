クォートセクション
通貨 / XMTR
株に戻る

XMTR: Xometry Inc - Class A

52.43 USD 0.77 (1.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XMTRの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり51.04の安値と53.26の高値で取引されました。

Xometry Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XMTR News

1日のレンジ
51.04 53.26
1年のレンジ
16.26 53.57
以前の終値
51.66
始値
51.84
買値
52.43
買値
52.73
安値
51.04
高値
53.26
出来高
1.396 K
1日の変化
1.49%
1ヶ月の変化
6.63%
6ヶ月の変化
112.61%
1年の変化
184.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K