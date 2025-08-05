FiyatlarBölümler
XMTR: Xometry Inc - Class A

53.81 USD 1.38 (2.63%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XMTR fiyatı bugün 2.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.35 ve Yüksek fiyatı olarak 54.15 aralığında işlem gördü.

Xometry Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
52.35 54.15
Yıllık aralık
16.26 54.15
Önceki kapanış
52.43
Açılış
53.48
Satış
53.81
Alış
54.11
Düşük
52.35
Yüksek
54.15
Hacim
1.592 K
Günlük değişim
2.63%
Aylık değişim
9.44%
6 aylık değişim
118.21%
Yıllık değişim
191.65%
21 Eylül, Pazar