XMTR: Xometry Inc - Class A
51.16 USD 0.97 (1.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XMTR за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.99, а максимальная — 52.67.
Следите за динамикой Xometry Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XMTR
- Акции Xometry достигли 52-недельного максимума в $51,9
- JMP сохраняет целевую цену акций Xometry на уровне $50 на фоне тенденций внедрения ИИ
Дневной диапазон
50.99 52.67
Годовой диапазон
16.26 53.57
- Предыдущее закрытие
- 52.13
- Open
- 52.66
- Bid
- 51.16
- Ask
- 51.46
- Low
- 50.99
- High
- 52.67
- Объем
- 1.950 K
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 107.46%
- Годовое изменение
- 177.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.