ULCC: Frontier Group Holdings Inc

5.27 USD 0.15 (2.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ULCCの今日の為替レートは、-2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり5.25の安値と5.56の高値で取引されました。

Frontier Group Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.25 5.56
1年のレンジ
2.90 10.26
以前の終値
5.42
始値
5.50
買値
5.27
買値
5.57
安値
5.25
高値
5.56
出来高
5.216 K
1日の変化
-2.77%
1ヶ月の変化
-6.39%
6ヶ月の変化
23.42%
1年の変化
-0.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K