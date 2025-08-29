Valute / ULCC
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.19 USD 0.08 (1.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ULCC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.05 e ad un massimo di 5.33.
Segui le dinamiche di Frontier Group Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ULCC News
Intervallo Giornaliero
5.05 5.33
Intervallo Annuale
2.90 10.26
- Chiusura Precedente
- 5.27
- Apertura
- 5.25
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- Minimo
- 5.05
- Massimo
- 5.33
- Volume
- 5.371 K
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- -7.82%
- Variazione Semestrale
- 21.55%
- Variazione Annuale
- -2.44%
20 settembre, sabato