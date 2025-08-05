通貨 / XMTR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XMTR: Xometry Inc - Class A
52.43 USD 0.77 (1.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XMTRの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり51.04の安値と53.26の高値で取引されました。
Xometry Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMTR News
- Xometry株、52週間高値の51.9ドルを記録
- Xometry stock hits 52-week high at 51.9 USD
- JMPがAI導入トレンドに基づきXometryの株価目標を50ドルに維持
- Xometry stock price target maintained at $50 by JMP on AI adoption trends
- Xometry at Goldman Sachs Conference: Growth and Global Expansion
- Xometry at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Expansion Insights
- Xometry stock hits 52-week high, reaching $51.38
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Xometry stock hits 52-week high at 48.64 USD
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Xometry (XMTR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Xometry, Inc. (XMTR) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Xometry Inc stock hits 52-week high at 47.56 USD
- Earnings Estimates Rising for Xometry (XMTR): Will It Gain?
- Xometry stock price target raised to $40 from $35 at UBS on strong Q2
- Xometry stock price target raised to $50 from $45 at Citizens JMP
- JPMorgan raises Xometry stock price target to $55 on strong marketplace growth
- Xometry, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XMTR)
- Xometry, Inc. (XMTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xometry stock hits 52-week high at 45.42 USD
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Xometry earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xometry Q2 2025 slides: Marketplace growth accelerates, Adj. EBITDA turns positive
1日のレンジ
51.04 53.26
1年のレンジ
16.26 53.57
- 以前の終値
- 51.66
- 始値
- 51.84
- 買値
- 52.43
- 買値
- 52.73
- 安値
- 51.04
- 高値
- 53.26
- 出来高
- 1.396 K
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- 6.63%
- 6ヶ月の変化
- 112.61%
- 1年の変化
- 184.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K