XMTR: Xometry Inc - Class A
53.81 USD 1.38 (2.63%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XMTR a changé de 2.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.35 et à un maximum de 54.15.
Suivez la dynamique Xometry Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XMTR Nouvelles
- L’action de Xometry atteint un sommet de 52 semaines à 51,9 USD
- Xometry stock hits 52-week high at 51.9 USD
- L’objectif de prix de l’action Xometry maintenu à 50$ par JMP en raison des tendances d’adoption de l’IA
- Xometry stock price target maintained at $50 by JMP on AI adoption trends
- Xometry à la conférence Goldman Sachs : croissance et expansion mondiale
- Xometry at Goldman Sachs Conference: Growth and Global Expansion
Range quotidien
52.35 54.15
Range Annuel
16.26 54.15
- Clôture Précédente
- 52.43
- Ouverture
- 53.48
- Bid
- 53.81
- Ask
- 54.11
- Plus Bas
- 52.35
- Plus Haut
- 54.15
- Volume
- 1.592 K
- Changement quotidien
- 2.63%
- Changement Mensuel
- 9.44%
- Changement à 6 Mois
- 118.21%
- Changement Annuel
- 191.65%
20 septembre, samedi