ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.19 USD 0.08 (1.52%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ULCC 환율이 오늘 -1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.05이고 고가는 5.33이었습니다.
Frontier Group Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.05 5.33
년간 변동
2.90 10.26
- 이전 종가
- 5.27
- 시가
- 5.25
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- 저가
- 5.05
- 고가
- 5.33
- 볼륨
- 5.371 K
- 일일 변동
- -1.52%
- 월 변동
- -7.82%
- 6개월 변동
- 21.55%
- 년간 변동율
- -2.44%
20 9월, 토요일