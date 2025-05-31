Währungen / SSTK
SSTK: Shutterstock Inc
22.25 USD 0.40 (1.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSTK hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.73 bis zu einem Hoch von 22.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shutterstock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.73 22.43
Jahresspanne
14.35 38.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.85
- Eröffnung
- 21.83
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Tief
- 21.73
- Hoch
- 22.43
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 8.38%
- 6-Monatsänderung
- 21.25%
- Jahresänderung
- -37.06%
