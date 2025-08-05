통화 / XMTR
XMTR: Xometry Inc - Class A
53.81 USD 1.38 (2.63%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XMTR 환율이 오늘 2.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.35이고 고가는 54.15이었습니다.
Xometry Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XMTR News
- Xometry, 52주 신고가 경신…주당 51.9달러
- Xometry stock hits 52-week high at 51.9 USD
- Xometry, JMP 목표 주가 50달러 유지…AI 도입 추세 주목
- Xometry stock price target maintained at $50 by JMP on AI adoption trends
- Xometry at Goldman Sachs Conference: Growth and Global Expansion
- Xometry at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Expansion Insights
- Xometry stock hits 52-week high, reaching $51.38
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Xometry stock hits 52-week high at 48.64 USD
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Xometry (XMTR) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Xometry, Inc. (XMTR) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Xometry Inc stock hits 52-week high at 47.56 USD
- Earnings Estimates Rising for Xometry (XMTR): Will It Gain?
- Xometry stock price target raised to $40 from $35 at UBS on strong Q2
- Xometry stock price target raised to $50 from $45 at Citizens JMP
- JPMorgan raises Xometry stock price target to $55 on strong marketplace growth
- Xometry, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XMTR)
- Xometry, Inc. (XMTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xometry stock hits 52-week high at 45.42 USD
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Xometry earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Xometry Q2 2025 slides: Marketplace growth accelerates, Adj. EBITDA turns positive
일일 변동 비율
52.35 54.15
년간 변동
16.26 54.15
- 이전 종가
- 52.43
- 시가
- 53.48
- Bid
- 53.81
- Ask
- 54.11
- 저가
- 52.35
- 고가
- 54.15
- 볼륨
- 1.592 K
- 일일 변동
- 2.63%
- 월 변동
- 9.44%
- 6개월 변동
- 118.21%
- 년간 변동율
- 191.65%
