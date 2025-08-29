Währungen / ULCC
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.27 USD 0.15 (2.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULCC hat sich für heute um -2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.25 bis zu einem Hoch von 5.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Frontier Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ULCC News
- Frontier CEO says offer it gave travelers was a big mistake
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Allegiant to Launch New Nonstop Flights for Boosting Connectivity
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- What now for airlines after Spirit Airlines bankruptcy?
- How you can still get a refund for a delayed or canceled flight even as Trump scraps Biden’s airline compensation proposal
- United Airlines Gears Up to Welcome Winter With Additional Flights
- Frontier Airlines’ new perks target loyalty members of rivals, exec says
- Spirit Airlines is going bankrupt. This rival is already reaping the benefits.
- Why Frontier Group Is Flying High Today
- Frontier surges as rival Spirit’s second bankruptcy stokes market share hopes
- Here's Why You Should Avoid Frontier Group Stock for Now
- Deutsche Bank upgrades Frontier as Spirit bankruptcy to boost its market share
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Frontier Stock Jumps on Analyst Upgrade and Route Expansion Plan
- Amazon slips in premarket trading; Frontier Group, SailPoint rise
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Frontier Group stock rating upgraded by Deutsche Bank on Spirit overlap
- Airline Stock Roundup: ALGT's Impressive July Traffic, DAL, LUV in Focus
- Spirit Airlines (FLYY) Files Chapter 11 Bankruptcy for Second Time in a Year - TipRanks.com
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
Tagesspanne
5.25 5.56
Jahresspanne
2.90 10.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.42
- Eröffnung
- 5.50
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Tief
- 5.25
- Hoch
- 5.56
- Volumen
- 5.216 K
- Tagesänderung
- -2.77%
- Monatsänderung
- -6.39%
- 6-Monatsänderung
- 23.42%
- Jahresänderung
- -0.94%
