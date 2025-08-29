KurseKategorien
Währungen / ULCC
Zurück zum Aktien

ULCC: Frontier Group Holdings Inc

5.27 USD 0.15 (2.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ULCC hat sich für heute um -2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.25 bis zu einem Hoch von 5.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Frontier Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ULCC News

Tagesspanne
5.25 5.56
Jahresspanne
2.90 10.26
Vorheriger Schlusskurs
5.42
Eröffnung
5.50
Bid
5.27
Ask
5.57
Tief
5.25
Hoch
5.56
Volumen
5.216 K
Tagesänderung
-2.77%
Monatsänderung
-6.39%
6-Monatsänderung
23.42%
Jahresänderung
-0.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K