XMTR: Xometry Inc - Class A
52.43 USD 0.77 (1.49%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XMTR hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.04 bis zu einem Hoch von 53.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xometry Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.04 53.26
Jahresspanne
16.26 53.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.66
- Eröffnung
- 51.84
- Bid
- 52.43
- Ask
- 52.73
- Tief
- 51.04
- Hoch
- 53.26
- Volumen
- 1.396 K
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- 6.63%
- 6-Monatsänderung
- 112.61%
- Jahresänderung
- 184.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K