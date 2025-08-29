Devises / ULCC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.19 USD 0.08 (1.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ULCC a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.05 et à un maximum de 5.33.
Suivez la dynamique Frontier Group Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULCC Nouvelles
- Frontier CEO says offer it gave travelers was a big mistake
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- United Airlines Gears Up to Welcome Winter With Additional Flights
- Frontier Airlines’ new perks target loyalty members of rivals, exec says
- Spirit Airlines is going bankrupt. This rival is already reaping the benefits.
- Why Frontier Group Is Flying High Today
- Frontier surges as rival Spirit’s second bankruptcy stokes market share hopes
- Here's Why You Should Avoid Frontier Group Stock for Now
- Deutsche Bank upgrades Frontier as Spirit bankruptcy to boost its market share
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Frontier Stock Jumps on Analyst Upgrade and Route Expansion Plan
- Amazon slips in premarket trading; Frontier Group, SailPoint rise
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Frontier Group stock rating upgraded by Deutsche Bank on Spirit overlap
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Spirit Airlines (FLYY) Files Chapter 11 Bankruptcy for Second Time in a Year - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
Range quotidien
5.05 5.33
Range Annuel
2.90 10.26
- Clôture Précédente
- 5.27
- Ouverture
- 5.25
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- Plus Bas
- 5.05
- Plus Haut
- 5.33
- Volume
- 5.371 K
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- -7.82%
- Changement à 6 Mois
- 21.55%
- Changement Annuel
- -2.44%
20 septembre, samedi