货币 / XMTR
XMTR: Xometry Inc - Class A
51.16 USD 0.97 (1.86%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XMTR汇率已更改-1.86%。当日，交易品种以低点50.99和高点52.67进行交易。
关注Xometry Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XMTR新闻
- Xometry股票触及52周高点51.9美元
- Xometry stock hits 52-week high at 51.9 USD
- JMP维持Xometry股票目标价50美元，看好AI采用趋势
- Xometry stock price target maintained at $50 by JMP on AI adoption trends
- Xometry at Goldman Sachs Conference: Growth and Global Expansion
- Xometry at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Expansion Insights
- Xometry stock hits 52-week high, reaching $51.38
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Xometry stock hits 52-week high at 48.64 USD
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Xometry (XMTR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Xometry, Inc. (XMTR) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Xometry Inc stock hits 52-week high at 47.56 USD
- Earnings Estimates Rising for Xometry (XMTR): Will It Gain?
- Xometry stock price target raised to $40 from $35 at UBS on strong Q2
- Xometry stock price target raised to $50 from $45 at Citizens JMP
- JPMorgan raises Xometry stock price target to $55 on strong marketplace growth
- Xometry, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XMTR)
- Xometry, Inc. (XMTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xometry stock hits 52-week high at 45.42 USD
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Xometry earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xometry Q2 2025 slides: Marketplace growth accelerates, Adj. EBITDA turns positive
日范围
50.99 52.67
年范围
16.26 53.57
- 前一天收盘价
- 52.13
- 开盘价
- 52.66
- 卖价
- 51.16
- 买价
- 51.46
- 最低价
- 50.99
- 最高价
- 52.67
- 交易量
- 1.950 K
- 日变化
- -1.86%
- 月变化
- 4.05%
- 6个月变化
- 107.46%
- 年变化
- 177.29%
