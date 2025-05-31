KurseKategorien
Währungen / SSTK
Zurück zum Aktien

SSTK: Shutterstock Inc

22.25 USD 0.40 (1.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSTK hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.73 bis zu einem Hoch von 22.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Shutterstock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SSTK News

Tagesspanne
21.73 22.43
Jahresspanne
14.35 38.80
Vorheriger Schlusskurs
21.85
Eröffnung
21.83
Bid
22.25
Ask
22.55
Tief
21.73
Hoch
22.43
Volumen
59
Tagesänderung
1.83%
Monatsänderung
8.38%
6-Monatsänderung
21.25%
Jahresänderung
-37.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K