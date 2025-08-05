КотировкиРазделы
XMTR: Xometry Inc - Class A

51.16 USD 0.97 (1.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XMTR за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.99, а максимальная — 52.67.

Следите за динамикой Xometry Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
50.99 52.67
Годовой диапазон
16.26 53.57
Предыдущее закрытие
52.13
Open
52.66
Bid
51.16
Ask
51.46
Low
50.99
High
52.67
Объем
1.950 K
Дневное изменение
-1.86%
Месячное изменение
4.05%
6-месячное изменение
107.46%
Годовое изменение
177.29%
