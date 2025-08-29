Moedas / ULCC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.38 USD 0.04 (0.74%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ULCC para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.34 e o mais alto foi 5.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Frontier Group Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULCC Notícias
- Frontier CEO says offer it gave travelers was a big mistake
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- United Airlines Gears Up to Welcome Winter With Additional Flights
- Frontier Airlines’ new perks target loyalty members of rivals, exec says
- Spirit Airlines is going bankrupt. This rival is already reaping the benefits.
- Why Frontier Group Is Flying High Today
- Frontier surges as rival Spirit’s second bankruptcy stokes market share hopes
- Here's Why You Should Avoid Frontier Group Stock for Now
- Deutsche Bank upgrades Frontier as Spirit bankruptcy to boost its market share
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Frontier Stock Jumps on Analyst Upgrade and Route Expansion Plan
- Amazon slips in premarket trading; Frontier Group, SailPoint rise
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Frontier Group stock rating upgraded by Deutsche Bank on Spirit overlap
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Spirit Airlines (FLYY) Files Chapter 11 Bankruptcy for Second Time in a Year - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
Faixa diária
5.34 5.56
Faixa anual
2.90 10.26
- Fechamento anterior
- 5.42
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.34
- High
- 5.56
- Volume
- 2.842 K
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- -4.44%
- Mudança de 6 meses
- 26.00%
- Mudança anual
- 1.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh