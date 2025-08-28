Валюты / ULCC
ULCC: Frontier Group Holdings Inc
5.41 USD 0.13 (2.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULCC за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.22, а максимальная — 5.55.
Следите за динамикой Frontier Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ULCC
Дневной диапазон
5.22 5.55
Годовой диапазон
2.90 10.26
- Предыдущее закрытие
- 5.28
- Open
- 5.29
- Bid
- 5.41
- Ask
- 5.71
- Low
- 5.22
- High
- 5.55
- Объем
- 5.783 K
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- -3.91%
- 6-месячное изменение
- 26.70%
- Годовое изменение
- 1.69%
