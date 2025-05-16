Moedas / SSTK
SSTK: Shutterstock Inc
22.10 USD 0.56 (2.60%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SSTK para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.81 e o mais alto foi 22.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Shutterstock Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.81 22.22
Faixa anual
14.35 38.80
- Fechamento anterior
- 21.54
- Open
- 21.81
- Bid
- 22.10
- Ask
- 22.40
- Low
- 21.81
- High
- 22.22
- Volume
- 239
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- 7.65%
- Mudança de 6 meses
- 20.44%
- Mudança anual
- -37.48%
