XMTR: Xometry Inc - Class A

52.43 USD 0.77 (1.49%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XMTR hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.04 bis zu einem Hoch von 53.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xometry Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.04 53.26
Jahresspanne
16.26 53.57
Vorheriger Schlusskurs
51.66
Eröffnung
51.84
Bid
52.43
Ask
52.73
Tief
51.04
Hoch
53.26
Volumen
1.396 K
Tagesänderung
1.49%
Monatsänderung
6.63%
6-Monatsänderung
112.61%
Jahresänderung
184.17%
