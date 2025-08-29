通貨 / ULCC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.27 USD 0.15 (2.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULCCの今日の為替レートは、-2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり5.25の安値と5.56の高値で取引されました。
Frontier Group Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULCC News
- Frontier CEO says offer it gave travelers was a big mistake
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- United Airlines Gears Up to Welcome Winter With Additional Flights
- Frontier Airlines’ new perks target loyalty members of rivals, exec says
- Spirit Airlines is going bankrupt. This rival is already reaping the benefits.
- Why Frontier Group Is Flying High Today
- Frontier surges as rival Spirit’s second bankruptcy stokes market share hopes
- Here's Why You Should Avoid Frontier Group Stock for Now
- Deutsche Bank upgrades Frontier as Spirit bankruptcy to boost its market share
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Frontier Stock Jumps on Analyst Upgrade and Route Expansion Plan
- Amazon slips in premarket trading; Frontier Group, SailPoint rise
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Frontier Group stock rating upgraded by Deutsche Bank on Spirit overlap
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Spirit Airlines (FLYY) Files Chapter 11 Bankruptcy for Second Time in a Year - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
1日のレンジ
5.25 5.56
1年のレンジ
2.90 10.26
- 以前の終値
- 5.42
- 始値
- 5.50
- 買値
- 5.27
- 買値
- 5.57
- 安値
- 5.25
- 高値
- 5.56
- 出来高
- 5.216 K
- 1日の変化
- -2.77%
- 1ヶ月の変化
- -6.39%
- 6ヶ月の変化
- 23.42%
- 1年の変化
- -0.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K